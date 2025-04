7 RAZLOGOV, ZAKAJ JE WAKATOBI PRILJUBLJENI OBOŽEVALCI

Letovišče Wakatobi je ena najbolj znanih destinacij za potapljanje in snorklanje na svetu. Gostje z vsega sveta načrtujejo obisk tega oddaljenega rajskega otoka in osebje letovišča je zdaj pripravljeno na njihov prihod.

V preteklih letih so številni obiskovalci Wakatobi označili za »sanjsko destinacijo«, toda kaj točno je tisto, zaradi česar je letovišče na vrhu seznama priljubljenih potapljačev? Tukaj je le nekaj razlogov.

ODDALJENO, A DOSTOPNO

Wakatobi leži na majhnem otoku v oddaljenem kotu Indonezije v jugovzhodnem Sulaveziju. Toda v nasprotju z mnogimi odročnimi destinacijami pot do letovišča ne bo zahtevala niza skokov čez luže, trajektov med otoki in voženj s taksijem. Namesto tega prihajajoče goste pričaka osebje concierge na letališču Bali in od tega trenutka poskrbi za vse, od dvigovanja težkih stvari do koordinacije prevozov in načrtovanja postankov čez noč. To omogoča gostom, da se spočijejo in osvežijo, preden se vkrcajo na neposredni jutranji čarterski let do zasebnega vzletišča Wakatobi. Ob prihodu se lahko sprostite ob kosilu in načrtujete popoldanski potop, saj veste, da so vaše torbe dostavljene v vaš bungalov ali vilo in da je vaša potapljaška oprema prestavljena v potapljaški center in pripravljena za uporabo.

OBREŽJE Z VEČ

Wakatobijev hišni greben si je prislužil sloves enega najboljših obalnih potopov na svetu. Potapljači in potapljači lahko več dni raziskujejo to obsežno in raznoliko mesto ter z vsakim potopitvijo odkrijejo nova odkritja. Od plaže obsežno območje travnatih gredic in koral hrani številne majhne zaklade, ki čakajo na odkritja. Osemdeset metrov od obale plitva, s koralami pokrita polica prehaja v strmo pobočje in steno, ki strmo pada izven dosega potapljanja. Stena hišnega grebena vzdolž severnega in južnega pomola letovišča je prekrita z gosto plastjo trdih in mehkih koral, morskih pahljač, spužev in plaščarjev, s previsi, ki ustvarjajo počivališča za želve, jastoge in druge rake, medtem ko številne sorte jatenih rib plavajo v bližini in ven proti modrini.

Potapljači branijo zid pod koncem letoviškega pomola.

Vstop na House Reef je enostaven, saj lahko potapljači in potapljači na dah z masko zaplavajo na kratko z obale ali se spustijo po stopnicah na pomolu. Piloti pomola privabljajo ribe v jatah, v bližini pa je na desetine vetrnic, naseljenih z znamenitimi ribami klovni. Poleg tega je stran na voljo potapljačem in potapljačem podnevi in ​​ponoči, na zahtevo pa bodo »taksi čolni« Wakatobi prepeljali goste do bolj oddaljenih delov hišnega grebena, da se lahko lagodno vrnejo do pomola.

PODVODNI ŽIVALSKI VRT

Velikanska zvezda napihovalka (Arothron Stellatus) lahko zraste do 1 m v dolžino. Wakatobi, JV Sulavezi, Indonezija

Zasebni morski rezervat, ki ga je ustvaril in podpira Wakatobi Resort, je dom nekaterih najbolj nedotaknjenih in biotsko raznovrstnih koralnih grebenov na svetu. Vsako od več kot 40 lokacij, ki jih obiščejo potapljaški čolni letovišča, je na svoj način spektakularno, a v nekaterih še posebej uživajo osebje in potapljači. Med temi je Živalski vrt. Le hitra vožnja s čolnom od letovišča je to mesto eno najbolj ribjih krajev v osrednji Indoneziji. Blizu obale greben v zalivu s peščenim dnom nudi zavetje bogastvu zanimivega morskega življenja. Ležeren pogled med korale bo pokazal ribo žabo, ribo cevko in listno škarpeno, ki se skrivajo pred vsemi. Natančnejši pregled lahko razkrije manjše nagrade, kot je dlakavi počepeni jastog, medtem ko bo pregled dna prinesel nenavadne roparje, kot sta zvezdnik in nezemljanu podobna bogomoljka. Naokoli se vijejo velike jate kozličkov, sladkoustnic in puhačev. Gobe ​​anemone v živalskem vrtu so dom za njihovo istoimensko gobo cevo, ki je majhna bela cevka s trikotno glavo, ki ji daje videz majhnega podvodnega pitona. Živalski vrt je večinoma območje trdih koral, vendar se iz grebena na približno 20 m razteza majhen greben z nekaj osupljivimi velikimi rožnatimi koralami, pisanimi mehkimi koralami in strmim padcem v globoko vodo.

Dvojna lionfish bo prišla iz svojega skrivališča na lov za hrano, ko bo sonce zašlo.

Živalski vrt je priljubljeno mesto tudi za nočne potapljače. Ob mraku se iz koral jelenjega roga in ruševin pojavi veliko različnih pisanih rib. Pod okriljem popolne teme greben preiskuje nova vrsta nočnih živali, kot so lovske sipe, pisani ploski črvi in ​​številne vrste lionfish, vključno z izmuzljivo lionfish Twinspot. Tukaj najdemo lignje bobtail in hobotnice, potapljaške luči pa bodo razkrile na tisoče žarečih oči različnih kozic in rakov, ki visijo v skoraj vsaki razpoki in razpoki.

