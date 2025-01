Samo spakirajte dihalko za te izlete z živo desko

Organizator potovanja Dive Worldwide je povezan z izleti z deskami in letovišči za potapljače, včasih pa je potapljanje vse, kar je potrebno – za potapljače, ki želijo bližnje srečanje z velikimi živalmi, vendar jim na primer ni dovoljeno komunicirati z njimi na potapljanju, ali preprosto za ne- potapljači, ki hrepenijo po dolgotrajnejših izkušnjah na morju.

Potapljajte se po vsem svetu, ki predstavlja več kot 200 destinacij po vsem svetu, poroča o "naraščajočem trendu med svojimi strankami" za itinerarje, specifične za potapljanje z masko, saj uvaja dva takšna dopusta za leto 2025, v Indoneziji in na Maldivih.

»Od ikoničnih živali, kot so morski kitovi in ​​mante, do živahnih koralnih grebenov, se večina čarovnije v naših oceanih zgodi v plitvinah in te čudovite izkušnje so zdaj enako dostopne tako potapljačem kot potapljačem,« pravi vodja blagovne znamke operaterja Phil North.

O Avantura s potapljanjem s koralnim trikotnikom je teden dni na indonezijskem Koralnem morju na 27m Bugis – ki sprejme samo osem gostov in ima primerljivo osem članov posadke.

Leseni čoln, zgrajen leta 2022, je bil zasnovan za minimalen vpliv na okolje, na krovu ni plastike za enkratno uporabo in deluje na sintetično gorivo iz plastičnih odpadkov.

Od maja do septembra obišče Komodo in od novembra do konca marca preide v epicenter biotske raznovrstnosti Raja Ampat. Potapljaška potovanja se začnejo marca in stanejo od 3,495 GBP za nastanitev za sedem nočitev in eno noč v Džakarti (vsi dve si delite), transferje in povratne lete iz Združenega kraljestva.

Med potapljanjem z masko lahko uživate v spektaklu mant

Naravovarstvena križarjenja s potapljanjem na Maldivih so namenjeni srečanjem z mantami ali morskimi psi kitovci in potekajo v sodelovanju s Manta Trust in Maldives Whale Shark Programom, s priložnostmi za sodelovanje v projektih državljanske znanosti in doživljanje lokalne kulture na poti.

Sedem nočitev na krovu (dva si delita kabino) vključno z aktivnostmi in vodenjem, transferji in povratnimi leti iz Združenega kraljestva znaša od 2,545 GBP. Odhodi so 2. februarja, 2. marca, 23. marca, 18. avgusta, 4. oktobra in 21. decembra.

