Ustica: potapljaški dragulj Sicilije

PENELOPE GRANYCOME je poznala Sicilijo, vendar nikoli ni preizkusila njenega potapljanja – potovanje na majhen otok ob njeni severni obali ji je dalo priložnost, da ugotovi, zakaj je tako visoko ocenjen

Otok Ustica morda ni dobro poznan potapljačem iz Združenega kraljestva, a nedavno potapljanje v njegovih vodah je bilo kot odkritje neodkritega dragulja, morske pokrajine lesketajočega se modrega topaza, ki ga spremljajo dramatična topografija, kaverne, plavalna mesta in obilica rib – rezultat Vulkanska dediščina Ustice in njen status prvega italijanskega zaščitenega morskega rezervata od leta 1986.

Prihod v pristanišče (Penelope Granycome)

Kot ljubitelj Sicilije sem pogosto opazil otok ob spustu v Palermo in bil navdušen, ko sem prebral o njegovi biotski raznovrstnosti in možnostih potapljanja, ki jih ponuja. Sicilija ponuja zahtevne razbitine, jame in podvodne ruševine in Ustica se je s svojim šarmom, lahkotnostjo in toplo gostoljubnostjo zdela popoln kraj za začetek raziskovanja njenega podvodnega sveta.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-torba.

Na slikovitem izkrcanju sta me pričakala Claire, ena od lastnic potapljaškega centra Orca Diving Ustica s 5* PADI, in Salvo, lastnik hotela Sogni Nel Blu, kjer sem bil nastanjen.

Nežni koraki v mestu… (Penelope Granycome)

... vodi proti potapljaškemu centru (Penelope Granycome)

Po hitri prijavi je sledil kratek sprehod po eni od številnih lepih stopnic do potapljaškega centra za uvod in pripravo opreme. Solastnik Davide mi je povedal o otoškem zaščitenem morskem območju (MPA), ki pokriva približno 15 km obale in je razdeljeno na tri cone.

Relativno majhna 60-hektarska cona A je cona prepovedi, medtem ko sta coni B in C, od katerih vsaka pokriva približno 8,000 hektarjev, splošni rezervat oziroma delni rezervat.

Opisati edinstveno majhno mesto kot očarljivo je premalo. Večina restavracij je le nekaj minut stran od hotela, za raziskovanje celotnega otoka pa so bile urejene poti.

Skupina za potapljanje

Naslednje jutro, ko sem se zbudil ob spektakularnem pogledu na pristanišče ter okusni kavi in ​​rogljičku v kavarni Salvo, sem srečal vodnike in druge potapljače v Orci. Vsi so bili razvrščeni v skupine za potope ob 8 in 11 s svojimi vodniki, jeziki, ki so bili pokriti, so bili angleščina, francoščina, nemščina in italijanščina.

Priprava na potapljanje (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and Regs to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Zavalili smo se v 29°C vodo in kristalno vidljivost in prvi potop v Punta Galeri ni razočaral.

Ustica je nastala pred milijoni let zaradi nenehnih podvodnih izbruhov in neprekinjenega niza procesov (vključno z zadnjim večjim izbruhom pred 130,000 leti in potopitvijo iz polarnega taljenja), ki so oblikovali topografijo.

Značilnost je bazaltna enotna skala, ki jo je oblikovala hitro ohlajena lava, in plavali smo ven in nazaj vzdolž skalnega pasu, da smo bili blagoslovljeni s pogledom na barakudo, jantarja, mureno in izjemnega Aplysiida morski zajček, ogromen morski polž, ki elegantno leti skozi vodo in je dobil ime po svojih ljubkih nosorogih, podobnih zajčjim ušesom.

Barakuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Fascinantne so tudi paritvene navade morskih zajcev – ker so hermafroditi, se parijo v eni dolgi vrsti ali skupini. Davide je omenil staro vraževerje sredozemskih ribičev, da naključni dotik morskega zajca povzroči plešavost. Latinsko ime za Aplysia depilans sorta pomeni depilacijski morski zajec.

Po hitri menjavi rezervoarja in površinskem intervalu z obilico vode, ledenega čaja in prigrizkov smo se odpravili proti severu otoka in kraju Secca della Colombara, kar bi lahko iz sicilijanskega prevedli kot »plitva golobov«, kjer valovi udarjajo po plitvini Dove Rock.

Pod svetilnikom pri Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Spuščanje na vrh in navzdol po nagnjeni steni do 30 m je vodilo do razbitine Ustica, dramatičnega pogleda komercialne ladje, ki je potonila leta 2005, potem ko je trčila v plitvino. Ležeča na boku je služila kot ozadje nekaterim ogromnim ribam, med katerimi sta bila temna kirnja in ustekleničena kirnja. Davide je tam opazil tudi polža dežnika in škarpeno.

