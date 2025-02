INSIJERSKI VPOGLED NA PELAGIAN

"Pelagian je pravo doživetje na krovu s petimi zvezdicami“…”Potapljaška izkušnja s 7 zvezdicami“…”Najboljša ekipa, kar smo jih kdaj doživeli.” To so le vzorci na stotine priznanj, ki so jih podelili gostje Wakatobipotapljaška jahta Pelagian.

Pelagianova direktorja križarjenja Ramon Crivilles in Judith Terol Oto.

Torej, kaj je na tej prestižni livarski deski, ki požanje tako dosledne pohvale? Da bi odgovorili na to vprašanje, smo se pogovarjali z direktorjema križarjenja jahte Ramonom Crivillesom in Judith Terol Oto, ki sta delila vpoglede na podlagi osemletnega gostovanja gostov na Pelagian Križarjenja skozi arhipelag Wakatobi.

Osebna nota

Najpogosteje hvaljeni vidiki križarjenja Pelagian so topla gostoljubnost posadke in visoke ravni osebnih storitev, ki jih omogoča omejitev posameznega križarjenja na največ deset gostov, ki jih streže 12-članska posadka.Vsi člani posadke od stevardov do voznikov tenderjev in vodje potapljaških izkušenj (DEM) so v neposrednem stiku z gosti,« pravi Judith. “Zagotavljajo popolno ravnovesje med strokovnostjo in prijaznim odnosom ter ustvarjajo domačo izkušnjo za naše goste«.

Pelagian Dive Yacht na sidru (zgoraj), notranjost glavnega salona (spodaj levo), šefi delajo v kuhinji (spodaj desno).

"Kar najbolj uživamo pri naših položajih direktorjev križarjenj na Pelagianu, so priložnosti za interakcijo z gosti ena na ena,« dodaja Ramon. “To nam omogoča, da se osredotočimo na prilagajanje zahtevam in predvidevanje potreb, ne da bi spraševali, seveda pa nam je tudi zelo všeč vodstveni položaj, ki nam omogoča, da se potapljamo vsak dan.«.

Zasebno, ekskluzivno in sproščujoče

Pelagian glavna kabina (zgoraj), superlux sabin (spodaj levo) in standardna kabina (spodaj desno).

Zasebnost in ekskluzivnost sta dva glavna razloga, zakaj se gostje odločijo za Pelagian. V nasprotju z deskami te velikosti, ki vključujejo 10 ali več kompaktnih kabin, postavitev s petimi kabinami in omejen seznam gostov Pelagiana ustvarja več osebnega prostora v kabinah in drugih delih jahte. Pri potapljanju pride do izraza ekskluzivnost. “Obiščemo mesta, kjer smo edina jadrnica, ki križari po tem območju,« pojasnjuje Judith. “To pomeni, da v bližini ni drugih potapljačev, grebeni pa so manj izpostavljeni človeškemu vplivu." Pelagijski itinerarji predstaviti različna podvodna okolja,« pravi Ramon. “Združujemo različne potapljaške topografije, tako da gostje nimajo občutka, da se potapljajo vedno na istem mestu."

Tipično pelagijsko križarjenje bo potekalo po koralnih pobočjih, peščenih lagunah, stenah, vrhovih, pomolih in potapljaških mestih. “V blatnem okolju lahko najdemo veliko edinstvenih bitij, ki jih v letovišču redko najdemo," on reče. Da bi izboljšali izkušnjo, posadka večer pred temi potopi uprizori predstavitev potapljanja v blatu, in ko so DEM v vodi, poiščejo najboljše najdbe morskega življenja in jih delijo z vsemi.

Še ena vrhunska točka pelaškega križarjenja, ki ga gostje pogosto omenjajo, je sproščujoče vzdušje. Z večnivojskimi profili, ki lahko presegajo eno uro, tremi načrtovanimi potopi na dan in nočnimi potopi, je v vodi dovolj časa, da zadovolji tudi najbolj navdušene ljubitelje podvodnega vode. Toda tudi z vsem tem razpoložljivim časom na dnu je vsak dan še vedno dovolj časa za sprostitev in uživanje v zasebni izkušnji jahte. Ramon ugotavlja, da urnik omogoča skoraj dve uri med prvim in drugim potopom, dve uri in pol med drugim in tretjim potopom ter ure med tretjim in nočnim potopom. Ta razpored spodbuja vzdušje sproščenosti, hkrati pa povečuje varnost z velikodušnimi površinskimi intervali, ki omogočajo daljše ponavljajoče se potope.

Pritožba na obrok

Nobena razprava o zadovoljstvu pelagijskih gostov ne bi bila popolna brez omembe obrokov, pravi Judith. Vsi obroki so postreženi kot posamično obloženi krožniki, z meniji za kosilo in večerjo s tremi hodi. “Vedno je starter. Solate za kosilo – vrtne solate, kvinojina solata, Ceasar solata, paradižnikova in bocconcini solata z balzamično redukcijo, solata s testeninami in drugo – in večerja se začne z izbiro juhe – bučna juha, zeleni grah, volovski rep, mešana zelenjava, šparglji itd.. Za glavno jed so vedno na voljo tri možnosti – mesna, ribja ali s kozicami ter vegetarijanska – vedno pa lahko predlagate tudi druge jedi, ki jih bo kuhar z veseljem pripravil.«.

