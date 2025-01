'Časovni stroj' Marshallovi otoki dobili prvi MPA

Prvo novo zaščiteno morsko območje (MPA) leta 2025 je bilo napovedano v republiki Marshallovi otoki v Tihem oceanu, da bi zaščitili domnevno ogromno populacijo morskih psov in največjo gnezdečo kolonijo zelenih želv v državi.

MPA ali nacionalno morsko svetišče bo pokrivalo dva oddaljena atola, ki se raztezata na območju 48,000 kvadratnih kilometrov in obdajata najsevernejša otoka v državi, Bikar in Bokak.

Mladiči zelene želve prvič plavajo v laguni atola Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Otoki so nenaseljeni in jih je National Geographic Pristine Seas, ki je bil močno vključen v zagotavljanje podatkov, na katerih temelji MPA, opisal kot "dva najbolj nedotaknjena ekosistema v Tihem oceanu". Atole je treba v celoti zaščititi pred ribolovom.

Marshallovi otoki zagotavljajo zaščito v okviru naravovarstvenega pristopa, imenovanega “pogled v prihodnost” oz Reimaanlok, ki temelji na kulturnih spoznanjih in tradicionalnih znanjih. Ideja je, da obalne skupnosti sodelujejo pri oblikovanju lastnih načrtov za upravljanje virov za trajnostno in pravično uporabo lokalnih kopenskih in morskih virov.

Primer zdravih koral: prednji greben atola Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ocean, kot so ga poznali naši predniki, izginja," je dejala predsednica Maršalovih otokov dr. Hilda Heine. »Brez trajnostnih oceanskih ekosistemov bodo naše gospodarstvo, stabilnost in kulturna identiteta propadli.

»Edini način, da še naprej izkoriščamo zaklade oceana, je, da ga zaščitimo. Ponosen sem na prvo morsko svetišče naše države, ki pa zagotovo ne bo zadnje.”

Jata veleokih potapljačev na privetrni strani atola Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ustanovitelj Pristine Seas Enric Sala na potopu (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

"Ocean je življenje," je dejal Glen Joseph, direktor Uprave za morske vire Marshallovih otokov (MIMRA). »Svetovni ocean se degradira, vendar ga lahko del povrnemo, če se zavedamo, da se zaščita in proizvodnja hrane ne izključujeta.

»Varovanje območij z visoko biotsko raznovrstnostjo prinaša koristi lokalnim skupnostim, ki so odvisne od rib in drugih vidikov zdravega okolja. Naša prihodnost je odvisna od zaščite našega oceana.«

Med odpravo na Bikar in Bokak leta 2023 sta Pristine Seas in MIMRA zbrala podatke o morsko življenje od površja do globine 2,340 m, od lagun in koralnih grebenov do daleč na morju, kot so takrat poročali na Divernet.

Šola barakud ob atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Ekipa znanstvenikov in filmskih ustvarjalcev je uporabila vizualne potapljaške preglede koralnih grebenov in odprtih vodnih okolij; spustili kamere na morsko dno; preštete in identificirane morske ptice; testiran genetski material, najden v vodi; in s podmornico raziskovali malo znana globlja področja.

»Koralni grebeni Bikarja in Bokaka so časovni stroj, kot bi se potapljali v oceanu pred 1,000 leti,« je dejal Enric Sala, rezidenčni raziskovalec National Geographica in ustanovitelj Pristine Seas. »Na teh oddaljenih atolih smo videli najbolj zdrave populacije koral, orjaških školjk in grebenskih rib v osrednjem in zahodnem Pacifiku. So naša najboljša izhodišča za to, kakšen bi lahko bil ocean, če bi ga resnično pustili."

Strmoglava papiga na atolu Bikar (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

V sodelovanju z lokalnimi raziskovalci in vladnimi uradniki je ekipa izvedla 452 potopov okoli Bikarja in Bokaka ter atolov Bikini in Rongerik, pri čemer je svoje znanstveno poročilo delila z odločevalci, da bi obvestila Reimaanlok.

Opazili so, da imata Bikar in Bokak največje gnezditve zelenih želv in kolonije morskih ptic na Maršalovih otokih; imel največjo gostoto koralnega pokrova in velikanskih školjk v osrednjem in zahodnem Pacifiku; pokazala visoko odpornost koral na globalno segrevanje; in je imel največjo biomaso grebenov v tropskem Tihem oceanu.

Bogate velikanske školjke v laguni atola Bokak (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)



Na tem območju je bilo tudi veliko ranljivih vrst, kot so velika kirnja, napoleonov morski oranž in morski papagaj; združevanja redkih rib, ki se drstijo, in parjenje morskih psov; in globokomorske skupnosti s potencialno novimi vrstami rib in nevretenčarjev ter številnimi morskimi psi.

Napoleon wrasse (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Velika jata grebenskih morskih psov ob Bokakovem zavetrnem kanalu (Enric Sala / National Geographic Pristine Seas)

Pristine Seas pravi, da sta Bikar in Bokak v nasprotju z atolom Bikini, ki je bil po drugi svetovni vojni uporabljen kot poligon za jedrske poskuse. Na zahtevo MIMRA je Pristine Seas preučil atol, da bi Marshallovim otokom pomagal vzpostaviti njihova prva mesta za dolgoročno spremljanje z uporabo standardnih metodologij zbiranja podatkov z atolom Rongerik kot referenčnim mestom brez bombardiranja.

Ker 2008, National Geographic Pristine Seas pravi, da je pomagal vzpostaviti 29 največjih MPA na svetu, ki pokrivajo skupno 6.8 milijona kvadratnih kilometrov – več kot dvakrat več kot Indija.

