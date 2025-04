krzneni tjulnji? Tega ni!

at 8: 25 am

PIERRU CONSTANTU prisluškujejo ljudje, ki vztrajajo v prepričanju, da so tjulnji v kakršnem koli smislu tjulnji. Prosim, dovolite mu, da s svojimi fotografijami postavi rekord

A long time ago, in the last century, I was a naturalist guide in the Galapagos Islands. Taking more than a month, a guide’s trening in the Galapagos National Park, under the eyes of the Charles Darwin Research Station, was a serious affair.

Po akademskem tečaju, pouku, ki ga vodijo znanstveni avtoriteti, in urah samostojnega učenja v znanstveni knjižnici je sledil štiriurni zaključni izpit za preverjanje pridobljenega znanja.

To je pomenilo pridobitev licence iskanega naravoslovnega vodnika, ki nam je omogočila uradno delo na križarkah in jadrnicah v parku, ki je od leta 1978 del svetovne dediščine.

Odvisno od tega, kam v arhipelagu ste šli ter katere otoke in mesta ste obiskali, je bilo vedno očarljivo videti kolonije endemičnih galapaških morskih levov (Zalophus wollebaeki) se leno nastavljajo soncu na belih, zelenih, rdečih ali črnih peščenih plažah.

Galapaški morski levi (Zalophus wollebaeki) na plaži, Espanola Is

Galapaški morski levi od blizu, Isabela Is

Ponekod, zahodno od Santiaga ali otoka Isabela in kjer je izpostavljeno vzponu hladnega Cromwellovega toka, bi srečali tudi drugo vrsto: galapaškega krznenega morskega leva (Arctocephalus galapagoensis). Njegov prednik Arctocephalus australis je migrirala z Antarktike vzdolž obale Čila in Peruja po dobro znanem Humboldtovem toku.

Galapaški krzneni morski lev (Arctocephalus galapagoensis), Santiago Is

Galapaški krzneni mladič morskega leva, otok Santiago

Vsakič, ko sem slišal, da ljudje te sesalce imenujejo "tjulnji" ali celo "tjulnji", sem bil v najboljšem primeru vznemirjen in v najslabšem razdražen. Zadal sem si, da sem obiskovalcem sistematično razložil razlike med tjulnjem in morskim levom.

Nekateri trdoglavi turisti, ki so bili prepričani, da vedo bolje, ga niso hoteli dobiti ali pa so se odločili, da so živali tjulnji, ker »se jim je vedno tako reklo«.

Družina plavutonožcev

Tjulnji in morski levi so plavutonožci, raznolika skupina polvodnih morskih sesalcev, nekoč splošno znanih kot brezuhi (ali pravi) tjulnji in kožuhasti tjulnji.

Pravi pečati pripadajo Phocidae družina, medtem ko morski levi spadajo v Otariidae družina, ki ima dve različni poddružini: Arctocephalinae, s svojima dvema rodovoma in Otarinae, ki ima pet. Arktični mroži še vedno pripadajo drugi družini, tj Odobenidae.

Mrož (Odobenus rosmarus), Svalbard

Sea-lions come mostly from the Southern Hemisphere – except for the California sea-lion (Zalophus californianus), prednik Galapaškega morskega leva in Stellerjevega morskega leva (Eumetopias jubatus) Arktike.

Po drugi strani pa so tjulnji večinoma s severne poloble – razen južnega morskega slona (Mirounga leonina), rakoledni tjulenj (Lobodon carcinophaga), Weddellov tjulenj (Leptonychotes weddellii) in tjulnji leopard (Hydrurga leptony), znan na Antarktiki in divji plenilec pingvinov.

Dva novozelandska morska leva (Phocarctos hookeri), polotok Otago

Glavne razlike med tjulnji in morskimi levi? Tjulnji imajo okrogle oči in koničast nos, nimajo vidnih ušes in se zaradi gibanja plazijo na trebuhu.

Morski levi imajo oči v obliki mandljev, kvadraten gobec, zunanja (cevasta) ušesa in se lahko premikajo naprej na sprednjih plavutkah. Te plavuti jim tudi pomagajo, da stojijo pokončno od trebuha navzgor, kot bi uporabljali par bergel.

To, kar ljudje običajno imenujejo krzneni tjulenj, je torej napačno, saj so to v resnici »morski levi«. Imajo tako imenovano gosto dvojno dlako, a tudi vse lastnosti morskega leva, čeprav so manjši in imajo vidno bolj zašiljen nos.

Krzneni morski levi

O Otariidae morski levi' Arctocephalinae poddružino sestavljata dva rodova: Arctocephalus, ali južni krzneni morski lev (obstaja osem vrst) in Callorhinus, severni krzneni morski lev. Edina vrsta slednjega, Callorhinus ursinus, najdemo v Arktičnem oceanu.

Vseh osem Arctocephalus vrsta izvira iz Antarktike, od takrat, ko so bile življenjske razmere manj ekstremne in polarne, kot so zdaj.

To je sprožilo razmislek o tem, kdaj so bile različne skupine prvotnih južnoameriških krznenih morskih levov (Arctocephalus australis) so se preselili na sever v iskanju boljšega okolja.

Uporabili so morske tokove, ki tečejo proti severu: Humboldt za Juan Fernandez (Arctocephalus philippi) in galapaške krznene morske leve ali Benguella za kapske krznene morske leve (Arctocephalus pusillus).

Kapski krzneni morski levi (Arctocephalus pusillus), kolonija Cape Cross v Namibiji

Morski levi iz ogrinjala na namibijski plaži.

Avstralec (Arctocephalus pusillus doriferus) in novozelandski krzneni morski levi (Arctocephalus forsteri) so sledili podobnim potem, da so dosegli končne cilje, ki jih označujejo njihova imena.

Novozelandska kolonija krznenih morskih levov, Kaikoura, Južni otok

Zato naslednjič, ko slišite nekoga govoriti o krznenih tjulnjih, ga seznanite s pravilnim poimenovanjem, ker je staro zastarelo in zavajajoče. Polepšal mi boš dan!

Pierre Constant je napisal tri Galapaške referenčne knjige: Galapaško otočje – Naravoslovni vodnik (2010, 9. izdaja, Airphoto International, Hong Kong) Morsko življenje Galapagosa – Potapljaški vodnik po ribah, kitih, delfinih in morskih nevretenčarjih (2007, 3. izdaja, Calao Life, Pariz) L'Archipel Des Galapagos (1994, 3. izdaja, Pariz) v francoščini. Obiščite njegovo stran ali naročite po e-pošti na calaolife@yahoo.com ali .

Tudi Pierre Constant na Divernetu: POTOP NA DALJNI ZAHOD KUBE, NORONHA: POTAPLJAŠKA TOČKA V ATLANTKU, POTAPLJANJE LIFOU, FOSILNI ATOL, FLORES, VRAT V KOMODO, PEKLESKI ZVONI IN DRUGE POSEBNOSTI JUMSKIH JAM, VANUATU ONKRAJ COOLIDGA in POTAPLJANJE-IZLET: MUSANDAM DO MUSCATA