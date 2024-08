Rezervirajte zdaj: 6 načinov za potapljanje

Mafijska ponudba

Potapljačem ponujajo prihranek 200 funtov na osebo na teden v letovišču na Mafiji, tanzanijskem otoku, znanem po potapljaških možnostih. Pole Pole Lodge je "butična" lastnina z 10 en suite bungalovi, dvignjeni na kolih nad plažo, skupaj z jedilnico in spa.

Potapljanje poteka v sestrski namestitvi Mafia Island Lodge, potapljaškem centru PADI 5*, ki ponuja dnevno potapljanje s čolnom iz tradicionalnih Dhows, potapljanje z obale in vrsto tečajev.

O Dhow-potapljanje naj bi segalo od zaščitenega in plitvega zaliva Chloe Bay s svojimi koralnimi grebeni do sten Dindini in Juani z njihovimi morskimi psi in želvami.

Pole Pole Lodge o mafiji

Spalnica v Pole Pole Lodge (Dive Worldwide)

Cena posebne ponudbe 2,275 £, znižana z 2,474 £, vključuje mednarodne in domače lete, sedem nočitev z zajtrkom, letališke prevoze, 10 potopov z ladjo, lokalne takse in brezplačen dnevni izlet. Velja ves september in od 16. novembra do 19. decembra letos, na voljo pa je prek Potapljajte se po vsem svetu.

En otok – eno letovišče na Zanzibarju

Nedaleč stran v Indijskem oceanu in tudi v Tanzaniji je The Cocoon Collection nedavno odprla lastnino »en otok-eno letovišče«, ki je označena kot »vrhunsko razkošje Zanzibarja«.

Otok Bawe je 15 minut vožnje z gliserjem od Stonetowna (ali če ste razpoloženi, lahko vedno vzamete helikopter) in je sestavljen iz 70 vil, vsaka z zasebnim bazenom in storitvijo strežaja.

Potapljanje na otoku Bawe (zbirka Cocoon)

Obstaja nič manj kot pet restavracij, ki skrbijo za "gurmansko filozofijo" in zdravilišče, vendar se Bawe ponaša tudi z "najpopolnejšim in najbolj opremljenim potapljaškim in vodnim športom v vsem Zanzibarju", s potapljaškimi operacijami, ki jih vodi njegov center Dive Mission SSI.

»Bawejev greben velja za enega najbolj dih jemajočih na Zanzibarju, saj se ponaša z edinstveno potapljaško točko: njegove vode so dom izjemne vrste tropskih rib in morskega življenja, ki jih zlahka raziščejo tudi potapljači začetniki,« pravi center, brez preveč razkrivajo, kaj potapljači lahko pričakujejo.

Cene sob v vili Sunrise za goste s polpenzionom se začnejo od 1,700 USD na noč (XNUMX osebe) – podrobnosti na Zbirka Cocoon.

Rezervirajte naprej Komodo mante

Manta Expeditions pričakuje 22. julij 2026 in 10-nočno potovanje z ladjo v živo do narodnega parka Komodo v Indoneziji, ko se namerava potapljati na lokacijah, vključno s priznanimi čistilnimi postajami za mante, kot sta Karang Makassar in Manta Alley, kjer se žarki pogosto zbirajo veliko število za druženje in parjenje.

Podjetje se povezuje z dobrodelno organizacijo iz Združenega kraljestva Manta Trust za vodenje izletov z znanstvenimi nameni, park pa ima eno največjih celoletnih populacij grebenskih mant na svetu, vključno s črno morfijo. Znanstveniki bodo zbirali fotografije osebnih dokumentov, goste pa spodbujajo, da sodelujejo pri iskanju novih mant in njihovem poimenovanju.

Škrge grebenske mante (Guy Stevens / Manta Trust)

Pričakuje se, da bodo druga mesta, kot so Batu Bolong, Crystal Rock in Shotgun, ponujala zanimivosti za potapljače, kot so velike jate potapljačev, belih grebenskih morskih psov ter barakude in koralni vrtovi, s številnimi bitji, kot so žabe, morske žabe, posnemalci hobotnic in golokraki. Pink Beach, Wainilu in Tiga Dara.

Čoln je Indo mojster ki je velik 47m in sprejme do 18 gostov v devetih klimatiziranih, en suite kabine.

Medtem ko se bo itinerar vrtel okoli srečanj z mantami, si bodo komodoški varani zagotovo ogledali vključeno turnejo po istoimenskem otoku.

Cene se začnejo pri 5,150 USD (približno 3,925 GBP) za kabino (dva si delita) z letališkim ali hotelskim prevozom, do štirimi potopi na dan in ogledom Komodo. Obisk Manta ekspedicije ali pošljite e-pošto vodniku Manta Trust Nivu Fromanu na info@mantaexpeditions.com.

Maldivi najmanjši?

