Zakaj se Maldivov nikoli ne naveličam

RICHARD ASPINALL se s kamero v rokah sprošča na atolu Severni Male, kjer bodo briljantne barve pod vodno gladino zagotovo pustile trajen vtis. Navsezadnje, kaj je narobe s tem, če se igramo z ribami?

Malo je stvari lepših v življenju kot prebujanje ob pogledu na ocean, ki nežno pljuska ob belopeščeno plažo le nekaj metrov stran, azurno nebo pa se razteza do obzorja. Bujno tropsko listje in palme nad glavo mečejo dobrodošlo senco, medtem ko se zibljejo v nežnem vetriču.

Kakšen pravi užitek je opazovati sončni vzhod, saj veš, da je delo še daleč in da moraš le uživati ​​v odličnem zajtrku in poiskati potapljaški center. Dobrodošli na Maldivih.

Ta čudežna država otokov na vrhu grebena v Indijskem oceanu že dolgo opredeljuje kot »tropski luksuz«. Glede na to, da ima ene najboljših potapljaških možnosti na svetu, jo njen veličastni niz atolov, ki se stikajo tik ob ekvatorju, uvršča med destinacije, ki jih lahko obiščete znova in znova, še posebej, če menite, da si zaslužite nekaj sproščenih potopov in malo razvajanja.

Ko se je pojavila priložnost za bivanje v letovišču OBLU NATURE na otoku Helengeli, sem jo z veseljem sprejel. Pred kakšnim letom sem bil na maldivski ladji s prenočevanjem in, čeprav sem ...

vedno navdušen nad visokoenergijskimi, pogosto močno napolnjenimi potopi na enem od "najboljših" itinerarjev,

Misel na luksuzno vilo na otoku se je slišala popolno.

To je pomenilo tudi, da je lahko šel z mano tudi moj partner, ki se ne potaplja. Priložnost, da sva skupaj in uživava v potapljanju: najboljše iz obeh svetov.

Barvit grebenski prizor

Pot nas je vodila iz Newcastla preko Dubaja v Male, prestolnico Maldivov. Prenočili smo v hotelu blizu letališča, da smo se malo naspali, preden smo se s hitrim čolnom odpeljali proti severu do Helengelija. Otok je tanek pas koralnega peska in tropskega zelenja, ki tvori majhen del severovzhodnega roba atola Severni Male (Kaafu).

Ko se približate OBLU NATURE, najprej zagledate vile nad vodo in majhen pomol, kjer stojijo tradicionalni leseni delovni konji Indijskega oceana, dhonies, počivajte med potopi in izleti z ladjo ob sončnem zahodu.

Osebje nas je hitro pozdravilo in nam predlagalo, da si na telefone namestimo aplikacijo letovišča, nato pa so nas pospremili do naše namestitve. Prosil sem za vilo na plaži, da bi lahko užival v senci palm. Kot rdečelas, ki živi na Škotskem, se moram izogibati soncu.

Vile nad vodo uživajo v sončnem vzhodu ali sončnem zahodu, odvisno od smeri, v katero so obrnjene, in so nekoliko dlje od osrednje restavracije, bara, conciergeja in potapljaškega centra v letovišču, čeprav je premikanje peš zelo enostavno, na voljo pa je tudi prevoz z golfskim vozičkom.

Dhoni so delovni konji Maldivov (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Letovišče (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

Potapljaški center

Potem ko sem na hitro pregledal svojo opremo za fotoaparat in opravil preizkus vakuumskega tlaka na ohišju (kako obožujem tisto "utripajočo zeleno luč sreče"), sem se sprehodil po osrednji poti, obdani s palmami, in našel TGI Helengeli.

Center je dobro senčen – idealen za preizkušanje potapljaške opreme – in le kratek sprehod od pomola in dhoniesOsebje me je čakalo s 15-litrsko jeklenko, napolnjeno do 30 %.

Po običajni papirologiji so mi izdali komplet – standardno ceno potapljaškega centra od znanih dobaviteljev – in bil sem na poti na svoj prvi potop na potovanju.

