Zavezan k potapljanju na otokih Vitu

PIERRE CONSTANT obišče vulkansko otoško verigo v Papui Novi Gvineji na dolgo uveljavljeni ladji za bivanje FeBrina, kjer se lahko potaplja v izjemno neokrnjeni naravi. Posnel je fotografije.

Alana sem prvič srečal pred 35 leti v eksotičnem baru hotela Kavieng v Kaviengu v Novi Irski in ob nekaj pijačah sva se živahno pogovarjala.

Danes se vkrcavam na čoln, katerega lastnik in kapitan je on, FeBrinaStar je skoraj 68 let in v svoji pisani srajci iz marlina se je zdelo, kot da se je podvojil v obsegu! Spominja se me kot Francoza, ki je ustanovil potapljaški center v Manusu na oddaljenih Admiralitetnih otokih na skrajnem severozahodu države. To je bilo pred četrt stoletja.

FeBrina pri Walindiju

Devetdnevno potapljaško križarjenje, ki se začne v Walindiju v zalivu Kimbe v provinci West New Britain, se usmeri na otok Vitu (aka Otoka Witu v Bismarckovem morju. Potniki so svetovljanska mešanica štirih Avstralcev, treh Američanov, nizozemskega bivšega marinca in mene.

Posadko iz PNG sestavljajo inženir Francis, glavna kuharica in inštruktorica potapljanja Josie s tremi pomočniki, potapljaškimi vodniki Lucasom, Michaelom in Freddyjem, ter mornar Vincent, ki ves dan skrbno čisti palubo!

Zgrajena v Avstraliji leta 1973, FeBrina Dolga je 25 m in ima sedem kabin, ki sprejmejo do 10 potnikov. Avstralski skiper Alan Raabe jo je kupil leta 1990.

Kapitan Alan Raabe

Potapljaška postaja

Salon na palubi

Načrtovanih je sedem dni potapljanja s 4-5 potopi na dan – trije potopi zjutraj, eden popoldan in en nočni potop. Potniki prihajajo iz Port Moresbyja z Air Niugini, katere vozni red se je v zadnjih nekaj mesecih spremenil vsaj trikrat.

Prvo noč preživim privezan na pomolu v Walindiju. Motor zareži ob 5. uri zjutraj in ob 6.30 skočim iz postelje za prvi potop. Nitrox je na voljo kot paket za vse potope.

Vulkanski otoki Vitu, prej imenovani Francoski otoki, se razprostirajo na 96 kvadratnih kilometrih in ležijo severozahodno od zaliva Kimbe. Štirje veliki otoki so Garove (Veliki Vitu), Unea, Mundua (Ningau) in Nareoa (Naragé).

Slednji otok je ostanek izbruha, ki se je zgodil okoli leta 1892 in ustvaril 100 metrov visok cunami, ki je uničil vse razen dveh ljudi, ki so živeli na bližnjem otoku Ningau.

Od vseh otokov Papue Nove Gvineje je Nova Britanija vulkansko najbolj aktivna. Z dolžino 520 km in širino 146 km je največji otok v Bismarckovem arhipelagu. Njegove verige 27 vulkanov se raztezajo vzdolž celotne dolžine, predvsem vzdolž severne obale (okoli Rabaula) na vzhodu in vzdolž polotoka Willaumez (okoli Kimbeja) na zahodu.

Avtohtoni prebivalci Nove Britanije spadajo v dve glavni skupini: Papuanci, ki so tam že več deset tisoč let, in Avstronezijci, ki so prispeli pred 3,000 leti. Na otoku govorijo vsaj 50 različnih jezikov.

Inglisov greben

Inženir Francis

Prvi potop je na podvodni gori v zalivu Kimbe. Vidljivost je odlična, ribje življenje pa v redu, vendar je beljenje koral zelo očitno pri visoki temperaturi vode, več kot 31 °C. Vrh grebena na 11 m se spušča na 28 m in več.

Beljena vetrnica, Inglis Shoal

Vidimo majhnega beloplavutega morskega psa, jate elegantnih samorogov (Naso hexacanthus), Vlamingovi samorogi (Naso vlamingii), kirurg, koralna kirnja in črni lut (Macolor črni), z velikimi oranžnimi gobami v obliki ušes, ki pokrajini dodajo pridih živahnih barv. Bele anemone z rožnato skunkovsko anemonino ribico (Amfiprionski perideraion) so prijetne.

Joellein greben, poimenovan po Alanovi hčerki, je še ena podvodna gora s čisto vodo in brez kakršnega koli toka.

