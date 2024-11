Flores, prehod v Komodo

Zmaji, mante, redka bitja in ostanki Hobitovega moža čakajo na potapljača, ki obišče nacionalni park Komodo, čarobni rezervat, ki pa mora premagati tudi svoje izzive. PIERRE CONSTANT podaja svoj pregled v besedi in slikah

Indonezijski arhipelag leži na stičišču treh velikih tektonskih plošč: indoavstralske, evrazijske in pacifiške. Mali Sundski otoki so del zahodnega loka Banda, med Javo in otočjem Banda, katerega izvor je terciarni vulkan.

Otok Flores je del tega notranjega loka mladih vulkanskih otokov, ki od zahoda proti vzhodu obsegajo Bali, Lombok, Sumbawa, Komodo in Rinca, nato pa se nadaljujejo do Solorja, Pantarja, Alorja, Kambinga in Wetarja.

Začetni vulkanizem, ki je oblikoval Flores, je bil podmorski. V obdobju srednjega miocena sta se peščenjak in apnenec odlagala pod vodo v bazenih, ki obdajajo vulkansko hrbtenico Floresa.

Na otoku so odkrili 900,000 najdišč fosilov, ki prikazujejo orjaške želve in XNUMX let starega malega slona Stegodon sondaari. Fosili vretenčarjev vključujejo komodoškega varana (Varanus komodoensis), krokodil in slonoid Stegodon floresensis. Ta zelo endemična favna je bila izkoreninjena zaradi velikega izbruha.

Leta 2003 je Theodore Verhoeven izkopal kamnite artefakte in kosti Flo, 25-letne ženske, visoke nekaj več kot 1 meter, izpred 18,000 let. Predstavljala je novo vrsto, Homo floresensis, znana kot Hobit Man, njena vrsta naj bi v jami, kjer so jo našli, živela 100,000 let.

Lobanja Flo, izvirne 'hobitske ženske'

Na najdišču so našli tudi fosile 47 posameznih stegodonov. Mladiči te vrste bi bili glavni vir hrane za Homo floresensis.

Leta 2014 so na Floresu odkrili druge, veliko starejše človeške ostanke, bližje ostankom našega prednika Homo erectus in prispela iz Afrike pred približno milijoni let. Sčasoma je evolucijski proces pripeljal do otoške pritlikavosti.

Rdeči čoln

V Italiji rojena elektronska inženirka Cinzia Mariolini je leta 1990 postala predana potapljačica. Kot inštruktorica potapljanja v Avstraliji in na Maldivih je sčasoma začela voditi potapljaške operacije in kupila 75 % Potapljaški center Flores v 2015.

Cinzia organizira enodnevne izlete od Labuan Baja, zahodne konice Floresa, do otokov narodnega parka Komodo na tradicionalni indonezijski leseni ladji. kapal kayu.

Imenovan Mutiara Permata or Sijajni biser "Rdeči čoln", kot ga tudi imenujejo, je dolg 21 m, širok 3.6 m in ima šestvaljni dizelski motor Mitsubishi s 180 KM. Ima sedemčlansko posadko in kapaciteto za 13 potapljačev.

Premec rdečega čolna

Pristanišče Labuan Bajo ob sončnem vzhodu

Narodni park Komodo obsega 2,200 kvadratnih kilometrov in obsega obalni del zahodnega Floresa, tri večje otoke Komodo, Rinca in Padar ter 26 manjših otokov in okoliške vode ožine Sape.

Ustvarjen je bil leta 1980, sprva za zaščito največjega kuščarja na svetu, komodoškega varana (Varanus komodoensis), UNESCO pa ga je razglasil za svetovno dediščino, nato pa za rezervat človeka in biosfere.

Ta del koralnega trikotnika vsebuje nekaj najbogatejšo morsko biotsko raznovrstnost na Zemlji, s 1,000 vrstami rib, 385 trdimi koralami, 70 spužvami, 10 delfini, sedmimi kiti ter mantami, želvami in dolgongi.

V parku je bila ugotovljena populacija 1,200 rezidenčnih grebenskih mant. Leta 2014 je bil v Indoneziji uradno prepovedan ribolov mante.

