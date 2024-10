Globok potop s Kostasom Thoctaridesom

Kaj je potrebno za iskanje podmornice, izgubljene več kot osem desetletij? Z natančnim raziskovanjem in strastjo do zgodovine je Kostas Thoctarides nedavno napovedal njegovo osmo odkritje razbitine podmornice, HMS Trooper, kot so poročali dne Divernet. Deli nekaj svojih izkušenj s podvodnim raziskovanjem v pogovoru z ROSS J ROBERTSON, z dodatnimi raziskavami dr. KONSTANTINOS GIANNAKOS

Vsak kotiček vsake sobe je bil napolnjen z visokimi, neurejenimi kupi knjig, police pa so ječale pod samo težo nakopičenega znanja. Navtične umetnine so krasile stene, ki jih je prekinjala občasna medeninasta potapljaška čelada ali kompas – tihi relikti globin.

Ko sem stopil v to stanovanje v predmestju Aten, se je zdelo, kot da bi šel v drug svet, v sveti prostor, kjer so se združili zgodovina, raziskovanje in morje. Zdelo se je, da zrak šepeta s skrivnostmi oceana.

Lovec na razbitine Kostas Thoctarides

Moj gostitelj me je sprejel z milostivim prikimanjem in pokazal proti dolgi mizi, ki je očitno služila kot središče neštetih srečanj in globokih razprav. Njegovo toplo in lahkotno vedenje me je takoj pomirilo in kmalu je najin pogovor stekel.

Ko je spretno vzel knjige s polic ali pokazal obrabljene mape, da bi poudaril bistvo, je postalo jasno: bil sem v navzočnosti nekoga, čigar ogromno znanja je bilo konkurenčno le njegovi brezmejni strasti do vsega pomorskega.

To ne bi smelo biti presenečenje. Navsezadnje sem govoril s Kostasom Thoctaridesom – legendo mednarodne potapljaške skupnosti, čigar ime odmeva kot globine, ki jih je raziskoval.

Dnevnik potapljanja

Kostasov osebni potapljaški dnevnik si zasluži, da ga označimo kot nacionalni zaklad. Od svojega prvega potopa leta 1986 je raziskal nešteto razbitin ladij, vključno z impresivnim številom podmornic. Predvsem leta 1997 je odkril HMS Perzej, ki ga je decembra 1941 zadela italijanska mina in zdaj leži na 52 m med grškima otokoma Zakintos in Kefalonijo.

S čistim raziskovanjem je bil tudi prvi, ki je identificiral U-133, na katerega je 14. marca 1942 naletela grška mina, kmalu po odhodu iz nemške baze podmornic v Salamini blizu Aten. Zdaj leži 72 m globoko ob otoku Aegina v Saronskem zalivu.

Kostasovo potovanje v globine se je začelo po zaključku specializiranega usposabljanja za globoko potapljanje z mešanimi plini leta 1987, ko je bil pognan v zahteven svet profesionalnega potapljanja. Usposabljal se je na prestižnih državnih šolah v Veliki Britaniji (HSE) in Franciji (INPP & COMEX), zato je hitro napredoval do najvišjih ravni.

Thoctarides v svojih zgodnjih dneh kot komercialni potapljač (Kostas Thoctarides)

Z uporabo najsodobnejših tehnologij je pridobil certifikat priznanega francoskega podjetja COMEX kot pilot podmornice. Thetis za Nacionalni center za raziskave morja in kot glavni pilot ROV.

Njegovo strokovno znanje ga je pripeljalo do raziskovanja in dokumentiranja na stotine razbitin ladij iz 20. stoletja, vključno z zgodovinskimi plovili, kot so rušilci Hellenic Vasilisa Olga in Hydra, podmornica Katsonis, in bivšo čezoceansko ladjo HMHS Britannic, sestrska ladja za Titanic.

Raziskal je tudi razbitino hitrega jurišnega torpednega čolna grške mornarice P-25 Kostakos, ki je potonil novembra 1996 med pomorskimi vajami po trku s potniškim trajektom Samaina ob otoku Samos, pri čemer so izgubili štiri člane posadke.

"Eden najzahtevnejših potopov z mešanimi plini v moji karieri se je zgodil leta 1996, na vrhuncu grško-turške krize na otočkih Imia," se je spominjal Kostas. »Sredi povečanih napetosti je helikopter AB 212 grške mornarice tragično strmoglavil severno od otočkov, njegova tričlanska posadka pa se je izgubila na morju.

"Kot del operacije reševanja sem se potopil do globine 96 m, krmaril sem po politično napetih in fizično nemirnih vodah, da bi lociral in izvlekel potopljeni helikopter PN21," je dejal in poudaril obseg svojih izkušenj v podvodnih operacijah z velikimi tveganji.

