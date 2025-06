Potapljači v Sydneyju so se spustili 160 metrov globoko na razbitino ladje Nemesis



Avstralski tehnični potapljači so se spustili na globino 160 m, da bi pregledali razbitino britanskega parnika. Nemesis, ki leži 26 km od Wollongonga v Novem Južnem Walesu.

Ladja je leta 1904, polna premoga, plula proti jugu iz Newcastla v Melbourne, ko jo je zadela huda zimska nevihta in izginila. Izgubilo je dvaintrideset življenj, trupla in kose razbitin pa je v naslednjih dneh naplavilo na obalo plaže Cronulla, vendar je bilo tisto, kar se zdaj domneva, da je razbitina, najdeno šele leta 2022.

Nemesis (dediščina NSW)

Štirje potapljači z rebreatherjem, Samir Alhafith, Dave Apperley, Rus Pnevski in John Wooden, so do razbitine ladje dosegli devet minut. Potapljali so se v okviru Projekt Sydney (Wollongong leži južno od Sydneyja) in so razbitino opisali kot »eno zadnjih skrivnosti v vodah Novega Južnega Walesa«.

Potop je bil prvotno načrtovan za 7. junij, vendar so razmere, "podobne tistim v noči potopa", pomenile, da je bilo treba poskus odpovedati.

Ekipa se je ponovno zbrala 18. junija in pred sončnim vzhodom zapustila pristanišče Wollongong z najetim čolnom. Eagle za 90-minutno pot do kraja razbitine.

Morje je postajalo razburkano in tok je odnesel vrv za izstrelitev z razbitine, kar je povzročilo zamudo pri dvigovanju na površje za drugi spust, ki se je na srečo dobro obdržal.

Namestitev strelske linije (projekt Sydney)

Potapljači pri spustu na 112 m (projekt Sydney)

Potapljači, opremljeni z DPV-ji, kamerami in luči, so se odpravili po progi in v jasni vidljivosti na globini z razdalje 73 metrov videli razbitine nekoč 30 metrov dolge ladje.

Potapljaška ekipa si je za izvedbo pregleda vzela devet minut. Pristali so na premcu, ki je bil ob trku zdrobljen ob morsko dno, nato pa se premaknili na sredino ladje in nazaj.

Derrick (Projekt Sydney)

Razpršeni premog (projekt Sydney)

Vitel (projekt Sydney)

Most (projekt Sydney)

To jim je dalo čas, da si ogledajo, kje je stal most, in posnejo video posnetke lijaka, kotlov na oslovski vrtalniku, vrtalnega stolpa, ostankov palube in raztresenega tovora premoga.

Potapljači so se še šest ur dvigovali in viseli na svoji dekompresijski postaji, preden so se okoli 6. ure v zimski temi pojavili na površju.

Potapljač projekta Sydney Rus Pnevski z DPV (projekt Sydney)

Varnostni ventili za paro (projekt Sydney)

Lijak (projekt Sydney)

Bar rockcod nad teraso (projekt Sydney)

Zibelka za reševalne čolne (projekt Sydney)

Skoraj identično

Železno trup Nemesis Zgrajena je bila v Whitbyju leta 1881 in je med zlatimi mrzlicami v devetdesetih letih 1890. stoletja plula v Zahodno Avstralijo in prevažala tovor in potnike, čeprav so jo v poznejših letih uporabljali izključno za prevoz premoga in koksa.

Pokončno razbitino so po naključju odkrili med iskanjem manjkajočih kontejnerjev s sonarjem na morskem dnu, pri čemer so začetni posnetki kamere ROV razkrili poškodbe na srednjem in premčnem delu ladje, vendar identitete razbitine niso potrdili.

Pregled razbitine Nemesis (NSW Heritage)

Kasnejša raziskava, ki jo je izvedlo podjetje Heritage NSW, poročali on Divernet lani je navedel, da je "zelo verjetno", da je brodolom tisti, ki ga je NemesisIdentifikacijo je otežilo dejstvo, da je bilo toliko ladij, ki jih je zgradil njen prvi lastnik, Huddart Parker Line, po zasnovi skoraj enakih.

Potapljači so upali, da bodo nekoč našli prepričljivo imensko ploščico ali celo ladijski zvon – kar je bil glede na kratek čas izpada precejšen izziv.

Na ladji Aquila (projekt Sydney)

»Radi bi se vrnili, preden se zima konča in se tokovi okrepijo,« so povedali potapljači projekta Sydney. Divernet»To je draga vaja in razmišljamo o fotogrametriji razbitine, vendar bomo poskušali pridobiti nekaj finančne podpore prek vlade ali podjetij.«

Potapljači načrtujejo, da bodo posneli kratek dokumentarni film, ki jim bo pomagal pri tej ambiciji. »To bo prvi poskus fotogrametrije na taki globini s strani potapljačev, vendar zmoremo – le potope moramo opraviti,« je dejala samozavestna ekipa.