Križarjenje v mestu Cauldron

Potapljaški dan se začne zgodaj. Potapljači se zberejo v potapljaškem centru Flores ob 7. uri zjutraj. Pet minut hoje po živahni glavni ulici Labuan Bajo vodi do Pelabuhana, mestnega pristanišča, ki je videti kot zelo aktivna marina ribiških in turističnih čolnov. V sušnem obdobju je Labuan Bajo prašno, hrupno mesto, kjer se temperature čez dan hitro dvignejo.

Morski vetrič prinaša prijetno olajšanje med 90-minutnim križarjenjem do otokov, ki so večinoma pusti, rumeni in sivi, s travnato savano, požgano in pobeljeno pod žgočim soncem. Nič presenetljivega, kjer temperature v povprečju čez dan dosežejo 40°C.

Darmin, 30-letni indonezijski potapljaški vodnik, na krovu poda zelo podrobne informacije o našem prvem mestu, Siaba Besar, v severnem delu parka nad Rinco in Komodo.

Darmin, mojster potapljanja v potapljaškem centru Flores

Otok Siaba Besar

V vodi so delci, vendar je koralni vrt impresiven in bogat z ribjimi živalmi. Vidimo jate črtastih strelcev, velikooke v rdeči ali srebrni barvi, odvisno od njihovega razpoloženja, diagonalne sladkoustnice (Plectothinchus lineatus), rumena maskirana morska riba (Pomacanthus xanthometopon), angeli s šestimi pasovi in ​​oblaki antija.

Šola veleokih in potapljačev

Ukrotite zelene želve

Z veseljem opazim bogastvo krotkih zelenih želv, ki lenobno počivajo na namiznih koralah. Nenavadno je, da eden od njih ni imel nič proti moji povečavi za posnetek od blizu in portret. Na morskem dnu je dremal še en velik posameznik, ki je meril do 1.5 m.

Po naravi sramežljiva, šola grbavih samorogov (Naso bahicentron) za prijetno srečanje. Skalničar (Novacullichthys taeniourous) je delal na ruševinah koral.

Odličen indijski potapljaški vodnik Navneet, inštruktor na Andamanskih otokih, je dal brifing za mesto Mawan. Promovirali so ga kot čistilno postajo za mante, zaradi česar smo bili nestrpni, a žarkov ni bilo videti. "Prejšnjo soboto smo imeli srečanje z morskim psom kitovcem!" je zažarel nemški gost. Srečna ti.

Tok je šel nadležno naprej in nazaj. Ni se veliko dogajalo, razen ljubke paradižnikove anemone (Amphiprion frenatus), ki lebdi nad svojo vetrnico.

Paradižnikova anemona

Škatla za kosilo na terasi za sončenje, pod senco platna, je bila običajna. Za popoldanski potop smo se odpravili v Loh Buaya na severozahodni obali Rinca, kjer je nadzorna postaja nacionalnega parka Komodo. To bi ponudilo priložnost za bližnje srečanje s komodoškim varanom.

Izkrcali smo se na leseni ponton in zacementirana steza je vodila do postaje v parku, kjer nas je pričakal čuvaj in nas vodil. Zgodaj popoldne je bila vročina močna. Šest dobrih komodoških varanov je spokojno dremalo v senci barak in s hladnim pogledom pasivno pričakovalo svoje obiskovalce.

Vodnik, oborožen z dolgo leseno palico, je poskrbel, da se kuščarjem nismo preveč približali. Sledil je vzpon na vrh hriba za panoramski pogled na zaliv in okoliške hribe ter 45-minutni sprehod nazaj, na katerem nismo srečali nobenega zmaja. Popolna mina za turiste.

Zmaj se približuje vodni jami v Loh Liangu na otoku Komodo

Leta 2005 sem užival v pristnem srečanju na jugu Rince. Čoln je spustil sidro ob zapuščeni plaži v zalivu Horseshoe Bay in zlata poznopopoldanska svetloba je bila čudovita. Bil je pravi čas za fotografije jahte, zato sem prosil kapitana za dovoljenje, da grem na kopno.

"Ne brez člana posadke, zaradi varnosti," je opozoril. Brez težav. Nisem bil na plaži niti pet minut, ko se je iz grmovja približno 2.5 m stran pojavil 40-metrski komodoški varan.

Z nizko glavo se je premikal z mačjo hojo, z razvojenim jezikom, ki je štrlel v in iz gobca, da me je spodobno vohal, se je približal in zamahnil z močnimi rokami naprej od leve proti desni. Bil je fascinanten, a strašljiv prizor.