Majhno letovišče, vendar je potapljaški center videti dovolj velik (Boutique Beach)

Če je "butik" še en način, kako reči "na manjši strani", Dive Worldwide meni, da bi Boutique Beach lahko pretehtal kot najmanjše letovišče na Maldivih. Organizator potovanja ga opisuje kot odlično lokacijo za izkoriščanje potapljaških priložnosti, ki jih ponuja atol Južni Ari, njegova privlačnost pa je zdaj dodatno izboljšana s 30-odstotnim prihrankom.

Letovišče s šestimi sobami je na otoku Dhigurah na jugovzhodu atola in so ga za potapljače zasnovali in zgradili potapljači, piše. Obstaja restavracija in salon, vendar upoštevajte, da je to "suho" letovišče (brez alkohola).

Potapljanje dhoni (Boutique Beach)

V potapljaškem centru lahko gostje bistre glave opravijo do tri potope na dan z več kot 50 mesti, med katerimi lahko izbirajo, vključno z bližnjo Kuda Rah Thila in, kjer je potreben celodnevni safari, Manta Point.

Življenje v morju sega od golobraščnikov prek jat hlastačev do sivih grebenskih morskih psov in orjakov, pri čemer so morski psi kitovci »vedno prisotni« na atolu.

Če potujete pred 31. oktobrom in rezervirate več kot sedem dni vnaprej pri Potapljajte se po vsem svetu, lahko prihranite teh 30 % pri namestitvi all inclusive. Sedem nočitev v sobi Deluxe je tako znižanih na 2,495 funtov, vključno z leti iz Združenega kraljestva, prevozi z gliserjem in do dvema potopoma na dan.

Za ljubitelje rib

Zgoraj in spodaj: redki Trimma cavicapum goby (Blue Safari Seychelles)

Redki modroprogasti pritlikavi goby je na novo identificirana riba, ki je videti značilna za skupino Alphonse zunanjih otokov Sejšelov. Najdeno je bilo na atolu St François.

Na Sejšelih živi 880 vrst rib in za to so sprva mislili, da je še en golob, Trimma dalerocheila, do dveh primerkov različno obarvanih in označenih Trimma cavicapum našli in pregledali.

Lokalna potapljaška operacija Blue Safari Seychelles meni, da bi lahko "novega" goba našli le na Alphonse in, južneje, na Astoveju, kjer je bil eden nedavno fotografiran. Potapljaški obiskovalci so vabljeni, da "doživijo izjemno biotsko raznovrstnost in bodo med prvimi priča novi vrsti malega goba v njegovem naravnem okolju".

Po mnenju centra topla voda atola, bogata s hranili, pomeni, da Alphonse ponuja nekaj najboljših potapljačev v Indijskem oceanu.

Na otoku je potapljaški center PADI 5* s 24 lokacijami, oddaljenimi pol ure vožnje s čolnom, ki naj bi bile polne eksotičnih in pisanih rib, pa tudi želv, napoleonovega morskega oraha in mant. Obiščejo se tudi globoki odpadki in plitve planote ob St. Françoisu.

Blue Safari Sejšeli pravi, da igra aktivno vlogo pri raziskovanju in ohranjanju oceanov v tem delu sveta. Potapljači so vabljeni, da se pridružijo Alphonsu s potapljaškim paketom za sedem noči z vsemi obroki, ki stane 9,710 ameriških dolarjev (približno 7,350 funtov), ​​vključno s petimi potopi z dvema rezervoarjema in enim potopom z enim rezervoarjem ter letališkimi prevozi.

Orca in Breakers v Somabayu

Potapljanje v Rdečem morju iz Somabaya

Za morda bolj obvladljive cene počitnic, z zanesljivim vremenom in leti iz Združenega kraljestva, ki ne trajajo več kot pet ur, je zanesljiva stava letovišče s petimi posestmi na Rdečem morju Somabay blizu Hurghade.

Ima hišni greben, dostopen s 420 m dolgega pomola, in enostaven dostop do približno 20 mest za potapljanje s čolni, kot je Salem Express razbitine in spektakularni koralni stebri Tubya Arbaa, vse skozi Orca Dive Club.

Na hišnih grebenih so koralni vrtovi, želve, barakude, raže in občasno morski pes kitovec Wally, Orca pa je kos vsemu, od raziskovalnih potopov do vadbe z rebreatherjem.

Vogal kompleksa Somabay (Steve Weinman)

Pet hotelov, postavljenih na izoliranem 1,000 hektarjev velikem polotoku, pokriva širok razpon cen in stilov, čeprav se mnogi potapljači odločijo za ležerno posest, ki je najbližja Orci, Breakers Diving & Surfing Lodge, ki je bila lani popolnoma prenovljena.

Cene za dvoposteljno sobo s pogledom na morje se začnejo pri 73 funtih na noč, za enodnevno potapljanje na hišnem grebenu pa plačate od 41 funtov dalje, za enodnevno potapljanje s čolnom pa lahko to podvojite.

