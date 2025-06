Rezervirajte zdaj: 10 idej za vaš naslednji potapljaški izlet

at 9: 39 am

Letovišče Four Seasons Resort Maldives v Landaa Giraavaru je objavilo seznam vročih datumov za epska srečanja mant v biosfernem rezervatu Baa Atoll, ki je na Unescovem seznamu, kar bi lahko potapljačem in snorklarjem pomagalo pri načrtovanju in rezervaciji počitnic.

Na istem otoku že dve desetletji preučuje program za ohranjanje mant na Maldivih, ustanovni projekt dobrodelne organizacije Manta Trust s sedežem v Združenem kraljestvu, največjo dokumentirano populacijo skatov na svetu.

V lanskoletni sezoni (maj-november) so strokovnjaki in gostje letovišča zabeležili opažanja 4,477 mant, opazili pa so tudi 26 kitovcev in devet hudičevih skatov.

Maldivska manta (Tchami)

Strokovnjaki so porabili 469 ur za potapljanje z masko in dah, da so opravili 1,168 raziskav mant, njihove napovedi za letos pa temeljijo na mešanici luninih men, poznavanja plimovanja in napovedi planktona.

Preostali vroči datumi za leto 2025 so, kot pravijo, 9., 13. in 23., 27. junij, 8., 12. in 22., 26. julij, 7., 11. in 21., 25. avgust, 5., 9. in 19., 23. september, 5., 9. in 19., 23. oktober ter 3., 7. in 18. november (odvisno od spremenljivk, kot sta vreme in razpoloženje mant).

Preverite letovišče Opazovanje mant ponudbe, ki so na voljo za dve osebi za bivanje štiri noči ali več in vključujejo Manta-on-Call (osebno telefonsko obvestilo, ko so opažene mante), safari z gliserjem in križarjenje z delfini.

Nova potovanja DW v Mehiko in na Maldive

Turistična agencija Dive Worldwide, ki že ponuja več kot 200 destinacij, za letošnje leto, ki praznuje 25. obletnico, predstavlja nova potovanja v Mehiko in na Maldive.

Zaliv Magdalena med mehiškima otokoma Magdalena in Santa Margarita ponuja potapljačem in snorklalcem priložnost, da opazujejo lov na sardine, saj vabljive kroglice med oktobrom in decembrom privabljajo morske ptice, kalifornijske morske leve, progaste mečarice, sive in brydejske kite ter druge plenilce.

Črtasta mečarica v zalivu Magdalena (Dive Worldwide)

Cena tega tedenskega potovanja s prenočevanjem na ladji je od 4,095 funtov na osebo (dve osebi skupaj) in zajema sedem nočitev na krovu in eno nočitev v hotelu, šest potopov ter potapljanje z masko, prevoze in povratne lete iz Združenega kraljestva.

Na Maldivih ima Dive Worldwide tako novo ponudbo letovišč kot tudi nastanitev na krovu. Letovišče Makunudu ponuja 36 bungalovov s slamnato streho, spa, restavracijo, hišni greben in potapljaški center Dive Ocean PADI 5*. Sedem nočitev s polnim penzionom v bungalovu na plaži z devetimi vodenimi potopi, povratnimi mednarodnimi leti in prevozom z gliserjem stane 4,195 funtov na osebo (dva potapljanja skupaj), za rezervacije, opravljene do 30. junija za potovanje v septembru, pa velja 30-odstotni popust (2,936 funtov na osebo).

Makunudu Resort (potapljanje po vsem svetu)

Možnost bivanja na krovu je na štirih palubah. Duh Maldivov, z izleti v osamljenih vodah, od atola Addu med januarjem in aprilom do manj obiskanih severnih atolov z verjetnimi srečanji z mantami in jatami morskih psov. Potapljajte se po vsem svetu ponuja sedemdnevno križarjenje s polnim penzionom, do 17 potopi, povratnimi mednarodnimi leti in prevozi za 2,875 £ na osebo.

Brezplačno potapljanje na Galapagosu

V nagradni igri za potapljanje, ki jo je pravkar začel proizvajalec opreme Mares, je na voljo izkušnja bivanja na ladji Galapagos Aggressor v vrednosti 7,300 dolarjev. Agresorske pustolovščine.

Nagradna igra »Quad Ci Aggressor Adventures Giveaway Sweepstakes« ponuja vsem potapljačem iz ZDA ali Kanade, ki kupijo nov Mares Quad Ci potapljanje-računalnik priložnost za doživetje podvodnega sveta brezplačno Iz Agagor Galapagos III liveaboard.

