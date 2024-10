Rezervirajte zdaj: razmislite o še 6 potapljaških izletih

'Ultimativni' solo ženski pobeg

Kandima Maldives je s svojimi 270 sobami eno največjih otoških letovišč na Maldivih, lokacija za »aktiven življenjski slog«, ki ponuja široko paleto zanimivosti, vključno s potapljanjem, vendar med trditvami je, da je »ultimativni samostojni otok«. pobeg za popotnice«.

Letovišče Kandima na Maldivih

Ko se ne potapljate, Kandima obljublja sprostitev, celovite zdraviliške tretmaje, jogo, potapljanje z masko, parasailing, jetski, ribolov, ohranjanje koral, umetnostne tečaje in križarjenja ob sončnem zahodu, pa tudi bolj energične zabave, kot so jadranje na deski, vožnja s kajakom, tenis in odbojka, ne če omenimo "10 edinstvenih restavracij".

"Za solo potnike, zlasti ženske, je varnost glavna prednostna naloga," piše. Na sprednji strani potapljanja gostje ne bodo našli samo potapljaškega centra Aquaholics, temveč tudi predanega uradnika za varnost potapljanja in dekompresijsko komoro na kraju samem.​

Raziskovanje grebena

Sedem nočitev v novembru za eno osebo v vili ob plaži s pogledom na laguno in neposrednim dostopom do plaže stane od 575 USD (440 GBP) na noč s polnim penzionom, vključno s 100 USD kredita za letovišče. Uporaba opreme za vodne športe 20x dnevno, XNUMX % ceneje pri a la carte restavracije, večerja s tremi hodi v restavraciji Flames Grill in 30-minutno fotografiranje je dodano.

Obstaja tudi nekaj ponudb za večkratne potope: 6-11 je po ceni 60 $ za posamezen potop, za 12 ali več pa 55 $, čeprav morate dodati še najem čolna v višini 15 $ za enega in 25 $ za dva – najdete vse cene za Akvaholike. tukaj.

Kandima Maldivi ima tudi ponudba za rezervacijo v zadnjem trenutku z do 40 % popustom na bivanje pred 23. decembrom, če je rezervacija opravljena pred koncem oktobra.

Vozite, potapljajte se in prihranite 400 GBP na Bonaireju

Francoski angelfish

Če želite ostati v znanem Buddy Dive Resort na Bonaire novembra letos, Potapljajte se po vsem svetu ponuja prihranek £400 na par na teden.

Paket vključuje ponudbo za stil potapljanja »vozi in se potapljaj«, ki je zaslovel Bonaire, z najemom avtomobila in rezervoarji, ki omogočajo neomejeno potapljanje navzgor in navzdol po zahodni obali otoka, z izbiro do 60 označenih potapljaška mesta. Vključenih je tudi šest potopov s čolnom.

Celotna obala je označen kot morski park in tam je zabeleženih več kot 470 vrst rib, skupaj z želvami jastrebom, orjaškimi žabami, ražami pegastimi orli in morskimi konjički.

Obrobni greben je le 10 m od obale, temperatura vode je v povprečju okoli 29 °C, vidljivost pogosto presega 30 m, Bonaire pa je blizu južnoameriške celine precej južno od pasu orkanov.

Potapljanje z obale v Bonaire

Letovišče, ki ponuja neformalno in sproščeno namestitev v apartmajskem slogu, ima tudi svoj hišni greben. Poleg potapljaškega centra PADI 5* Buddy Dive Center je na voljo tudi bazen, otroški klub Buddy Rangers in izbira restavracij.

Cena posebne ponudbe od £2,595pp vključuje povratne lete iz Združenega kraljestva, transferje, sedem nočitev (dve si delita), najem avtomobila, šest potopov s čolnom in prispevek v sklad za ohranjanje narave.

Večja vožnja za Mexico Liveaboards

Mehika Liveaboards dobi novo plovilo, Quino Del Mar, ki bo nadomestil Quino Del Guardian ko bo lansiran naslednjega julija. Operater že sprejema rezervacije za izlete v Socorro in morje Cortez.

Z jeklenim trupom Quino Del Mar je večji od svojega predhodnika s 36 m z 8 m širine in tudi večji od drugega čolna v floti, Rocio del Mar, pri čemer operater obljublja več prostora, stabilnosti in udobja na lahko dolgih prečkanjih Tihega oceana.

Še vedno v izdelavi: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Ima 10 dvojnih en suite kabine, dve na spodnji in osem na zgornji palubi. Glavna paluba ima velik salon, računalniško postajo, jedilnico in kuhinjo, medtem ko potapljaška paluba vključuje popolnoma opremljeno mizo za kamero; na voljo je tudi senčna terasa za sončenje. Povsod je klimatska naprava, potapljanje pa poteka iz dveh 8-metrskih gumenjakov Achilles pangas.

Cena 10-dnevnega potovanja v Socorro znaša od 4,195 USD (3,200 GBP); osem dni do otokov Midriff v Cortezovem morju od 3,095 USD (2,360 GBP); 13 dni raziskovanja Baja California od 4,895 $ (3,730 £) in osemdnevni južni safari po morju Cortez od 2,500 $ (1,900 £).

