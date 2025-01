Pridobivanje velike slike pri Wakatobiju

Ujemanje resničnega obsega grebenov Wakatobi s širokokotnimi posnetki

Ni mogoče zanikati privlačnosti fotografiranja izmuzljivega morskega življenja, ki se skriva v vdolbinah grebena. Kljub temu fotografi, ki pridejo v Wakatobi, prepogosto tvegajo, da se tako ujamejo v dokumentiranje majhnih podrobnosti, da na koncu zamudimo veliko sliko. Prav ti panoramski prizori grebena prikazujejo resnični obseg in kakovost destinacije, najboljši način za njihovo ustvarjanje pa je dodajanje tehnik širokega in super širokega panoramskega fotografiranja mešanici slik.

Par potapljačev križari ob strani, kjer se spustijo v Wakatobi. Za zajem slike sem ostal nad njimi na globini 3.6 m/12 ft. Nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavljen na 10 mm, zaslonka F/5.6, dvojni Sea & Sea YS-250 nastavljen med polovično in četrtino moči.

Po večkratnem potovanju v Indonezijo Potapljaško letovišče Wakatobit, lahko potrdim, da bi lahko fotograf tu preživel tedne in polnil pomnilniško kartico za pomnilniško kartico s spektakularnimi portreti morskega življenja in makro posnetki, ne da bi mu kdaj zmanjkalo edinstveno gradivo za temo. Toda to je le pol zgodbe. Če želite ujeti celotno lepoto te destinacije, se boste morali osredotočiti na širšo sliko.

Nastavitev za popolno sliko

Wakatobi Resort je obdan z nekaterimi najbolj nedotaknjenimi koralnimi grebeni na svetu in to ni naključje. Znameniti program letovišča za ohranjanje morja financira zasebni morski rezervat, ki varuje približno 20 kilometrov grebena. Dokazi o njihovih proaktivnih prizadevanjih za ohranitev so takoj očitni v vitalnosti grebenov.

Posnetki, kot je ta potapljač, ki gre čez ogromno namizno koralo (na 9.1 m/30 čevljev), povedo, kako čudovito je biti med občinstvom. Za zajem slike vključene nastavitve kamere: ISO 200, hitrost zaklopa 1/160 s, z mojim objektivom ribje oko Tokina 10-17 mm, nastavljenim na 12 mm, zaslonka F/7.1 Da bi ohranila naravno osvetlitev, sta bila oba bliskavica Sea & Sea YS-250 nastavite na polovično moč.

Poleg tega, da ostaja v skoraj nedotaknjenem stanju, Wakatobijev podvodni teren vključuje nekaj dramatične topografije. Obstajajo strma pobočja grebenov in navpične stene, ki se dvigajo nekaj metrov od površja, potopljeni grebeni in podvodne gore, ki se dvigajo iz globin z vrhovi, ki se dvigajo v s soncem obsijani plitvini. Dodajte odlično čistost vode in obilo ambientalne svetlobe in imeli boste idealne pogoje za fotografiranje v širokem kotu za predstavitev teh pogledov v živahnih podrobnostih.

Prižiganje vrtnice

Na potapljaškem mestu Wakatobi Roma tam je ogromna svitasta koralna tvorba z vzdevkom "vrtnica" zaradi svoje očitne oblike, gledano od zgoraj. Zdelo se mi je, da je moja najboljša možnost, da izberem objektiv ribje oko in fotografiram samo z ambientalno svetlobo, saj jo je bilo veliko na voljo. Uporaba stroboskopov bi služila samo za osvetlitev majhne količine delcev v vodnem stolpcu med koralami in menoj.

Ogromna svitasta koralna formacija z vzdevkom "vrtnica" na potapljaškem mestu Wakatobi's Roma leži na globini 18.3 m/60 ft. Za pridobitev osvetlitve so bile nastavitve fotoaparata nastavljene takole: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s. Objektiv, ribje oko Tokina 10-17 mm, nastavljeno na 10 mm, zaslonka F/5.6, odvisno samo od razpoložljive svetlobe, brez bliskavic.

Ker na grebenu ni ravnih črt, je sodčasto popačenje, ki ga ustvari optika ribjega očesa, redko težava. Pravzaprav je res ravno nasprotno, saj lahko popačenje subjektu doda malo več dramatičnosti. Da bi izrazil občutek velikosti, sem dal svoj model lebdeti tri metre nad koralo.

Vnesite ozadje

Skoraj vsi, ki jih poznam, uporabljajo dvojno bliskavico. Čeprav je bistvenega pomena za enakomerno osvetlitev motiva v ospredju, pri širokokotnem fotografiranju mnogi pozabijo pomisliti na ozadje. Ko gre za trope, ni nič boljšega od tega, da uravnotežite ambientalno svetlobo z lastno osvetlitvijo, da ji date tisto vabljivo čudovito modro privlačnost.