Če računalnik Če je mogoče izdelek pridobiti pri pooblaščenem prodajalcu Mares med zdaj in koncem leta 2025, mora lastnik le prenesti aplikacijo Mares ali SSI, ustvariti profil in registrirati svoj nakup v razdelku Oprema. Njegovo ime se samodejno vključi v nagradno igro, zmagovalec pa bo izžreban 15. januarja.

Nagrada je tedensko potovanje za eno osebo v skupni luksuzni kabini – letalske vozovnice, prevozi in nitrox niso vključeni.

Do Infinitija in naprej z Adventurerjem

Ladja Infiniti je pritrjena na Atlantis Philippines.

Atlantis Philippines je pridobil dobro uveljavljeno Infiniti konec lanskega leta je s krmarjenjem po morju prenočila na krovu in bo julija izvedla nadgradnjo, preden bo ponovno začela delovati na svojih dveh poteh – Visayas North in Visayas South – s 30 % popustom na standardne cene za izbrane poletne plovbe.

Severni Visayas pokriva Malapascuo, Južni Leyte in Bohol, južna pot pa Cebu, Bohol in Negros.

Obstoječa bivalna ladja podjetja Atlantis Azori je bil preimenovan Atlantski pustolovec da bi odražali bolj raziskovalni pristop, ki vključuje »oddaljene, manj potovane destinacije«. Ena takšnih poti, ki se začne junija, je v Camiguin na poti Anda, ki vključuje tudi Bohol, Silinog, Aliguay in Siquijor.

V letovišču Atlantis nadaljuje s tedni »Otroci jedo, spijo in se potapljajo brezplačno«, s ciljem, da vsako leto zdravi 500 otrok in »pomaga pri rasti mlajšega dela naše potapljaške skupnosti«. Preverite najnovejše cene na najdišču Atlantide.

Dodatek sonca na Zanzibarju

Soba z bazenom na plaži (Sunshine Group Zanzibar)

Sunshine Azure, nov butični hotel na plaži Matemwe na Zanzibarju, je najnovejši dodatek k portfelju skupine Sunshine Group v Tanzaniji.

Ima 16 sob, dva bazena, restavracijo, »neskončno belo plažo« in, kar je najpomembneje, potapljaški center Dive Point Zanzibar, ki je prav tako del skupine Sunshine Group. Dive Point je letovišče s 5 zvezdicami PADI in se nahaja na severovzhodni obali otoka nasproti atola Mnemba, ki naj bi ponujal nekaj najboljšega potapljanja na Zanzibarju. Sončna azura

Izkušnja Medijcev

Potapljaški čoln Les Illes

Hotel in potapljanje Les Illes v južnem španskem L'Estartitu ponuja potapljačem dostop do morskega parka Medes Islands, ki obljublja prijetne temperature v vodi in na suhem ter obilo znamenitosti ob dobri podvodni vidljivosti to poletje.

Njegov osemdnevni paket bivanja in potapljanja vključuje sedem nočitev s polnim penzionom in 12 potopi z ladjo od 923 evrov (780 funtov) med 2. avgustom in 6. septembrom. Hotel in potapljanje Les Illes

Potapljanje z velikani iz kampa Dominica

Srečanje s kitom glavačem v Dominiki (EYOS Expeditions)

Dominika je ena redkih lokacij, kjer živijo kiti glavači, izkušnja Potapljanje z velikani pa gostom ponuja redko priložnost za potapljanje z njimi v Karibih. EYOS Expeditions in Camp Dominica vsako leto med novembrom in aprilom organizirata izlete, ko se selivski biki pridružijo jatam kitov, da bi se razmnožili.

Ekspedicije vodita potapljač na dah in fotograf Adam Slama ter naravovarstvenik Jackson Mawhinney z lokalnim »šepetalcem kitov« Wendellom Ettienneom, cena pa vključuje prispevek k tekočim raziskavam jezika kitov.

Gostje bivajo v vilah na vrhu pečin v 6-zvezdničnem letovišču s certifikatom Green Globe v Secret Bayu, se udeležujejo tečajev joge in dihalnih vaj ter opazujejo kite iz udobja jadrnice Lagoon 55.

Potrebno je le potapljanje z masko, na voljo pa so tudi stranski izleti za potapljače in potapljače na dah. Kamp Dominica je na voljo za zasebne skupine, cene pa se začnejo pri 180,000 ameriških dolarjih (133,500 funtov) za šest gostov, možna pa je tudi prilagoditev.

V sezoni 2025/26 sta na voljo tudi dva načrtovana odhoda, pri čemer se lahko posamezniki prijavijo za 25,000 USD na osebo (18,750 GBP). Več podrobnosti na Eyosove odprave.

