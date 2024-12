Globalni operater na krovu Aggressor Adventures je pripravljen sprejeti potapljače na svoje najnovejše plovilo s posebnimi uvodnimi popusti do 1,000 ameriških dolarjev naslednje leto od začetka maja. 16 potnikov Komodo agresor je tradicionalna phinisi Indonezijska lesena jadrnica, namenjena raziskovanju šestih poti v osrčju koralnega trikotnika.

Izleti s sedmimi, devetimi, desetimi in enajstimi nočitvami bodo zajemali narodni park Komodo (sever), narodni park Komodo (sever in jug), Komodo in Sumbavo, severni in južni Sulavezi, morje Banda in arhipelag Alor. Regija je znana po neokrnjenih mehkih koralnih stenah, bogati pelagični dejavnosti in nezemeljskih drobnih bitjih, ki jih najdemo na "potopih s črnim peskom".

Za praznovanje, Aggressor Adventures ponuja 500, 600 in 1,000 $ prihranka na osebo za nova potovanja Komodo Aggressor med 1. majem, 1. majem in 25. decembrom 2025. Če želite izkoristiti ponudbe, morate gostje rezervirati pred 31. decembrom 2024.

»Ta bogata regija je tako čudovita nad vodo kot pod vodo,« pravi predsednik in izvršni direktor družbe Aggressor Adventures Wayne Brown. »Veličastni komodoški varani, rožnato-peščene plaže in veliki vulkani ustvarjajo osupljivo ozadje indonezijskih voda, ki so dom morskih psov kitovcev, mant, kladivcev in osupljivih mehkih in trdih koralnih grebenov.

»Kot podvodni fotograf uživam v neskončnem naboru makro bitij, kot so razkošne sipe, hobotnice z modrimi obroči in okrašene duhove ceve. Ta neokrnjena meja, združena z razkošjem svetovnega razreda in udobjem Komodo agresor, ustvari nepozabno pustolovščino za naše goste Aggressor.”

Komodo Aggressor (Aggressor Adventures)

Zasnovana za potapljače, trinadstropna jahta ima osem klimatiziranih kabin, vsaka z lastno kopalnico in izbiro zakonske ali ločenih postelj.

Dva apartmaja v zgornjem nadstropju ponujata zasebna balkona, za katera pravijo, da sta popolna za uživanje v jutranji kavici in dih jemajočih sončnih zahodih. Kuhar na ladji pripravlja sveže pripravljene indonezijske in evropske dobrote, pravi operater, ki jih postrežejo v prostorni jedilnici na glavni palubi, zgrajeni iz tikovine, železnega lesa in drugih avtohtonih indonezijskih materialov. Vsi potopi so narejeni iz dveh velikih potopnih tenderjev.

O Komodo agresor zagotavlja potapljačem polnila z nitroksom, mize za kamere, polnilne postaje, rezervoarje za izpiranje in ločene mokre in suhe dele opreme. Rezervacije za potapljanje lahko opravite na spletni strani Agresorske pustolovščine.

Tudi na Divernetu: Flores, prehod v Komodo, Komodo na vrvici, Alor zase