Večerja z zrezki, ki jo pripravi Pelagian's chef.

Poleg uživanja v široki paleti priljubljenih mednarodnih okusov in svežega sadja lahko gostje, ki uživajo v indonezijskih jedeh, poskusijo tradicionalne regionalne jedi, ki jih spremljajo začinjene omake sambal. Poleg tega so vse prehranske omejitve ali potrebe vedno upoštevane; gostje nas lahko preprosto obvestijo vnaprej.

Najljubši potopi

Ko se približuje mrak, se na potapljaškem mestu Magic Pier prihranita dva samca mandarine.



Kliknite te povezave za več informacij o Mandarinfish Pier Potop z Wakatobi's Dive Yacht, Pelagian in Nasveti za fotografiranje mandarin.

Medtem ko gostje celotno izkušnjo potapljanja Pelagian običajno opisujejo kot "izjemno", so nekatera mesta pogosto omenjena kot posebej priljubljena. Sem spadajo zaščiteni zalivi otoka Buton. Judith potrdi. “Okoli Magic Piera najdete na stotine mandarin in številna druga kul bitja, kot so sipe, hobotnice, škarpone, mladiči rumene škatlice, različne vrste muren, pobarvane žabe in obročkaste ribe.« Še ena priljubljena bližnja plaža je Cheeky Beach, ki je glavno lovišče za gologlavke, morske ceve, rakovice, kačje jegulje in bogomoljke.«.

Mlad samec modre jegulje, ujet na New Pieru med Pelagianovo turnejo v zalivu Pasar Wajo.

Vrh grebena v laguni Karang Kapota.

Laguna v Karang Kapoti, kjer se monolitne koralne bombe dvigajo iz belega peščenega morskega dna, je priljubljen plitvi potop in priljubljen pri širokokotnih fotografih. Enako fotogeničen je mavrični greben Karanga Kaledupe, ki je veriga podvodnih gora, povezanih z grebeni. Te formacije ustvarjajo dramatične širokokotne slike, medtem ko gosti koralni pokrov na vrhu grebenov vsebuje veliko makro motivov, kot so pritlikavi morski konjički in ribe žabe.

Potapljaško mesto Fish Market, Wakatobi, Indonezija

Dramatičen navpični profil Orange Walla je bogato okrašen z mehkimi koralami in morskimi pahljačami, zapira pa ga nedotaknjen vrh grebena, poraščen s številnimi vrstami trdih koral. Pisane morske pahljače in spužve so tudi ključne značilnosti vrhov Hoga, ki se dvigajo iz globine 35 metrov. Na vrhovih teh struktur mrgoli strelcev, rdečezobcev, piramidnih rib metuljev in rib damselfish.

Vsi so nastanjeni

Potapljači vseh ravni izkušenj lahko uživajo v Pelagianu, pravi Ramon in dodaja, da "bolj kot so izkušeni, bolj lahko uživajo v potapljanju in bolj razumejo in cenijo kakovost grebenov.” Novi potapljači so dobrodošli in razume se, da bodo morda potrebovali nekaj dodatne pozornosti in pomoči, da bodo kar najbolje izkoristili svoj čas v vodi. “Pomanjkanje izkušenj nadomestimo z dodatno osebno pozornostjo enega od naših DEM, ki jim bo pomagal pri veščinah, kot je plovnost, da se bodo med potopom počutili varne in jim zagotovil dobre napotke in predstavitve o vedenju morskega življenja, habitatih in raznolikosti koral«.

Ramon pravi, da so tedenski načrti križarjenja prilagojeni tako, da izkoristijo najboljše sezonske razmere, vsa potovanja pa so načrtovana in prilagojena glede na vremenske razmere, plimovanje, tokove in želeno potapljaško izkušnjo gostov. Načrti poti lahko nudijo tudi namestitev za izlete, ko so na krovu potapljači. “Na Pelagianu imamo tri DEM,« pravi Ramon, »tako da lahko hkrati poskrbimo za potapljače in potapljače.«.

Prednost zgodnje sezone

Potapljaška jahta Pelagian

Pelagian križarjenja so včasih razprodana vnaprej, pravi Ramon, vendar nekatera okna za rezervacije združujejo večjo možnost razpoložljivosti z odličnimi pogoji za potapljanje. “Od marca do maja imamo ponavadi mirno morje, brez vetra, dobro vidljivost in toplo vodo. To je čas, ko se morda lahko potapljamo na lokacijah, ki jih v drugih mesecih ne obiščemo.” To obdobje je znano kot deževna sezona, vendar Ramon pravi, da to ne pomeni, da dežuje 24 ur na dan, vse dni v tednu. “Večino časa imamo ponoči nekaj dežja, tako da to ni velik problem za potapljanje«.

"Potovanja vedno načrtujemo glede na vremensko napoved,« pravi Ramon. “Na izbiro imamo več kot 100 različnih potapljaških mest, tako da se lahko vedno potapljamo na območjih, kjer smo zaščiteni pred vetrom in valovi«.