Vlaming unicornfish, Joelle's Reef

Majhna jata bigeoke jack (Caranx sexfasciatus) lebdijo na vrhu grebena. Barramundi kirnja (Cromileptes altivelis), rumenomaskasta ribica kirurg (Acanthurius dussumeri), nekaj netopirnic Teira (Platax teira), oblak piramidnih metuljev (Hemitaurichthys polylepis) in več velikih visokoplavutih koralnih kirnji (Plectropomus oligacanthus) so danes vrhunci.

Velika oranžna goba in potapljač, greben Anne Sophie

Mavrični tekači na grebenu Anne Sophie

Po tretjem potopu na grebenu Anne-Sophie se sredi popoldneva odpravimo proti otokom Vitu. Prečkanje odprtega morja bo predvidoma trajalo sedem ur.

Popoln stožec vulkana Mt. Wangore se dviga na 1,155 m na desni strani v toplem soncu. Takoj ko obplujemo rt Hollmann, severni vrh polotoka Willaumez, morje postane razburkano. Večerja je vznemirljiva in nekateri gostje hitro izginejo v svoje kabine.

1.155 m visok vrh Wangore

FeBrina Spustijo sidro v zaščitenem zalivu južno od otoka Garove in vsi končno uživajo v dobrem spanju. Garove ali Veliki Vitu je največji od otokov Vitu in je znan po svoji notranji kalderi. Ta je na južni strani preluknjana, kar omogoča, da morska voda poplavi krater, ki je verjetno širok 3 km.

Potem ko so otoke pred prvo svetovno vojno okupirali Nemci, jih je za plantaže pridobila trgovska skupina Burns Philp. Med drugo svetovno vojno so jih okupirali Japonci. Leta 1 je bila v veliki kalderi Vitu ustanovljena katoliška misija.

Odpravljam se na potapljanje

Zgodaj zjutraj je nebo oblačno in malo dežuje. Prva dva potopa bosta pri grebenu Vitu, ob zahodni obali Garove. Potop ob precej temni steni razkrije le malo rib, razen jate modrih in rumenih strelcev (Cezio teres) strelja naravnost navzgor vzdolž stene.

Zgodnji jutranji potop na odcepu, Vitu Reef

Koralimorfijan, greben Vitu

Jata modro-rumenih strelcev, greben Vitu

Naletim na nekaj oranžnih-fin vetrnica z belimi repi (Amphiprion chrysopterus). Plavanje okoli rta poživi jata polnočnih lutačev (Macolor macularis), modroplavuti jack, rdeči snapper, nekaj orjaških jackov (Caranx ignobilis) in oblak piramidnih metuljev (Hemitaurichthys polylepis).

Sonce končno posije, ko se ladja premakne proti vzhodu v pristanišče Vitu, kjer se bo zasidrala. Popoldanski potop je načrtovan na črnem vulkanskem pesku.

Zaliv Wirey

Potapljanje v blatu, zaliv Wirey

Potapljanje v blatu mi omogoča, da vidim cesarsko kozico (Cesar Periklimen) pri delu na morski kumari iz peščene ribe (Holothuria scabra). Iz svoje luknje štrli radovedna modra jegulja (Rhinomuraena quaesita) je videti samozadovoljen glede makro namenov tega fotografa.

Cesarska kozica na morski kumari s peščeno ribo, zaliv Wirey

Modra jegulja, zaliv Wirey

Vrtnastoličasta vetrnica, zaliv Wirey

Lepe korale v vazah (Turbinaria peltata) gostijo zbirko mladih modročrtastih lutačev (Lutjanus Kašmira). Navpične gobice v obliki soda so impresivne in koralimorfarji pritegne mojo pozornost. Velika skača se agresivno prehranjuje s peskom, dvigne oblak sivega mulja in se ob mojem približevanju divje požene.

Potapljač zapušča vodo, pristanišče Vitu

Obala zaliva Wirey

Nočni potop v zalivu Wirey ni ravno nekaj posebnega, najdem pa veliko rakov samotarjev, sramežljivega modropikastega skata in dolgorogega krava (Lactoria cornuta) privlači moja svetilka za makro posnetek. Školjka vomer (Strombus vomer) drsi po blatu pod čolnom in me komično opazuje s svojimi premikajočimi se očmi.

Mlado pegasto kozjo ribico, opaženo med nočnim potapljanjem v zalivu Wirey

Dolgoročna kravja riba, zaliv Wirey

Vomer conch, zaliv Wirey

Otok Ningau je del otokov Mundua na severozahodu. Alan namerava potapljati Goru's Arches, osamljen greben na odprtem morju, vendar otočani brez ovinkarjenja zahtevajo milijonsko pristojbino. kinas (261,000 funtov) za uporabo spletnega mesta! Norost.

