20 minut z največjim prostim potapljačem na svetu

Dolgo je užival v tem statusu, a šele zdaj ALEXEY MOLCHANOV dosega širše svetovno občinstvo z novim 90-minutnim dokumentarcem Freediver. Njegov projekt, da bi leta 2023 podrl vseh pet globinskih rekordov v tem športu, je poskrbel za prepričljivo zaplet – toda ali z vsemi svojimi odgovornostmi začenja igrati bolj varno? O tem razpravlja s Stevom Weinmanom – pa tudi o možnosti dodajanja še 10 metrov globine tem svetovnim rekordom.

Ste uživali ob gledanju Freediverja?

»Film mi je bil zelo všeč. Mislim, da zelo, zelo dobro prikazuje vzdušje, prikazuje lepoto športa, nekatere nevarnosti športa, tako da ljudje razumejo, kaj lahko storijo, če postanejo potapljači na prostem – lahko imajo pustolovščine, lahko se naučijo, kako ostati miren in se bolje sprostite, hkrati pa kaže, da obstajajo nekatere nevarnosti in zakaj je to moštveni šport – vedno mora biti nekdo, ki vas bo varoval, ko ste pod vodo.

"Mislim, da je res dobro narejen film – všeč mi je bil."

Je natančen odraz vašega življenja?

»Rekel bi, da, to je natančen odraz mojega življenja. Seveda je to le del mojega življenja, v enem filmu je premalo časa, da bi zrcalil celotno življenje, a tekmovanja so velik del mojega življenja. Ne potaplja se globoko v moje področje dela – vse, kar počnem za rast skupnosti potapljačev na prostem, kar je nekaj, kar počnem zunaj športa.

»Šport je velik del mojega življenja, potovanja in tekmovanja, hkrati pa se glede na zapuščino moje mame [Natalije Molčanove], njen izobraževalni sistem, njene izobraževalne metode, veliko osredotočam na rast skupnosti potapljačev na prostem, gibanje.

»To je malo zunaj filma, vendar je moj fokus, moja strast. Rad se prepričam, da je po svetu vedno več poklicnih šol, ki lahko ljudi naučijo varnega potapljanja na dah.«

Ste že gledali film s svojo družino (žena Elena in sin Max)?

»Ne še. Gledal sem ga v Los Angelesu in bila je skupina prostih potapljačev – imeli smo 200 ljudi, ki so si prišli ogledat zaprto projekcijo filma in bili so samo prosti potapljači in prijatelji iz vseh koncev ZDA. Nekateri ljudje so prišli iz New Yorka, nekateri iz Miamija in moja sestra, ki je zdaj v Londonu. Ja, dobro je razširjen po svetu in ves čas potujem – zdaj sem v Dubaju, kjer imamo lokalno skupnost potapljačev na prostem, ki so ga videli.

"Ker je zdaj izdan v ZDA in pravice niso po vsem svetu, veliko članov skupnosti še vedno čaka na izid tega filma v delih Evrope ali Azije itd."

Zanimalo me je, kaj bi si o tem mislil vaš sin?

Molchanov in njegov sin Max (Paramount Pictures)

»Max, moj sin, obožuje vodo in bo čez mesec dni star štiri leta. Skupaj plavamo in se potapljamo. Včasih gleda posnetke tekmovanja in reče: 'Jaz se bom potapljal z očkom, tudi jaz imam masko' – on ima masko in plavutke, jaz pa čakam, da malo zraste, da se lahko potapljamo. še naprej skupaj in prepričan sem, da mu bo všeč.«

Bi radi videli, da ima enako kariero kot vi?

»Ne, mislim, da ga ne bi silil v isto kariero kot jaz, sploh ne. Vse, kar lahko storim, je, da mu pokažem ta šport in ga naučim, da bo imel veščine. To je nekaj, kar lahko zelo dobro delim in poskrbim, da se iz tega samo nauči in je lahko lekcija, ki jo lahko uporabi za katero koli drugo področje svojega življenja v prihodnosti.

»Mamin pristop do mene je bil tak, da mi je pokazala veliko različnih dejavnosti, ki sem jih lahko preizkusila, in mi je dovolila, da sem izbrala, kaj bi rada.

