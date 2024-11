Potapljanje solo z morskimi psi Tiger Harbor

EKREM PARMAKSIZ se je pravkar vrnil z ikonične lokacije za potapljanje morskih psov na južnih Maldivih, kjer je z dovoljenjem za potapljanje izven običajnega skupinskega okolja upal, da bo globlje razumel, kako se obnašajo tigrasti morski psi.

Prvič sem šel v Fuvahmulah letos februarja, prvo od dveh potovanj, ki sem jih načrtoval leta 2024. Moj namen? Raziskati najbolj naseljeno zatočišče tigrastih morskih psov na svetu in spoznati veličastna bitja tega oddaljenega otoka.

V zadnjih osmih letih se je veliko govorilo o tej lokaciji na južnih skrajnih delih Maldivov. Prej zanemarjen kot turistična destinacija, zdaj na tisoče ljudi vsako leto potuje v Fuvahmulah, da bi se potopili s to ikonično vrsto. Bil sem zelo radoveden: jaz sem bil na vrsti, da poskusim.

Sredina februarja je najboljši čas v sezoni v Fuvahmulahu in vse je potekalo brezhibno. Do konca potovanja sem opravil 14 posebnih potopov s tigrastimi morskimi psi s skupino italijanskih morskih biologov pod vodstvom Francesce Reinero. Izvajali so lasersko fotogrametrijo za merjenje in identifikacijo posameznikov.

Zame kot varuha morskih psov je bilo izjemno pomembno opazovati in fotografirati tigre iz prve roke. Ko sem po enem tednu zapustil otok, sem imel jasen načrt, da se oktobra vrnem na nadaljnje opazovanje.

Želel sem natančno opazovati medsebojno delovanje tigrastih morskih psov v Fuvahmulahu, saj se lahko ista vrsta morskega psa v različnih habitatih v določenih okoliščinah obnaša in deluje drugače.

Posebno dovoljenje

Tigrasti morski psi so znani kot agresivni vrhovni plenilci, takoj za velikimi belimi po številu zabeleženih napadov na ljudi. Po naravi so zelo radovedni, kar jim pomaga pri odkrivanju virov hrane, vendar je to na žalost razlog za nekatere od teh incidentov.

Fuvahmulah gosti izjemno veliko kopičenje tigrastih morskih psov vse leto, pri čemer je bilo identificiranih 250 osebkov. Je idealna točka na svetu ne samo za rekreativno potapljanje, ampak tudi za specifično opazovanje in znanstvenoraziskovalne namene.

Za natančno interakcijo in opazovanje sem potreboval posebno dovoljenje potapljaškega centra. Pridobiti ga ni bilo enostavno, saj so prebivalci otoka in središča seveda zaskrbljeni zaradi morebitnih incidentov, ki bi lahko ogrozili potapljaški turizem.

To dovoljenje omogoča določeno vrsto svobode, saj omogoča zelo bližnje srečanje s temi veličastnimi živalmi. Moje potovanje je bilo namenjeno predvsem samostojnemu potapljanju s tigrastimi morskimi psi, ločeno od potapljaškega vodnika, varnostnega potapljača ali rekreativnega potapljača.

Običajno morajo potapljači med potapljanjem s tigri v Fuvahmulah ostati v skupini in stati pri miru za spustom, da opazujejo hranjenje morskih psov.

Dnevi v pristanišču

Ko sem pridobil potrebno svobodo, sem s tremi potapljaškimi vodniki naredil načrt. Ko je bilo hranjenje končano, sem se sam potopil na peščeno dno v Tiger Harbor (prej znan kot Tiger Zoo).

Ko so prišli morski psi, sem šel sam in se približal. Zaradi varnosti sta mi dva potapljaška vodnika vedno krila hrbet, ko se je promet z morskimi psi povečal.

Hranjenje v Fuvahmulahu je potekalo na dva načina: skrivanje ostankov tune pod majhnimi kamni in druženje s čolna. Obe metodi sta bili izvedeni spoštljivo in praviloma bi se ob hranjenju in druženju vsi potapljaški vodniki umaknili s prizorišča zaradi morebitne nevarnosti.