Končno nas Josie obvesti, da se moramo potapljati pri Dicky's Knobu zahodno od grebena Vitu. Tam je veliko rib: jata oceanskih sprožalnikov (Canthidermis maculata), jate strelcev, modroplavuti in orjaški jack, črni jack (Caranx lugubris) občasno in pasji tun (Gymnosarda enobarvna).

Modri ​​in rumeni strelci pri Dicky's Knobu

Velikanski jack

Modroplavuti jack

Okoli podvodne gore me preseneti jata mavričnih tekačev. Gorgonije in rdeče bičaste korale izgledajo dobro, kupola pa je prekrita z vetrnicami in nekaj okroglimi bodičastimi spužvami (Oceanapia sp).

Zgodaj zjutraj se na grebenu Ningau potopim ob steno v kanalu, kjer piha močan severni tok. Nenadoma na globini 28 m naletim na štiri odlične jadralnoplavute lute (Symphorichthys spilurus), ena mojih najljubših vrst.

Jadralni lut, greben Ningau

Ko se obrnem proti toku, se mi iznenada približa sivi grebenski morski pes. Uspe mi ga pravilno ujeti, kar je sreča, saj bo to moje edino srečanje z morskim psom na križarjenju.

Sivi grebenski morski pes na 25 m, greben Ningau

FeBrina Med kosilom se premakne v 200 m globok kanal kaldere Garove in spusti sidro za majhnim otokom Peel. Rastlinstvo je bujno in zeleno, s pandanusi in kokosovimi palmami.

Nastanek oblakov ob otoku Garove

Vrteči se delfini ob sončnem vzhodu, otok Garove

Katoliška cerkev se belo sveti pod opoldanskim soncem na polotoku, ki štrli proti zahodu. Nekaj ​​mladih deklet in otrok prihaja v svojih kanujih, da bi trgovali s sadjem in zelenjavo, kot darilo pa prinašajo tudi rožnate cvetove frangipanija.

Otroci pridejo v kanujih menjat sadje in zelenjavo na otok Garove.

Kanu od spodaj

Otok Peel

Popoldanski potop v blatu na vulkanskem muljastem dnu doseže povprečno globino 15 m in vključuje stare drevesne štore, ki so se zrušili blizu obale, ter veliko sodčastih spužev, bodisi zaobljene bodisi visoke in vretenaste oblike.

Otok Peel, znotraj kraterja otoka Garove

Drevesni štori v modrino, otok Peel

Tryonova risbecia nudibranchs, otok Peel

Naletimo na nekaj Tryonovih golobrancev (risbecia natubranch)Risbecia tryoni), kremne barve s temno modrimi pikami ter belo avro in modrim pasom. Obstajajo tudi Phyllidia coelestis in pustuloza, črna z belimi mozolji in grozdi marjetic koral (Alveopora gigas) ki tvorijo opazne kupe blizu obale.

Cikcakaste ostrige in korale Porites, otok Peel

Marjetica koralna

Rumene spužve v kraterju

Zavese rumeno-oranžnih gobic stojijo pokonci pod majhno pečino, kar je dober kraj za ambientalne posnetke, ko se skoznje prebijajo sončni žarki.

Podolgovata goba za sod

Pri naslednjem potopu odkrijem zarjavelo razbitino starega ribiškega čolna, zaobljen možganom podoben kupček Euphyllia parancora korala in redka bela morska kumara z drobnimi trni in črnimi pikami, obkroženimi v belem haloju, kakršnega še nisem videl.

Razbitina ribiškega čolna

Cvetlični koralni nasip, otok Peel

Vzhodna stran otoka Garove ima tisto, kar smatram za najboljše grebene na otokih Vitu in so verjetno Alanova najbolje varovana skrivnost. Potem me z zvitim pogledom pogleda in vpraša: "Kako si se počutil po tistem potopu?"

Plitvina Lama

Onkraj rta Watuwabuna in ob obali istoimenskega sidrišča na tem grebenu skoraj ni toka. Malo po sončnem vzhodu smo z baklami raziskovali steno.

Imam težave s podvodnim fotoaparatom. Objektiv z zoomom in celo zaklop se brez opozorila zamrzneta in ne vem, kako naj težavo odpravim. Nazaj v kabini se zdi, da fotoaparat deluje, potem pa se to ponovi.

Razmišljam o škropljenju z WD40 v okno gumba na ohišju in, kot po čarovniji, vprašanje je rešeno. Pri naslednjem potopu nadaljujem s streljanjem brez incidentov – z jato netopirnic Teira (Platax teira), elegantni samorogi, mavrični tekači, jata črnih lutov, oblaki oceanskih triggerfishov, veleoki jack, lopatasti lut (Lutjanus gibbus) in visokoplavuta koralna kirnja.

