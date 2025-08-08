Potapljanje v Biakov skriti svet jam

Daleč stran od uhojenih poti, kot se pogosto znajde, potapljač-raziskovalec PIERRE CONSTANT išče jamska najdišča na otoku Zahodna Papua, kjer so se japonske sile med drugo svetovno vojno kopale v podzemna omrežja.

Glavni otok arhipelaga Biak leži v zalivu Cenderawasih, blizu severne obale indonezijske province Zahodna Papua. Medtem ko je 90 % celinske Papue krščanskega prebivalstva, je 50 % prebivalstva Biaka muslimanskega, čeprav je bilo prvotno animistično, ker je kultura Biak Numfor melanezijska.

Otok je prvi opazil portugalski pomorščak Jorge de Meneses leta 1526, španski pomorščak Álvaro de Saavedra pa je priplul mimo dve leti pozneje.

Med drugo svetovno vojno je bil Biak trdnjava japonske cesarske vojske. Proti koncu vojne se je v njegovih džunglastih jamah skrivalo 11,000 vojakov japonske cesarske vojske z obilico streliva in devetimi lahkimi tanki tipa 95 HaGo, ki so čakali na ameriške sile generala McArthurja.

Gua Jepang (Japonska jama), 5 km od mesta Biak, je bila del sistema, ki se je raztezal 3 km proti plaži Parai in je nudil zatočišče 3,000 japonskim vojakom. Vendar pa so Američani, potem ko je raketa, izstreljena od tam, sestrelila ameriško letalo, začeli bombardirati območje in pobijati tiste v njem.

Do konca bitke pri Biaku, ki je trajala od ameriškega izkrcanja 27. maja do 17. avgusta 1944, so ZDA utrpele 3,000 žrtev in 474 mrtvih, medtem ko so japonske sile imele 6,100 mrtvih in 450 ujetih. Njihov poveljnik polkovnik Kizume Naoyuki je storil hara kiri.

Japonski zaliv

Po dvodnevnem potovanju iz Francije prek Džakarte je moje letalo ob 5.30 zjutraj pristalo v Biaku. Utrujen sem zaradi časovne razlike in bom potreboval dva dni, da si opomorem.

Na motorju, ki pripada Jakeu, se odpravljam proti Gua Jepangu (Japonskemu zalivu). Hotel Asana Biakreceptorka. Z zelenim mahom prekrita betonirana pot vodi do stopnišča, ki v cikcaku izginja pod zemljo.

Vrtača v Gua Jepangu

Vhod v jamo z obokom

Vhod skozi obokan prehod je precej moker, podoben vhodu v katedralo, z stropa pa kaplja voda. Ogromna soba razkriva izhod na desni in še enega velikanskega na levi. Povsod ležijo razbite steklenice.

V dno jame odkrijem zlato rjavo kost. Po levi steni, ki se odpira v veliko vrtačo, se vleče impresivna zavesa iz trt in korenin. Kraj je atmosferski.

Sredi vrtače pokonci stojijo vitki pandani s krošnjami dolgih bodičastih listov, ki temu srhljivemu okolju dodajajo pridih Jurskega parka. Ob vznožju visečih trt najdemo stare zarjavele japonske sode.

Pot se vije okoli notranjosti in se počasi vzpenja do vzpetine s pogledom na jedro luknje. Nenadoma Jake pokaže na bakreno rjavo kačo, dolgo približno 1 meter, ki je negibno počivala naravnost pred mano.Mangabasio!«, opozori in stopi korak nazaj. »Strupeno!«

Strupena kača Wekanampo

Naredim nekaj posnetkov, preden se kača z neverjetno spretnostjo povzpne po pečini. Muzej na prostem razstavlja mitraljeze, minomete, granate, bombe, rakete, zbirko japonskih čutar, čelad, steklenic in celo stare terence ter propeler.

Japonski minometi in rakete iz druge svetovne vojne

V Bosniku, kraju ameriškega amfibijskega izkrcanja 27. maja, je tržni dan. Na stojnicah prodajajo tipično papuansko hrano, kot so arekini orehi, kasava, sladki krompir in sagove torte, pa tudi prekajene hobotnica in kroglice prekajenih školjk, sveže ribe, listov papaje, fižola in banan.

