Potapljaška zaobljuba: Kako gre, po milijonu dolarjev?

»To je resnično potapljaška zgodba desetletja,« ponosno pravi Chris Goldblatt, ustanovitelj in izvršni direktor projekta Fish Reef. »Kamor koli grem, me ljudje sprašujejo: 'Zakaj še nisem slišal za to?' No, trudim se po svojih najboljših močeh!«

"Grebeni so nekoliko oddaljeni, malo težko jih je najti, ampak mislim, da se bo to spremenilo, če bo vedno več potapljačev to videlo na lastne oči."

Chris je doma v Santa Barbari pred posnetkom Zooma, kjer je videti velikanske alge in morski garibaldi. Pravkar se je vrnil s potovanja v San Clemente na kalifornijskih Kanalskih otokih, kjer je ocenil populacijo morskih ušes: »Opazoval sem jih zadnjih 40 let in tam so si precej dobro opomogli,« pravi.

Projekt Fish Reef se začenja zdeti bolj zabaven! (FRP)

Projekt Fish Reef ima ime, ki bi lahko nakazovalo le še en majhen projekt za ohranjanje morskega življenja.

Potem odkrijete obseg njegovih ambicij – vključno z obračanjem drastične izgube nekoč bujnih gozdov alg v vzhodnem Pacifiku in dejstvom, da je Chris že vložil milijon dolarjev lastnega denarja, da bi projekt dosegel sedanjo impresivno raven.

Vse temelji na betonskem magnetu za morsko življenje v obliki želve, imenovanem Morska jama, in zavezi, ki jo je dal v ekstremih.

»Leta 2003 sem imel grozno nesrečo s čolnom,« razlaga Chris. »S petimi prijatelji smo se zaleteli v tanker z gorivom in potonili sredi Rokavskega preliva.«

„Ko sredi noči izkrvavim do smrti in v boksaricah teptam vodo 20 kilometrov stran – no, v takšni situaciji sklepaš veliko dogovorov s svojim stvarnikom.“

»Moj cilj je bil, da če bom preživel, bom preostanek življenja v ocean vložil več življenja, kot sem ga iz njega vzel – in vzel sem ga veliko. V življenju sem veliko lovil ribe in se tega ne sramujem, niti kot podvodni ribič niti kot pionir gibanja za trajnostno morsko hrano v 90. letih kot trgovec z morsko hrano.«

Poletni potapljaški tabor

Ta krivolovec, ki je postal lovec, je odraščal v Malibuju: »V tistih časih je bila to skromna skupnost in če si hotel kaj dobrega pod zob, si moral iti lovit.«

Pri osmih letih se je že potapljal na dah, pri 13 letih pa ga je mama poslala v poletni potapljaški tabor na Catalini, kar je lahko potrdilo njegovo starost.

Približno v istem času je kupil svoj prvi čoln »in se začel potapljati kot norec na edinem mestu, do katerega sem imel dostop, in sicer v zalivu Santa Monica – ves blato in pesek, prekinjano z nekaj skalami in umetnimi strukturami.

»Resnično se mi je vtisnilo v glavo, kaj se zgodi, če uspeš izboljšati ta omejen habitat – iz puščave se spremeniš v oazo.«

Morska jama (FRP)

In prav to zdaj počne Chrisov projekt ribjih grebenov. Ima moč preoblikovati puščave na morskem dnu v uspevajoče biogene morske ekosisteme, ki lahko podpirajo alge, korale, morske sesalce, ribe, rake in morske ptice, s čimer se zmanjša ribolovni pritisk na obstoječe naravne grebene in ustvarijo dobrodošle atrakcije za potapljače.

Ti grebeni ne le privabljajo morsko življenje, ampak rastejo »Pri tem nastane toliko, da se razlije po okoliških območjih,« pravi Chris – »tako kot nam je obljubljeno, se lahko zgodi tudi na morskih zavarovanih območjih (MPA), če se dejansko izvajajo.«

Anatomija morske jame

»Čutil sem potrebo po ustanovitvi organizacije, ki ne bi ustvarjala le umetnih grebenov, temveč nekaj, kar bi lahko imenovali biogeni greben, ki bi opravljal funkcijo naravnega grebena, a bi bil, ko bi bil zaraščen, človeškemu očesu videti naraven,« pravi Chris. Zanj ni potrebnih razrezanih čolnov ali starih pnevmatik.

