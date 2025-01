Junaki, zlobnež in čudež iskanja brodolomcev

SELCUK KOLAY ni postal as pri lovu na brodolomce brez vztrajnosti in sreče, oboje pa mu koristi pri iskanju egejskega parnika iz 19. stoletja, ki ga je potopila druga ladja njegovega podjetja

V mislih sem imel, da bi napisal knjigo o ladijskih razbitinah v turških vodah v Egejskem morju, zato sem poskušal iz različnih virov zbrati informacije o preteklih izgubah ladij – z izjemo tistih razbitin, ki sem jih že našel in dokumentiral.

Razbitine iz obdobja pare so moje glavno področje zanimanja, zato sem delal v arhivih in se osredotočal predvsem na izgubljene parnike.

Po nekaj tednih sem brskal po starih lokalnih časopisih, ki so izhajali v Istanbulu in Izmirju (Smirna), ko sem naletel na zanimivo poročilo. Zadevalo se je trčenje v bližini Izmirja, v katerem je konec leta 1868 ena od vpletenih ladij potonila z veliko smrtnimi žrtvami.

To je bil čas, ko so ladje prehajale z jadra na paro, pri čemer so obdržale jadra, vendar so kot glavni vir pogona uporabljale parne stroje, ki so poganjali kolesa ali vijake.

Nadaljnje študije v tujih arhivih časopisov, objavljenih približno istega datuma, so na podlagi pripovedi preživelih razkrile še več podrobnosti o nesreči in potopu.

Smrtonosno srečanje

Propadli parnik Kalioub

1,125 ton Kalioub je leta 1864 zgradil Pile Spence & Co iz Hartlepoola. Čeprav ni bila ena največjih, je bila ta železna ladja ena najboljših ladij družbe Azizieh iz Egipta, države, ki je bila takrat pod otomansko oblastjo.

Ladja je plula med Aleksandrijo in Istanbulom. Nekdanje pristanišče je zapustila pod poveljstvom Djezairli Mohammada s posadko 80 članov in 85 potniki 15. decembra 1868 popoldne.

Ker je bilo vreme naklonjeno, je hitro obšla obalo Sirije in kmalu po polnoči 17. decembra – nekaj ur pred običajnim časom – dosegla kanal Cesme (Tschesme) med otokom Chios in turško celino.

Noč je bila zelo jasna, z rahlim vetričem in brez morja. Približno ob 1. uri zjutraj Kalioub je očistil prehod in zaokrožil rt Karaburun, ko je bila rdeča lučka drugega parnika vidna precej pred levim premcem.

KalioubNjene navigacijske luči so takrat močno gorele in njeno levo rdečo luč je morala videti tudi bližajoča se ladja. Ker je bil slednji še vedno oddaljen, se je Kalioub pritisnjen.

Po kratkem času sta se ladji naglo približali in tujec – ki je bil takrat prepoznan kot še en parnik družbe Azizieh Company, Sharkie – nenadoma zapeljal na levo in trčil v Kalioub preden se je lahko izognila trčenju.

Preživeli kriči

Sharkie zadel Kalioub malo naprej od sredine ladje na levi strani, strmoglavi skozi bunker za premog in v sprednji kotel. Tudi njen premčni sport je prevrnil prednji lijak. KalioubPrednji jambor je bil zaradi trka tako pretresen, da se je po kratkem času prevrnil.

Na njem so bili potniki Kalioubna sprednji palubi in več jih je moralo biti ubitih na kraju samem, medtem ko so se kriki preživelih dvigali visoko nad hrupom uhajajoče pare in nasprotujočim si krikom častnikov in posadk obeh ladij.

Očitno je bilo, da je Kalioub padala, zato jo je prosil kapitan Sharkiepoveljnika, naj se ne umakne – kljub temu je obrnil svoje motorje in odhitel naprej ter odšel Kalioub v njeno usodo.

Še posebej kapitan Mohammad in večina njegovih častnikov so se obnašali čudovito, vendar se je zdelo, da je bila posadka deležna splošne panike in veliko časa je bilo izgubljenega pri spuščanju čolnov v vodo.

Pet od šestih čolnov, ki jih je nosila ladja, so uspeli spustiti, vendar je ponovno prerivanje povzročilo izgubo več življenj.

Zdaj je poškodovani prednji jambor padel, udaril in razbil čoln, poln mešane skupine posadke in potnikov, vključno z britanskim inženirjem.

Medtem ko so se prebijali v vodi – skoraj 45 minut po trčenju – se je parnik nagnil in potonil ter posrkal delce čolna in večino tistih, ki so bili v njem. Drugi čoln, ki je bil le nekaj metrov stran, jih je uspel izloviti pet – brez tistega britanskega inženirja.

Od preostalih ljudi, ki so potonili z ladjo, se domneva, da se nihče ni rešil. Kapitan Mohammad in drugi častnik sta bila med več kot 50 izgubljenimi ljudmi.

Štirje čolni s preživelimi so z nekaj pomoči lokalnih turških prebivalcev v zgodnjih urah pristali v bližini vasi Karaburun in bili prepeljani v Urlo (Vourla), preden so jih odpeljali v Izmir.

Lloyds List je izdal bolj trezno obvestilo kot NY Krat

Poveljnikova strahopetnost

Junaštvo od Kalioub's kapitan v nasprotju s strahopetnostjo poveljnika Sharkie ki bi, če bi ostal ob potapljajoči se ladji, morda rešil vsako dušo na krovu.