Poletje se v Španiji nadaljuje

Potapljaški čoln Les Illes

Ne obupajte še nad poletjem v Evropi – do konca novembra je temperatura vode idealna za raziskovanje morskega dna Costa del Montgrí, naravnega parka Medesovih otokov, pravi Hotel in potapljanje Les Illes v L'Estartitu, na španski sredozemski obali.

Potapljaški center Les Illes je bil ustanovljen leta 1985 in potrebuje le 10 minut, da njegov potapljaški čoln doseže zaščiteni morski rezervat, kjer se lahko potapljate na travnikih posidonije in vidite številne impresivne vrste rib, sesilcev in rakov.

Osemdnevno bivanje s sedmimi nočitvami na polnem penzionu z 12 potopi z ladjo stane od 774 evrov (650 GBP), poceni leti pa so na voljo v Girono iz Združenega kraljestva.

Infiniti liveaboard se je povezal s podjetjem Atlantis Philippines

Atlantis Philippines, ki upravlja letovišči v Dumagueteju in Puerto Galeri in že dolgo upravlja svojo lastno desko, 32 m Atlantis Azori, je zdaj sklenila partnerstvo s tisto, kar opisuje kot še eno »pravo jahto modre vode«, the Infiniti liveaboard.

Piše, da po letih premisleka Infiniti se je izkazalo za eno redkih plovil, ki izpolnjuje svoje stroge standarde glede kakovosti storitev in vrednosti za goste. "To ni tipično reševalno plovilo ali leseno obalno plovilo, ki se običajno prodaja kot potapljaški čoln na Filipinih," je ostra sodba.

Infiniti so leta 2013 na Tajskem zgradili "potapljači za potapljače" in je 39-metrski v celoti jekleni čoln s štirimi krovi in ​​11 kabinami. Ima tudi dva 5m RIB. Ta poteza je več kot podvojila Atlantisovo zmogljivost, poroča operacija, in morda boste morali hitro vstopiti, ker poroča, da je že precej rezerviran do leta 2026.

Atlantis prav tako ponovno ponuja potapljaškim družinam svoje tedne »Otroci se potapljajo brezplačno«, kjer se lahko odrasli potapljajo s svojimi otroki, mlajšimi od 18 let, brez doplačila – to je: eden plača, drugi gre brezplačno, tako da lahko otroci ostanejo, jedo in se potapljajo dlje časa. brezplačno v teh posebnih tednih.

Gre še dlje, saj so starejši družinski člani, stari od 18 do 30 let, upravičeni do polovične cene za potapljače ali nepotapljače, slednji pa so ponudili brezplačno poskusno potapljanje. Družine z več kot dvema otrokoma imajo tudi 50% popust pri potapljanju. Upoštevajte, da Atlantis ne nudi storitev varstva otrok.

Naslednji tedni KDF v Puerto Galeri so od 21. decembra do 11. januarja, v Dumagueteju pa od 30. novembra do 8. decembra in od 14. decembra do 11. januarja. Naslednje leto bosta obe letovišči izvajali posebne tedne od 1. do 12. julija in od 23. avgusta do 6. septembra.

Med orjaškimi mantami

Manta ekspedicije sprejema rezervacije za kopensko potapljaško potovanje v Ekvadorju naslednje leto. Južnoameriška država ima največjo zabeleženo oceansko manto na svetu (Mobula birostris) populacijo in je na selitveni poti grbavcev, pri čemer 400–2,000 kitov prispe, da se skotijo ​​in parijo v času ekspedicije.

Izhodišče je Isla de la Plata pri Manabiju, ki je del narodnega parka Machalilla, in potovanje z devetimi noči traja od 15. do 24. avgusta 2025. Takrat oceanske mante obiščejo v tolikšnem številu, da lahko zabeležijo 30-40 osebkov med dnevno potapljanje. Niso velike samo številke – veliki so tudi posamezni žarki.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Potapljaška mesta gostijo tudi veliko populacijo zelenih želv, grebenskih rib, muren, nenavadno velikih raž in občasno sončnih rib.

Gostom je obljubljena priložnost, da izkusijo in sodelujejo v vrhunskih naravovarstvenih raziskavah za zaščito žarkov, ki sodelujejo z dobrodelno organizacijo iz Združenega kraljestva Manta Trust in znanstveniki podružnice Projecto Mantas Ecuador. Namestili bodo oznake, zbirali vzorce biopsije in fotografirali identifikacijske slike.

Namestitev v hotelu Victor Hugo in potapljanje s potapljaškim centrom Exploramar 5* PADI. Cena 2,750 ameriških dolarjev (2,100 funtov) vključuje nastanitev B&B (dva si delita), transferje med letališčem Guayaquil in Puerto Lopez, šest celodnevnih zasebnih izletov z ladjo na Isla de la Plata s kosilom, dva vodena potopa na dan, občinsko takso, voden ogled otoka in voden ogled džungle. Največje število gostov je osem. Pošljite e-pošto Nivu na info@mantaexpeditions.com

