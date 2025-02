Kako zaslužiti milijarde – z zaščito vročih točk za potapljanje

Vsako leto se v oceanu izvede neverjetnih 33 milijonov potopov, vendar je le 15 % potapljaških mest v celoti zaščitenih pred ribolovom in drugimi uničujočimi dejavnostmi, je pokazala nova strokovno pregledana raziskava National Geographic Pristine Seas. Vendar bi oživitev teh območij sprostila potencial potapljanja kot dragocenega gospodarskega motorja, piše.

Zaščita žariščnih točk za rekreativno potapljanje bi turistom, lokalnim skupnostim in morskemu življenju prinesla številne koristi, predvsem pa bi ustvarila dodatni 2 milijardi ameriških dolarjev prihodkov, ki izhajajo predvsem iz uporabnin, ki jih potapljači plačujejo neposredno lokalnim skupnostim.

Morski ekolog pregleduje greben na otokih Line, Kiribati (Jon Betz / National Geographic)

Glede na študijo, ki so jo izvedli strokovnjaki za oceane iz Avstralije, Mehike, ZDA in Kanade, globalne južne obalne skupnosti gostijo približno 62 % rekreativnih potopov in so pripravljene največ pridobiti s takšno potezo.

Zbrali so zbirko podatkov o potapljaških centrih, potapljaških mestih in cenah s tisočih lokacij po vsem svetu, da bi ocenili število potopov letno, obseg, v katerem bi zaščita povečala biomaso in biotsko raznovrstnost na območju, ter pripravljenost potapljačev plačati pristojbine za dostop za potapljanje v zaščitenem morskem območju (MPA).

Potapljač iz nedotaknjenih morij na polotoku Osa v Kostariki (Enric Sala / National Geographic)

Ugotovili so, da se je 67 % vseh potapljaških mest nahajalo znotraj MPA, le 15 % pa jih je bilo znotraj močno ali popolnoma zaščitenih območij.

Nato so ugotovili, da bi uveljavljanje visoko in popolnoma zaščitenih MPA znotraj obstoječih lokacij za rekreacijsko potapljanje povečalo povpraševanje po potapljanju in število potopov za 32 % (10.5 milijona dodatnih potopov na leto) in povečalo prihodke potapljaške industrije za 616 milijonov $ letno.

Presežek potrošnikov – koliko je nekdo pripravljen plačati za izkušnjo potapljanja v primerjavi z dejanskimi stroški – je bil ocenjen na 2.7 milijarde dolarjev na leto. Potapljači bi radi plačali več za izkušnjo, pravi poročilo, kar povečuje donosnost sektorja.

Narodi bodo pridobili

»Če zaščitite morsko območje, se bo pojavilo več rekreativnih potapljačev – in plačali bodo več za privilegij videti senzacionalno podvodno življenje,« pravi glavni avtor Reniel Cabral, višji predavatelj na univerzi James Cook v Avstraliji. "Skupnosti in podjetja puščajo denar na mizi, ker spregledajo prednosti morskih svetišč."

Vzorčenje na oddaljenih grebenih v najsevernejšem območju biosfernega rezervata Seaflower ob Kolumbiji (Manu San Félix / National Geographic)

"Samo v Mehiki potapljaška industrija ustvarja letne prihodke, primerljive s celotnim ribiškim sektorjem v državi, zaradi česar ohranjanje morja ni le okoljska nuja, temveč gospodarski imperativ," je mnenje soavtorja študije Octavio Aburto-Oropeza, profesor na Scripps Institution of Oceanography.

»Od živahnih grebenov Cozumel do popolnoma zaščitenega morskega rezervata Cabo Pulmo, ta industrija vsako leto sprejme do 1.7 milijona potapljačev.

"Krepitev prizadevanj za ohranitev in spodbujanje ekoturizma majhnega obsega, ki ga vodi skupnost, ne bo le izboljšalo potapljaške izkušnje, ampak bo tudi zagotovilo dolgoročno trajnost morskega turizma po vsem svetu."

Enric Sala se potaplja na Palau (Manu San Félix / National Geographic)

Ugotovljeno je bilo, da Egipt, Tajska in ZDA gostijo največ potopov, skoraj 3 milijone letno na vsaki lokaciji, medtem ko Indonezija, Egipt in Avstralija gostijo največ potopov v popolnoma ali visoko zaščitenih MPA.

Filipini, ZDA in Indonezija gostijo največ potopov v nezaščitenih vodah – in to so države, ki bi imele največ koristi od določitve zatočišč v potapljaških žariščih.

Ta priljubljena območja predstavljajo manj kot 1 % celotnega oceana, vendar bi njihova zaščita privabila več in večje morsko življenje ter jih naredila veliko bolj privlačne za potapljače.

Izplačilo prelivanja

Potapljanje z morskimi psi na Bahamih (PADI)

Raziskave kažejo, da lahko popolnoma zaščitena MPA pomaga obnoviti ribjo populacijo v povprečju za 500 %, sčasoma povečati donos večjih rib in pomaga obnoviti ribolovna območja okoli območja s širjenjem morskega življenja.

Nedavna študija kaže, da se ribolovni ulov na enoto napora v povprečju poveča za 12–18 % blizu meja velikih popolnoma zaščitenih MPA.

Potapljači iz National Geographic Pristine Seas merijo največjo svetovno koralno kolonijo na Salomonovih otokih (Manu San Félix / National Geographic)

Stroški ustvarjanja in vzdrževanja MPA bi se lahko hitro izravnali z dodatnimi turističnimi dobički, pravi Pristine Seas.

Raziskava je izračunala, da bi delovanje dodatnih MPA (vključno z uveljavljanjem), ki skupaj obsegajo 1 % svetovnega oceana, stalo do 1.2 milijarde USD, vendar bi pristojbine za dostop potapljačev lahko ustvarile več kot dovolj prihodkov za pokritje teh stroškov.

Nasprotno pa leta 2020 države v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in druge velike ribiške države so porabile več kot 10 milijard dolarjev javnega denarja za podporo svojemu ribištvu.

Enric Sala v Jezeru meduz na Palau (Manu San Félix / National Geographic)

»Bistvo: Zaščita oceanov koristi morskemu življenju, obalnim skupnostim in podjetjem,« pravi ustanovitelj Pristine Seas Enric Sala.

»Zaščita potapljaških mest pred ribolovom in drugimi škodljivimi dejavnostmi lahko ustvari nove tokove dohodka in koristi več ljudem. Vse bolj je jasno, da so prizadevanja za zaščito 30 % oceanov do leta 2030 še bolj koristna, kot smo mislili.”

Potapljači na grebenu Rdečega morja (PADI)

Pristine Seas je del združenja National Geographic Society, posvečenega znanosti in filmskemu ustvarjanju, vendar je neodvisno od založbe National Geographic in njegove medijske veje. Njegova nova študija, Zaščitena morska območja za potapljaški turizem se pojavi v Znanstvena poročila.