Trdno verjamem v ročno fotografiranje, kar vključuje tudi stroboskope. Pri Wakatobiju je bil moj izhod stroboskopa redko nastavljen nad 3/4 moči, pogosteje so se nastavitve gibale med četrtino in polovično močjo.

Na globini 12.2 m/40 ft. za zajemanje te pisane zbirke gobic in mehkih koral izberem naslednje nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/160 s, objektiv Tokina 10–17 mm nastavljen na 12 mm, zaslonka F/6.3, dvojni nabor Sea & Sea YS-250 malo nad polovično močjo.

Preden pripravim kakršen koli posnetek, se moja strategija vedno začne z vedenjem, kje je sonce, opazovanjem, kje naravna svetloba prehaja iz svetle v temno, in merjenjem svetlobe okolice skozi objektiv na vsaki točki. To mi omogoča, da določim izhodišče za vrednosti zaslonke. Nato lahko začnem z delom, da kar najbolje ujamem modrino vode v ozadju.

Na primer, na mestu, imenovanem Lorenzo's Delight, sem našel zelo velik, lep pahljač rdečega morja po steni na 110 čevljev. Na tej globini je bila svetloba okolice še vedno precej dobra, kar mi je omogočilo, da sem ostal pri 200 ISO z odčitki merilnika med f4.5 in f5.6. Povečajte ISO na 400 in je skoraj f/8 in bodite tam. Ko sem nastavil ustrezne vrednosti zaslonke, da sem ujel idealno modrino vode, sem svojo pozornost usmeril nazaj na greben.

Na globini 33.5 m/110 čevljev so bile vključene nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/80 s, objektiv Tokina 10–17 mm nastavljen na 10 mm, zaslonka F/7.1, ročno nastavljen dvojni Sea & Sea YS-250 z desnim stroboskopom med polovična in četrtina moči, levi strob na polovični moči.

Na tej globini je pahljača izgledala bolj temno kostanjeva kot rdeča, kar sem želel poudariti, prizoru pa dodati še potapljača, da bi dal nekaj obsega njegove velikosti. Da bi ohranil ambientalno svetlobo, sem nekoliko znižal hitrost zaklopa na 1/80 sekunde na vrednost zaslonke f7.1 (plus minus pol stopnice), da sem ohranil dovolj globinske ostrine tako za ventilatorja kot za potapljača.

Drug primer globinskega fotografiranja je ta slika (na levi) potapljača za zelo veliko mehko koralo na 36.6 m/120 ft. po strani stene. Nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/80 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavljen na 10 mm, zaslonka F/7.1, dvojni Sea & Sea YS-250 ročno nastavljen med polovično in polno močjo. Na sliki zraven (potapljač, ki gre mimo velike spužve s sodom na globini 16.8 m/55 ft.), mi je uspelo doseči podobne rezultate z enakim ISO 200, vendar s povečanjem hitrosti zaklopa na 1/125 s, medtem ko znižanje zaslonke na F/6.3, izhodna moč mojega Sea & Sea YS-250 na polovično moč.

Celoten postopek se morda sliši nekoliko preveč metodičen, vendar ne pozabite, da v nasprotju z ribami greben ne gre nikamor. Imate dovolj časa, da pregledate svoje rezultate in naredite subtilne popravke, potrebne za izbiro osvetlitve in kompozicije. Ker zasloni LCD ne povedo vedno celotne zgodbe, predvajano sliko vedno primerjam s prikazom histograma fotoaparata.

Dodajanje zadeve

Vključitev motiva morskega življenja doda širokokotnim slikam obseg in učinek. Ključno je najti predmet, ki je hkrati zanimiv in dostopen. Ugotovil sem, da so sipe Broadclub na grebenih v Wakatobiju zelo tolerantne do potapljačev. Zagotavljanje, da so vaši gibi počasni in premišljeni; morda vam omogočajo, da se precej približate za slike.

To kooperativno sipo Broadclub smo našli med potopom v steno na globini 12.2 m/40 ft. Nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavljen na 13 mm, zaslonka F/8.0, dvojni Sea & Sea YS-250 ročno nastavljen med polovično in polno močjo.

Vključitev človeškega subjekta v širokokotni posnetek ne samo poveča zanimanje – saj se ljudem zdijo drugi ljudje zanimivi – doda tudi večjo priložnost za pripovedovanje zgodbe. Namesto da preprosto plavate skozi okvir, naj vaš model sodeluje v nekem elementu scene.

