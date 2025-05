Potapljači so našli še eno redko krmilo – označuje razbitino zakopanega zaklada?

Po odkritju a krmilo s kovinsko prevleko z vojne ladje iz 18. stoletja, ki je leta 1718 razbila Sicilijo, o čemer so poročali Divernet Prejšnji mesec se je irska potapljaška ekipa oglasila glede lastne najdbe krmila, povezanega z Italijo, ki so jo izvedli lansko poletje.

Redko bakreno krmilo, ki so ga našli potapljači, je bilo povezano z britansko trgovsko ladjo z imenom Obnovitev30 metrov dolgo plovilo naj bi bilo naloženo z dragocenimi italijanskimi kipi in drugimi zakladi, ko ga je leta 1787 nevihta pri Carnsore Pointu v Wexfordu na jugovzhodni obali Irske odnesla s poti in potonila.

V potopitvi je umrlo šest članov posadke, vključno z dvema kapitanovima sinovoma.

Krmilo je dolgo skoraj 7 m (ekipa Endeavour)

Potapljači so krmilo našli na globini približno 20 m na relativno neizrazitem območju morskega dna. Ležalo je približno 200 m od mesta, kjer so po prejšnjih magnetometričnih raziskavah domnevali, da je ObnovitevLeseni trup ladje leži zakopan v 2-3 m peska. Na krovu naj bi ostala vrsta marmornih, drugih kamnitih in bronastih artefaktov.

Lokacija neidentificirane ladje je bila potrjena z vrsto večžarkovnih sonarskih raziskav, opravljenih z raziskovalnega plovila. Keary kot del INFOMAR dolgoročno kartiranje irskega morskega dna, ki ga izvajajo Geološki zavod Irske in njeni partnerji.

Krmilo z bronastim nosilcem (ekipa Endeavour)

6.8 m dolgo krmilo so našli skupaj z bronastimi pritrdilnimi vijaki in delom krmnega droga, kar kaže na nenaden in nasilen konec ladje.

Domneva se, da se je ohranilo zelo malo primerkov takšnih krmil, zato se potapljaška ekipa obrača na pomorske muzeje po vsem svetu v upanju, da bo ugotovila, kako redka je njihova najdba.

Pred dobo železnih in jeklenih ladij so bile lesene trgovske ladje včasih prevlečene z bakrom, da bi zaščitile svoje trupe. Kraljeva mornarica je to prakso sprejela, da bi svoje vojne ladje naredila hitrejše – vendar šele v petdesetih letih 1850. stoletja.

Obnovitev je bila zgrajena v Chesterju leta 1773 in približno v tistem času je bilo, kot je izvedela potapljaška ekipa, le približno 200 od 10,000 ladij britanske trgovske flote obloženih z bakrom.

Nezavarovan tovor

Ladja je plula iz Londona v Dublin in prevažala umetniška dela, vključno z marmorjem in drugimi kamnitimi kipi, ki jih je grof Charlemont kupil v Italiji med devetletnim velikim evropskim potovanjem. Kipe je pridobil za okrasitev carinarnice, ki so jo takrat gradili v irski prestolnici, vendar naj bi bil njegov dragoceni tovor nezavarovan.

Obnovitev Pravijo tudi, da je nosil »količino bogatih in redkih umetniških in naravnih zanimivosti«, ki jih je v Evropi zbral irski bankir John La Touche, ki je tako kot grof Charlemontski slovel kot eden najbogatejših mož v Evropi.

Čeprav niso našli nobenega uradnega manifesta, naj bi bili na ladji tudi drugi zakladi, vključno z vsemi gospodinjskimi stvarmi Daniela Corneilla, guvernerja St Helene, ki se je vrnil.

Petčlansko potapljaško ekipo vodi lokalni pomorski raziskovalec Edmond O'Byrne, ki vodi tudi suha obleka podjetje za popravila in prodajo. Približno 40 let je iskal Obnovitev, vse odkar so zgodbe o ladji prvič ujeli njegovo domišljijo.

»Bili smo med prvimi potapljači z akvalungom v tem kotičku Irske,« je povedal O'Byrne Divernet„Našli smo predvsem razbitine iz svetovnih vojn, potem pa sem slišal za Obnovitev leta 1985. Dolgo časa se je mislilo, da se je ladja potopila v plitvini, vendar smo našli časopisno poročilo iz tistega časa, ki je navajalo, da se je izgubila v globljih vodah.

"Seveda nismo imeli GPS-a in najboljše, kar smo takrat lahko storili, je bila uporaba magnetometrov."

Sidra in čajniki

Zdaj velja prepričanje, da se je pokopana ladja ločila od sider, zaradi česar bi bili signali magnetometra v najboljšem primeru šibki. Ekipa je našla nekaj, za kar verjamejo, da je eden od Obnovitevsidra in verige v bližini lani.

Tudi to sidro naj bi izviralo iz skupine Recovery (Endeavour Team).

Sidrna veriga (Ekipa Endeavour)

Kolenna in palubna deska ladje (ekipa Endeavour)

Šele leta 2021 je ekipa naletela na najdišče, kjer so iz peščenega morskega dna štrleli tramovi. Za analizo so odkrili en kos lesa, poročali o svojem odkritju in na tem območju našli predmete, vključno z okrašenim bakrenim čajnikom, črnilnikom in kosi litoželezne peči.

Zgoraj in desno: Bakreni čajnik (Ekipa Endeavour)

Črnilnica, najdena na mestu razbitine (ekipa Endeavour)

'Pomembno odkritje'

"99-odstotno sem prepričan, da je to Obnovitev,« je O'Byrne povedal za Ireland's Služba za nacionalne spomenike, vendar NMS doslej ni vznemirila možnosti izkopavanja na najdišču. Izjavila je, da nima načrtov za poskus identifikacije razbitine, dokler bo ta naravno zaščitena s peskom, in se ni zavezala nič več kot to, da bo "situacijo spremljala".

Potapljači, ki delujejo na podlagi dovoljenja za prepoved motenj, bi seveda pozdravili priložnost sodelovanja s pomorskimi arheologi pri izkopavanjih na mestu razbitine – zato je najdba krmila prejšnje poletje njihovemu cilju dala nov zagon. »Bilo je zelo razburljivo – tega nismo pričakovali,« pravi O'Byrne.

Poleg razprav o muzejih upa, da Divernet Bralci bi lahko imeli informacije, ki bi pomagale postaviti odkritje v kontekst. Če se izkaže, da je bakreno krmilo iz 18. stoletja tako redka najdba, kot meni ekipa, bi to lahko spodbudilo oblasti, da ponovno premislijo o morebitnih prednostih odobritve izkopavanja razbitin.

Irski pomorski inštitut Predsednik Joe Varley se je poklonil potapljaški ekipi in njihovo odkritje krmila označil za "zelo pomembno", potapljači pa upajo, da bo predmet nekega dne vzgojen za ohranitev in razstavo.

Vsakdo, ki ima informacije o redkosti ali drugačnosti najdbe potapljaške ekipe, se lahko obrne na Edmonda O'Byrna na edmondobyrne@gmail.com ali pokliče na 0868 173477.