Vsi ves dan žvečijo arekine oreščke in me, ko se sprehajam mimo, kot tujec v tuji deželi, pozdravljajo z živahnim nasmehom z rdečimi usti: »Pozdravljeni, gospod!« Bosnek je izhodišče za javne čolne do bližnjih otokov Padaido, znanih po privlačnih potapljaških lokacijah.

Kanuji s premičnimi palicami v Bosniku

Z džunglo poraščen, se 40 metrov visok apnenčasti greben razteza kot hrbtenica vzdolž južne obale, vse do Tanjung Bararija, vzhodnega rta Biaka. Gre za star obrobni greben, ki se je razvil v kraško okolje z jamami in podzemnimi rekami. V naslednjih nekaj dneh ga nameravam raziskati.

Jama Opiaref

Še vedno utrujen od časovne razlike vstanem ob 3. uri zjutraj. Potapljaški mojster Yulius se kasneje pripelje na motorju in se namršči ob pogledu na moj kup ... torbeOdpravimo se proti vasi Opiaref, za Bosnikom. Slišal sem za veliko jamo z vodnimi bazeni, igriščem za šolarje in pričakujem nekaj potapljanja v jamah, čeprav Julius ni jamski potapljač.

Potapljaški mojster Julius prinaša jeklenke in opremo

Da bi bili politično korektni, obiščemo 'velikega moža', ki nima nobenih ugovorov na moj obisk. Zanima ga, če bom kaj odkril.

Za osnovno šolo vodi pot do velikanske odprtine v apnenčasti pečini, dovolj velike za podzemni predor. Gua Serumi (jama Opiaref) je videti kot podzemna reka. Za skalnim kupom pri vhodu so vodni bazeni osupljivo čisti. To je sladkovodni rezervoar vasi.

Vstop v jamo Opiaref za potop

Na spolzki skali, prekriti z netopirjevim gvanom, si nadenem opremo in skočim noter.

Prvi tolmun je globok 2–3 m, a najdem prehod na desni pod skalo, ki se potopi v ozek rov. Nasrečajo me ribe – skrilasto sive so z dvojnim hrbtom. fin, motne kobaltno modre oči in štrleča spodnja čeljust. Velike, radovedne kozice z dolgimi modrimi kleščami privlači žarek svetilke.

Glavni predor v jami Opiaref

Sladkovodni član družine Eleotridae plava po muljastem dnu v Opiarefu.

Opičja rečna kozica (Macrobrachium lar)

Odpravim se do drugega tolmuna. Glavni rov, visok dobrih 10 m, se konča s skalno steno, približno 60 m od vhoda. Ko plezam čez skale sredi jame, opazim, da se globina na drugi strani povečuje. Na desni se odpre drug prehod, ožji in vijugastejši.

Skalna stena je še vedno pred mano in opazim oster kontrast med belim apnencem in nekaj opazno temno rjavimi sedimentnimi kamninami. Na levi se odpre navpičen ozek ovalen hodnik, ki vodi v stransko komoro, podolgovato in vzporedno z glavnim predorom.

Hodnik, ki vodi v stransko sobo

Dno je prekrito z zelo hlapnim, finim muljem, ki fin-brca lahko v trenutku zmoti. Odlična vidljivost je plus. Gua Serumi je majhno jezero z največjo globino nekaj manj kot 9 m.

Potapljač Chris se iz ozkega tunela izvleče v drugi bazen pri Opiarefu.

Julius me predstavi Salmonu, bradatem, veselem papuanskemu kmetu. Tudi on je potapljač in pozna sladkovodno jezero blizu plaže Samares na severni obali: »Gremo!«

Cesta se nekaj časa vijuga, nato pa postane makadamska pot, ki jo je deževje izdolblo z jarki. Gre za gorato območje goste džungle z velikimi drevesi.

Avto pustimo za seboj in se peš vzpnemo, nato pa naslednjih 45 minut strmo spustimo. Grozljiv zvok motornih žag potrjuje, da na tem območju poteka sečnja, in utiša veselo kričanje žvepločesih kakadujev, papig Eclectus in črnoglavih lorijev.

Pantai Samares je zapuščena pacifiška plaža. Pot se vzpenja v džunglo med velikimi drevesi s podpornimi koreninami in palmami nipa. Na jasi se pojavi jezero Opsnundi (Skakajoči mož), čarobni turkizni bazen vode. Vanj so padli veliki hlodi, a voda je bistra kot gin in je vizualno očarljiva.