Spektakularni Astroides oranžne korale so izstopale proti modrini in celotno območje se je izkazalo za raj za opazovalce vrst.

Po tako čudovitem jutru in dveh dokaj globokih potopih je bil čas za spanec, nato kavica in sicilijanske sladkarije na trgu, kasneje pa sem se pridružil vsem ostalim potapljačem in vodnikom na aperitivu ob sončnem zahodu.

Rdeče gorgonije

Nov dan je prinesel zgodnji potop v Punta dell'Arpa na jugu otoka. Bilo je čudovito mesto, ki je ponujalo priložnost, da ujamemo nekaj globine in vidimo gorgonije na približno 34 m.

Rdeče gorgonije, ki prekrivajo balvane in plavanje skozi kamnite koralne madrepore, so bile užitek. Orca sem sprejme študente AOWD in Deep Specialty zaradi zaščitene globine in čudovite pokrajine.

Cratena peregrina golobraba (Fanny Floirat-Lohyer)

Sutta a Za Lisa je bila naslednja, igrišče tunelov in tesnih plavalnih vodov, eden od njih na 27 m. Biti udoben je ključnega pomena, kajti takoj, ko zapustite eno, lahko vstopite v drugo.

Naš vodnik Alex nas je popeljal skozi nekaj plavalnih vodnikov, preden smo se povzpeli v kanjon. Celotno območje je bogato z biotsko raznovrstnostjo, z jamo, ki vsebuje madrepore in a petrozija goba, ki potemni pod izpostavljenostjo soncu. Tam je bilo mogoče najti jastoge in murine, videli pa smo še eno ogromno kirnjo.

Skalnata podvodna topografija (Fanny Floirat-Lohyer)

Zadnji dan

Zadnji dan je bil prav tako poseben in kilogram je padel zaradi natančnega prilagajanja plovnosti, kar je omogočilo božanski zgodnji potop v Grotta della Pastizza, to ime izhaja iz skale v obliki peciva na površju.

Ta potop je bil sprva skozi tri od štirih plitvih jam, na površje pa je prišla ena, v katero je curljala pikčasta svetloba. Mirna dvorana, okrašena s kipom zavetnika otoka San Bartolicchio, nas je prevzela v tihem strahu.

Nato smo se spustili po steni, bogati z življenjem in še eno veliko rjavo kirnjo na približno 25m. To mesto se uporablja tudi za nočne potope, da bi videli jegulje in rake, pa tudi morske zajce, sipe, hobotnice in gole.

Felimida krohno golobrada (Fanny Floirat-Lohyer)

Nenazadnje pa je bila razburljiva vožnja RIB do najbolj znanega mesta Ustica, Scoglio del Medico ali Doktorjeve skale.

Da bi vse pokrili, bi bilo potrebnih več potopov. Spustili smo se v votlino, imenovano Grotta della Balena, ker ena odprtina spominja na kitova usta, in ko smo vstopili v manjšo votlino, smo videli štiri kirnje, postavljene v vrsto kot sprejemna komisija.

Linija temne kirnje (Fanny Floirat-Lohyer)

To je bilo še eno zatočišče za morsko življenje, vključno z raki, škarpenami in golokrakimi, ki jih lahko najdete veliko, če imate čas.

Ko smo se spustili po tunelu do približno 30 m, je bil gor v modrino za čarobno ribjo predstavo na vrhu, ki je blestela z barakudo, jantarjem, črtasto kirnjo in morskimi zajci.

Penelope s posadko Orca Diving Ustica

Teh šest potopov, ki svojo veličastnost dolgujejo zaščiti rezervata in vulkanski dediščini Ustice, me bo vedno spremljalo. Po slovesu se je vrnil v Palermo, s tistim veseljem po potapljanju, ki ga drugim potapljačem ni treba razlagati.

DATOTEKA DEJSTEV Cene pri Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to Potapljaški mojster and equipment rental are available. O Sogni Nel Blu hotel ponuja sobe za 2-30 nočitev – bivanje za dve nočitvi stane od 160 evrov na sobo (souporaba dveh), vključno s prevozi do in iz pristanišča. Leti v Palermo so na voljo z večine londonskih letališč in trajajo manj kot tri ure, od £56 povratna (Ryanair). Liberty Lines vodi hidrogliser od pristanišča Palermo do Ustica od 24 do 37 evrov na prehod.

Tudi na Divernetu: ITALIJANSKA ATLANTIDA – POTOP V STARO ZGODOVINO, NA OBALI CILENTA, VELIKA REZERVA, GIANTS OF THE UNDEAD MED

,