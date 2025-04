Plačati ribičem, da izpustijo morske pse – ulov je

Spodbujanje ribiških skupnosti, da izpustijo morske pse in raže, ki se slučajno ujamejo v njihove mreže, je lahko pozitivna poteza za ohranjanje narave, vendar ima lahko pristop neželene posledice, pojasnjuje HOLLIE BOOTH z univerze v Oxfordu.

Morski psi in raže spadajo med najbolj ogrožene vrste na svetu, predvsem zaradi prelova. Včasih so tarča zaradi njihovih plavuti in mesa, pogosteje pa jih ujamejo kot prilov v mreže, namenjene ulovu drugih rib. Upad teh oceanskih plenilcev lahko moti prehranjevalne mreže, škodovalo prihodek od turizma in poslabšala podnebne spremembe s spodkopavanjem odpornosti oceanskih ekosistemov.

Vendar pa je zaustavitev prelova morskih psov in raž težavna zaradi družbene dinamike okoli tega kompleksna. Številne ogrožene vrste so ulovljene v majhnem ribolovu mešanih vrst na tropskih obalnih območjih, kjer so gospodinjstva za hrano in dohodek odvisna od rib, ki jih ulovijo – vključno z ogroženimi morskimi psi in ražami.

Zadnjih pet let sem raziskoval, kako podpreti morsko življenje in ljudi, ki se zanašajo na lovljenje rib. Sem del svetovne skupine interdisciplinarnih raziskovalcev, ki se osredotočajo na ohranjanje morskih psov in raž v malem ribolovu v Indoneziji.

Sodelovanje med raziskovalci in ribiči je ključni del vsakega uspešnega programa ohranjanja (© Francesca Page)

naše Nova študija, pravkar objavljeno v Znanost Predplačila, nakazuje, da lahko plačilo ribičem za izpustitev ogroženih vrst spodbudi ohranjanje vedenja in spodbuja dobrobit ribičev.

Vendar pa imajo lahko takšna plačila tudi nenamerne posledice, ki bi lahko spodkopale cilje ohranjanja, zato je zelo pomembno, da spodbude oblikujete previdno in pobude, ko napredujejo, natančno ocenjevate.

Božji dar

Čeprav morski psi in raže niso nujno tarča malih ribičev, so pogosto ujeti ogrožene vrste, kot so klinaste ribe in morski psi kladivarji.

Vsako leto umre na milijone kritično ogroženih morskih psov, kot je ta klinasta riba, ki se zapletejo v neselektivne ribiške mreže (© Francesca Page)

V našem 2020 študija, so nam ribiči pogosto govorili, da so klinaste ribe in kladivke »le prilov«. Vendar pa je nadaljnja preiskava pokazala, da ribiči še vedno niso naklonjeni zmanjšanju ulova teh vrst, ker bi izgubili hrano in dohodek.

"Prinaša več denarja, čeprav ni tarča," nam je povedal en ribič. »Je prehrana« (darilo od Boga). »Če ga vrnem v ocean, je mubazir” (potratno in Bog bo nezadovoljen).

Ker smo to vedeli, smo raziskali različne pozitivne in negativne spodbude, ki bi lahko motivirale ribiči, da spremenijo svoje vedenje. Ugotovili smo, da bi lahko bila pogojna denarna plačila, ki ribičem nadomestilo za varno izpustitev klinastih rib in kladivcev nazaj v morje. stroškovno učinkovit način za ohranitev teh vrst brez škode za preživetje ribičev.

Navdihnjen z našimi rezultati, sem s študenti in sodelavci sodeloval pri ustanovitvi majhne lokalne dobrodelne organizacije, da bi naše ugotovitve prenesli v prakso – Kebersamaan Untuk Lautan (indonezijski stavek, ki pomeni "združevanje za ocean").

Strinjali smo se, da bomo ribiče nadomestili z gotovinskimi plačili – običajno 2–7 USD (1.50–5 GBP) na ribo – če predložijo videi klinastih rib in kladivcev, ki so varno izpuščeni.

