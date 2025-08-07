Rekordni padec v pokrovu trdih koral v Veliki Britaniji

Potapljači lahko na avstralskem Velikem koralnem grebenu v primerjavi z mnogimi deli sveta še vedno najdejo veliko privlačnih trdih koral, vendar znanstvenike skrbijo osnovni trendi.

Pokritost s trdimi koralami v Velikem britanskem ozemlju se je znatno zmanjšala z visokih ravni v zadnjih letih in se vrnila na skoraj dolgoročno povprečno raven – kar poudarja, kako nestanovitne so postale razmere, kaže najnovejše letno poročilo o raziskavi, ki ga je pripravil Avstralski inštitut za morske znanosti (AIMS).

V Veliki Britaniji je bil letni upad koralne pokritosti v dveh od treh regij (severni, osrednji in južni) največji od leta 2000. CILJI začeli spremljati pred 39 leti.

Delno beljenje in umrljivost kolonije Platygyra v osrednji regiji (AIMS LTMP)

To je bilo predvsem posledica toplotnega stresa, ki ga je povzročilo podnebne spremembe in je povzročil umrljivost koral zaradi množičnega beljenja leta 2024, pa tudi vpliva ciklonov in izbruhov morskih zvezd, znanih kot trnova krona.

V severni regiji se je koralna pokritost v enem letu zmanjšala za skoraj 25 % do 30 %; v osrednji regiji je bil padec manjši, in sicer za 13.9 % na 28.6 %, v južni regiji pa za 31 % na 26.9 %.

Z visoke podlage

»Letošnje rekordne izgube v pokrovnosti trdih koral so posledica visokega izhodišča, zahvaljujoč rekordno visokim vrednostim v zadnjih letih,« pravi vodja programa dolgoročnega spremljanja AIMS, dr. Mike Emslie. »Zdaj opažamo povečano nestanovitnost ravni pokrovnosti trdih koral.«

Dr. Mike Emslie (AIMS LTMP)

„To je pojav, ki se je pojavil v zadnjih 15 letih in kaže na ekosistem pod stresom. Opazili smo, da koralna odeja v relativno kratkem času niha med rekordno nizkimi in rekordno visokimi ravnmi, medtem ko so bila prej takšna nihanja zmerna.“

»Koralni pokrov je zdaj v vsaki regiji blizu dolgoročnega povprečja. Čeprav je Veliki koralni greben po globalnem množičnem beljenju koral v sorazmerno boljšem stanju kot mnogi drugi koralni grebeni na svetu, so bile posledice resne.«

Od 124 pregledanih koralnih grebenov jih je 77 zabeležilo 10–30 % pokritost s trdimi koralami, 33 grebenov 30–50 %, le dva pa sta imela več kot 75 % pokritost. Dva grebena sta imela manj kot 10 % pokritost.

Potapljač, zaposlen pri pregledu grebena (AIMS LTMP)

Koralni grebeni, kjer prevladujejo Acropora vrste so bile med tistimi, ki jih je množično beljenje koral in oba ciklona najbolj prizadelo, pravi Emslie.

„V preteklosti smo že rekli, da te korale najhitreje rastejo in prve odmrejo, saj so dovzetne za toplotni stres, ciklone in so priljubljena hrana morskih zvezd vrste Crown of Trn, in letošnji rezultati to ponazarjajo.“

Okužbe z morsko zvezdo vrste Crown-of-Thinne morje so še vedno na ravni izbruhov na več grebenih v južnem delu Velike Britanije, vključno z otokom Tern (AIMS LTMP).

"To je tudi prvič, da smo v južni regiji opazili znatne vplive beljenja, kar je povzročilo največji letni upad od začetka spremljanja."

Lanskoletno množično beljenje, del globalnega dogodka, ki se je na severni polobli začel leta 2023, je bilo peto na območju Velike Britanije od leta 2016 in je imelo največji odtis doslej, z visokim do ekstremnim beljenjem v vseh treh regijah.

Manjše beljenje je bilo zabeleženo na več grebenih po severnem britanskem britanskem grebenu, kot je ta kolonija Acropora na grebenu Lagoon (AIMS LTMP).

»Letos so koralni grebeni zahodne Avstralije doživeli tudi najhujši toplotni stres doslej,« je komentirala izvršna direktorica AIMS, profesorica Selina Stead. »To je prvič, da smo videli, da je en sam dogodek beljenja prizadel skoraj vse koralne grebene v Avstraliji.«

Takšni dogodki postajajo vse intenzivnejši in pogostejši, je dejala, kar dokazujejo dogodki iz let 2024 in 2025, ki so bili drugič v desetletju, da je greben v dveh zaporednih letih doživel množično beljenje.

"Ti rezultati zagotavljajo močan dokaz, da segrevanje oceanov, ki ga povzročajo podnebne spremembe, še naprej močno in hitro vpliva na skupnosti koralnih grebenov."

Terensko delo na Velikem koralnem grebenu (AIMS LTMP)

»Prihodnost svetovnih koralnih grebenov je odvisna od močnega zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, obvladovanja lokalnih in regionalnih pritiskov ter razvoja pristopov, ki bodo grebenom pomagali pri prilagajanju na posledice podnebnih sprememb in drugih pritiskov ter pri okrevanju od njih.«

AIMS 2025 Dolgoročni program spremljanja kvantificira trende v stanju koralnih skupnosti GBR in najnovejše letni povzetek poroča o rezultatih raziskav koralnih grebenov od avgusta 2024 do maja 2025 in ocenjuje vpliv množičnega beljenja leta 2024.