Pohvale

Kostas je bil večkrat odlikovan za svoje zasluge Grčiji. Nekdanji minister za nacionalno obrambo Gerasimos Arsenis ga je osebno pohvalil za njegove prispevke, enako kot generalporočnik Kapravelos, načelnik generalštaba grške vojske, za izterjavo dveh pogrešanih vojakov iz jezera Vouliagmeni leta 1993.

ROV pogled (Kostas Thoctarides)

Leta 1996 sta mu generalštab grške mornarice in glavni viceadmiral Paliogiorgos ponovno podelila priznanje za njegovo ključno vlogo pri obnovitvi PN21 helikopter. Istega leta ga je viceadmiral Paliogiorgos še enkrat odlikoval za vodenje iskanja in izterjave P-25 Kostakosmanjka posadka.

Njegovo strokovno znanje mu je prineslo tudi priznanja zunaj vojske. Leta 2003 mu je grško ministrstvo za promet in zveze skupaj z odborom za preiskave letalskih nesreč in varnost v letalstvu podelilo častno priznanje za njegov prispevek k reševanju sestreljenih letal v grških vodah.

Leta 1997 mu je Mednarodna akademija za književnost in umetnost podelila zlato medaljo in prestižno nagrado za vrlino in pogum. Poleg tega ga je leta 2000 Združenje britanskih podmorniških starih tovarišev nagradilo za odkritje Perzej.

Neusmiljeno opravljanje

Kostas je uspešen avtor in producent filmov in TV dokumentarcev, specializiran za raziskovanje zgodovinskih brodolomov 20. stoletja.

V zadnjih letih je še naprej sprejemal tehnologijo za premikanje meja globljih odkritij razbitin z uporabo ROV, ki lahko prenesejo ekstremne pritiske in pogoje veliko bolje kot človeški potapljači.

»Vodenje ROV-ja na daljavo še zdaleč ni enostavno, kot vam lahko pove moja hči Agapi,« se je zasmejal. »Je prva certificirana upravljavka ROV v Grčiji. Da bi to naredili dobro, ne potrebujemo le posebnega nabora spretnosti, ampak tudi 'šesti čut',« je ponosno dodal.

Kostas Thoctarides in njegova hči Agapi se odpravita na mesto razbitine (Kostas Thoctarides)

Kljub temu je njegova oprema za skeniranje v veliki meri sestavljena iz spremenjenega, že pripravljenega sonarja za iskanje rib in ne iz posebne opreme, kar poudarja, da spretnost in izkušnje odtehtajo potrebo po dragih pripomočkih.

Kostasa odlikuje neusmiljena strast, ki ga žene k izvajanju večplastnih raziskav, pri čemer natančno združuje zgodovinske zapise in pričevanja očividcev. Kostas pravi, da ob vsaki razbitini, ki jo odkrije, doživi vznemirljivo hitenje – vznemirjenje ob razkrivanju zgodb, ki jih lahko v celoti zagotovijo le fizični dokazi.

»Novembra 2021 sem odkril italijansko podmornico iz druge svetovne vojne Jantina, ki ga je torpedirala britanska podmornica HMS Torbay 5. julija 1941. Ležalo je na globini 103 m južno od Mikonosa, vendar je prišlo do zasuka – celoten premčni del je manjkal. Ni ga bilo nikjer in to me je zelo motilo. Potreboval sem še tri leta, da sem ga našel.«

Rezalnik protipodmorniških mrež na končno lociranem premcu Jantine (Kostas Thoctarides)

"Iskali ste tri leta?"

»Kadarkoli sem lahko, ja. Izkazalo se je, da se je premec takoj potopil, preostali del plovila pa je nadaljeval z močjo naprej, preden se je končno spustil.

»Najdba premca je bila ključnega pomena – ne samo, da je potrdila identiteto razbitine, saj je imela edinstven mehanizem za rezanje mreže, ampak je tudi razkrila, da so bile lopute za torpeda zaprte. To je pomenilo, da je HMS posadko popolnoma presenetil Torbay«.

ROV kroži okoli razbitine (Kostas Thoctarides)

"Vztrajnost mora biti ključ do vašega uspeha," sem pripomnil.

"Vsekakor," je navdušeno odgovoril. »Potreboval sem samo 25 let, da sem našel podmornico HMS Triumph leta 2023!"

Zgodbo sem dobro poznal – Kostas je na koncu našel izrabljena torpeda na morskem dnu, kar mu je pomagalo odkriti zgodovinsko pomembno razbitino.

Po nemški invaziji na Grčijo aprila 1941 in kasnejši evakuaciji britanskih sil in sil Commonwealtha je prišlo do prerivanja za evakuacijo obtičanih vojakov, hkrati pa je bila vzpostavljena tajna mreža lokalnih vohunov in obveščevalcev za sabotiranje okupacije Osi.

O izguba Triumph v začetku leta 1942 med strogo zaupno misijo MI9/SOE, znano kot operacija Isinglass, je zadala hud udarec britanskim obveščevalnim operacijam v regiji, nenazadnje tudi zaradi političnih prepirov, ki jih je povzročila.