Namesto tega je v nekaj urah po nesreči priplaval proti jugu do mesta Cesme in stekel na obalo ter trdil, da je trčil v skale. Po nekaj popravilih so ladjo ponovno dvignili in odpluli v Aleksandrijo.

Zgodba se mi je zdela dovolj zanimiva, da bi jo bilo treba dokončati z iskanjem razbitine Kalioub, več kot 150 let po njenem potopu.

To iskanje bo zapleteno, saj ni bil določen časovni okvir. Po časopisnih zapisih Kalioub je očistil prehod Cesme ob 1. uri zjutraj in zaokrožil rt Karaburun, ki je pravzaprav ogromen 20 milj dolg polotok, usmerjen proti severu, ki poteka vzporedno s Hiosom, vmes pa je morje, razdeljeno med turške in grške vode.

Moje edino upanje je bilo, da bom razbitino našel v turških vodah, če je sploh tam – kar je pomenilo skeniranje območja približno 130 kvadratnih kilometrov!

Slika sonarja prikazuje poškodbe zaradi trka na levi strani med lijaki (Selcuk Kolay)

Bližnji pogled na točko trka (Selcuk Kolay)

Škoda zaradi trčenja (Selcuk Kolay)

Območje mostu med lijakoma (posnetek ROV uredil Selcuk Kolay)

Trajalo je kakšnih šest mesecev, preden sem na svojem bočnem zaslonu sonarja zagledal obliko razbitine. Ležalo je na globini okoli 80m. Zdelo se je, da se mere ujemajo s specifikacijami, ki sem jih pobral iz arhiva, vendar ni bilo na voljo nobenih slik ali načrtov ladje.

Samo sonarska slika ne bi bila dovolj za potrditev identitete razbitine, zato bi morali z mojo ekipo opraviti nekaj potopov. Vendar smo morali najprej dobiti sliko ladje, da bi jo primerjali s tem, kar bi videli na mestu razbitine.

Čudež

Minilo je še nekaj mesecev, ko sem poskušal najti sliko ali načrt Kalioub. Nato se je zgodil čudež. Bil sem na obisku pri prijatelju dražitelju v Istanbulu, ko sem na steni nenadoma opazil štiri uokvirjene litografije parnikov družbe Azizieh. Eden izmed njih je bil Kalioub – eleganten parnik z lokom, tremi jambori in dvema lijakoma!

Selcuk Kolay se pripravlja (Ahmet Tasci)

Prvi potop sem opravil s svojo prijateljico Kayo Yarar na odprtem krogu, pri čemer sem uporabil helij trimix 18/45 kot našo mešanico na dnu. Vidljivost je bila izjemna – razbitino smo lahko videli že na globini 50 m!

Strelna vrvica je pristala tik ob premcu in začeli smo našo turnejo po levi strani proti krmi, pri čemer smo ostali približno 3 m nad razbitino ladje.

Lok (Selcuk Kolay)

Bil sem presenečen nad njegovim stanjem. Pričakoval sem večinoma porušeno razbitino, vendar je stala pokonci, usmerjena proti severovzhodu, njen premec pa je bil v tako dobrem stanju, da je bila ladja videti, kot da se je potopila šele pred nekaj leti!

Moj cilj je bil videti škodo ob trku in lijake kot druge trdne dokaze identitete ladje. In ja, ko smo se približali srednjemu delu, smo lahko jasno videli ogromno škodo zaradi trka in padel sprednji lijak, ki je še vedno naslonjen na most.

Kaya Yarar nad prednjo palubo (Selcuk Kolay)

Paluba na sredini ladje na točki trka s padlim prednjim lijakom (posnetek ROV uredil Selcuk Kolay)

Luknja v jedilnici na desni strani ladje (Ali Hakan Egilmez)

Krožniki in steklenice v jedilnici (Ali Hakan Egilmez)

Nad kurilnico (Ali Hakan Egilmez)

Ali Ethem Keskin pregleduje zadnji tovorni prostor (Ali Hakan Egilmez)

Krožniki in kozarci v skladišču (Ali Hakan Egilmez)

Bilo je, kot da bi bil čas zamrznjen. Lahko sem si predstavljal trenutke po trčenju in se spraševal, kako je ladja uspela ostati na površju tričetrt ure po tej strašni nesreči, potem ko je utrpela tako veliko škodo.

Ko smo plavali naprej čez loputo strojnice in zadnje lopute, smo dosegli ostanke krmilnega mehanizma prav na krmi in zaključili naš ogled razbitine. Na tem enem samem potopu sem videl vse, kar sem želel videti ...

Ostanki krmilne naprave na zadnji palubi (posnetek ROV uredil Selcuk Kolay)

Potopi z rebreatherjem

Nadaljnje potope sta izvedla člana moje ekipe Ali Ethem Keskin in Ali Hakan Egilmez za namene snemanja in merjenja, da bi dokončali preverjanje identitete razbitine. Uporabili so rebreatherje zaprtega kroga rEvo s helijevim trimixom 18/45 kot razredčilom in EAN 50/50 kot deco mešanicami.

V turških vodah so našli in dokumentirali še eno izgubljeno in dolgo pozabljeno ladjo – ladjo s kratko življenjsko dobo, ki je tragično končala. Ladja, ki je nekoč prišla iz Hartlepoola in končala v globinah Egejskega morja.

Selcuk Kolay (Ahmet Tasci)

