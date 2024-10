Trenutno poteka hitra razprodaja Dive Worldwide

Organizator potovanja Dive Worldwide želi, da se potapljači zavedajo, da ima flash prodaja v živo od zdaj do konca oktobra in ponuja prihranek £150pp na vseh destinacijah ob novi neposredni rezervaciji za počitnice v letu 2025.

Primeri, namenjeni skušnjavi, vključujejo Best of Maldives Liveaboard itinerar, ki pušča potapljačem čas med tem in prihodnjim letom, da predvidijo raziskovanje severnega in južnega atola Malé in Ari, kjer poudarki vključujejo čistilne postaje za mante, možna srečanja z morskimi psi kitovci in potope.

Potem je tu West Komodo Explorer paket, ki omogoča dostop do indonezijskega potapljanja v Sumbawi in zahodnem območju Komodo. »Posebno potapljaško letovišče v Kalimayi ponuja dnevne potapljaške izlete na tri svetovno znane lokacije, poleg neverjetnega domačega grebena z obilico redkih in nenavadnih morskih življenj,« pravi operater.

V karibski možnosti obstaja možnost bivanja v Golden Rock Resortu na otoku St Eustatius, potapljanje z Potop Statia da raziščete vrsto potapljaških mest, ki so na voljo, vključno z razbitinami ladij z artefakti, koralnimi grebeni in tokovi lave, okrašenimi s korali.

To je le pokušina možnih letoviških počitnic in počitnic na jadrnici Potapljajte se po vsem svetu pravi, da lahko nudi tudi številne možnosti po meri. Popust v višini 150 £ velja za nove neposredne rezervacije potovanj v letu 2025 do vključno 31. oktobra 2024, vendar zahteva minimalno porabo na osebo v višini 2,000 £. Pri povpraševanju navedite 'DWOCT24'.

