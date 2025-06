Nazaj v ospredju: Iskanje Ju-88 v Egejskem morju

Dva grška potapljača odkrivata skriti delček zgodovine, davno izgubljeno razbitino letala Junkers Ju-88 – ROSS J ROBERTSON pripoveduje zgodbo na podlagi raziskave NIKALAAOSA SIDIROPOULISA, ki je skupaj z DR. KIMONOM PAPADIMITRIOUJEM zagotovil slike.

»Ko sem se spuščal v globine Egejskega morja, se je pod mano pojavila nezamenljiva obris Junkersovega Ju-88. Njegov trup in razpon kril sta bila graciozno raztegnjena po peščenem dnu, obdana z zibajočimi se zaplatami morske trave. Preplavilo me je nadrealistično vznemirjenje – s Kimonom sva bila prva, ki sva to razbitino po več kot 80 letih opazovala od blizu!«

Nikolaos Sidiropoulos opisuje izjemno odkritje sedmega tovrstnega letala, najdenega v grških vodah, ki leži ob otoku Psara na globini le 25 metrov.

Med drugo svetovno vojno je bilo nemško letalo Junkers Ju-88 uspešno dvomotorno bojno letalo v več vlogah. Zaradi prizadevanj Manolisa Roxanasa je bila zgodovina tega letala, vključno s poročilom pilota, ki ga je našel v knjigi Petra Taghona, že znana – vendar sama razbitina dolgo ni bila odkrita.

Junkers Ju-88, kot je videti danes

Izgubljene ovce

Tesnoba poročnika Gerta Winterfelda je morala biti očitna, ko je 88. decembra 4 pilotiral svoj Ju-1 A13 L1943+CK skozi turbulentno nočno nebo. Naloga – nizkoleteče bombardiranje pristanišča Bari v Italiji – se je hitro spremenila v kaos.

Ko se je vreme poslabšalo in protiletalski ogenj okrepil, je posadkam uspelo odvreči bombe, čeprav je bilo nemogoče potrditi morebitne zadetke. V kaosu sta bili sestreljeni dve nemški letali, preden so preostale skupine I in III 1. eskadrilje operativnega usposabljanja sestrelile ... Krilo 1 bi lahko pobegnil.

Napad je razkropil napadalce, ki so se na poti domov bližali domov. Medtem ko je veliko letal pristalo v Albaniji, sta Winterfeld in njegova posadka sledila ukazom in se vrnila proti svoji bazi v Elefsini blizu Aten.

Vendar so gosti oblaki in slaba vidljivost ovirali njihovo napredovanje. Podčastnik radijskega operaterja Erwin Kielhorn je kmalu poročal, da so izgubili ves radijski stik in da so ostali odvisni od kompasa in upanja, da bodo opazili znane znamenitosti.

Nevede so odleteli predaleč proti vzhodu in prečkali Egejsko morje, ne da bi videli kopno. Ko jim je zmanjkovalo goriva in so se začeli zavedati neizogibnega, se je na obzorju čudežno pojavil majhen otok. Winterfeld se je odločil, da se letala znebi.

Trije Junkerji Ju-88 nad Kreto leta 1943 (Bundesarchiv)

Posamezen Ju-88 (Bundesarchiv)

Dvignili so se nad otokom in izstrelili rdeče rakete, da bi signalizirali pomoč, preden se je Winterfeld začel približevati. V občasni mesečini se je boril, da bi Ju-88 ostal v vodoravnem položaju. Na višini 80 m je Kielhornu ukazal, naj spusti kupolo, vendar se je ta silovito odtrgala in treščila v rep-fin in poslali letalo v strmoglavljenje v morje.

Čudežno se je posadka izvlekla relativno nepoškodovana, a valovi so se nad njimi prebijali, ko so se trudili evakuirati letalo. Reševalni splav se ni odprl, zato so ostali brez nadzora v temnih vodah.

Winterfeld je plaval proti skalnati izboklini in se oklepal upanja. »Moje življenje-«jakna „ni se napihnila, kar je bilo na koncu blagoslov,“ se je spominjal. Ko je pristal na obali, ga je domačin pospremil do župana otoka, kjer je našel svojega strelca Alfreda Raidta varnega, izvedel pa je, da sta druga dva člana posadke pogrešana.

»Štirje člani posadke so preživeli nesrečo,« se je spominjal otočan Manolis Agapousis, čigar oče je bil priča dogodkom. »Dva sta plavala proti vzhodu, čeprav sta bila blizu obale in bi morala goro Mavri Rachi videti tudi ponoči. Žal sta se utopila,« je mračno dejal. »Druga dva sta prišla na otok.«

Letalci niso imeli pojma, kje so, toda po Manolisovih besedah ​​so opazili cerkveno luč in sledili njeni svetlobi. Njegov oče, ki je tekoče govoril več jezikov, jim je pomagal zagotoviti pomoč lokalne nemške garnizije.

Potem ko so našli trupla svojih tovarišev, sta se Winterfeld in Raidt udeležila njihovega pokopa na sosednjem otoku Hios, preden sta se vrnila v svojo enoto.

Izvidniški potop

Nikolaos in Kimon iz skupine Underwater Survey Team (UST), skupine prostovoljnih raziskovalcev in navdušencev nad brodolomi s sedežem v Grčiji, sta bila v začetku letošnjega leta na otoku Psara zaradi televizijskega dokumentarca z naslovom Talatta – Skrivnosti Egejskega morja ko so slišali govorice o lokalni letalski nesreči.

