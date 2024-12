Freediver: globlje v svet Molčanova

Filmi o potapljanju na prosto, tako dokumentarni kot igrani, so se v zadnjih letih izkazali za presenetljivo priljubljene pri gledalcih. Netflix je dosegel nekaj nagrajujočih številk gledanosti – da ne omenjam tožbe.

Ponavadi imajo nedomiselna imena – Najgloblji vdih, en vdih, brez omejitev, zadržite dih – zato se zlahka zmedejo v spominu. Toda zdi se, da so ljudje očarani nad enoumnimi prizadevanji vodnih športnikov, da razširijo meje človeškega telesa, hkrati pa se zavedajo, da se na koncu vsake nižje linije skriva potencialna tragedija.

Najnovejši dodatek je tik pred izidom na eni izmed manj naročenih digitalnih platform Paramount+, a je bil težko pričakovan, saj se ukvarja z nespornim trenutnim kraljem tega športa, ruskim potapljačem Aleksejem Molčanovom.

Plakat (Paramount Pictures)

Če se filmi o prostem potapljanju običajno vrtijo okoli poskusa podiranja svetovnega rekorda – in ne predstavljam si, da je tipičnega gledalca kaj dosti zanimalo, ali gre za dvojne plavuti s spremenljivo težo ali prosto potapljanje ali katero koli drugo disciplino – je zasuk tega filma ta, da Molčanov želi v enem letu obdržati vse svetovne globinske rekorde.

Potapljači na dah in privrženci tega športa se bodo dobro zavedali, ali mu je uspelo v svojem cilju ali ne, večina gledalcev pa ne, zato je lepa, čedna postavitev.

Molchanov po potopu (Paramount Pictures)

Morda se sploh ne zavedajo, da je Molchanov ostal živ in zdrav, toda tragični element je v vsakem primeru zapečen in ni nobene nagrade za ugibanje, da je to v Alexejevem odnosu z njegovo fenomenalno mamo. Natalija Molčanova je do svoje smrti leta 2015 vladala ženskemu prostemu potapljanju na tem, kar bi zanjo moral biti zabaven potop na 40 metrov.

Potapljanje na prosto niha med praktičnim in duhovnim, scena postavitve pa me je navedla na strah, da bi bila ta produkcija morda usmerjena v raziskovanje skrivnosti globin, kot se odražajo v človeški psihi itd.

Nič ne more biti dlje od resnice – to je veselo dejanski dokumentarec, zasnovan tako, da ponudi vpogled v življenje elitnega športnika. Molchanov se ne sooča le s fizičnimi in psihičnimi izzivi, ki jih prinaša šport, temveč tudi s praktičnimi stvarmi, kot je preprečitev nastopa na svetovnem prizorišču kot Rus zaradi nezakonite invazije države na Ukrajino.

Človek v zlati obleki (Paramount Pictures)

Freediver uspe narediti svojo zvezdo bolj dostopno. Srečamo ga lani, starega 36 let, z glavo v rezervoarju, medtem ko ga spremlja fiziolog. Ona je previdna in želi, da on počiva, medtem ko je on odločen narediti več in ve, da lahko uporabi šarm in odločnost, da prevlada. To je dan pred poskusom rekorda na Bonairu.

Spoznamo njegovo ženo Eleno: »Vedno me je strah,« pravi o njegovi službi. Izvemo, da je bil plavalni čudežni deček že od četrtega leta. Mati Natalia, ki je v svojem času podrla 41 svetovnih rekordov, je bila njegova trenerka od vsega začetka in njuna vez je bila tako globoka, kot je le lahko.

Natalija Molčanova (Paramount Pictures)

Z njegovim očetom sta se že zdavnaj razšla – prav ta travma jo je spodbudila k prostemu potapljanju. Oče Oleg je prisoten, da izrazi svoje poglede.

Alexey, ki izraža željo, da bi ovekovečil dediščino svoje matere, praznuje svoje zmagoslavje s torto in sladoledom, medtem ko potuje po svetu in vedno znova izkazuje svoje nadčloveške sposobnosti.

Oče in sin (Paramount Pictures)

Na tekmovanju Williama Trubridgeja Vertical Blue na Bahamih je Molchanov opazoval dolgoročno varovan rekord organizatorja na 102 m brez plavuti.

Ruski udeleženci prejšnje leto niso bili dobrodošli, kar je, kot kaže, osebno ustrezalo Trubridgeu, zdaj pa je Molčanovu dovoljeno sodelovati pod nevtralno zastavo – rad bi izvedel več o tem, kaj to pomeni. Domneva se, da se želi maščevati.

Dramatičen trenutek, povezan s tem kasneje v filmu, nakazuje, da bi lahko tudi na vrhuncu njegovih moči požari, ki so poganjali njegov rekord, umaknili mesto drugim prednostnim nalogam v življenju.

Kot pravi režiser in scenarist Michael John Warren: “Ravnovesje med umom, telesom in zemeljskimi elementi je bistvo potapljanja na prostem. Nihče ne razume te povezave bolje kot izkušeni potapljač na prostem. Toda včasih pozabijo«.

To je zelo dovršen dokumentarec, ki vsebuje podvodne posnetke, ki so lepo posneti, vendar ne smejo prevzeti človeškega opazovanja. Z obilico fascinantnih zgodovinskih posnetkov pripelje Molčanova v ostrejši fokus, medtem ko še vedno nekako pusti vtis človeka, izoliranega zaradi svojih izjemnih veščin.

Kralj globin (Paramount Pictures)

Prepričan sem, da ne pove celotne zgodbe in ni film, ki bi do potankosti pretresel vaš svet, a če imate dostop do Paramount + se vam bo zdelo nadvse gledljivo. Izide 7. decembra.