Ko je leta 2010 začel projekt, se je sprva obrnil na znano zasnovo "grebenske krogle", vendar je poleg tega, da je "zaradi razlogov intelektualne lastnine" raje izbral nov pristop, postalo očitno, da so grebenske krogle veliko bolj primerne za razmnoževanje koral kot za alge.

Rešitev je bila razvoj morskih jam. Te so narejene iz morskega betona z uporabo mešanice cementa, ki ima pH vrednost betona enako kot morska voda in ne oddaja plinov. Morsko življenje, ki naseljuje enote, naj bi odstranilo več ogljika, kot se ga sprosti med postopkom izdelave betona.

Mešanje morske jame (FRP)

Razpršeni basi iz nedavno potopljenih morskih jam (FRP)

Chris pravi, da so enote, ki tehtajo 1,280 kg in imajo površino 8 kvadratnih metrov, oblikovane tako, da se ne pogreznejo v pesek in se ne premaknejo niti v pogojih hurikanov. Njihova ravna območja spodbujajo velike alge, da se oprimejo, medtem ko votline privabljajo ribe, ki se razmnožujejo, in druga bitja, da se vselijo vanje.

Lokacija vsake enote za kar največji izkoristek je postala nekakšna umetnost, vendar so morske jame običajno nameščene v območju 6-20 m, kjer je morje čisto in neonesnaženo.

Nova morska jama je bila vgrajena v (FRP)

Njihova zasnova ustvarja učinek dvigovanja, ki preusmerja hladnejšo, s hranili bogato vodo z morskega dna navzgor v vodni stolpec. Prilagodimo jih lahko specifičnim ciljnim vrstam, ki imajo raje določene globine in okolja, njihova pričakovana življenjska doba pa je 500 let.

Pravijo, da morske jame proizvajajo gostejšo krošnjo alg, ki je odporna na nevihtne sunke. Pomembno je tudi, da jih je mogoče množično proizvajati brez poslabšanja kakovosti, pravi Chris. Medtem ko bi izdelava konkurenčnih sistemov trajala od dveh ur do dveh tednov, »smo izumili sistem, ki ga lahko izdelate v eni minuti!«

»Ko gojite alge, jih morate gojiti v takšni velikosti in obsegu, da se lahko branijo,« pravi. »Torej mora biti velik gozd alg, in če želite izvažati morsko življenje in ne biti privlačen greben, to pomeni obseg. Potrebujete visoko učinkovito enoto, ki jo lahko iztrebite.«

Kelp vzleti (FRP)

Kalifornija: Veliki izziv

Chris je imel diplomo iz ribištva in poslovnih ved ter je vodil tri uspešna podjetja, vključno s trgovino z morskimi sadeži in podjetjem za ekološka prehranska dopolnila, ko se je lotil reševanja problema izginjajočih alg v Kaliforniji. Vendar si težko bi izbral večji izziv kot ustanovitev svoje neprofitne organizacije v domači državi.

»Ne v Kaliforniji ne v Baji Kaliforniji ni državno sponzoriranega programa za grebene, kot ga ima v preostalem delu države in preostalem delu Mehike,« pojasnjuje. »Ker imamo najdaljšo obalo v zvezni državi in ​​glede na merljive in znane koristi, je to precej nenavadno, vendar za to obstajajo politični razlogi. Denar za to dejansko obstaja, vendar ne gre za grebene.«

Kmalu je izvedel, da bo moral za pridobitev potrebnih dovoljenj preiti skozi kar 11 državnih in zveznih agencij, ta postopek pa mu bo, kot se je izkazalo, vzel 10 let. To nalogo primerja s kandidaturo za guvernerja, kjer se bori za podporo vseh, od akademikov do političnih strank, okoljskih skupin in ribiških interesov.

»Na Floridi obstaja samo dovoljenje za umetni greben, v Kaliforniji pa morate v bistvu iti skozi isti postopek, kot če bi Exxon postavljal naftno ploščad. Ni rešitve, ker obnavljate gozd alg!«

Prve morske jame so se dejansko pojavile na vzhodni obali Južne Karoline, ko jih je enkratno kupilo Ministrstvo za naravne vire: »Zdaj so po njih povsod velikanski luti in kirnje, jastog in jantar,« pravi Chris.