Netopirnica Teira v plitvini Lama

Koralna kirnja

Bigeyed jack

Obstaja celo velika jata črnoplavutih barakudov (Sphyraena qenie) vrtinči se v modrino – to je raj za fotografe.

Črnoplavuta barakuda, jata lam

Črni snapper

Rumenoplavuti cesar

Napihovalnik zemljevidov

Barneyjev greben

Korala Dendronephthya, Barneyjev greben

Naslednje jutro je bil scenarij enak, z nekaj potopi na tem kvadratnem grebenu severneje od plitvine Lama, s stenami na vseh straneh, ki segajo do 45 m na pesku.

Jate bigeye jack-a, rdečega snapperja (Lutjan Bohar), mešanica črnih in polnočnih lutov ter jata dolgoplavutih bobnarjev (Kyphosus vaigensis) so vidni na robu prepada.

Rdeči snapper

Šola bobnarjev z dolgimi plavutmi

Velika oranžna goba na steni pri Barney's Reef

Na vrhu grebena, pas diagonalnih sladkoustnih rib (Plectorhinchus lineatus) pozorno me opazuj, ko se neopazno približujem. Očarljiv Kuniejev kromodoris (Chromodoris kuniei) in orangutanski rak (Oncinopus sp) v mehurčastem koralnem kompletu fotografija izvrstno seanso – resnično odličen potop!

Diagonalne sladke ustnice

Kuniejev kromodoris

Orangutanska rakovica v mehurčasti korali, Barneyjev greben

Anemone in spužve, Barneyjev greben

Posnemajoče kirurginje

Potapljaški teden se bliža koncu, ko se sredi popoldneva kapitan Alan odloči vrniti v zaliv Kimbe. Naslednji dan bomo imeli zadnje potope. Ob 9. uri. FeBrina spusti sidro v zaščitenem zalivu na severovzhodni obali polotoka Willaumez.

Zbudim se ob 5.15 in na potapljaški postaji preverim svojo jeklenko in opremo. Zunaj je tema in rosijo dež. Okoli čolna leta jata majhnih ptic, ki spominjajo na viharnike. Veseli Lucas mi pove, da se bomo danes zjutraj potapljali pri razbitini japonskega letala.

Potapljaški vodnik Lucas

Japonska ničla

Potapljači na razbitini japonske ladje Zero

Od zadnjega dela

Pogled od spredaj z rekvizitom

V zavarovanem zalivu ob vznožju gore Wangore leži na hlapni plasti rjavega mulja na globini 2000–15 m ikonično letalo, ki so ga leta 17 odkrili lokalni ribiči.

Japonski lovec Zero, izdelan avgusta 1942, je bil del letalske skupine 204, ki je 27. decembra 1943 zapustila Rabaul, medtem ko se je ameriška 1. marinska divizija izkrcala na rtu Gloucester na jugozahodni konici Nove Britanije.

Zaradi tehnične težave je pilot Tomi Haru Honda pristal v plitvi vodi blizu polotoka Willaumez. Zero nima nobenih oznak, vendar je ostal nedotaknjen.

Sive spužve ovijajo trup kot prt. Ena od lopatic propelerja, ki stoji pokonci, nosi opazne rdeče spužve, na dnu pa so trije skupki mehurčastih koral.

Propeler ladje Zero z rdečimi gobami in mehurčkastimi koralami

Freddie pokaže na mitraljez na levi krilo

Za odprto pilotsko kabino se je naselila osupljiva bela vetrnica skupaj z rožnato skunkovsko vetrnico. Freddie pokaže na mitraljez na konici leve. krilo kot naslikane sladke ustnice (Diagramma pictum) prikradajo se naokoli, radovedni glede dnevnih obiskovalcev.

zaključek

Dekorativni dan – Pierre v kraterju vulkana Mt. Garbuna

Samica papige vrste Eclectus v gozdu gore Garbuna

Dva Blythova kljunorožca

Globalno segrevanje in povišane temperature vode sta bolj prizadela zaprti zaliv Kimbe kot otoke Vitu, ki so odprti proti Bismarckovemu morju, nekatere trde korale pa so bile precej prizadete.

Vendar to ne velja za vse vrste, mehke, bičaste in rdeče bičaste korale pa ostajajo tako spektakularne kot vedno. Če se temperature sčasoma znižajo in se razmere vrnejo v normalno stanje, se bodo korale lahko pomladile – držimo pesti.

Pierre Constant je avtor knjige Coffee-table book iz leta 1998. Manus, Admiralitetni otoki – Izgubljeni svet Titanov (PNG) in deluje Življenjska izkušnja CalaoKontaktirajte ga na calaolife@yahoo.com.. Izvedite več o bivalnem ladji FeBrina.