Nenadoma se je ustavil 20 metrov od mene, ko sem ga kadriral s teleobjektivom, z enim kolenom na tleh. Z rdečim hudičevim očesom me je nekaj časa strmel z glavo na strani. Svet je obstal. Nato se je, kot da bi bila njegova radovednost potešena, vrnila v grmovje.

Najdišča severnega Komoda

Številna potapljaška mesta so najbolj primerna za začetnike, saj imajo mirne vode in malo rib. Potapljanje v Komodu razlikuje med »padajočo plimo«, ko pacifiške vode tečejo proti jugu v Indijski ocean, in »naraščajočo plimo«, ko vode Indijskega oceana tečejo proti severu v Pacifik.

Zaradi dviga južnega jarka je opazen padec temperature vode za 2-3° od običajnih 28°C med naraščajočo vožnjo. Lahko bi šlo brez neoprenske obleke, vendar večina ljudi vseeno nosi 3 mm, nekaterim pa je všeč celo 5 mm!

Ker so dnevno izpostavljeni tem temperaturam, vodje potapljanja vedno nosijo neoprensko obleko s kapuco. Za potapljanje na južnih obalah Komoda in Rince je obvezna 5 mm neoprenska obleka.

Mante, ikonični vrhunec Komoda, so vidne na Mawanu, Manta Pointu in Cauldronu na vzhodu in severu otoka Komodo. Tretji dan je bil načrt, da se potopimo na severna območja Komoda: »Glede rib na Komodu je najboljše, kar jih je na Komodo,« je potrdil Cinzia. Ne bi bil razočaran.

Na otoku Mawan

Velikanske sladkoustnice, Mawan

Beloplavi morski psi, ki se skrivajo pod koralami, Pengah Kecil

Castle Rock, potopljen med padajočo plimo, je skalnat osamelec, ki štrli iz morja. Tok teče od zahoda proti vzhodu in videli smo jate rumenoplavutih rib (Acanthurus xanthopterus), orjaški in veleoki jack, beloplavuti in sivi grebenski morski pes, jata netopirja Teira, rdečega hlastača in zelo krotkega morskega morskega psa Napoleona. Veliki orel pegast napreduje, polni okvir, na koncu potopa.

Šolanje netopirnice Teira, Castle Rock

Breja beloplavuti morski pes v Castle Rocku

Jata rumenoplavutih rib kirurgov

Modropikasti žarek na ruševinah koral, Crystal Rock

Cauldron je kanal s čisto vodo med Gili Lawa Laut in Gili Lawa Darat z le rahlim tokom. Gostja Katrina iz Anglije dela na raziskovalnem projektu za Fundacija za morsko megafavno, je prišel na krov, da bi se pred potopom malo pogovoril o mantah.

Organizacija, ki se je začela leta 2008 v Mozambiku z dr. Simonom Pierceom in Andreo Marshall, je leta 2011 odprla bazo v Nusa Lebonganu na Baliju in kasneje ustanovljena v Labuan Baju, kjer je Katrina tedensko organizirala pogovore o najnovejših raziskavah.

Katrinin brifing o mantah

Med potopom se je mladoletna črno-bela grebenska manta, radovedna o potapljačih, izkazala za kooperativni model in nas nekajkrat obkrožila nad belim peščenim dnom.

Stanujoča manta, obrnjena proti potapljačem, Cauldron

Jata rdečega hlastača (Lutjanus bohar) z veleokim jackom zgoraj, kotel

Kotel se zoži v lijak in kanal, imenovan Puška, kjer je tok dvignil. Na vhodu se zbirajo jate rdečega in črnega hlastača ter veleokega jacka. Varnostni postanek je bil opravljen na drugi strani Shotguna, kjer je kolonija vrtnih jegulj prekrivala peščeno dno.

Mante so stare 5 milijonov let, vendar imajo elasmobranch prednika, ki sega 415 milijonov let nazaj. Ti spodnji hranilniki so tudi filtrirni hranilniki s petimi škrgami, diamantna oblika pa je narejena za hitrost.

ID oznake in opombe pod grebensko manto pri Cauldronu

Modropikasti škrab s potapljači, Manta Point

Nič več ni Manta rod zdaj – zamenjal ga je Mobula, priznani pa sta dve različni vrsti: pelagična orjaška manta (Mobula birostris) in rezidenčna grebenska manta (Mobula alfredi). Melanistične mante niso ločena vrsta, vendar obstaja možna tretja vrsta na Karibih.