Ljubezenske mante na temo Jin in Jang

Yin in Yang

Manta Expeditions, ki organizira izlete za državljane in znanstvenike, je v tretjem letu partnerstva na Maldivih s ScubaSpa v okviru tako imenovanega »Tedna ljubezni do mant«, ki vključuje potapljanje na znanih mestih, kjer lovijo mante, in manj znanih čistilnih postajah.

Vključeni so tudi dnevni pogovori in delavnice znanstvenika Manta Trusta, ki pojasnjuje, kako najbolje pomagati zaščititi ogrožene vrste.

Jahte ScubaSpa so Yang (19.–26. julij) in Yin (18.–25. oktober), cene za teden na krovu pa se začnejo pri 2,950 USD na osebo (približno 2,330 GBP za dva).

Rezervacija za naslednje leto je 500 milj, 14-dnevno potovanje na Conte Max Krmarjenje po morju, ki goste popelje vse od Fuvahmulaha na jugu Maldivov do Maleja. V kamnolomu so koralne in oceanske mante ter več kot 10 vrst morskih psov, vključno s tigri in kladvenjaki.

Datumi za to Manta ekspedicije Potovanje traja od 22. marca do 5. aprila 2026, cene pa se začnejo pri 4,590 USD na osebo (3,460 GBP).

Aurora se pridružuje Shacku v Angvili

Regal morski angel (Aurora Anguilla Resort & Golf Club)

Letovišče in golf klub Aurora Anguilla je sklenil partnerstvo s podjetjem Scuba Shack, da bi svojim gostom ponudil luksuzno potapljaško izkušnjo, s petimi potapljaškimi lokacijami ob steni na odprtem morju za naprednejše potapljače, sedmimi umetnimi grebeni (večinoma tovorne ladje z jeklenim trupom) in 20 potopi na grebenih globine med 6 in 30 m.

Angvila ima štiri zaščitene in biotsko raznovrstne morske parke in, kot pravijo v letovišču, ni velikih križark, ki bi onesnaževale okolje. Obljublja koralne grebene, ki mrgolijo z ribami, zelenimi in jastrebovimi želvami, morskimi travami, dojiljami, grebenskimi in občasno tigrastimi morskimi psi, skati, murinami in gološkrgami.

Potapljaški center, le kratek čas vožnje od Aurora Angvila Letovišče vodi Matthew Billington, ki ima več kot 33 let izkušenj s potapljanjem.

Življenje v parkih na Kreti

Ombrosgialos, lokacija za nov potapljaški park (Google Earth)

Vas Kreta zanima za potapljaške počitnice? Časovni načrti za napovedane potapljaške projekte v Grčiji so se doslej izkazali za fleksibilne, vendar največji grški otok upa, da bo potapljače privabil z odprtjem potapljaškega parka v Ombrosgialosu blizu pristanišča Chania to poletje. Gradnja se je začela oktobra lani, odprtje pa naj bi bilo kmalu končano.

Po poročanjih se gradi umetni greben na površini 60,000 kvadratnih metrov (velikosti osmih nogometnih igrišč), na katerem bo 37 posebej zasnovanih struktur in dve razgrajeni vojni ladji, pripravljeni na kolonizacijo morskega življenja. Globina naj bi se gibala od 8.5 do 25 m, da bi se lahko potopili tako začetniki kot izkušeni potapljači, ki jih vodijo po treh označenih poteh.

Umetni grebeni naj bi bili zgrajeni in čakajo na postavitev. O tem podvodnem parku so prvič razpravljali okoli leta 2018, vendar je vlada projektu dala zeleno luč šele lanskega septembra in doslej naj bi stal skoraj pol milijona evrov. uradna turistična skupnost bi moral imeti najnovejše.

Ministrstvo za kulturo in šport Grčije je prav tako napovedalo ustanovitev novega organa z imenom Dive in Greece, ki bo državo preoblikoval v pomembno mednarodno destinacijo za prosto potapljanje. Počakajte.

Tudi na Divernetu: REZERVIRAJTE ZDAJ: ŠE 6 POTOPALSKIH IZLETOV, KI JIH MORATE RAZMISLITI, REZERVACIJA ZDAJ: 6 NAČINOV POTAPLJANJA, REZERVACIJA ZDAJ: 8 IDEJ ZA POTAPLJAŠKE POČITNICE, REZERVACIJA ZDAJ: 6 IDEJ ZA POTAPLJANJE V DIVJI ŽIVALI, POTAPLJAJTE SE KOT PROFESIONALEC: PAKIRANJE OPREME ZA POTAPLJANJE