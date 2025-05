Potapljači vabljeni k sodelovanju na tednu razbitin Britanskih Deviških otokov

Potapljači lahko na Britanskih Deviških otokih obiščejo mesta razbitin ladij vse leto, a zdaj se vsako leto junija odvija tako imenovani teden razbitin ladij na karibskem otoku, sedemdnevno "praznovanje bogate pomorske preteklosti ozemlja in živahnega podvodnega sveta, ki ga oživlja".

Letošnji dogodek poteka od 15. do 21. junija. Zgodovinska razbitina, ki jo morate videti, je znameniti parnik Royal Mail iz 19. stoletja. Rhone na Salt Islandu, kot je prikazano v skoraj 50 let starem filmu Deep90 m Rhone prevažala je pošto in potnike iz Anglije z jadri in paro, vendar je bila leta 123 izgubljena v orkanu, v katerem je umrlo 1867 ljudi.

RMS Rhone

Druge lahko dostopne in nedotaknjene podvodne atrakcije Britanskih Deviških otokov so bile namerno potopljene, tako ali drugače. Med njimi so »umetniški grebeni« Sharkplaneo v Virgin Gordi – tri zapuščena letala, ki jih je skupina Beyond The Reef kreativno spremenila v polletalo/pol morskega psa – in Kraljica Kodiak, ladja za gorivo mornarice iz druge svetovne vojne, ki jo je preplavila 2-metrska skulptura krakena.

Sharkplaneo

Kraljica Kodiak pred pogrezanjem leta 2017

Willy T in Wreck Alley

Letos Willy T, nekdanji plavajoči bar v obliki "piratske ladje", bo potopljen pri otoku Peter kot dodatek k tej eklektični zbirki podvodnih atrakcij.

Potem je tu še kvartet obsojenih ladij Wreck Alley, ki ga sestavljajo Otoški pečat razbitina tovorne ladje iz leta 2006, odvlečena na lokacijo Cooper Island, da bi se pridružila drugi tovorni ladji, Marie Lin vlačilci Zastoj in BeataVse je mogoče obiskati z enim samim potopom.

Sting ray v Wreck Alley

Beata v Wreck Alleyju

Na Tortoli lahko potapljači raziskujejo Chikuzen, 74-metrska korejska hladilna ladja, poškodovana v orkanu leta 1981, nakar so jo lastniki zažgali v neuspešnem poskusu, da bi se je znebili. Chikuzen in druge razbitine Britanskih Deviških otokov, ki delujejo kot umetni grebeni, lahko privabijo široko paleto morskih živali, vključno z morskimi psi, skati, želvami, barakudami in grebenskimi ribami.

Med potopi je Teden razbitin zaznamovan s pojedinami, zabavami ob kresu na plaži, plesi in glasbo v živo, kulturnimi nastopi in čiščenjem plaže. Na voljo so tudi zasebni paketi potapljanja in jadranja, ki sovpadajo s tednom Čarterji jaht Horizon od 14. do 22. junija. Poiščite podrobnosti Tedna razbitin Britanskih Deviških otokov na lokaciji turistične skupnosti.