Testiranje spodbude

Vendar pa lahko spodbude spremenijo ribolovno vedenje na nepredvidene načine. Na primer, ribiči bi lahko povečali svoj ulov, da bi prejeli več plačil na račun ciljev ohranjanja. Plačila bi lahko na koncu prejeli tudi ljudje, ki bi vseeno zmanjšali ulov, ali pa bi lahko sprostili proračunske omejitve, kar bi ribičem omogočilo nakup več mrež.

Da bi videli, ali in kako so plačila za ohranitev delovala v praksi, smo izvedli a kontroliran poskus, ki je naključno razdelil 87 plovil iz Aceha in zahodne Nusa Tenggare v Indoneziji v dve skupini.

Mala ribiška plovila v pristanišču, Aceh, Indonezija (© Francesca Page)

Eni skupini so ponudili nadomestilo za nastope v živo, drugi pa ne. Zbrali smo podatke o prijavljenih živih izpustih in zadržanem ulovu klinastih rib in kladivcev ter o stopnjah zadovoljstva ribičev s programom in življenjem na splošno. Nato smo obe skupini primerjali.

Odkar smo maja 2022 uvedli program plačaj za izpustitev, je bilo varno izpuščenih več kot 1,200 klinastih rib in kladivcev. Vsi sodelujoči ribiči in njihove družine so bili zadovoljni.

"Denar od odškodnine uporabljamo za pokrivanje naših dnevnih potreb. Upamo, da se bo program nadaljeval tudi v prihodnosti," je dejala žena enega sodelujočega ribiča.

Projekt KUL povezuje ohranjanje in blaginjo skupnosti s spodbujanjem ribičev, da izpustijo kritično ogrožene morske pse in raže (© Francesca Page)

Zasuk parcele

Vendar pa naši eksperimentalni podatki iz prvih 16 mesecev programa (maj 2022 – julij 2023) je razkril zaplet. Čeprav je nadomestilo spodbudilo izpuste v živo, so rezultati pokazali, da so nekateri ribiči namerno povečali svoj ulov, da bi dobili več plačil.

Z mojo ekipo smo bili sprva razočarani nad rezultatom. Vendar brez strogega nadzorovanega eksperimenta ne bi nikoli odkrili teh nenamernih posledic.

Na podlagi naših rezultatov smo revidirali cene nadomestil in omejili, koliko nadomestil za izpuste lahko zahteva vsako plovilo na teden. Preizkušamo tudi novo shemo zamenjave orodja, kjer ribiči zamenjajo svoje mreže za pasti za ribe, ki imajo veliko nižje stopnje prilova. Predhodni podatki kažejo, da so te spremembe povečale učinkovitost programa.

Rusdi, lokalni ribič KUL, se potopi, da bi pregledal eno od novih pasti za ribe (© Francesca Page)

Naša ekipa v Oxfordu tesno sodeluje z drugimi lokalnimi raziskovalci in naravovarstvenimi organizacijami, da bi jim pomagala oblikovati in oceniti njihove lastne lokalno primerne spodbujevalne programe.

Še ena nedavna študija dobrodelne organizacije za ohranjanje narave Indonezijski morski pes Thresher kaže, da je njegov alternativni program preživetja zmanjšal ulov ogroženih morskih psov za več kot 90%.

Sodelovanje Hollie Booth z ribiči v Indoneziji za zmanjšanje prilova morskih psov – film Liama ​​Webba

Pozitivne spodbude so pomemben instrument za pravično reševanje krize biotske raznovrstnosti. Nepošteno in nepravično je pričakovati, da bodo majhni uporabniki virov v državah v razvoju nosili večino stroškov ohranjanja, zlasti ko premožnejši in močnejši uporabniki oceanov – kot so komercialna podjetja za morsko hrano – povzročajo velike negativne vplive zaradi prelova medtem ko izvablja ogromne dobičke.

Vendar morajo biti spodbude za ohranjanje dobro zasnovane in zanesljivo ovrednotene, da se zagotovi, da spodbujajo prave ukrepe in zagotavljajo načrtovane rezultate.

Aceh ribič (© Francesca Page)

Hollie Booth je znanstveni sodelavec, varstvoslovje na Univerza v Oxfordu. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

