Potapljanje v blatu v Pemuteranu

ARNE HODALIC je zelo izkušen potapljač, vendar so bili makro užitki potapljanja s živalmi na severozahodnem Baliju v Indoneziji zanj nekaj povsem novega. Vse je povezano z veseljem do zbiranja, pravi ta novo spreobrnjenec, ki je posnel fotografije

Začelo se je kot večina slabih idej: ob kavi in ​​sproščenem pogovoru. Po letih raziskovanja koralnih grebenov po vsem svetu sem mislil, da sem videl vse.

»Ne gre za bleščeče barve ali razprostranjene grebene; pravzaprav je kar moteče,« so govorili moji novi znanci. Zanimalo me je.

Pemuteran na severozahodu Balija

Hitro naprej en mesec in bil sem na poti na severozahodni Bali, s prepolnim kovčkom opreme za fotografiranje, pripravljen, da vidim, kaj vse se dogaja.

Na prvi pogled se zdi, da potapljanje v blatu odvzame čar tradicionalnih potapljaških mest in ga nadomesti z odrom za nenavadne. Predstavljajte si morsko dno temnega vulkanskega peska, blatnega mulja in, da, občasno zarjavelo pločevinko ali dve. Ni ravno tako kot na razglednicah. Vendar je to skromno ozadje dom nekaterih najbolj fascinantnih bitij v oceanu.

Od daleč: najprej je treba izbrati obetavno mesto

Izraz »potapljanje v blato« je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja skoval potapljač Bob Halstead, jugovzhodna Azija pa je od takrat postala njegovo središče. Za fotografe je to kot raziskovanje trga s starinami – vsak potop obljublja redke, nenavadne najdbe.

Ta degradirana okolja olajšajo opazovanje bitij, ki ne živijo na koralnih grebenih ali pa jih je tam veliko težje najti. Brez razprostrtih koralnih struktur za kritje so bolj vidni, njihovo vsakdanje življenje pa je lažje opazovati in fotografirati.

Odvrženo vozilo je vredno raziskati, da vidimo, kaj živi na njem

Čeprav potapljanje v blato na prvi pogled morda ne bo všeč vsem, ima predane privržence med potapljači in podvodnimi fotografi, ki iščejo odmor od običajnih osumljencev. To je priložnost, da se potopite v svet, ki je popolnoma drugačen – in poln resnično posebnih bitji.

Ko se je bližal trenutek mojega prvega potopa v blato, se je začelo potapljanje v nečem, kar je zvenelo kot nekdo pozabljeno dvorišče, videti kot grozna ideja. Ko sem se prvič spustil na motno dno, nisem bil navdušen. Morsko dno je bilo videti pusto – samo mulj, pesek in plastična skodelica tu in tam.

To v resnici ni širokokotno ozemlje – približati se morate

Toda potem, ko sem lebdel in čakal, se je prizor začel spreminjati. Majhen premik tukaj, preblisk barve tam in nenadoma je 'smetišče' oživelo.

S pomočjo mojega vodnika Rafija, za katerega se je zdelo, da ima šesti čut za opazovanje nevidnega, je bilo to: riba žaba, zmrznjena kot godrnjav sosed, ki se je zlila z ozadjem, riba duhec, ki posnema lebdeči list, hobotnica z nenavadno lahkoto izginejo v mulj.

Žaba

To je njihova domena in biti gost v njej je hkrati ponižujoče in vznemirljivo. Ni vpadljivo, je pa na svoj način vznemirljivo.

In ker se potapljanje v blatu običajno izvaja v plitvih, toplih vodah, ne tekmujete proti mejam dekompresije ali porabi zraka. Pri teh potopih je svoboda, ki vam omogoča, da se popolnoma osredotočite na opazovanje in fotografiranje.

Potrpežljivost je vaše največje bogastvo. Dlje ko se zadržujete, bolj oživi morsko dno. Golobrahci se plazijo kot drobni barvni dragulji. Raki in kozice marljivo bežijo, gradijo domove in iščejo hrano.

In potem so tu še glavna igralca: črvi bobiti s čeljustmi, podobnimi vesoljcem, in hobotnice z modrimi obročki, katerih lepota skriva smrtonosno skrivnost.

Mrežasti goniobranchus nudibranch

Porcelanasta rakovica

Kozica s koralnim pasom

Sezonski obiskovalci dodajo vznemirjenje. Zmajevi morski vešči plavajo po pesku kot bitja iz folklore. Mimične hobotnice uprizarjajo predstave in se spreminjajo v druge živali s skoraj komičnim časom. In leteči gunarji s svojimi krilo-Všeč plavuti elegantno drsi, kot da bi si upal, da ne bi gledal. To ni samo fotografija- priložnosti; so zgodbe, ki jih nosiš s seboj še dolgo po potopu.