IZLET NA ROB

Potapljač plava ob koralnem grebenu v obliki Ridgeline na mestu Blade, Wakatobi, Indonezija.

Edinstveno mesto, znano kot Blade, tvori vrsta tankih, vzporednih podvodnih gora, ki se dvigajo iz globljega grebena do dveh metrov od površine. Ko jo gledamo iz profila, je celotna tvorba podobna nazobčanim zobem ogromnega noža, postavljenega na rob, od tod tudi njegovo ime. Posamezni vrhovi so dolgi, a precej ozki. Potapljači, ki plujejo blizu površine, lahko dejansko gledajo obe strani formacij hkrati od zgoraj. Blade je tako slikovit, kot je le mogoče, skupaj s pisanimi množicami velikanskih spužev in morskih pahljač, ki lahko včasih zrastejo do 2-3 m v premeru.

Rdeče bičaste korale rastejo na strmih straneh vsakega vrha in ponujajo fantastične priložnosti za fotografiranje. Večbarvne krinoide je pogosto mogoče videti na konicah gorgonij, ki iztegujejo svoje lovke, da ujamejo mimoidoče koščke hrane. Blagi tokovi omogočajo potapljačem, da plujejo od vrha do vrha in vzbujajo občutek breztežnega leta. Skratka, Blade je izkušnja, ki je ne pozabimo kmalu.

RAZNOLIKOST ZA MNOŽICE

Wakatobi ponuja nekaj za vsakogar. Potapljači lahko preživijo sproščujoče ure na plitvih grebenih in raziskujejo zaščitene zalive ali pa se spustijo na s koralami prekrite vrhove, ki privabljajo velike jate rib. Grebeni, ki se začnejo zelo blizu površja, se spustijo do globine več kot 100 metrov, kar ustvarja priložnosti za dolge večnivojske profile in potapljačem s podaljšanim dosegom ponuja nove priložnosti.

Modropikasti ožigalkar

Navdušeni potapljači z veseljem izvejo, da je Wakatobi enako prijeten za partnerje, ki se ne potapljajo, in otroke doma, saj je letovišče družinam prijazno in ponuja vrsto dejavnosti na vodi, plaži in kopnem. Bungalove je mogoče urediti za namestitev družin, na voljo pa so eno- in dvosobne vile ob obali, ki ponujajo veliko več prostora. Program varuške osvobodi novopečene starše, programi Bubblemaker in junior potapljaški programi pa otrokom omogočajo varno doživljanje podvodnega sveta. Isti prvovrstni grebeni, ki so čudoviti potapljači, enako vabijo potapljače, ki so deležni enakega spoštovanja kot potapljači in so dobrodošli na krovu čolnov, namenjenih na številna mesta s plitvim delom. To ustvarja edinstvene priložnosti za člane družine, ki se ne potapljajo, da se pridružijo zabavi.

POTAPLJANJE ZA RAZLIKO

V dobi, ko je zelena prava stvar, Wakatobi ostaja regionalni vodja na področju ohranjanja in varstva okolja. Nagrajeni Collaborative Reef Conservation Program letovišča je bil med prvimi te vrste in je ustvaril novo paradigmo za trajnostni turizem. Letovišče upravlja postaje za recikliranje in zmanjšanje količine odpadne vode, sponzorira tedenska čiščenja, ki vključujejo do 100 lokalnih prebivalcev, ter tesno sodeluje z lokalnimi skupnostmi in vladami pri vprašanjih ravnanja z odpadki. Lastniki letovišča so bili ključnega pomena pri zagotavljanju čiste sončne energije v regiji.

TOPLA DOBRODOŠLICA IN OKUSNI POVRŠINSKI INTERVALI

Gledanje sončnega zahoda z Wakatobijevega pomola.

Ekipa Wakatobi je ponosna na zagotavljanje posebne mešanice gostoljubja, ki združuje etiko storitev s petimi zvezdicami in toplino družinskega prijatelja. Nasmehi so povsod in nobena zahteva ni nepomembna ali pozabljena. Poseben vrhunec izkušnje Wakatobi je čas obroka. Vrhunske restavracije in oddaljene lokacije ne gredo vedno skupaj, vendar Wakatobi ponuja spektakularno in okusno izjemo od tega pravila. Direktni čarterski leti, ki goste pospešijo v Wakatobi, zagotavljajo tudi letoviškim kuhinjam stalno oskrbo z najbolj svežimi živili in pridelki z Balija in z vsega sveta.

Najboljša lokacija restavracije letovišča ob plaži ustvarja vrhunsko kulinarično izkušnjo v sproščenem, a elegantnem okolju, z menijem, ki vključuje široko paleto mednarodnih jedi skupaj z zanimivim vzorčenjem indonezijskih jedi, ki jih sveže pripravi strokovna kuharska ekipa. Kuharji z veseljem pripravijo priljubljene jedi gostov na zahtevo in se lahko prilagodijo tudi različnim posebnim prehranskim zahtevam.

Želite izvedeti več o letovišču Wakatobi ali morda načrtovati svoj obisk njihovega malega koščka raja?