Manolisova spoznanja so se skupaj z dragocenimi informacijami lokalnega ribiča Spirosa Louloudiasa izkazala za ključna. Spiros se je spominjal, kako je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja ustavil svoje ribolovne odprave na določenem območju, potem ko se mu je zapletla oprema. To je Nikolaosu in Kimonu pomagalo določiti koordinate, ki so se ujemale z označenim nečistim tlem na navtičnih kartah.

Oboroženi s tem znanjem so se pripravili na izvidniški potop, v upanju, da bodo dokumentirali razbitino in ustvarili podroben fotogrametrični 3D-model.

»Letalo je izjemno dobro ohranjeno, čeprav je bil repni del odmaknjen,« se spominja Nikolaos. »Zdaj leži na trupu obrnjeno na glavo in v napačno smer, nedvomno so ga tja odvlekle ribiške mreže.«

„Fralgi teh mrež se oklepajo skoraj nedotaknjenih horizontalnih stabilizatorjev, kar je jasen dokaz nenamernega motenja razbitine.“

Repni del

„S Kimonom sva krožila okoli poškodovanega repnega dela in si vsak ogledal srhljiv prizor. Pokukal sem skozi odprta vrata in opazil uvlečeno repno kolo in njegov mehanizem. Nadalje so mojo radovednost vzbudili ostanki pritrditve krmila, skupaj z odprtinami za odmetavanje goriva, vgrajenimi v ojačane sani.“

„Pogled v trup z mesta preloma, gledano naprej, je razkril strukturna rebra, ki so bila zdaj skrita pod živahno tapiserijo morskega rastlinja. V notranjosti so bile sferične kisikove jeklenke – verjetno še vedno pod tlakom – varno pritrjene, kar je bil redek prizor za Ju-88, ki je imel običajno valjaste jeklenke.“

„Opazna je bila tudi odprta loputa, ki je vodila do zadnjega bombnega prostora, katerega tovor je bil že zdavnaj odvržen nad Italijo.“

V notranjosti trupa

Oba motorja Juma 211 sta ostala nameščena, čeprav so leseni propelerji že zdavnaj razpadli. »En motor, ki mu je manjkal pokrov motorja, je razkril merilnike tlaka in temperature olja, ki so bili nekoč ključni za posadko, zdaj pa so neprozorni.«

„Nisem si mogel kaj, da si ne bi predstavljal pilota, ki je iz pilotske kabine pogledal čez ramo na te številčnice in se zanašal nanje, da bo ostal živ.“

Levi motor letala Junkers Ju-88

Stranski pogled na motor, ki je izgubil pokrov motorja

Pristaniški motor

"Ko smo se približali, sem opazil podrto levo pristajalno podvozje pod krilo, njegova pnevmatika nenavadno nedotaknjena, kot da bi še vedno zadrževala zrak.

„Kopkina, katere nadstrešek je že zdavnaj izginil, je razkrila pilotski sedež z značilnim dolgim ​​vratom, zasnovanim za zaščito pred kroglami. Položaji ostalih treh članov posadke so še vedno razvidni, čeprav se je velik del pilotske kabine razpadel, tako da so ostali le delci instrumentov in merilnikov.“

Kokpit

Stranski pogled na pilotsko kabino

»Predstavljal sem si posadko, stisnjeno v tem omejenem prostoru, obupana, medtem ko letijo nad Egejskim morjem, izgubljeni in brez goriva.«

Trenutek strahospoštovanja

Nikolaos in Kimon sta lebdela nad razbitino in si delila tihi trenutek strahospoštovanja. »To letalo, zdaj odeto v tanko plast zelenih alg in dom živahnega morskega življenja, se je nekoč ponosno dvigalo po nebu, njegova posadka pa se je borila proti zaveznikom – a tudi oni so imeli svoje prijatelje, družine, sanje in ambicije.«

»Čeprav je bila njihova usoda znana, je njihova zgodba ostala nepopolna – vse do zdaj. Po desetletjih, ko so bila izgubljena v zgodovini, je njihovo letalo ležalo pred nami in končno je bilo mogoče povedati celotno zgodbo, ki je čakala le še na našo vrnitev na površje.«

Navsezadnje si vsaka izgubljena ovca zasluži, da jo najdemo.

O Ekipa za podvodne raziskave Zahvaljuje se Manolisu Agapousisu za delitev očetovega pripovedovanja, Manolisu Roxanasu za posredovanje identifikacije letala in posadke, Spyrosu Louloudiasu za navedbo lokacije in Thomasu Panagiotopoulosu, kapitanu podpornega plovila. Arctic. Pričevanje pilota so našli v knjigi La Lehrgeschwader 1, l'Escadre au Griffon. knjiga 2 avtorja Petra Taghona. NIKOLAOS SIDIROPOULOS je strasten potapljač in soustanovitelj UST. S potapljanjem se je začel leta 2002 in pridobil različne certifikate, vključno s TecRec 50, ter izvaja arhivske raziskave o razbitinah ladij, piše članke, predava in ustvarja dokumentarne filme za promocijo zgodovine in pomena pomorske dediščine. ROSS J ROBERTSON, napredni potapljač v odprtih vodah in z nitroxom, je avtor in pedagog, ki ga močno zanimajo egejske razbitine in grška zgodovina druge svetovne vojne. Te elemente združuje v številnih revije in časopisnih člankov, je tudi kustos najdišča WW2Stories