Potapljaški center TGI Maldives (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

TGI upravlja dokaj standarden sistem dveh jutranjih potopov, popoldanskega potopa in nočnega potopa na zahtevo. Približno 30 redno obiskanih lokacij je del zunanje verige majhnih otokov in grebenov, ki opredeljujejo severovzhod atola Severni Male.

Ta mesta imajo nekaj čudovitih imen, kot sta Kagi Kuda Kangu in Boda Gaa Faru. Če še vedno beležite svoje potope, so to besede, ki jih je užitek napisati.

Mlada želva jastreb opazuje Richarda Aspinalla

Popoldanski potopi se pogosto izvajajo bližje letovišču, na bolj zavarovanih območjih. Tokovi so lahko popoldne močnejši, vendar je zaradi letnega časa in plimovanja napoved zelo težka. Pred vsakim potopom vodnik preveri tok, ki določi, kako se bodo ljudje približali lokaciji. Na srečo je običajno slediti toku.

Naš prvi potop je bil ob steni, ki je tvorila eno stran kanala oz. kanduKanali so lahko zelo zabavni pri hitrih tokovih, vendar so pogosto slabi za fotografe, saj jih odnesejo stran od svojih motivov!

Na srečo je bil tok tisti dan šibek in v nekaj minutah sem opazil svojo prvo želvo ter se prepustil veselemu ritmu potapljanja.

Preden sem se potopil v plitvino, sem pokukal na nekaj koralnih škropljenj in v zadnji pol ure 60-minutnega potopa užival v jatah fusilierjev, modroligašev in metuljev.

Zame so plitvine tisto mesto, kjer maldivijski grebeni resnično sijejo. Peščeno dno, ki se pogreza v globino, ni prav nič zanimivo, čeprav je vedno vredno biti pozoren, saj bomo pod nami videli več črnoplavutih in beloplavutih grebenskih morskih psov.

Kandus so med tipičnimi potapljaškimi lokacijami na Maldivih. Tudi v zmernem toku so lahko zelo sproščujoče: držite se grebena na eni strani, sledite vodniku in ostanite s svojim prijateljem.

Da, upoštevati morate vsa običajna pravila, ampak to je lahkotno potapljanje. Pomislil sem, da če je bil to vaš prvi potop po kvalifikaciji ali morda potovanje za nadaljnje učenje in izboljšanje spretnosti, je bil ta potop skoraj popoln.

Ovratniška metuljčica

Tudi v močnem tropskem soncu umetna svetloba (tukaj jo zagotavljajo Richardove bliskavice) poudari spektakularne barve grebena.

Tisto noč sem dobro spal, k čemur je pripomoglo nekaj mojitov baru, moja žena pa je poročala o odličnih stvareh o zdravilišču.

Maha Tila

Vrhunec naslednjega dne bo Maha Thila, potop z odličnim številom klovnov lokalne vrste črnonogih in bolj razširjene Clarkove klovnovke. Slednje so veliko bolj živahne in jih je enostavno ujeti, ko se stiskajo v mehurčkasto koničasto vetrnico – v tem primeru čudovit rdeč primerek.

Črnonogi klovn

Ko se tok nekoliko okrepi, dvigne krila na tej vetrnici.

thilaso vrsta grebena, ki ga najbolje opišemo kot podvodne vrhove in se razlikujejo od Giri saj ne prebijajo gladine. Oba sta odlična za potope, manjši pa sta idealni za ogled okolice pred varnostnim postankom v plitvinah, kjer pogosto opazimo počitek želv.

Med kanali, vogali in stenskimi potopitvami kandus, Komaj sem čakal, da vzamem v roke svoj makro objektiv. Prvi potop za "opazovanje živalic" na vogalu hišnega grebena se je končal kot zanašanje s srednje močnim tokom med jatami lutov – čudovito, ampak ne tisto, kar sem si želel.

Moral sem počakati do naslednjega dne, preden sem lahko raziskal lokalno najdišče, imenovano Trix Caves. Pravzaprav niso jame, bolj podobne globokim previsom, kjer korale mečejo stalno senco na nekaj, kar je videti kot velike vdolbine, izdolbene iz strani grebena.

