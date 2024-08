Zaznavanje grebenov nad glavo odpravi ugibanja pri obnovi koral

Ker postajajo dogodki beljenja koral vse pogostejši in hujši, prihaja do globalnega upada koralnega pokrova. Obnova koral lahko pomaga, vendar tehnike ostajajo večinoma eksperimentalne, logistično zahtevne in drage.

Tako pravijo raziskovalci v Avstraliji, ki so pravkar napovedali razvoj naprednega modela daljinskega zaznavanja, zasnovanega za olajšanje izzivov upravljanja in obnove poškodovanih koralnih grebenov.

Ekipa z avstralskega inštituta za pomorske znanosti (CILJI) in Univerza Zahodne Avstralije (U.W.A.) pravijo, da njihova zamisel omogoča natančnejše kartiranje habitatov morskega dna. Samodejno identificira tiste lokacije, kjer imajo mlade korale najboljše možnosti, da se uveljavijo in uspevajo.

Raziskovalci so za svoj projekt uporabili podatke, ki so javno dostopni s satelita Sentinel-2, potrjeni z digitalnimi fotografijami tehnologije Lo-tech, posnetimi s kamerami, da bi zbrali podrobnosti o višini in obliki značilnosti grebena Scott Reef ob severozahodni obali Zahodne Avstralije. .

Greben Scott viden s satelita Sentinel-2 (AIMS)

"Model vključuje številne ključne lastnosti habitata, ki jih korale potrebujejo za novačenje in preživetje," pravi glavni avtor študije dr. Ben Radford.

»Model lahko nato uporabimo za pomoč pri odločanju, katera območja grebenov zaščititi ali aktivno upravljati, da zagotovimo nadaljevanje življenjskih ciklov koral in s tem pomagamo grebenom pri obnovi po dogodkih, kot je beljenje koral.

"Želimo čim bolj povečati preživetje koral, ker je tako drago, da se lotimo obnove."

Popolna kombinacija

Znanstveniki pravijo, da je idealna lokacija za obnovo grebena posledica kombinacije dejavnikov. Za najboljše možnosti za uspeh je potrebna trda podlaga, ki leži v razmeroma ozkem razponu globin. Ne sme doživeti preveč energije valov, preveč – ali premalo – toplote ali svetlobe ali biti izpostavljen med oseko.

Vrsta substrata je kritična, ključni dejavnik pa je prisotnost skorjastih koralnih alg (CCA). Z oblikovanjem okostja iz kalcijevega karbonata, ki prispeva k cementaciji in stabilizaciji grebena, CCA izboljša možnosti za naselitev koralnih ličink, vendar ne tekmuje z njimi, kot bi to storile travne alge. Izogibati se je treba območjem z destabiliziranimi koralnimi ruševinami ali peskom.

Za razliko od prejšnjih modelov naj bi tisti, ki so ga razvili znanstveniki, natančno napovedal območja CCA, travnatih alg, koralnih ruševin in peska na lestvicah od deset do sto metrov.

"S koralami ne morete upravljati, razen če veste, kje so na grebenu porazdeljene in okolja, ki so ali niso primerna za dolgoročno preživetje in razmnoževanje," pravi soavtor študije dr. James Gilmour.

»Habitatni modeli bodo na koncu pomagali sklepati, kako se bodo grebeni v prihodnosti spremenili s podnebnimi spremembami in drugimi motnjami. Nato lahko raziščemo, kako lahko določeni posegi ali upravljavske dejavnosti, kot je obnova grebenov, pomagajo ali ne pomagajo njihovi poti v prihodnosti.«

O študija je objavljen v reviji Daljinsko zaznavanje okolja.