Anemona klovn

Okrasna rakovica, ki je res šla v mesto

Longhorn krava

To je vrsta potapljanja, ki te spremeni. Vašo pozornost preusmeri na majhno, subtilno in nenavadno. To je vaja v potrpežljivosti, kjer so nagrajeni tisti, ki si vzamejo čas in pogledajo od blizu. Vrneš se in se sprašuješ, kolikokrat si spregledal nekaj posebnega, ker ni bilo glasno ali očitno.

Tukaj spodaj so mirne stvari tiste, ki pustijo največji vtis – če ste pripravljeni biti pozorni in morda malo pomežikniti.

5 NAJBOLJŠIH MEST ZA POTAPLJANJE NA SEVERNEM BALIJU

1. MUČKI ZALIV

Kdo ne mara dobrega potapljanja? Muck Bay ponuja drugačen pogled od običajnih koralnih grebenov, vendar naj vas to ne zavede. Kipi od življenja – in kakšno resnično tuje življenje je to!

GLOBINA: 2-12m

POGODNI PREBIVALCI: Gologlavci, leteči ščitniki, kozice, raki, jegulje, morski konjički, sipe

POSEBNI GOSTI: Žabe, hobotnice, okrašene duhove

Okrašena duhovna ribica

2. SKRIVNI ZALIV

Raziskovanje Secret Bay v Gilimanuk je edinstveno doživetje. Plitev zaliv ponuja najboljše potapljanje v blatu, kar je živahen kontrast z grebeni Menjagan ali Pemuteran. Zelo priljubljeno mesto za potapljanje v mraku za podvodne fotografe in ljubitelje makro posnetkov, znano po majhnih nezemeljskih bitjih in črvu bobitu.

GLOBINA: 2-12m

POGODI PREBIVALCI: kačje jegulje, oljčne morske kače, žabe, gologlavke, kozice, vražje morske jegulje, morske žabe

POSEBNI GOSTI: Črvi bobiti, trakaste morske kače, zmaji, mimične hobotnice, leteči ščitniki

golobraba Halgerda batangas

3. PURI JATI

Še eno odlično mesto za potapljanje v blatu z bogato izbiro morskih živali in različnih vrst hobotnica, super za makro posnetke. Dno je sestavljeno iz črnega vulkanskega peska, zaradi česar je odlično ozadje za bližnje posnetke z visokim kontrastom. Ker je to plitvo potapljaško mesto, ga običajno kar najbolje izkoristimo in se potapljamo dlje.

GLOBINA: 2-18m

NAGAJNI PREBIVALCI: Mimične hobotnice, harlekinske kozice, kačje jegulje, ambonske škarpene, zmaji, zvezdogledi

POSEBNI GOSTI: Dlakave žabe, modroobroči hobotnice, kokosove hobotnice, golobranchi ovce Shaun

Grebenska kuščarica

4. MATAHARI

Matahari je na novo odkrito makro potapljaško mesto v zalivu Pemuteran. Razlikuje ga po tem, da je to edino potapljaško mesto tik ob obali Pemuterana, ki gosti čudovitega posnemalca hobotnica. Če imate posebno srečo, lahko celo opazite dolgonga ali dva!

GLOBINA: 4-20m

POGODNI PREBIVALCI: Mimične hobotnice, vrtne jegulje, rožnate kozice

POSEBNI GOSTI: Dugongi, modropikasti ožigalkarji

Par anemonskih kozic

5. NUDISTIČNA PLAŽA

Plaža Nudi je odlična izbira za makro potapljanje. Njegovo belo peščeno pobočje z raztresenimi koralnimi zaplatami je dom številnim golokrakam, vključno z nekaterimi redkimi najdbami, ki se pojavijo pri skoraj vsakem potopu.

GLOBINA: 5-25m

OBIČAJNI PREBIVALCI: Golobrancev v izobilju!

POSEBNI GOSTI: morski vešči, morske skate, plešoče kozice, morski konjički, modropikasti ožigalkarji

Krokodil ploščata glava

Easy Divers Bali Easy Divers Bali je od leta 1998 temelj potapljanja na severozahodnem Baliju. Kot PADI 5* Eco Dive-Centre in Gold Green Plavuti član, združuje trajnost in vrhunsko storitev. Potapljaške skupine so majhne, ​​tako da se vedno počutite dobro poskrbljeno. Ekipa pozna svoj posel, oprema je v odličnem stanju in skrbijo za varnost. Raziskujete lahko odlična mesta za umazanijo ali se odpravite na otok Menjangan za navpične koralne stene v edinem narodnem parku na Baliju. Ne glede na to, ali ste začetnik potapljanja ali imate že veliko potopov, ekipa pravi, da bo zagotovila, da boste kar najbolje izkoristili svoj čas v Pemuteranu.

Tudi na Divernetu: M-VREDNOST NA OTOKIH BOGOV, RAZDELITE POTOPE NA BALIJU, RAJSKI OTOK BALI, DOBRO IN SLABO VEDENJE NA BALIJU