Med sezono parjenja se vedno pojavijo samice, ki jim sledijo manjši samci. Samec se z zobmi oprime prsne plavuti samice. Ko sta obrnjena drug proti drugemu ventralno, parjenje traja od 30 sekund do dve minuti.

Po 12-mesečni nosečnosti se mladič mante pred rojstvom zavije v samico, kot koruzni storž. Ko se rodi, se odpre in razkrije 2 m razpona kril.

Mante imajo največje možgane od vseh rib in pričakovano življenjsko dobo 40-70 let. Prehranjujejo se s planktonom, morda plastiko, valji sodov in se lahko potopijo do globine 1,400 m, da se nahranijo. Opazili so selitev mante s Komoda na Bali.

Mante so na rdečem seznamu IUCN kot ranljive za izumrtje in njihova svetovna populacija se zmanjšuje, vendar so zdaj zaščitene v Indoneziji, kjer naj bi letno prinesle 15 milijonov turističnih dolarjev.

Luknja v skali

Batu Bolong, "luknja v skali"

Drugo vredno potapljaško mesto je Batu Bolong ali "Luknja v skali". Ta izolirana skala, ki jo najdemo severno od točke Manta, severozahodno od otoka Komodo, se dviga komaj vodoravno, z vidnim lokom na vrhu.

Pod vodo je čisto padec. Ob padajoči plimi tok divje drvi od severa proti jugu na obeh straneh skale, potapljači pa morajo v zavarovanem območju cikcakati od strani do strani.

Napoleon in modroplavuti jack, Batu Bolong

Namizne in jelenove korale v Batu Bolongu

Tam se zbira veliko ribjega življa, od elegantnih samorogov, Vlaminckovih samorogov in modroplavutega jacka do velikanskih sladkoustnic (Plectorhinchus albovittatus), z želvami jastrebom, ki se hranijo s koralami. Velike namizne korale v plitvini gostijo oblake antij, damselov, papagajk in morskih gub.

Napoleonove morske kače pogosto opazimo, občasno pa nas na lovu preseneti velika pasata morska kača. Ob naraščajoči plimi, ko se tok obrne, bodo temperature padle z 28 °C na 25 °C.

Trakasta morska kača na lovu nad oranžnimi koralami, Batu Bolong

Severna Tatawa je bila dobrodošla sprememba. Otok je bil suh, hribovit in rjavkast z belimi vulkanskimi pečinami in pustimi belimi peščenimi plažami.

Podvodna pokrajina je bila pisana pobočja in koralni vrt s skalami in bombami, prekritimi z oranžnimi in belimi mehkimi koralami, Dendroneftija vijolična in Tubastrea zelene korale in velike rjave cevaste spužve.

Mehke korale, šest pasov angelfish in diagonalne sladkoustnice na otoku North Tatawa

Oranžno obrobljeni netopir (Platax pinnatus) na čistilni postaji Tatawa

Oranžne in bele mehke korale in modra morska zvezda, Severna Tatawa

S številnimi grebenskimi ribami, nenavadnim jastrebom, ki se pase na grebenu, in možnostmi za širokokotne fotografije proti soncu je bilo stimulativno okolje naravnost očarljivo.

Strah in čarovnija

Tako kot Galapagos ima Komodo ime, zavito v avro strahospoštovanja in magije. Narodni park Komodo (KNP) pa bi lahko bil žrtev slave, ki bi lahko sčasoma povzročila njegov propad.

Čistejša kozica na koralni mehurček

Pri mojih zadnjih potopih v Castle Rocku in Crystal Rocku na severu me je šokirala prisotnost 15 potapljaških čolnov na kraju samem, kar je pomenilo množico potapljačev pod vodo. Ni tisto, kar bi opredelili kot pristno neokrnjeno izkušnjo.

V poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je nacionalni park Komodo obiskalo 1990 ljudi. To se je leta 30,000 povečalo na 36,000, do leta 2009 jih je bilo 2015, leta 95,410 pa 2018, z velikimi napovedmi za prihodnja leta.

Tradicionalna vas Manggarai, Belaraghi

Otroci vasi Gelakoko

Situacija je uhajala izpod nadzora in več potapljaških operaterjev v Labuan Baju, vključno s potapljaškim centrom Flores, je povzdigovalo glas neodobravanja. Ali je bilo vodstvo KNP glede na visoke pristojbine za obiskovalce in potapljače precej neodgovorno?