Skupaj sem opravil 12 potopov s tigrastimi morskimi psi (26 zabeleženih srečanj, vključno s februarskimi potopi) v Tiger Harbourju. To mesto v obliki podkve z globino 8-10 m se nahaja tik pred glavnim pristaniščem. Zaradi obilice tigrastih morskih psov je tukaj obvezen obisk vsakega potapljača.

Vsi potopi so bili zelo intenzivni. Medtem ko so bili vodniki poleg mene izjemno pod stresom zaradi majhne verjetnosti neželenega ugriza, sem se jaz ob vsakem bližnjem srečanju počutil lahkotno, zahvaljujoč svojim 15-letnim izkušnjam s potapljanjem morskih psov in morda dobrim vzdušjem.

Februarja in oktobra so tigraste morske pse hranili vsak dan, vse leto, v zbiranju pa so prevladovale samice. Med desetinami morskih psov, ki sem jih opazoval, je bil le eden samec. In večina samic je bila brejih.

Vemo, da Fuvahmulah zagotavlja ustrezne pogoje za brejost, glede na celoletno oskrbo s hrano in toplo vodo.

Tigrasti morski psi imajo pred skotitvijo raje plitve obalne habitate zaradi varnosti svojih mladičev, čeprav znanstveno ni znano, ali skotijo ​​okoli otoka. Nekaj ​​je gotovo: za brejost izberejo zaščitene vode Fuvahmulaha.

Popolni vrhovni plenilci

Opazoval sem tudi nekaj odraslih samic z zelo globokimi paritvenimi brazgotinami na telesu. Nekatere samice so imele zaceljene rane, druge pa sveže in odprte poškodbe.

Med srečanji sem tudi pogosto opazil, da so bili breji morski psi mirni, mlajši posamezniki pa hipervedoželjni. Tudi mladiči so bili precej veliki, kar podpira teorijo, da se manjši mladiči verjetno izogibajo območju, preden dosežejo določeno velikost, da bi se izognili povečanemu plenjenju (tigrasti morski psi so znani kanibali).

Očitna je bila izrazita hierarhija med morskimi psi. Manjši so vedno odstopili, ko so začutili veličastno prisotnost odraslih. V primerih, ko sem si prizadeval za tesen stik z mladiči, so ti raje nenadoma pobegnili, medtem ko so bile odrasle samice v istem kontekstu neustrašne.

Tudi tigrasti morski psi se v primerjavi z drugimi vrstami vedejo drugače. Zmanjšajo porabo energije in povečajo svoje možnosti za uspeh pri lovu, tako da se prikradejo nič hudega slutečemu plenu, pri čemer se izognejo porabi energije zaradi zalezovanja plena, ki se jih že zaveda in lahko zlahka pobegne.

To vedenje je enako veljavno v njihovih interakcijah z ljudmi. Ko so opazili, da se nežno približujem, so nenadoma spremenili smer in se oddaljili. Nikoli me niso poskušali zalezovati, ko sem se popolnoma zavedal njihove prisotnosti in jih gledal.

Kakršno koli subtilno gibanje, kot je počasno obračanje glave ali dvig rok, jih je vedno prisililo, da se izmuznejo ali odvrnejo. To dodatno ponazarja, zakaj so popolni vrhunski plenilci prikritega lova. Bilo je, kot da bi že od daleč zaznali najmanjšo fizično spremembo v vodnem stolpcu.

Povečana budnost

Včasih sem na istem mestu naštel več kot 10 morskih psov. Med določenimi srečanji so bili nekateri posamezniki videti pretirano drzni in pustolovski, zaradi česar sem jih moral usmeriti stran z rokami, kar je zahtevalo večjo pazljivost, ko so bili bližje. Varnostni potapljači za mano so vztrajno odrivali tiste, ki so se potuhnjeno približevali.

Najboljša srečanja v tesnem stiku so se zgodila, ko so morski psi zgrabili ostanke tune (ribje glave, drobovje itd.), ki so jih potapljaški vodniki položili pod majhne kamne. Na tej točki so postali res hudi.

To je bil trenutek, ko je bilo treba biti še posebej previden, saj so se brez oklevanja začeli usmerjati naravnost proti meni. Toda običajno bi, ko bi se nasitili, zapustili lokacijo in nežno zdrsnili v temo. Drugi bi zdrsnili mimo s previdnim očesom. Nekateri bi pristopili previdno, radovedno, a previdno.