»Nekoč, ko sem bil star 11 ali 12 let, sem plaval od svojega tretjega leta in igral violino od svojega četrtega leta in oboje mi je šlo zelo dobro. Moja mama je rekla, poglej, kaj želiš nadaljevati? Zdaj je čas, da izberete, ali bo to vodni šport ali glasba.

»Potem sem izbral vodni šport, kajne, vendar imam primer mame, da me je pripeljala na vse te tečaje – in to so bili tudi tečaji šaha in namiznega tenisa, tenisa itd. in nekaj borilnih veščin. Tako lahko preprosto dovolite svojim otrokom, da počnejo vse te stvari, in se odločite, da bodo našli svojo strast.

»Torej sem našel svojo strast v prostem potapljanju, vendar ne vem, kaj bo počel moj sin. Samo pokazal mu bom veliko stvari in mu pustil, da se odloči.”

Ste zaradi filma kakorkoli drugače razmišljali o sebi?

»Da, mislim, da je pogled na sebe s strani vedno pronicljiv. Zame je zelo naravno, da premikam meje in tvegam, in ko si prizadevam podreti več svetovnih rekordov, včasih grem malo predaleč.

»In to, da lahko to vidim s strani in poslušam zgodbo glede na pogled režiserja in kako jo razlaga, se mi zdi to vedno pronicljivo. Kot da vidim, kako izgleda, ko se dramatično sestavi ta slika in nato posnetek iz mojih izpadov. Tako kot navaden posnetek s tekmovanja ni tako dramatičen, kot če bi bil vsaj v komentarju, kar ga naredi veliko bolj dramatičnega.

»Znova pomislim, ali želim toliko pritiskati? Mogoče bom poskušal biti malo bolj varen in ne obremenjevati prijateljev in družine s temi neuspešnimi potopi! Zaradi tega razmišljam o tem, vendar ne vem, ali me bo to res spremenilo. Da bi postavil svetovne rekorde, se moram premikati, moram raziskati svoje meje, se iz tega učiti in se ustrezno prilagoditi z iskanjem teh pomanjkljivosti.

"Torej, ja, zanimivo je in mislim, da me spodbudi k razmišljanju o teh stvareh."

Zagotovo sem razumel sporočilo iz filma, da ste začeli razmišljati o tem, da bi ublažili svoj pristop, z mislijo na družino, v smislu, da ste morda bolj osveščeni glede varnosti kot v preteklosti. Je to pošteno?

Aleksej Molčanov v značilni zlati obleki (Paramount Pictures)

»To je pošteno, ja. Tudi zaradi sina. Ko sem se prej potapljal, nisem toliko razmišljal o varnostnem delu. Seveda sem bil vedno previden in tvegal bi le, če bi imel odlično podporno ekipo – zdravnike, varnostne potapljače itd. – toda ko imaš otroke, je to dodatna misel: v redu, ali želim tako močno pritiskati ali sem prepričan, da bo preživel ta potop in se varno vrnil?

»Zagotovo sem v zadnjih nekaj letih začel o potopih razmišljati drugače in težko je. Imam nekaj prijateljev, ki so nehali tekmovati in niso mogli delati s to idejo, da ko bodo imeli otroke, kako bodo še naprej tvegali svoja življenja?

»In pri potapljanju na prosto, če se ne potapljaš do meje, je to varno, to je varen šport z ustrezno varnostno ekipo okoli tebe, ko pa si prizadevaš za svetovne rekorde, je to malo bolj tvegano. Tako da na splošno bi rekel, da da, trenutno sem bolj previden in vendar ne bi rekel, da me je zaradi tega strah pritiskati na svetovne rekorde – še vedno čutim to željo v sebi, da to počnem.”

Ali je rekord CNF [konstantna teža brez plavuti] še vedno tisti, ki resnično razburja – morate podreti rekord Williama Trubridgea na 102 m?