Ocena napovedi ohranjanja svetovne dediščine IUCN 2017 za KNP je obsodila neprimerne in nezakonite ribolovne prakse ter neregulirano povečanje števila turistov. Resne grožnje so prihajale tudi od človeštva v smislu onesnaževanja in smeti, seznam svetovne dediščine KNP pa je postal "pomembna skrb".

Goby na hidroidnem steblu

Potapljači, ki se ob koncu potopa sproščajo na površini

Ribiči niso spoštovali območij prepovedi ulova in ulov morskih psov je naraščal; nadzorniki parkov niso učinkovito uveljavljali ali kaznovali kršiteljev, izleti s potapljaškimi čolni so eksponentno naraščali – vse to je zahtevalo ureditev dostopa s čolni do potapljaških mest.

Da bi preprečili poškodbe koralnih grebenov s sidri, je bilo treba vzpostaviti privezne naprave. Potrebna je bila cona, v kateri so bile določene dejavnosti dovoljene ali prepovedane.

Potem je prišla pandemija Covida in do leta 2022 je turizem padel nazaj na približno 50,000 na leto. Leta 2023 je park sprejel 300,488 obiskovalcev, kar je znatno povečanje v primerjavi s prejšnjim letom. Medtem ko so se obiskovalci Labuan Bajo med letoma 2019 in 2024 početverili, bodo po napovedih letos dosegli milijon.

Otoki Labuan Bajo

Prejšnja študija je pokazala, da bi moralo biti število obiskovalcev Komodo letno omejeno na največ 219,000 zaradi vpliva velikih množic na vedenje komodoških varanov. Oblasti že dolgo iščejo načine za omejitev števila s povišanjem pristojbin za parke.

Zato ga vodstvo parka, BTNK, zdaj načrtuje zapreti ob določenih dnevih v tednu, da bi obnovili ekosistem in preusmerili turiste na druge znamenitosti v regiji. To politiko naj bi začeli izvajati od leta 2025. Prebivalci otoka Komodo načrtu nasprotujejo, saj sta njihov dohodek in preživetje odvisna od turizma.

Dnevna vstopnina za otok Padar trenutno znaša 150,000 rupij (7.40 £) ob delavnikih in 250,000 rupij (12.40 £) ob koncu tedna. Za ljudi, ki gredo na križarjenje, je bila vstopnina v KNP aprila 2024 posodobljena na 400,000 rupij za državljane in 700,000 rupij (34.70 GBP) za tujce.

Panoramski pogled, otok Padar

Potapljanje v blatu

Nobeno potovanje na Flores ne bi bilo popolno brez potapljanja v Maumereju, na vzhodni strani otoka. Maumere je leta 1992 dramatično uničil potres z magnitudo 6.8 z epicentrom v morju Flores, ki mu je sledil uničujoč cunami, ki je ubil 2500 ljudi.

Odpravljam se na potapljanje v Maumere

Signalni gobi, Signigobius biocellatus

Jezera v kraterju Kelimutu, Moni, osrednji Flores

Koralni grebeni so utrpeli posledično škodo in čeprav se je od takrat nekaj regeneriralo, se območje ne more kosati s potapljanjem v narodnem parku Komodo.

Ob tem je treba upoštevati zelo dobro ponudbo potapljanja v blatu. Meša tako koralne ruševine kot zaplate vulkanskega peska, finega mulja in celo plasti morske trave, ki med drugim gosti morskega konjička Flores.

Srečanja golobradcev so bila čudovita in so vključevala vrste, kot so: Halgerda batangas, Cheilinodura inornata, Trinchesia yamasui z modro cerato in oranžnimi konicami, Glossodoris atromarginata, Glossodoris hikuerensis, Thuridilla lineolata, Thuridilla bayeri, Jorunna funebris, Ceratosoma sinuatum in več Phyllodesmium vključno z vrstami P magnum.

Phyllodesmium magnum golokraka

Glossodoris hikuerensis

Jorunna funebris golobraba

Osupljiv vrhunec vseh zame je bil velikan Niamira alleni bivšiCeratosma sp golobranch, zelo redko opažen in moj prvi! Biserno bel, prekrit z gumbi in ima na hrbtu neverjeten križ izrastkov, z biserno srebrnimi škrgami kot cvet na sredini.