Zaprta loputa strojnice na HMS Triumph (Kostas Thoctarides)

Iskanje po spletu

Spraševal sem se, ali se je internet izkazal za koristnega pri Kostasovih raziskavah. "Samo v omejenem obsegu, saj je večina primarnih virov še vedno arhivirana samo na papirju," je dejal.

»Naj vam povem primer: 22. oktobra 1943 je med operacijami blizu otoka Kalymnos grški rušilec RHN Adrias naletel na mino, ki ji je odtrgala ves premec, vendar se ni potopil.

»Rušilec je poslan na reševanje, HMS Hurworth, zadela isto minsko polje in se potopila, pri čemer je ostala močno poškodovana Adrias rešiti preživele in lastno posadko.

"Navkljub vsem nasprotjem, Adrias slavno uspel odšepati nazaj v Aleksandrijo v Egiptu, medtem ko se je ves čas izogibal napadom Luftwaffe, na koncu pa prispel 6. decembra na dobrodošlico kot junak – razumljivo.«

Še en ROV pogled (Kostas Thoctarides)

Kostas je segel po veliki mapi in izvlekel staro karto, ki jo je previdno razgrnil na mizi pred menoj. Prikazal je niz natančno izrisanih vzporednih črt, od katerih je bila vsaka povezana z obratom za 180°.

»Po vojni je kapitan l Adrias, Ioannis Toumbas, je bil zadolžen za čiščenje istega minskega polja, ki je ohromilo njegovo ladjo,« je nadaljeval. »To je karta iz te operacije čiščenja min in na koncu mi je pomagala najti manjkajoči premec Adrias.” Po njegovem tonu odkritje ni bilo le zgodovinsko zmagoslavje, ampak globoko osebno.

»Takšnih kart ni na internetu – tudi znanja o njih ni na spletu –, tako da si mora pravi raziskovalec tako rekoč še vedno umazati roke,« je zaključil z nasmeškom.

Ekipa očeta in hčere (Kostas Thoctarides)

Osma podmornica: HMS Trooper

»In vaše zadnje odkritje? Ali mi lahko poveste kaj več o HMS? Trooper?" sem vprašal.

"No, po 81 letih so ga našli - čeprav to ni bil majhen podvig in je zahtevalo veliko poskusov in nešteto ur natančnega raziskovanja."

Odprta loputa borčnega stolpa HMS Trooper (Kostas Thoctarides)

Podmornica leži na globini 253 m med otokoma Ikaria in Donousa. »Razdeljen je na tri ločene dele: premec, srednji del in krmo. Stanje razbitine kaže na silovit potop zaradi detonacije mine.”

Zvita razbitina (Kostas Thoctarides)

»Zdi se, da so bile mine poguba podmornic,« sem komentiral.

»Ja, res. Skoraj nemogoče jih je bilo odkriti, zlasti s podmornice. Ne bi vedel, da so tam, razen če bi zagrabil kabel ali če bi ta udaril v trup – takrat je bilo že prepozno. Terjali so življenja mnogih.

"Vseh 64 članov posadke na krovu Trooper izgubili življenje, ključni del odkritja pa je zagotoviti, da njihovo počivališče ostane nemoteno. Najdba Trooper ni samo razrešil osem desetletij staro skrivnost, ampak služi tudi kot slovesen opomin na žrtve, ki so jih dali ti pogumni možje.«

Valovi odseva

Razmišljam o naslednji razbitini, ki jo bomo našli (Kostas Thoctarides)

Za Kostasa njegova odkritja niso le reševanje skrivnosti – gre za ohranjanje zgodb, ki bi jih sicer čas lahko izgubil. Njegovo delo služi kot most med zgodovino in sedanjostjo ter nas opominja na globoke povezave, ki jih delimo s tistimi, ki so bili prej, in na pomen spoštovanja njihove zapuščine z raziskovanjem in znanjem.

Potapljanje in potapljanje na daljavo nam omogočata, da raziskujemo ta podvodna kraljestva, kar nam omogoča, da si opomoremo in zaščitimo bogato zgodovino, ki bi nam sicer za vedno ostala skrita.

Kostas Thoctarides vodi podjetja Storitve ROV in Planet Blue potapljaški center Lavrio pri Atenah.

ROSS J ROBERTSON, napredni potapljač v odprtih vodah in nitroksu, je avtor in pedagog, ki se močno zanima za egejske brodolome in grško zgodovino druge svetovne vojne. Te elemente združuje v številnih revijalnih in časopisnih člankih, je tudi kustos spletne strani ww2stories.org DR KONSTANTINOS GIANNAKOS, upokojeni pehotni major, piše za Vojaška zgodovina revija (Govostis Publications), spletna stran slpress.gr, in ww2stories.org, ki se osredotoča na anglo-grške teme med drugo svetovno vojno.