Opsnundi, turkizno jezero v popoldanskem soncu

Moji občutki mi govorijo o luknji na sredini, ampak zagotovo ne bom vedel, dokler se ne podam pod površje.

Jama Air Biru

Vhod v jamo Air Biru, Anggraidi

V vasi Anggraidi si ogledamo jamo Air Biru. Velika odprtina je videti kot ogromna usta z izbočenimi, zaobljenimi kapniki. To je bistrovodni bazen. Med 15-minutnim potopom me opazuje velika riba, vendar mi ne uspe najti nobene sledi.

Veliki stalaktiti, gledani izpod vode, spodbujajo ustvarjalnost fotografijaNajdem temno sivo ribo z rumenim robom plavuti v kotu – gre za isto vrsto kot v Opiarefu, čeprav je ta dolga 25 cm. Jegulja se iz teme pojavi na svetlobi, le da v hipu izgine.

Jezeri Snermus in Snermas

Asfaltna cesta povezuje mesto Biak s Koremom na severni obali. Tri sladkovodna jezera dajejo iluzijo vrtač, a njihova jabolčno zelena barva jemlje vsako upanje.

Jezeri Snermus in Snermas nudita lokalnim otrokom spodobne bazene s plavajočimi splavi in hlodi, vendar je pod vodo vidljivost komaj 50 cm, največja globina do mulja pa je 12 m. Razočarajoče.

Plaža Korem, ki se nahaja v zalivu v obliki črke U, je bila prizorišče uničujočega cunami leta 1996. Tanjung Saruri na severni obali je rt z dvignjenimi koralnimi terasami. Gre za zelo fotogenično polico z bazeni vode ob oseki.

Dvignjene koralne terase v Tanjung Saruriju

Zahodno od vasi Warsa je most, ki vodi na otok Supiori, ki je bolj gorat kot Biak. Tam se cesta razcepi na sever in jug ter vodi vse do Korida.

Približno 45 minut južno od mostu je zanimiva jama Mankruro, ki so jo uporabljali tudi japonski vojaki.

Jama Mankruro, otok Supiori

Jezero Opsnundi

Z izbruhom poguma se z vso opremo vrnem v Opsnundi. Losos se prostovoljno javi, da bo nosil rezervoar: »Ni problema, Papuanci so močni možje!« Imam jih dovolj, da jih nesem s seboj. nahrbtnik, zobnik v mreži torba in kamero na razdalji iztegnjene roke.

Losos pred potopom v jezeru Opsnundi

Podvodni dnevniki pri Opsnundiju

Ribe v Opsnundiju

Eleotris ali spalni lik z zelenimi očmi

Kljub pomanjkanju sonca se je potop izkazal za vznemirljivo doživetje. V modri vodi občudujem zmešnjavo hlodov, ovitih z mahom in visečimi algami, ter ribe, ki še nikoli niso videle potapljača.

Z največjo globino 13 m najdem tudi majhno apnenčasto jamo, a ko končam 52-minutni potop, se tresem.

Simpsonova jama

Zanimiv kraj leži v vasi Ruar, kjer iz jame v pečini teče potok. Pomolim vanj in po 10 metrih napredovanja v podzemnem rovu ugotovim, da voda izvira v globoko navpično jamo, obdano z ostrim apnencem.

Potopim se z baklo in močno vrvjo, pritrjeno na skalo nad luknjo. Na globini 3.5 m je hodnik raven, vendar se soočam s slepo ulico, skozi katero se ni mogoče prebiti.

Simpson, "veliki mož", meni, da bom z veseljem videl nekaj japonskih jam v džungli za vasjo Ruar. Dvomljivo pogleda moje japonke, a me pomirjujoče reče: "Samo 200 m stran je!"

Izkaže se, da je pot strm navkreber, spolzka skozi džunglo in ura tja in nazaj. Prispemo do zevajoče čeljusti jame, ob vznožju strme skupine balvanov, vendar tja ni poti z japonkami.

Naslednje nedeljsko jutro je Simpsonov, oblečen v belo srajco in črno kravato, pripravljen za cerkev. »Vrnil se bom čez eno uro,« reče. Ko se vrne – pet ur in pol kasneje – trdno spim na stolu na njegovem balkonu.