Še bolj osupljiv je bil sondi podoben privesek, ki se je dvigal visoko od vrha glave, prav tako pokrit z gumbi. Dih jemajoče bitje, ki me je pustilo sopihati, kot bi imel halucinogeno vizijo ...

Zelo redka orjaška golobranka Niamira alleni

Zakaj so komodoški varani tako veliki? Komodski zmaji Ogromno velikost komodoškega varana pojasnjujejo s tem, da gre za "reliktno populacijo" velikih kuščarjev varanidov, ki so nekoč živeli po Indoneziji in Avstraliji v pleistocenski dobi. Fosili, najdeni v Avstraliji, so bili datirani na 3.8 milijona let. Pred 900,000 leti na otoku Flores so se komodoški varani hranili s pritlikavimi sloni (Stegodon sondaari). Danes so njihova hrana večinoma timorski jeleni, jedo pa tudi mrhovino, nevretenčarje, ptice in celo ribe. Nekoč so mislili, da je njihov strupeni ugriz posledica močnih bakterij v ustih, zdaj pa se je izkazalo, da so v spodnji čeljusti strupene žleze, ki izločajo več strupenih beljakovin in med drugim antikoagulant. To povzroči znižanje krvnega tlaka, paralizo mišic in izgubo zavesti. Zmaji ubijajo z zobmi, da povzročijo šok in travmo. Presenetljivo je, da imajo dobro ustno higieno. Po hranjenju porabijo do 15 minut za lizanje ustnic in drgnjenje glave v listje. Parjenje poteka med majem in avgustom, jajčeca pa odlagajo septembra. Samci se borijo zaradi samic. Zmaji so lahko monogamni in tvorijo "parne vezi", kar je redko vedenje za kuščarje. Šestdeset odstotkov jajčec odloži v gnezdo oranžnonogega megapoda, 20 % pri tleh in 20 % v hribovitih predelih. V povprečju odložijo do 20 jajčec, inkubacijska doba pa je 7-8 mesecev. Novoizleženi zmajčki razbijejo jajce z jajčnim zobom. Ob rojstvu so ranljive, merijo 46 cm in se prvih nekaj let obstoja zatečejo med drevesa, da bi se izognile plenjenju odraslih kanibalov. Traja 8-9 let, da zmaj dozori, živi pa lahko tudi do 30 let. Timorski jeleni so glavni plen zmajev V živalskem vrtu Chester v Angliji so leta 2005 opazili neverjeten pojav. Samica Flora v ujetništvu, ki več kot dve leti ni imela stika s samcem, je imela sklopko z 11 jajčeci. Izvalilo se jih je sedem in vsi so bili samci. Znanstveniki so sprva domnevali, da je Flora morda shranila spermo iz prejšnjega srečanja s samcem, vendar se je to izkazalo za napačno. To je bil prvi primer partenogeneze pri komodoških varanih. Drugi primer so leta 2008 opazili v živalskem vrtu okrožja Sedgwick v Kansasu, ko so se iz dveh neoplojenih jajčec prav tako izvalili samci. Ta reproduktivna prilagoditev omogoča samici v izolaciji – to je otoški niši –, da proizvede moške potomce s partenogenezo in se pari s temi, da zagotovi spolno reprodukcijsko populacijo moških in ženskih potomcev. Med letoma 1974 in 2012 so poročali o štiriindvajsetih napadih na ljudi. Leta 2008 so skupino petih potapljačev, ki so obtičali na plaži otoka Rinca, napadli komodoški varani. Dva dni pozneje jih je pobral indonezijski reševalni čoln. Sončni zahod v narodnem parku Komodo, pogled iz Labuan Bajo Leta 2009 je vodnika nacionalnega parka, nameščenega na Rinci, v zasedi ustrelil zmaj, ki se je skril pod njegovo mizo. Maja 2017 je 50-letni singapurski turist, ki je kljub vsem nasvetom sam hodil po otoku Komodo, preživel napad, vendar zaradi hudo poškodovane noge. Leta 2015 je bilo upadanje populacije zmajev ocenjeno na 3,014 osebkov. Komodoški varan je na otoku Padar izumrl leta 1975. Komodoški varan je ranljiva vrsta na seznamu IUCN in je uradno zaščiten od leta 1980.