»Zagotovo je zapis CNF tam zunaj in odkar smo končali dokumentarec, sem ves čas delal na tehniki. Prepričan sem, da mi bo to ploščo uspelo narediti v naslednjih, recimo, šestih mesecih. Pripravljen sem in takoj, ko se naslednje leto začne nova sezona, naslednjega marca/aprila, se bom lotil tega rekorda.”

Torej še vedno upaš, da boš nekoč držal vseh pet globinskih rekordov hkrati?

»Mislim, da je bila glavna poanta filma, držati vseh pet rekordov v enem letu, predvsem zato, ker mi leta 2022 [kot ruskemu državljanu zaradi invazije države na Ukrajino] ni bilo dovoljeno tekmovati, potem pa sem se vrnil v tekmovanj leta 2023 in cilj je bil vrniti svetovne rekorde, ki sem jih izgubil, ker nisem tekmoval. Zato je bila ideja, da dobimo vse zapise hkrati

»Na splošno mislim, da me v naslednjih sezonah ne zanima toliko vseh pet plošč hkrati – lepo bi bilo in to bom poskušal storiti, vendar mislim, da samo pridobivanje posameznih plošč, kot je pridobivanje tiste št. Rekord s plavutmi v eni sezoni in morda še en rekord v drugi disciplini – en ali dva svetovna rekorda v sezoni sta dovolj. Pet svetovnih rekordov v enem letu, bilo je super intenzivno.

»Ta dokumentarni film je bil toliko potovanj, toliko tekmovanj. Mislim, da zaradi občutka, da usklajujem svoja prizadevanja med športom in rastjo v skupnosti, uživam, ko postavljam manj svetovnih rekordov. Teh pet rekordov je bilo kar velik napor in mislim, da se bom v naslednji sezoni tega lotil bolj uravnoteženo in poskušal narediti le nekaj.

Vendar je bil to zelo dober zorni kot za namene filma. Ko sem govoril o tem, da leta 2022 ne bom mogel tekmovati, sem se spraševal, kakšen je občutek, ko sem leta 2023 tekmoval pod nevtralno zastavo? Vas je to kakor koli motilo?

»Freeliving je zelo individualen šport, manj gre za ekipo in bolj za posameznike, zato se je zdelo dobro, saj smo vsi tekmovali kot posamezniki, skupnost pa je odlična in nas podpira. Ni bilo nekaj, kar bi se res zdelo težko ali preveč negativno, zato mislim, da je bilo s podporo skupnosti v redu.«

Nekomu, ki gleda Freediverja in morda ne pozna tega športa, se lahko zdi, da je to morda precej osamljeno ali osamljeno življenje, čeprav si obkrožen z ljudmi. Se vam zdi to pošteno?

»Rekel bi, da ko sledite tem zapisom, je to majhna skupnost. Obstaja ogromna skupnost potapljačev na prostem, ki uživajo v tem kot v športu, kot življenjski slog dejavnosti za pustolovščino, da uživajo v vodi, toda čeprav obstaja le zelo majhna skupina ljudi, ki želi rekorde, je to še vedno zelo prijazna skupnost in čutim, veliko podpore.

"Ne bi rekel, da se počutim samega ali osamljenega – rekel bi, da se na tekmovanjih z vsemi mojimi kolegi potapljači na prostem počutim kot družina."

Ste se dobro razumeli z Michaelom Johnom Warrenom, režiserjem Freediverja?

»Da, z njim sem imel odlične pogovore in mislim, da je bila od samega začetka dobra kemija in sva se lahko odkrito pogovarjala o čemer koli o filmu. Lahko sem prispeval svoje ideje in mislim, da je bil to zelo prijeten proces sodelovanja. Med filmom sva imela dober odnos in zdaj po filmu sva v stiku, tako da ja!«

Kateri je vaš osebno najljubši film o prostem potapljanju – ali morda ta?

»Do sedaj je še vedno glavni film o prostem potapljanju Velika modrina Luca Bessona in je iz leta 1988, vendar je narejen izjemno dobro, čudovit je, kinematografija je neverjetna. Tudi zdaj, če ga gledate, je to nekaj, kar vam daje vpogled v prosto potapljanje.

