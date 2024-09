Lovci na razbitine rešujejo še eno skrivnost Velikih jezer

Od leta 1980 so se številni potapljači lotili izziva iskanja razbitin John Evenson v Michiganskem jezeru je en potapljaški klub celo objavil nagrado v višini 500 dolarjev – a šele zdaj so odkrili parni vlačilec, izgubljen leta 1895 – v samo 13 metrih vode.

Pomorska zgodovinarja Brendon Baillod in Robert Jaeck, že znana po tem, da sta v zadnjih dveh letih odkrila dve zgodovinski razbitini Velikih jezer, sta tesno sodelovala z Wisconsin Historical Society in zožili območje iskanja z uporabo sodobnih časopisov in kapitanovih lastnih pripovedi, preden so za nalogo uporabili sonar visoke ločljivosti.

Za lov so si vzeli tri dni od 13. septembra, vendar so bile njihove raziskave tako natančne, da so potrebovali le pet minut, da so našli oznako štiri milje severovzhodno od Algome blizu Green Baya.

Lovci na razbitine Baillod in Jaeck ob čolnu prvega (Brendon Baillod)

O John Evenson kotel je izstopal na skeniranju (Brendon Baillod)

Kar se je pokazalo na zaslonu sonarja DeepVision Little Eye, je bil velik kotel, in ko je par razporedil svoj ROV, je razkril tudi trup trupa z ogromnim propelerjem, parnim strojem in različnimi drugimi deli strojev.

Masivni parni kotel (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Podvodna arheologinja zvezne države Wisconsin Tamara Thomsen je prispela naslednji dan s potapljačem Zachom Whitrockom, da bi pregledala, dokumentirala in potrdila identiteto razbitine, o kateri sta poročala Baillod in Jaeck. Iz več kot 2,000 slik visoke ločljivosti, ki so jih posneli potapljači, je Whitrock ustvaril 3D fotogrametrični model.

Slika fotogrametričnega modela John Evenson (Zach Whitrock)

Imenovan po graditelju

16-metrski vlačilec za les na parni pogon je zgradil John Evenson v Milwaukeeju leta 1884 in ga poimenoval po sebi. Uporabljali so ga predvsem za vleko ladij v in skozi ladijski kanal Sturgeon Bay, pa tudi za reševanje ladijskih razbitin, v poznejših letih pa so vlekli barže s kamnom iz kamnoloma bratov Laurie v zalivu Sturgeon Bay do jezerskih pristanišč v Wisconsinu.

O John Evenson okoli 1890 (Brendon Baillod z dovoljenjem družine Harold J Benash)

5. junija 1895 je John Evenson je bila pravkar na popravilu kotla, ko se je njen kapitan John Laurie odločil, da se bo odzval prošnji in skozi kanal povlekel precej večjo ladjo, parno barko Jaz Watson Stephenson in njegovi dve hčerinski družbi škune-barže. Jezero je bilo zaradi močnih vetrov razburkano.

O Jaz Watson Stephenson, ki je prevrnila John Evenson (C Patrick Labadie zbirka)

Medtem ko poskuša zavzeti linijo John Evenson prečkal premec hitro premikajoče se barke, ki jo je zajela na krmi. The John Evenson je zanihalo čez premec drugega plovila in se prevrnilo ter potonilo v treh minutah.

Kapitana Laurieja in štiri člane posadke je vrglo v vodo in so jih pozneje rešili, toda gasilca Martina 'Baldyja' Boswella, ki je spal pod krovom, ni bilo mogoče rešiti.

Premislil sem bolje

Leta 1897 sta se brata Laurie odločila rešiti vlačilec in sta za to nalogo najela čoln, a ker sta že prejela zavarovalnino, sta se soočila z možnostjo odškodninskega spora z zavarovalnico in na koncu pustila razbitino, kjer je ležala, njegovi stroji nedotaknjeni.

Propeler (Tamara Thomsen / Wisconsin Historical Society)

Takrat so o potopu veliko poročali, vendar se zdi, da so se podrobnosti o globini vode zelo razlikovale, od 15 m do 90 m, kar je z leti begalo iskalce.

Zdaj je načrt, da bo razbitina nominirana za ZDA Nacionalni register zgodovinskih krajev in na voljo športnim potapljačem.

Baillod in Jaeck sta člana Wisconsin Underwater Archaeology Association, ki spodbuja izmenjavo odkritij ladijskih razbitin z javnostjo.

Za to so bili odgovorni lovci na razbitine najti nedotaknjene ostanke škune Trinidad junija 2023 v jezeru Michigan, kot poroča Divernet, kot tudi škuna Margaret A Muir leto kasneje.

Raziščite fotogrametrični model od John Evenson.