Te senčne "jame" so bile prekrite z življenjem in sredi bičastih koral, hidrozojev in gorgonij. Zelo sem se zabaval pri lovu na drobne glavoče in gološkrge.

Zelo dobra vidljivost Richardu omogoča, da poskuša zajeti širši grebenski svet.

Bakle so za takšna najdišča bistvenega pomena; sicer so to dolgočasni, nezanimivi kraji, izgubljeni v mraku svojih senc. Že majhna bakla razkrije bogastvo rdečih, rožnatih in vijoličnih odtenkov ter neverjetno raven podrobnosti v sencoljubnih vrstah, ki prekrivajo skalo.

Glavič-bičasti koralni glavač

Božični črvi

Kot pri vseh potopih na Maldivih se lahko zgodi karkoli, in približno 20 metrov globoko, na polovici potopa, smo našli par morskih psov, ki sta počivala skupaj. Ti tolerantni ribi sta lahko dostopni, a po enem samem fotografija Pustil sem jih same, da so zaspali.

Morski pes medicinska sestra

Dorisove jame

Podoben potop v jamah Doris nekega popoldneva je razkril več makro življenja, čeprav sem preklinjal svoj vse slabši vid. Zadovoljil sem se z nekaj portreti rib in se lotil izziva fotografiranja zelo plašnih rdečih ognjenih glavočev, ki živijo v rovih v koralnem pesku.

Par rdečih ognjenih glavočev

Jastrebovi ribiči, tako kot glavači, so dobri portretni motivi.

Preden sem se zavedel, sem bil že na polovici potovanja in obisk toplic je bil na vrsti. Nisem

naravni obiskovalec toplic, vendar začenjam ceniti sinergijo med toplicami in potapljanjem in ker me boli hrbet

pretepala in porivala drobna ženska z nadčloveško močjo, sem razmišljal o

kaj so ponujala letovišča, kot je OBLU NATURE na tem čudovitem otoku Helengeli.

Na voljo so različni tretmaji, vključno z masažo z vročimi kamni in balijsko masažo. Za lažje potovanje domov sem si za jutro odhoda prek aplikacije rezerviral dodaten tretma. Bilo je vrhunsko!

Spa (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

To je bilo sproščeno, nežno potapljanje, brez stresa in idealno tako za izkušene potapljače, ki iščejo malo lahkotnega razkošja, kot tudi za novince, ki si želijo razširiti svoje znanje in pridobiti samozavest, morda bivati ​​pri družinskih članih ali ljubljeni osebi (sem že omenil, da obstaja vila za mladoporočence?) in opraviti veliko potopov ob preživljanju kakovostnega časa skupaj.

Ko smo že ravno pri tem, moram omeniti restavracije. Grill, kot mu pravijo, stoji ob plaži, lovi najboljši večerni vetrič in poskrbi za vse diete. Če jeste ribe, je to idealen kraj za vas.

Moja najljubša od treh restavracij se imenuje Raga Route. Na nek način je malo podobna Maldivom kot celoti – pod vplivom indijske kulture in hrane, vendar s svojim pridihom. Hrana je bila razkošna, nežno začinjena in bogata. Absolutno obvezna.

Tudi večja samopostrežna restavracija v letovišču je bila odlična, z različnimi »postajami«, ki so ponujale svetovno kuhinjo. Na srečo bo telovadnica v letovišču nekoliko pomagala pri porabi novo pridobljenih kalorij!

Hišni greben

Za mnoge goste je hišni greben morda prvo srečanje s podvodnim svetom. Gostje si lahko brezplačno izposodijo komplet za potapljanje z masko in, če ostanejo znotraj označenih območij, lahko ves dan opazujejo podvodni svet.

Greben sam je v bistvu nadaljevanje podvodnega dela otoka, dolg in ozek ter med dvema večjima grebenskima strukturama. Pričakujem, da se bo veliko gostov preizkusilo v potapljanju z masko, preden se odločijo za poskusni potop s TGI. Pridobitev osnovnega certifikata tukaj bi bila za mnoge zagotovo boljša od hladnega britanskega kamnoloma, čeprav se zavedam, da se nekateri s tem ne bi strinjali.