Če sodelujete z drugim fotografom, je enostaven trik, da ga fotografirate med fotografiranjem. In če fotografirajo tudi s širokokotno nastavitvijo, verjetno počnejo enako kot vi. Pri uporabi leč ribje oko na ljudeh je lahko popačenje polja leče v območju 10–11 mm včasih nekoliko pretirano. To se mi zdi še posebej res, če subjekti v kadru vključujejo tudi morske živali. V takih trenutkih se pogosto nekoliko umaknem in dam prednost razponu zooma 13–17 mm.

Če želite še nekoliko povišati predračun, če vaš subjekt še vedno sodeluje, lahko prestavite položaje in drugemu potapljaču omogočite, da se počasi premakne na mesto, ki ste ga pravkar zapustili, da ustvarite portret morske interakcije. Če se premikate počasi in premišljeno, da se izognete alarmu v motivu, boste imeli več časa in priložnosti za fotografiranje, namesto da bi poskušali hiteti skozi to. Malo discipline se splača.

Globina 7.62 m/25 ft. Nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s, objektiv Tokina 10-17 mm nastavljen na 17 mm, zaslonka F/8. Ob upoštevanju, da bi bila površina na ribi v ospredju močno odbojna, je bila moč stroboskopa pri obeh Sea & Sea YS-250 padla na približno četrtino moči.

Jata rib bo dodala veliko življenja vašim širokim kotom, vendar so lahko tudi leteči subjekti, zaradi katerih boste morali predvideti posnetek, preden se zgodi. Tudi tukaj predlagam, da uporabite isto strategijo, ki jo uporabljam za splošne posnetke morske pokrajine; odčitke merilnika opravite takoj, ko ste na globini. To vam bo omogočilo, da določite osnovo za vrednosti zaslonke na podlagi okoliških ravni ambientalne svetlobe, nato pa boste pripravljeni, ko bo jata velikookih šmarnic, papagajev, barakud ali netopirnic vstopila na prizorišče in prišla v doseg.

Osredotočite se na morsko življenje

Ko posnamete nekaj osupljivih panoram grebenov, se lahko nato posvetite morskemu življenju. Med potopom v Romi sem naletel na par velikih hobotnic, ki sta izgledala kot nastajanje ozemeljskega spora, saj sta obe zavzeli pokončno držo dva metra ena od druge.

Dvodnevna hobotnica skupaj. Za ta dan Octopus na globini 9 m/30 čevljev, nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s, objektiv Tokina 10–17 mm nastavljen na 17 mm, zaslonka F/8.0, ročno nastavljen dvojni Sea & Sea YS-250 četrtina moči.

Na voljo je bila čista voda in dovolj ambientalne svetlobe, ki sta prikazala živahnost hobotnice v ospredju in razgled onstran. Potrebna je bila le majhna količina stroboskopske osvetlitve, saj je bila delovna razdalja med objektivom in motivom manjša od ene noge.

Wakatobijev hišni greben je odličen kraj ne le za širokokotne prizore, ampak tudi za široko paleto velikih in majhnih morskih živali. Na globini 24.3 m/80 ft. Imel sem eno od stalnih zelenih želv, ki so križarile po steni. Za zajem, nastavitve fotoaparata: ISO 200, hitrost zaklopa 1/125 s, Nikonos R-UW 13 mm, zaslonka F/6.7, dual Retra Primes ročno nastavljen na polovično moč.

Poleg tega, da skrbi za rekreativne potapljače na nitrox, je Wakatobi dobro opremljen za potapljače, ki uporabljajo rebreatherje, vključno s skupinami do 20; nekaj vrednega premisleka s tako neizčrpnim bogastvom motivov za snemanje.

Poleg oskrbe rekreativnih potapljačev na nitroksu je potapljaško letovišče Wakatobi Dive Resort dobro opremljeno za potapljače, ki uporabljajo rebreatherje, vključno s skupinami, velikimi do 20. To je nekaj, kar je vredno razmisliti glede na tako neizčrpno bogastvo predmetov za fotografiranje.

Skratka, med tako odlično mešanico čudovitih grebenov, odpadkov in edinstvenih motivov morskega življenja ter prilagodljivimi potapljaškimi storitvami in izbiro, je Wakatobi fotografski raj za vse, od izpopolnjevanja vaših veščin do dodajanja novih in vznemirljivih slike – širokokotne, makro ali oboje v vaši knjižnici fotografij.

Če želite izvedeti več o Wakatobi, obiščite Spletno mesto Wakatobi ali Wakatobi Dive Resort's spletno mesto blog, Wakatobi Pretok.