Tako kot ljudje imajo tigrasti morski psi različne osebnostne lastnosti. Vsak morski pes je posameznik s svojimi edinstvenimi preferencami in vedenjem.

Opazovanje njihovega razpona odzivov v različnih situacijah pomaga bolje razlagati in predvideti, kako se določene vrste plenilcev obnašajo v bližini ljudi.

V nobenem trenutku se nisem počutil ogroženega, tudi pri ekstremnih bližnjih posnetkih. V večini primerov sem bil dejansko prepuščen njihovi nemilosti, vendar ni prišlo do niti enega poskusa ugriza. Tigrasti morski psi so zelo inteligentni in nikoli nisem verjel, da smo na meniju.

Čeprav velja za največjo znano združbo tigrov na svetu z več kot 250 posamezniki, so vode tega oddaljenega otoka varne in zabavne za potapljanje.

Po beleženju teh 26 potopov v dveh sezonah v istem letu in pogovoru z domačimi morskimi biologi, lokalnimi vodniki in ribiči verjamem, da je to veliko združevanje in nizka verjetnost agresije verjetno posledica virov hrane z majhnim naporom, hranjenja ribičev in potapljaški centri, obilje tun (thunnus albacares in Katsuwonus pelamis) in druge vrste pelagičnih rib ter občutek zaščite, ki ga zagotavljajo vode Fuvahmulah.

Čeprav je znano, da lahko tigrasti morski psi migrirajo na velike razdalje (na tisoče kilometrov), znanstveni podatki kažejo jasno lokacijo pri odraslih in prebivanje pri mladih.

Velika mama

Zelo zanimiva anekdota: v okoliških vodah prestolnice Malé so opazili znano odraslo samico morskega psa, imenovano Big Mama. Potem ko je tam ostala teden dni, se je vrnila v Fuvahmulah. To se je zgodilo deset dni pred mojim prihodom. Mislim, da to opisuje splošno sliko naravne dinamike populacije tigrastih morskih psov.

V Fuvahmulahu lahko ob vsakem potopu naletite na tigraste morske pse, saj so dobesedno povsod, tudi na oddaljenih potapljaških mestih. Kljub temu, da veljajo za vrhunske plenilce in prikrite lovce, v vodah Fuvahmulaha niso zabeležili nobenih incidentov. To je večinoma posledica dejavnikov, kot so izbira plena, uporaba habitata in stopnje aktivnosti.

Potapljači, nepotapljači, prosti potapljači in celo potapljači brez strahu uživajo v prisotnosti teh veličastnih živali. Res so mirna in sproščena bitja.

Na vseh potopih me je spremljala navdušena skupina potapljaških vodnikov: Safdhar, Izzu in Asfhag, iz Potapljaški klub Fuvahmulah. Potapljaški center je nudil izjemno podporo in pomoč na vsaki stopnji, tako pod kot nad vodo. Zagotovili so varna in celovita srečanja brez ogrožanja osnovnih potapljaških protokolov.

Ta dobro pripravljen potapljaški center se ponaša s šestimi potapljaškimi vodniki, dvema velikima čolnoma, prijetnim potapljaškim centrom in hotelom.

Še nedolgo nazaj je bil tam samo en potapljaški center in trije hoteli. Zdaj je 11 centrov in več kot 30 hotelov.

Fuvahmulah je v razcvetu kot nova potapljaška destinacija po vsem svetu, s svojimi bogatimi vodami, kjer mrgoli ne le tigrastih morskih psov, ampak tudi drugih pelagičnih vrst, kot so nazobčasti morski psi kladivarji, morski psi mlatilnice in kitovci, oceanske mante in kiti z melonasto glavo.

Mimogrede, Netflix se zelo zanima za ta oddaljeni raj in letala za snemanje novega resničnostnega šova junija 2025.

Sledite Ekremu Parmaksizu naprej

Instagram @ekremcbi

Tudi na Divernetu: TIGRASTI MORSKI PSI IZ FUVAHMULAHA, NEVARNI MORSKI PSI? KAJ SE RES DOGAJA V RDEČEM MORJU?, ZA SMRT JE KRIVA SAMICA TIGRASTEGA MORskega psa, GENETIKA TIGRAŠKEGA MORskega psa RAZKRIVA PRESENETLJIVO LOČEVANJE POPULACIJE