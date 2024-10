Azori razglasijo največjo evropsko mrežo MPA

In National Geographic Pristine Seas, ki je sodeloval pri znanstvenih raziskavah za določitev najpomembnejših območij, ki jih je treba zaščititi, deli svoje poglede – skupaj z osmimi morskimi vrstami, ki so značilne za to srednjeatlantsko privlačnost za potapljače. Fotografiral Manu San Félix

Največje omrežje zaščitenih morskih območij (MPA) v Evropi se vzpostavlja v srednjem Atlantiku okoli Azorov, kar je bila odločitev sprejeta pred trenutno konferenco ZN o biotski raznovrstnosti. Namen vrha COP16 je oceniti napredek pri globalnem cilju '30×30' za zaščito 30 % planeta do leta 2030.

Azori, devet otokov, ki tvorijo portugalsko regijo, so odobrili zakonodajo za vzpostavitev RAMPA, mreže zavarovanih morskih območij Azorov, na območju 287,000 kvadratnih kilometrov.

Petnajst odstotkov njegovih voda je označenih kot popolnoma zaščitenih in 15 % kot zelo zaščitenih, ribolov in druge rudarske dejavnosti pa so omejene ali prepovedane.

Azori so eno redkih krajev na Zemlji, kjer se čilske vražje raže (Mobula tarapacana) zbirajo v velikih skupinah. Otoki predstavljajo najsevernejšo mejo razširjenosti mobilidnih skatov v Atlantiku in po svetu (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Med morskim življenjem, ki naj bi bilo zaščiteno, bodo globokomorske korale, kiti, delfini, morski psi, mante, ribje vrste in hidrotermalni ekosistemi.

"To je dosežek za Azore, pri čemer je regija z zgledom na nacionalni, evropski in mednarodni ravni pri zaščiti in upravljanju vitalnega dela našega planeta: morja," je o potezi dejal predsednik Azorov José Manuel Bolieiro.

Črnorepi česnik (Serranus atricauda) živi na skalnatem dnu, od plitvega podplimskega morja do približno 150 m globine, in je pomembna komercialna vrsta, ki vse pogosteje iztovarja v portugalskih pristaniščih (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Upamo, da bo naša odločitev navdihnila druge regije, ki morajo ukrepati, da zagotovijo prihodnje zdravje planeta."

Delegati zadnjega mednarodnega vrha leta 30 so si zadali cilj zaščititi 2030 % kopnega in oceanov do leta 2022, vendar dve leti le 8 % oceanov uživa kakršno koli stopnjo zaščite, medtem ko je manj kot 3 % popolnoma ali visoko zaščitenih. .

Sabella spallanzanii, znana tudi kot sredozemska ali evropska pahljača, perjanica ali svinčnik, je doma v plitvih vodah severovzhodnega Atlantika in Sredozemlja (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Model zaščite oceanov

"Medtem ko se pogajalci zbirajo v Caliju v Kolumbiji, da bi ocenili stanje varstva narave, primer Azorov ponuja model zaščite oceanov, ki mu bo svet sledil," je dejal ustanovitelj National Geographic Pristine Seas Enric Sala.

»Kar je tako izjemno pri novem omrežju zavarovanih območij, ni le njegova velika velikost, ampak tudi dejstvo, da je toliko lokalnih skupin sodelovalo, da bi to uresničili.

»Vladni uradniki, znanstveniki, predstavniki industrije in lokalni državljani so se združili, da bi oblikovali sistem zaščite, ki deluje za vse.

Kratkoplavuti morski psi mako (Isurus oxyrinchus) so bili opaženi na 23 % pelagičnih vzorčevalnih postaj na Azorih, vendar so po IUCN razvrščeni kot ogroženi (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

»Glede na nove raziskave, ki razkrivajo, da potrebujemo približno 190,000 majhnih MPA v obalnih regijah in 300 velikih MPA v oddaljenih območjih do konca leta 2030, da bi dosegli cilj 30×30, je spodbudno videti, kako Azori premaknejo svet v desno. smer.

"Zdaj je čas, da druge regije po vsem svetu sledijo njihovemu zgledu," je dejal Sala. "Vendar je pomembno, da ne zaščitimo le kakršnih koli 30 %, ampak pravih 30 %, da dosežemo največje koristi za biotsko raznovrstnost, podnebje in oskrbo s hrano, ki jih lahko nudijo MPA."

Modri ​​morski zmaj (Glaucus atlanticus) je pelagična golokraka, ki lebdi s pomočjo površinske napetosti vode, da ostane obrnjena na glavo. Pleni druge večje pelagične organizme – celo portugalskega vojnega človeka (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

Prednostno področje

Leta 2018 je Pristine Seas v sodelovanju z regionalno vlado, lokalnimi znanstveniki, inštitutom Waitt, fundacijo Oceano Azul in drugimi partnerji sodeloval v znanstvenih odpravah na Azorih, da bi pomagal opredeliti prednostna območja za zaščito.

Njegova ekipa mednarodnih in lokalnih znanstvenikov ter filmskih ustvarjalcev izvaja raziskave na zahtevo vlad, ki želijo izpolniti svoje zaveze glede zaščite oceanov.

Z uporabo visokotehnoloških orodij, kot so podvodne kamere za oceno obalnih območij, odprtega morja in globokomorskih območij, so odprave dodale nove informacije o njihovi biotski raznovrstnosti, pa tudi o vplivu človekove dejavnosti.

Med lovom se kiti sperme (Physeter macrocephalus) potapljajo za 40-50 minut naenkrat, s površinskimi intervali 10-20 minut. Za Cuvierjevim kljunastim kitom so drugi kot najgloblje potapljajoče se živali na planetu, ki dihajo zrak, saj so bili zabeleženi na 2,250 m (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

"Priča smo bili, da so morski ekosistemi Azorov eni najbolj raznolikih in dinamičnih v severnem Atlantiku," je povedal glavni znanstvenik Pristine Seas Alan Friedlander, ki je tako kot Sala sodeloval pri znanstvenem raziskovanju tega območja.

»Edinstvena geografska lega arhipelaga v kombinaciji z njegovo kompleksno podvodno topografijo vključuje podvodne gore, hidrotermalne izvire in globokomorske habitate, ki podpirajo edinstvene in raznolike biološke skupnosti z visoko ohranitveno vrednostjo.

Jata rib sprožilcev (Balistes carolinensis) na otoku Flores (Manu San Félix / National Geographic Pristine Seas)

»Zdravje in trajnost morskega okolja Azorov nista ključnega pomena samo za lokalne skupnosti, temveč tudi za globalno morsko biotsko raznovrstnost, podnebno stabilnost in zdravje oceanov. Zaščita tega ekosistema je bistvenega pomena za ohranjanje njegovih ekoloških, gospodarskih in kulturnih vrednosti.«

Ker 2008, National Geographic Pristine Seas pravi, da je izvedel več kot 45 odprav po vsem svetu in pomagal vzpostaviti 29 morskih rezervatov, ki pokrivajo več kot 6.8 milijona kvadratnih kilometrov oceana.

Tudi na Divernetu: PRIMER ZAKLJUČEN? STROGO IZVAJANJE MPA JE VZMAGA, PRISTINE SEAS ZAČETEK 5-LETNEGA PACIFIČKEGA PODJETA, ŠTUDIJA SOCORRO JE UPALA, DA BO UTIŠALA KRITIKE MPA, PRISTINE SEAS POTAPLJANJE BIKINI + 3 DRUGI ATOLI