Moray jegulja

Jastog

Hišni greben je idealen za nočne potapljače in nadaljnje opazovanje živali, z veseljem pa bi tam preživel veliko dlje kot standardnih 45 minut nočnega potapljanja.

Tudi z bencinom sem se zelo dobro odrezal in bi se lahko odpovedal 15-litrski jeklenki, ki sem jo zahteval, vendar je dobro vedeti, da so te na voljo. Profili potopov tega tedna so pomenili, da so bili enourni potopi s precej več kot 50 bari na površini norma.

Pri nočnem potapljanju nisem pričakoval kratkega, a čudovitega srečanja z beloplavutim grebenskim morskim psom. Običajno sramežljiva riba, ki je lovila v temi, je priplavala do mene in na kratko pogledala moj fotoaparat, preden je odhitela.

Beloplavuti grebenski morski psi so na Maldivih pogosti, vendar se jim le redko približa.

Potapljanje na hišnem grebenu podnevi je prav tako užitek in v močni tropski svetlobi in odlični vidljivosti sem preživel nekaj srečnih potopov med jatami modroligašev, ki so se razhajali in preoblikovali okoli mene, ne da bi povsem zaupal temu nerodnemu vsiljivcu.

Značilna jata modrolinijskih snapperjev

Orientalske sladke ustnice

Barve Maldivov

Luti pogosto živijo globlje, zato je srečanje v plitvini zelo prijetno, saj jih je lahko na tisoče. Skupaj z orientalskimi sladkoustkami so značilne ribe Indijskega oceana, njihove živo rumene barve na modri barvi pa so tako močna kombinacija, kot je turkizni ocean na belem koralnem pesku s površine.

Anemonefish

Poleg prijaznosti osebja, odlične hrane, čudovitega spa centra in celo sadnih netopirjev, ki letajo med otoki in iščejo dobro hrano, mislim, da je Maldivov v izobilju barv.

Barve oceana, peska, zelene barve dreves na nebu so izjemne, a pojdite pod gladino vode in raziščite grebene. Barve so povsod.

Klovn sprožnik

Surgeonfish

Od rumenih in srebrnih odtenkov rib do rdečih spužev in rožnatih koral, sredi globoke oceanske modrine – barve so povsod.

Pred skoraj dvema desetletjema sem nekemu fantu v potapljaškem klubu povedal, da grem na Maldive. On, kot prekaljen razbitina ljubiteljski, ga je zavrnil kot "le igranje z ribami".

Stvar je v tem, da je imel prav, gre za igranje z ribami. Na tisoče jih je, vseh velikosti, barv in oblik, z veličastnim tropskim razkošjem na površini. Če še niste bili na Maldivih, to storite. To je čudovito!

Vila Deluxe Beach z bazenom (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO) DATOTEKA DEJSTEV PRITI TJA: Richard je letel z Emiratesom iz Newcastla v Male preko Dubaja. Brezplačen prevoz z gliserjem do Helengelija traja približno 50 minut. NAMESTITEV: OBLU NATURE Helengeli proizvajalca SENTIDO (Letovišča na Maldivih z all-inclusive ponudbo). POTAPLJANJE: TGI MaldiviPosamezni potopi stanejo od 114 USD (85 GBP). Na voljo je izposoja opreme, 15-litrskih jeklenk in nitroxa. Na voljo so tudi vodni skuterji, kajaki in druge vodne športe. ELEKTRIKA: V vseh primerih se uporabljajo vtiči britanskega tipa. VALUTA: Uporabni so lahko bankovci majhne vrednosti v maldivskih rufijah ali ameriških dolarjih, čeprav večina obiskovalcev za vse nakupe uporablja plačilne kartice. CENE: Vsi gostje bivajo v paketu OBLU Island, ki vključuje nastanitev, ugodnosti, prehrano in neomejene pijače, aktivnosti in izlete. Richard je bival v vili Sunrise Water z bazenom, katere cene se trenutno začnejo pri 630 $ (470 £) na noč. Pričakujte, da boste za luksuzno vilo na plaži plačali od 525 $ (390 £) do 1,335 $ (1,000 £) za suito na plaži z bazenom (vse skupaj). Vodne vile ob sončnem zahodu (OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO)