Freediver (Paramount Pictures)

»Mislim, da je eden najboljših trenutkov v filmu, ko glavni junak Jacques Mayol [igra ga Jean-Marc Barr] hodi, da bi se potopil, kamera pa snema premikanje nazaj. Vidite lahko, kako se ta prosti potapljač približuje ploščadi, kjer se bo potapljal, in kako je že v tem meditativnem območju. Tako da je ta posnetek edinstven, mislim, da nihče drug ni mogel prikazati notranjega stanja potapljača, ki se je približeval potopu.

»To je bil preprosto neverjeten strel. Gledal sem ga pred nekaj meseci – Velika modrina je zagotovo pravi in ​​mislim, da je čas, da kmalu posnamemo še en celovečerni film!«

Bi radi sodelovali pri tem?

"Zagotovo bi rad sodeloval pri naslednjem celovečernem filmu, ja."

Kako vidite svojo prihodnost zunaj konkurence – kot inštruktor?

»Že sedaj delam več stvari vzporedno. Tekmovalno potapljanje na dah je trenutno velik del moje pozornosti, vendar se tudi pri delu osredotočam na rast skupnosti s svojim podjetjem Molčanovi, ki temelji na metodologiji in filozofiji moje mame ter orodjih za usposabljanje potapljačev na prostem. Usposabljamo strokovnjake, da je več inštruktorjev in več šol po vsem svetu.

»Razvijanje skupnosti je zame zelo pomembno in želim zagotoviti, da bo na svetu več krajev, kjer se lahko varno učite potapljanja na prostem. To je moj trenutni fokus. Prepričan sem, da bomo to počeli še veliko, veliko let in prispevali k športu na več ravneh ter organizirali dogodke, zato menim, da je produkcija vsebine, morda sodelovanje s komentarji in izvajanje nekaterih projektov na tem področju potapljanja na prostem nekaj, kar me zanima.

»Prihodnji dokumentarci bodo morda govorili o tekmovalnem športu, lahko pa zajemajo tudi okoljsko plat športa – kako lahko potapljači na prostem prispevajo k reševanju okoljskih problemov, pomagajo pri čiščenju, opazujejo živali itd. Pri potapljanju na prostem je veliko dela in mislim, da v vlogi producenta v prihodnosti, to me zanima.

Nazadnje, ali menite, da obstaja možnost fiziološkega preboja, ki bi potapljačem na prostem omogočil, da se v prihodnosti spustijo bistveno globlje?

»Vidim, da bi bil sposoben izvajati globlje potope – recimo, da razumem, kako narediti 10 m globlje potope. Moral bi se pripraviti, tudi če bi porabil nekaj mesecev več za priprave na zapise, in morda le ostal nekje, kjer je globina bolje dostopna. Ni enostavno, vzelo mi bo nekaj let, morda nekaj let, morda pet let, a teh 10 metrov vidim.

»In potem vsakič, ko premaknemo mejo, imam občutek: Ali lahko potisnem še malo ali ne? Ta zapis No Fins je bil prisoten sedem ali osem let in ni bil izboljšan, tako da kaže, da je v redu, brez plavuti je res težko – morda bi se lahko izboljšali za 2 m, za 3 m, toda 10 m se sliši noro.

"Ampak z enoplavutmi, z dvoplavutmi, to lahko vidim – in vem, da bomo šli globlje."

Trenutni svetovni globinski rekord Alekseja Molčanova AIDA: Spremenljiva teža (VWT) 156 m (28. marec 2024) Konstantna teža (CWT) 136 m (29. september 2023) Dvojne plavuti s konstantno težo (CWTB) 125 m (10. september 2024) Pokojna Natalia Molchanova je zadnjih 9 let držala svetovni rekord statične apneje 2 min 11 s. Aleksej Molčanov je postavil 33 AIDA in CMAS ter 1 Guinnessov svetovni rekord in osvojil 34 zlatih, srebrnih in bronastih posamičnih in ekipnih medalj na svetovnih prvenstvih.

Tudi na Divernetu: Freediver: Deeper Into Molchanov's world (recenzija filma). Freediver je zdaj na voljo na Prime Video ali za nakup ali izposojo v digitalni obliki.