Klovni se med morskimi vročinskimi valovi skrčijo

Te vetrnice se ne shujšajo le zato, da bi se spopadle s težavami – postanejo ... krajši, pravijo THERESA RUGER, CHANCEY MacDONALD in MELUSSA VERSTEEG z Univerze v Newcastlu, ki so pravkar objavile novo študijo o tem pojavu

Medtem ko svet razmišlja o spopadanju z ekstremnejšimi temperaturami, je ena od koralnih grebenskih rib našla nov način za premagovanje vročine: krčenje.

Da bi izvedeli, kako se klovni spopadajo s spremembami v svojem okolju, smo med morskim vročinskim valom, ki se je začel marca 134 in je del tekočega vročinskega vala, večkrat izmerili 2023 divjih rib v zalivu Kimbe v Papui Novi Gvineji. svetovni množični dogodek beljenja koralKlovni imajo edinstvene oznake, ki omogočajo enostavno prepoznavanje in merjenje pod vodo.

Na naše popolno presenečenje smo ugotovili, da se je 100 rib, ki smo jih izmerili, med našo študijo od februarja do avgusta 2023 skrčilo. Tiste, ki so se skrčile, so imele več možnosti za preživetje vročinskega vala.

Riba klovn (amphiprion percula) živijo v majhnih družabnih skupinah znotraj anemon na koralnih grebenih. Kot kaže film Finding Nemo Navedeno je, da klovni redko, če sploh kdaj, zapustijo svojo gostiteljsko anemono, ker jim ponuja zaščito pred plenilci.

Klovni se ne morejo prosto gibati po hladnejših območjih (Morgan Bennett-Smith)

Žal to pomeni tudi, da se klovni ne morejo preseliti na hladnejša območja zaradi morskih vročinskih valov. postajajo pogostejši na koralnih grebenih zaradi naraščajočih globalnih temperatur. Klovni potrebujejo druge strategije za preživetje vročine.

To je prvič, da se je pokazalo, da se ribe na koralnih grebenih zaradi toplotnega stresa skrčijo. In s krčenjem ne mislimo, da postanejo suhlje – mislimo, da postanejo krajše.

To je presenetljivo, saj rast vretenčarjev (živali s hrbtenico, kot smo mi) na splošno velja za enosmerno ulico. Sčasoma se povečate in lahko prenehate rasti, če ste pod stresom ali ko dosežete svojo največjo dolžino, vendar se vretenčarji redko krčijo, zlasti v obdobjih, krajših od enega meseca, in kot odziv na okoljske razmere.

Morda se zdi tudi nelogično krčiti se. Navsezadnje so manjši posamezniki bolj dovzetni za to, da jih pojedo, in oni manj se pasme.

Vendar pa je tukaj manjša velikost povečala možnosti preživetja klovnov, verjetno zato, ker so bile manjše ribe potrebujejo manj hrane in so običajno učinkovitejši pri iskanju hrane in z uporabo kisika, ki ga je v vroči vodi manj.

Oranžna klovn v beljeni vetrnici med vročinskim valom leta 2023 v zalivu Kimbe v Papui Novi Gvineji (Morgan Bennett-Smith)

Če se ti skrčiš, se skrčim tudi jaz

Ugotovili smo, da obstaja socialna komponenta krčenja in preživetja vročinskega vala.

Izjemna značilnost družbenih skupin klovnov je, da vzdržujejo strogo hierarhijo glede na velikost. To pomeni, da rast – in krčenje – ne vplivata le na posameznega posameznika, temveč tvegata tudi konflikt znotraj skupine, zaradi katerega bi lahko ribo prisilili k izselitvi, kar običajno vodi v smrt. Zato je krčenje tvegano početje.

Na vsaki vetrnici je največja klovn-riba samica, druga največja pa samec, in skupaj tvorita par za razmnoževanje. Da bi se izognili bojem v paru, samci nadzorujejo njihovo rast in tako ohranjajo fiksno razmerje velikosti med obema.

V naši študiji so imeli pari, pri katerih se je število obeh rib zmanjšalo, večjo verjetnost, da bodo preživeli vročinski val, kot če se je število rib zmanjšalo le na eno ali nobeno.

Ugotovili smo tudi, da so ribe, ki so se močno skrčile, lahko dohitele zamujeno in hitro rasle, ko so se razmere izboljšale. To pomeni, da ni v pomoč samo krčenje, temveč tudi sposobnost krčenja in rasti, ki se prilagaja vašim potrebam.

Gnezditveni par klovnov. Velika samica je na desni, manjši samec pa na levi (Theresa Rueger)

Čeprav niso vse ribe premagale vročine in preživele, nobena od rib, ki so se v naši študiji večkrat skrčile, ni poginila, in že enkratno krčenje je povečalo verjetnost preživetja klovnov med vročinskim valom za 78 %.

Naša raziskava ni preučevala, kako to počnejo klovni, vendar bi nam študije na drugih vretenčarjih lahko dale namige. Morski legvani na Galapaških otokih, na primer, krčijo se v letih El Niña, ko se temperature vode v vzhodnem in osrednjem tropskem delu Tihega oceana segrejejo.

To zmanjša količina hrane in plazilce spodbudi, da se skrčijo, tako da absorbirajo del njihovih kosti.

Povprečna velikost mnogih vrst morskih rib po vsem svetu je postaja manjši, glede na dolgoročne raziskave. To bi lahko bilo deloma posledica ribolov, odstranjevanje večjih rib zaradi prebivalstva, pa tudi zaradi segrevanja podnebja spreminjanje rasti ali največjih velikosti rib.

Če je naša ugotovitev, da se odrasle ribe krčijo kot odziv na okoljski stres, bolj razširjena, bi to lahko bil še en razlog, zakaj se ribe v svetovnem oceanu zmanjšujejo.

O objavljena je nova študija v reviji Znanost Predplačila.

Theresa Rueger je višji predavatelj tropske morske biologije, Chancey MacDonald je neodvisni raziskovalni sodelavec NERC za ekologijo koralnih grebenov in Melissa Versteeg je doktorski kandidat iz morskih znanosti, vse na Univerza v Newcastlu. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