Približuje se bodičasti jastog (FRP)

Šest let je minilo, preden je bil ustvarjen njegov prvi večji greben, in to v daljni Papui Novi Gvineji (PNG). Prva instalacija v vzhodnem Pacifiku je bila v Mehiki, kjer je pokrivala 26 hektarjev morskega dna ob San Quintinu, kjer naj bi se obstoječih 730 enot kmalu povečalo na 1,000. Chris ima v mislih še tri lokacije v Baji California.

Kalifornija je bila dolgoročna kampanja. Pilotni projekt v Goleti ob Santa Barbari, kjer je El Niño leta 1983 odnesel zgodovinski velikanski gozd alg, je vključeval 16 morskih jam in različnim licenčnim agencijam uspel dokazati, kako učinkovite so lahko.

»Rezultati so preprosto osupljivi,« pravi Chris. »Na površju so alge, majhne morske skalnjake, pokrovače, jastogi in vse, kar si lahko kdaj zaželite.«

Izgradnja grebena Sea Cave, ki obsega dva hektarja, običajno stane 10 milijonov dolarjev, projekt Fish Reef pa še vedno išče sredstva za dokončanje treh lokacij, ki tvorijo hrbtenico kalifornijskega sistema biogenih grebenov: pri Goleti, na lokaciji ob Malibuju in še eni ob San Diegu. Chris ima tudi pogled na Point Conception v Santa Barbari.

Pregled ribjega grebena (FRP)

Denar in ribolov

Približno polovica sredstev za projekt Fish Reef prihaja iz življenjskih prihrankov Chrisa Goldblatta – »in nisem ravno bogat človek« – preostanek pa iz donacij.

»Čeprav smo v enem najbogatejših delov sveta, še vedno nismo imeli milijonskega donatorja, ki bi se oglasil,« pravi z obžalovanjem. »Moral sem sprejeti meniški pristop, 15 let živeti zelo strog življenjski slog in se odpovedati vsem dodatkom, ki sem jih bil vajen kot poslovnež.«

Čustveno se pokloni ustvarjalcu Spuži Kvadratnik Stephenu Hillenburgu, diplomantu kalifornijske univerze Humboldt, ki je zagotovil začetni kapital.

»Steve je bil naš prvi darovalec leta 2010 in nam je poslal ček za 10,000 dolarjev. Takrat je umiral, imel je raka in to je bila ena zadnjih stvari, ki jih je storil na tem svetu. To nas je spodbudilo.«

Namig je v imenu Ribe Projekt Reef, vendar je v njegovem bistvu Chrisovo temeljno prepričanje o sodelovanju z ribiško skupnostjo in nikoli proti njej – stališče, ki ni vedno všeč naravovarstvenikom.

»Mali ribiči so vaši najboljši zavezniki,« vztraja. »V Mehiki smo na primer sodelovali z zadrugami, ki so znane po svoji zelo trajnostni praksi. Krepitev njihove sposobnosti prehranjevanja nam omogoča dostop do celotnega polotoka Baja.«

»Enako velja za Afriko in Papuo Novo Gvinejo, kjer smo zgradili prve grebene.« Projekt Fish Reef je s plemenskimi starešinami v Papui Novi Gvineji podpisal sporazum, po katerem naj bi ustvaril greben v zameno za prostovoljno prenehanje ribolova z dinamitom.

»Šest let pozneje na grebenu ni bilo več lova z dinamitom – ker smo jim dali lastništvo tega grebena.« V Mehiki je bil sklenjen podoben dogovor glede uničujočega lova z zabodnimi mrežami.

Namestitev morskih jam (FRP)

„Zdaj imamo skupine, ki nas lobirajo, da pridemo in zgradimo greben, in za to lahko zberemo več denarja od ljudi v Senegalu, Keniji ali Papui Novi Zelandiji kot od ljudi tukaj v Santa Barbari in Malibuju.“

„To je precej ironično, toda te skupnosti razumejo koristi ribolova, pa tudi ekoturizma in potapljanja. Zdaj so torej vsi na krovu, kar imamo.“ carte blanche delovati na način, kot ga druge organizacije ne počnejo.“

Trdo jedro

Chris kot potapljač uživa v dejstvu, da je vsaka morska jama »svoj greben« s svojimi značilnimi liki, kar pomnoži možnosti potapljanja. Koliko časa sam preživi na ogledih teh lokacij?