Nazaj na lokaciji. Simpson hitro poseka nekaj vitkih, ravnih dreves in jih spremeni v lestev, ki nam bo omogočila, da se premagamo vhod v jamo.

Simpson vstopi v jamo v džungli Ruar s pomočjo hitro zgrajene lestve.

Veličastni stalaktiti in stalagmiti v Simpsonovi jami

Jama je ogromna, s skritimi komorami, stalaktiti, šali (kalcitne kristalne formacije), ogromnimi stebri in tankimi stebri.

Tla so posuta z razbitimi steklenicami, zarjavelimi pločevinkami in kvadratnimi škatlami za piškote. Komaj si predstavljam grozljive razmere, v katerih so ti japonski vojaki živeli v temi, kot podgane. Moralo je biti bedno in duševno depresivno.

Masivni stebri

Nekaj ostankov plina MaskaOkrogla očala ležijo na tleh pred vhodom. Najdišče poimenujem Simpsonova jama.

Lima Kamar

Skrit na levi strani ceste navzdol leži skromen japonski spomenik s starim lesenim stebrom, na katerem so vklesani napisi kanji. V bližini je Lima Kamar, podzemna jama s petimi sobami. »Med vojno je bila to japonska bolnišnica,« razlaga Simpson.

Japonski ostanki v jami Lima Kamar, Ruar

Gre za skupino majhnih prostorov, povezanih z ozkimi prehodi, v kotu pa ležijo raztresene bučke z zdravili in prazne steklenice. Ta podganja luknja daje grozotam minule preteklosti srhljivo dimenzijo.

Otok Owi

Nekega večera srečam Bupatija, Yusufa Melianusa Maryena, ki je bil več kot 10 let politični vodja regentstva Biak. Topel in prijazen moški me prisrčno pozdravi s tradicionalnim keramičnim krožnikom, na katerem je rajska ptica Cenderawasih.

Razložim naravo svojega dela in Bupati ponudi, da me s svojim čolnom odpelje na otok Owi. Salmon je tam razkril obstoj jam z "modro vodo".

Potapljanje v skriti svet jam Biak 32

Prečkanje po mirnem morju traja pol ure. Belo peščeno plažo otoka Owi obrobljajo zibajoče se kokosove palme; otrok vesla s svojim izkopanim kanujem z izvlečnim drogom.

Otrok v kanuju z vzmetjo, otok Owi

Katoliška cerkev ima napisno tablo Rarama dojenček: »Ni za kaj.« Obredno obiščemo 'velikega moža' Peta Demarasa, belobradega možakarja z rdečim obročem soka arekine oreščke okoli brade.

Pete Demaras, "veliki mož" z otoka Owi

Vzpnemo se na vrh grebena in po spolzkem pobočju se odpre nova jama. »To je Funfundei, kar pomeni 'Dobro počutje' ... Med vojno so ameriški vojaki prihajali sem po vodo.« Na otoku je bilo ameriško letališče.

Prižgem naglavno svetilko in se pritihotapim noter. Moram biti akrobatski skozi ozke rove s stalaktiti nad glavo. Naletim na bistrovodni ribnik in pomislim: Tole bom pa preveril! Kmalu občudujem dve čudoviti podvodni dvorani s stalaktiti, stalagmiti, šali in slamicami (cevastimi stalaktiti).

Kapniki v glavni dvorani jame Feelgood

Stalaktiti in stalagmiti v globini v jami Feelgood

Fosil lupine Trochusa

Našel sem tudi nekaj fosilov. Tam je glavnik s petimi prsti, nekaj školjk in školjk vrste Trochus turban. Največja globina je 5.5 m in potop traja le 20 minut, kar ne omogoča raziskovanja nadaljnjih rovov. Jama Feelgood, ki je nastala nad vodo, je bila kasneje poplavljena zaradi deževnice, ki je pronicala skozi streho.

Preden zapusti otok, Salmon meni, da bi me lahko zanimale tudi nekatere razbitine letal. »Ni daleč!« obljubi. 25-minutni sprehod skozi kokosov nasad v grmovje otoka Owi pripelje do zaraščene asfaltne avtoceste – ameriškega letališča.

Z hrbtno stranjo dlani si obrišem pot s čela. »Kaj pa razbitine?« vprašam, še vedno hrepenim po pravi stvari.

"Letala? Oh ... že so odšla!"