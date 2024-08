Park delfinov na Malti: je to živalski vrt ali cirkus? 

Vrzel v 10 let stari malteški zakonodaji o dobrem počutju živali pojasnjuje, zakaj lahko edini delfinarij na priljubljeni sredozemski potapljaški destinaciji obiskovalcem še vedno zaračunava predstavo delfinov v ujetništvu.

Prav dejstvo, da je morski park Mediterraneo registriran kot živalski vrt, mu je omogočilo nadaljevanje dejavnosti kljub nenehnim protestom borcev za dobro počutje živali – in morda pojasnjuje, zakaj so oblasti redkobesedne, ko se ti aktivisti obrnejo po komentarje in Divernet.

Delfini pliskavke v Mediterraneu, trgovskem imenu Marineland Ltd na severovzhodni obali Malte, so tam že več kot 20 let, da nastopajo in komunicirajo z javnostjo.

Delfin nastopa v malteškem morskem parku (Marine Connection)

Pred dvema letoma so sodelujoče organizacije Marine Connection razkrile smrt treh samic delfinov v parku, Osvoboditev živali Malta in Projekt delfin.

Mediterraneo je krivdo za smrtne žrtve pripisal pogodbenemu izvajalcu potapljanja, ki je pustil s svincem napolnjeno vrečko z utežmi v bazenu za delfine, kar je v enem mesecu povzročilo njihovo smrti zaradi zastrupitve, kot so poročali dne Divernet.

Pet samcev delfinov v parku je preživelo po približno treh mesecih zdravljenja. Najstarejšega Sola so leta 2000 ujeli ob Kubi, ostali pa so bili rojeni v parku – Solova dva sinova Rohan (5) in Luqa (4) ter Ninu (14) in Cha (13).

"Preseljen v Španijo"

Takratni akterji kampanje so povedali, da delfinarij ni obvestil javnosti o smrtih in da je razlago o svinčenih utežeh dal šele leto kasneje, potem ko je osebje povedalo vprašljivemu obiskovalcu, da so bile samice premaknjene v Španijo – trditev razkrita kot neresnična.

Organizacija Marine Connection s sedežem v Združenem kraljestvu je to poletje v zaskrbljenosti, da preostalih pet samcev delfinov morda trpi zaradi življenja v bazenih, ki naj bi "resno propadli", potem ko so jih preplavile alge, stopila v stik z malteško komisarko za dobro počutje živali Alison Bezzina.

Morska povezava sta ustanovili Liz Sandeman in Margaux Dodds pred več kot 30 leti po njunem uspehu pri kampanji za zaprtje zadnjih preostalih delfinarijev v Združenem kraljestvu. Bezzino so pozvali, naj čim prej sproži redno neodvisno testiranje vode v bazenih s strani Malteškega oddelka za veterinarsko ureditev (VRD).

Bivalne razmere v bazenih za delfine so se poslabšale (zgoraj in spodaj), pravijo aktivisti (Marine Connection)

"Menimo tudi, da je treba Mediterraneo trenutno delovati pod licenco živalskega vrta, zato je treba to pregledati in v danih okoliščinah preklicati," je dejal Dodds za Bezzina.

»Ti delfini se uporabljajo v predstavah in javnih interakcijah; to dejstvo je samo po sebi v nasprotju z namenom živalskega vrta, ne uporabljajo se za kakršna koli prizadevanja za ohranitev in kot taka je veljavnost licence vprašljiva.«

Opredelitev cirkusa

Na prvi pogled se lahko zdi, da takšne predstave v slogu cirkusa park kršijo njegovo trenutno licenco kot živalski vrt in malteško zakonodajo. V skladu z Zakonom o zaščiti živali iz leta 2014 so objekti, v katerih se živali uporabljajo za "predstave, razstave, predstave ali za trening v cirkusih« se jim lahko odvzame dovoljenje, zaprejo prostore in premestijo živali.

Ta zakon opredeljuje cirkus kot »kakršno koli razstavo, ki jo pripravijo razstavljavci za dobiček in si jo ogleda javnost za zabavo, ki ponuja zabavo in prikazovanje ter kjer so živali prisiljene izvajati trike ali manevre, ki ne odražajo njihovega naravnega vedenja ali ne ponujajo kakršno koli izobraževalno vrednost«.

Vendar pa izjema (31E) navaja, da izrazi "ne veljajo za živalske vrtove z licenco po tem zakonu, ker izjema ne ogroža ciljev določb tega zakona".

Junija je Bezzina za Marine Connection povedala, da se povezuje z VRD, da bi razjasnila podrobnosti svojih inšpekcijskih pregledov pri Mediterraneu, vendar organizacija pravi, da kljub stalnim prošnjam za povratne informacije komisar od takrat ni posredoval nobenih dodatnih podrobnosti.

Divernet se je za pojasnilo situacije obrnila tudi na Bezzino, a je odgovorila le, da je izdajanje dovoljenj in regulacija subjektov, kot je Mediterraneo, v pristojnosti VRD, pri čemer je poizvedbo posredovala veterinarskemu uradniku direktorata dr. Duncanu Chetcutiju Ganadu. Na vprašanja ni odgovoril.

"Analiza, če bo potrebna"

Morski park Mediterraneo, pa je bilo bolj prihajajoče. "Naše rezervoarje dnevno analiziramo glede fizikalnih in kemičnih parametrov," je povedal vodja Pietro Pecchioni. Divernet.

»Enkrat mesečno se opravi mikrobiološka analiza iz zunanjega (tretjega) laboratorija. Vsi parametri so v skladu s standardi in smernicami. Vlada je v stiku z nami za morebitne nadaljnje preglede in analize, če bodo potrebne.

Na vprašanje o skladnosti z zakonom o dobrem počutju živali je Pecchioni dejal: »Povabim vas, da pozorno preberete isti zakon. Naša ustanova je akreditiran živalski vrt.”

Park je pred tem izjavil, da se skupina potapljačev uporablja za čiščenje bazenov in uravnavanje rasti alg, in čeprav je rast lahko videti grda, naj ne bi bila škodljiva za delfine.

Delfini v svojem bazenu v morskem parku Mediterraneo (Marine Connection)

»Očitno so bili opravljeni testi vode, vendar to ureja park sam, saj to počne tamkajšnje osebje,« pravi Sandeman. "Zakaj ne bodo objavili rezultatov teh testov ali dovolili neodvisnega pregleda objekta in njihovih delfinov?"

»Naše poslanstvo je zagovarjati ohranjanje morskega življenja in javnosti posredovati dragoceno znanje o kritičnem pomenu ohranjanja naših oceanov in veličastnih bitij, ki v njih prebivajo,« trdi Mediterraneo Marine Park.

Marine Connection pa na svoji spletni strani navaja: "Dejstvo, da morski park Mediterraneo še naprej deluje, nakazuje, da si oblasti zatiskajo oči pred temi vprašanji dobrega počutja živali, česar ne moremo tolerirati."

