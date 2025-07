Baltictech odkril še eno razbitino ladje 'Hannibal' na globini 90 metrov

Poljski potapljači so odkrili razbitino ladje Baltenland, nemški tovorni parnik, ki ga je sovjetska podmornica leta 1944 torpedirala med operacijo Hannibal, eno največjih pomorskih evakuacijskih operacij druge svetovne vojne.

80 let po močni eksploziji, ki jo je potopila, od strukture velike ladje ni ostalo veliko videti, vendar je bila razbitina že dolgo na seznamu želja potapljaške ekipe.

Operacija Hannibal v začetku leta 1945 je prepeljala nemške čete in civiliste stran od baltskih obalnih območij, ki jih je odrezala napredujoča Rdeča armada.

Potapljaška ekipa Baltictech, ki je v Baltskem morju že odkrila številne razbitine ladij, povezanih s Hanibalom, je to našla na globini 91 m, severno od mesta Ustka in onkraj poljskih teritorialnih voda. Ležala je približno 9 km od mesta potopitve, navedenega v sodobnih poročilih.

Na razbitini ladje Baltenland leži 'neskončna količina mreže' (Baltictech)

Razbitina v trenutku jasnosti (Baltictech)

Ekipa, ki jo vodi iskalec razbitin Tomasz Stachura, je svojo nalogo začela leta 2020 in našla Karlsruhe tisto leto, Frankfurt leta 2021 in 2023 Geritz Fritzen.

Ostalo je le še Orion in Baltenland, velika tarča, dolga 103 m, ki izvira iz Združenega kraljestva in je bila zgrajena v Sunderlandu leta 1904.

Medtem ko je bil še vedno imenovan Valdona, so jo leta 1940 v Rotterdamu zasegle nemške sile in jo preimenovale Baltenland in ga dali na delo med Kielom in Gdynio na Poljskem – kjer ima sedež Baltictech – za prevoz zalog za vzhodno fronto Nemcev in vračanje beguncev iz Prusije.

Ladja pred letom 1940, ko je dobila ime Valdona (Baltictech)

Konvoj je skupaj z dvema drugima trgovskima ladjama in tremi spremljevalci prevažala veliko pošiljko zalog proti vzhodu, ko ga je 25. decembra opazila sovjetska podmornica. K-56.

Malo pred 2. uro zjutraj na dan po božiču, K-56 izstrelil dva torpeda, ki sta potopila Baltenland, čeprav so po nemških poročilih spremljevalne ladje uspele rešiti celotno posadko ladje.

Potapljaški čoln (Baltictech)

»Ta dva torpeda in ogromna eksplozija streliva, ki so ga prevažali, sta povzročila močno uničenje razbitin,« je po ogledu razbitine izjavil Baltictech. Na morskem dnu so našli le »množico bla bla, ki jo je uničevala neskončna količina mrež«.

Vidljivost med potopom je bila redko večja od pol metra, vendar je ekipa uspela prepoznati vojaško opremo, vključno s strelivom in plinskimi napravami.maske kot tudi rezervne dele, čevlje, pnevmatike in propelerje.

Razprava o skoku: Tomasz Stachura je na levi (Baltictech)

»Škoda, da so razbitine tako daleč in globoko, saj verjetno skrivajo še več skrivnosti,« je dejal Stachura, fotograf globokomorskih razbitin ter ustanovitelj in izvršni direktor proizvajalca potapljaških oblek. Santi potapljanje.

