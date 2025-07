Lepota koralnih grebenov je ključna za njihovo preživetje

at 7: 30 am

Zato smo si izmislili način merjenja te lepote, pojasnjujejo TIM LAMONT z Univerze Lancaster ter GITA ALISA in TRIES BLANDINE RAZAK, oba z Univerze IPB v Indoneziji.

Zakaj ljudi skrbijo koralni grebeni? Zakaj njihova škoda povzroča takšno zaskrbljenost in ogorčenjeKaj ljudi žene, da gredo tja? velike dolžine do zaščititi in obnoviti njim?

Seveda je to deloma zaradi njihovega ekološki pomen in gospodarska vrednost – ampak tudi zato, ker so lepi. Zdravi koralni grebeni so med vizualno najbolj spektakularnimi ekosistemi na planetu – in ta lepota še zdaleč ni površinska.

Podpira vrednost kulturne dediščine, podpira turistično industrijo, spodbuja upravljanje oceanov in poglablja čustvene povezave ljudi z morjem.

Toda kako je mogoče izmeriti takšno lepoto? In ko je uničena, ali jo je mogoče obnoviti?

Tradicionalno mnogi programi spremljanja in obnove koralnih grebenov spregledajo njihovo lepoto, saj jo imajo za preveč subjektivno za merjenje. In kot ekipo znanstvenikov nas je to frustriralo. Vedeli smo, da moramo biti sposobni meriti lepoto, če želimo najučinkoviteje izkoristiti ta ključni motivator za ohranjanje koral.

V nekaterih pogledih je to nemogoča naloga. Ampak naša nova študija se spopada s tem izzivom in ponuja način za kvantificiranje estetske vrednosti koralnega grebena ter merjenje njegovega okrevanja po obnovi prej poškodovanih grebenov.

Zdravi koralni grebeni, polni raznolikih barv, oblik in tekstur, veljajo za ene vizualno najbolj spektakularnih ekosistemov na Zemlji (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Program Mars

Naša mednarodna ekipa morskih znanstvenikov dela na program za obnovo koral na Marsu (največji tovrstni projekt) v osrednji Indoneziji. Tukaj lokalne skupnosti in mednarodna podjetja že več kot desetletje sodelujejo pri obnovi grebenov, ki jih je nekoč uničil ribolov z dinamitom.

Ta nezakonita metoda ribolova uporablja eksploziv za omamljanje in ubijanje rib za lažje zbiranje, hkrati pa koralne grebene razbija v ruševine – v nekaj sekundah uniči celotne grebenske skupnosti.

Ta indonezijski projekt je že uspešno obnovljeni koralni grebeniVendar smo želeli raziskati, ali je ta program uspel poustvariti vizualno privlačnost naravnega grebenskega ekosistema.

Potapljači sodelujejo pri obnovi grebena v okviru največjega projekta obnove koral na svetu. Kovinski okvirji podpirajo posamezne delce koral, ki sčasoma zrastejo v obnovljen koralni greben (Indo-Pacific Films, CC BY-NC-ND)

Standardizirane fotografije morskega dna smo posneli z nastavitvami, ki samodejno prilagodijo ravnovesje beline in barve, da bi kompenzirale podvodne svetlobne pogoje. To nam je omogočilo, da smo zajeli natančne barve v doslednih pogojih plitve vode na zdravih, degradiranih in obnovljenih grebenih.

Nato smo izvedli na spletu ankete z več kot 3,000 udeleženci, v katerih so jih prosili, naj primerjajo pare fotografij in izberejo tisto, ki se jim zdi lepša – kar nam je omogočilo, da smo za vsako fotografijo določili oceno. Naši rezultati so pokazali, da so ljudje iz zelo različnih okolij dosledno delili podobna mnenja o tem, kateri grebeni so lepi.

Ne glede na to, ali so bili anketiranci mladi ali stari, iz držav s koralnimi grebeni ali brez njih, ali pa so imeli različno stopnjo izobrazbe in poznavanja oceana, so bili nagnjeni k temu, da so dajali prednost slikam z visoko koralno pokritostjo, živahnimi barvami in kompleksnimi koralnimi strukturami. To kaže na to, da obstaja skupno človeško spoštovanje do lepote cvetočih grebenov.

Te ocene smo uporabili tudi za učenje algoritma strojnega učenja, ki temelji na umetni inteligenci, da bi zanesljivo napovedal vizualne preference ljudi za fotografije različnih koralnih habitatov.

Zdrav koralni greben na Sulaveziju v osrednji Indoneziji (Cut Aja Gita Alisa, CC BY-NC-ND)

Rezultati anketnih odgovorov ljudi in algoritem strojnega učenja so bili enaki. Slike obnovljenih grebenov so bile dosledno ocenjene kot prav tako lepe kot slike zdravih grebenov in veliko bolj estetsko privlačne kot degradirani grebeni.

To je spodbudno in pomembno. Kaže, da lahko prizadevanja za obnovo teh karizmatičnih ekosistemov poustvarijo lepoto, zaradi katere so tako cenjeni.

Sledenje okrevanju

Ugotovili smo, da je lepota močno povezana s številom barv, prisotnih na sliki, deležem žive korale na sliki in kompleksnostjo oblik, ki jih kažejo korale. Medtem so bile slike, ki prikazujejo siva polja ruševin mrtvih koral z malo življenja, dosledno ocenjene najnižje.

Naši rezultati kažejo, da spodbujanje različnih barv in oblik koral ne bo le pomagalo morskemu življenju, temveč bo tudi obnovilo vizualno, kulturno in turistično vrednost cvetočih koralnih grebenov.

Strokovnjaki za obnovo grebenov lahko to dosežejo z izbiro donorskih koral – zdravih koral, presajenih na degradirana mesta, da bi pospešile okrevanje – da bi grebenom, ki jih zasadijo, dodali barvo in raznolikost.

To pomeni tudi, da je mogoče okrevanje koralnih grebenov spremljati z uporabo preprostih fotografijaspremljanje na osnovi, kot je tisto, ki smo ga uporabili v naši študiji.

Koralni grebeni potrebujejo dolgoročno nego, da preživijo, uspevajo ter ohranijo svojo lepoto in ekološko funkcijo. Da se začetni dobički obnove ne bi hitro izgubili, je treba takšna prizadevanja združiti s stalnim spremljanjem in vzdrževanjem.

Vsak razvoj turizma okoli obnovljenih grebenov je treba upravljati skrbno in trajnostno.

Prakse obnove in trajnostnega turizma lahko pomagajo zaščititi in ohraniti ekološke in družbene koristi čudovitih, zdravih grebenov. Navsezadnje bo obnova čudovitih grebenov ključnega pomena za skupnosti, ki so odvisne od morskega turizma, in za navdihovanje ljudi, da skrbijo za ocean.

Nimate časa brati o podnebnih spremembah toliko, kot bi si želeli?

Namesto tega prejmite tedenski pregled v svoj nabiralnik. Vsako sredo urednik okolja The Conversation napiše Imagine, kratko e-pošto, ki gre nekoliko globlje v samo eno podnebje vprašanje. Pridružite se več kot 45,000 bralcem, ki so se do sedaj naročili

Tudi na Divernetu: Naši digitalni 3D modeli bi lahko pomagali oživiti ogromne koralne grebene, Valižanski potapljač je zmagal na izletu v Indonezijo Hope Reef, The Big Build: Reef-zvezda se potaplja s pospešeno hitrostjo, Kako mačja hrana pomeni upanje za korale