"S potapljanjem na dah sem se resnično ukvarjal pred 25 leti, zdaj pa sem se vrnil k potapljanju z dihalnim aparatom, ne le zaradi znanstvene komponente tega, kar počnemo, ampak tudi zaradi podvodnega..."fotografija komponenta. Ko pa gradimo grebene, sem tam spodaj kot delovodja in rečem: 'Premaknite to malo v levo!'"

Potapljač pri delu z uporabo popkovnične vrvi (FRP)

Chris se zanaša na zagrizene prostovoljce, ki so mu stali ob strani skozi leta – pet članov upravnega odbora, vključno z njegovim zvestim podpornikom od samega začetka, tajnikom Lonniejem Nelsonom. Zaradi nekaterih kasnejših problematičnih izkušenj z ljudmi, za katere je menil, da želijo ugrabiti visokovredni projekt, se je nekoliko "bojal" orožja do tistih, ki jih ne pozna dobro.

Pri vsakem projektu je treba postaviti poltrajni objekt iz montažnih betonskih montažnih ladij in imenovati vodjo projekta, ki je odgovoren za lokalne operacije, vključno z organizacijo potrebnih vlačilcev in barž, Chris in upravni odbor pa se izmenično vključujeta v delo, da bi pomagala upravljati lokalno plačano delovno silo.

Prostovoljci projekta Fish Reef – Chris Goldblatt v sredini (FRP)

Projekt Fish Reef ima status stalnega opazovalca pri Mednarodni oblasti za morsko dno (ISA) pri ZN, ki je bila v zadnjem času najbolj povezana s pritiski za začetek globokomorskega rudarjenja. »To vam daje enake privilegije in dostop kot nacionalnemu delegatu,« pravi Chris, »zato lahko po vsem svetu zaprosimo za srečanja s predsedniki, premierji in finančnimi ministri.«

»Zelo spoštujemo to privilegijo. Želel sem se povezati z najvišjimi ministrstvi v različnih državah, ki bi nas sprejele, in to je bila dobra strategija.«

Projekt ribjega grebena so toplo sprejele Papua Nova Gvineja, Kenija in Senegal, čeprav je v državah, kot sta Gana in Bangladeš, doživel nekaj napačnih začetkov.

»Ko te povabijo v neko državo, da spoznaš vse, se lahko stvari odvijajo na dva načina,« razlaga Chris. »Včasih ljudje narobe razumejo in mislijo, da se pojavljamo z ...« torba denarja, potem pa lahko gre iz tirnic.

„Ali pa razumejo, da imajo delež v projektu in morajo sodelovati pri zbiranju sredstev.“ Nato je treba raziskati mehanizme financiranja, od dvostranskih odnosov do modrega ogljičnega bančništva, kar lahko traja nekaj časa.

„Naša megaprojekta sta v Senegalu in Keniji, tako imenovani Veliki afriški prehranski greben, ker je to način prehranjevanja velikega dela Afrike – preoblikovanje ribolova z velikim vplivom na okolje in veliko prilova v ribolov z majhnim vplivom na okolje, kot je lovljenje jastogov s potapljanjem, uporaba ročnih trnkov za lov dragocenih lutov, kirnji ali jastoga ter krepitev industrije potapljaškega turizma.“

»Tudi Maldivi so se obrnili na nas, zato uspeh rodi uspeh, vendar je vsak projekt večletna zadeva.«

Poučena ugibanja

Najdišče Morske jame (FRP)

»V zgodnjih dneh je bilo toliko neznank,« razmišlja Chris. »Vse se je zreduciralo na utemeljena ugibanja, vključno z inženiringom same Morske jame.«

„Pojavili smo se na teh mestih, kjer so vsi mislili, da imamo ves denar na svetu, ker je bila operacija videti zelo draga – ampak to je bil dobesedno ves naš kapital za to eno samo operacijo, brez plač za ameriško osebje ali česar koli podobnega.“

„Bil sem že v situaciji, ko smo plačali polog za naše barže, celotna ekipa je bila pripravljena in sem pričakovala nestabilno vreme, saj sem vedela, da je lokacija grebena 90 milj od mesta natovarjanja – ali bodo vsi umrli, če rečem, naj gremo?“

»Sprejemanje teh odločitev, nato pa lebdenje na hrbtu in kričanje skupini fantov, ki ne govorijo angleško, o tem, kam se napotiti – si lahko predstavljate raven stresa. Ampak zdaj, ko vem, kaj lahko storimo, se premikamo v – si upam reči? – kraljestvo užitka!« Izvedite več o Projekt ribjega grebena.

