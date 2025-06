Čeljusti so spodbudile ribolovno mrzlico: kako so se morski psi odrezali od izida leta 1975?

DAVIDA SIMSA z Univerze v Southamptonu je film spodbudil, da postane znanstvenik za morske pse, toda kakšen je bil 50 let po izidu celoten učinek te upodobitve morskih psov kot serijskih morilcev?

Stevena Spielberga Žrelo se je po vsej Severni Ameriki odprl 20. junija 1975 in takoj izkoristil prvinski človeški strah pred lovom ogromnega, prebrisanega plenilca.

Film, ki se dogaja na izmišljenem otoku ob obali Nove Anglije, prikazuje epsko bitko med tremi moškimi na čolnu in ogromnim belim morskim psom. Žrelo je bil izjemno priljubljen in je v prvih 100 dneh zaslužil rekordnih 59 milijonov ameriških dolarjev.

Mlad in že obseden z morskimi psi, sem film zapustil z željo, da bi izvedel več o njihovem vedenju in ekologiji. Toda filmi na ljudi vplivajo na različne načine in film je od takrat sprožil tisto, kar družboslovci imenujejo " Žrelo učinek".

V njem so trdili, da so morski psi postali široko demonizirani zaradi tega, ker so bili v filmu prikazani kot neusmiljeni morilci, obsedeni z napadanjem ljudi.

Režiser Spielberg je navdihnjeno uporabil bežne poglede na morskega psa. fin Prebadanje vode, ki ga je spremljala zlovešča in nepozabna glasba filma, je te občutke še okrepilo. Takole Žrelo vplivalo na nas. Toda kako se je populacija morskih psov odrezala 50 let pozneje?

Zaznavanje javnosti

oba Spielberg in Peter Benchley, Žrelo avtor in sodelavec scenarija, je obžaloval vpliv filma na javno dojemanje morskih psov.

Benchley je dejansko postal zagovornik ohranjanja morskih psov in je užival v sodelovanju z znanstveniki (povabili so me v njegovo radijsko oddajo, da bi razpravljal o svojem Raziskave orjaški morski psi, ki jih spremljajo s sateliti).

V letih po izidu filma je bilo ulovljenih vse večje število morskih psov – vključno z velikim belim morskim psom iz filma. domnevno ubiti na turnirjih v lovu na morske pse, ki so imeli povečala priljubljenost.

Morski psi rastejo počasi, spolno zrelost traja dolgo in imajo relativno malo potomcev. Zaradi tega so številne vrste ranljive za prekomerni ribolov.

Ribolov na tej ravni prehitro odstrani preveč morskih psov iz populacije, tako da jih preostali morski psi ne morejo dovolj hitro nadomestiti in populacija upada. Zabeleženo zmanjšanje je lahko relativno veliko, če je začetna velikost populacije že majhna, kot pri glavnih plenilcih, kot je veliki beli morski pes.

Več virov podatkov, vključno z ribolovom z ribiško palico in parangalom, kažejo na znatno zmanjšanje številčnosti belih morskih psov v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja vzdolž vzhodne obale ZDA, kjer se film dogaja. Žrelo učinek v akciji?

Veliki beli morski pes v Guadalupeju (Pterantula)

Pravzaprav hiter upad ni bil omejen le na ameriške vode. Beli morski pes ulov v mrežah za zaščito kopalcev Ob jugovzhodni obali Avstralije so sredi sedemdesetih let prejšnjega stoletja zabeležili podobno veliko zmanjšanje. Ta vir nakazuje, da so se populacije belih morskih psov začele zmanjševati od sredine petdesetih let prejšnjega stoletja, 1970 let prej. Žrelo.

Očitno so bili v igri dodatni dejavniki, kot je komercialni prelov. Vpliv filma je verjetno še poslabšal upad belega morskega psa, ki je bil se že dogaja.

Znaki okrevanja

Beli morski pes je bil globalno ocenjeni kot ranljivi s strani naravovarstvenikov, s trendom upadanja populacije. Na srečo obstajajo znaki okrevanja.

Nacionalni zaščitni ukrepi za bele morske pse so bili uvedeni v devetdesetih letih prejšnjega stoletja tam, kjer je bilo teh živali prej veliko, na primer v ZDA, Južni Afriki in Avstraliji, svetovna zaščita pa je prišla nekaj let pozneje.

Od devetdesetih let prejšnjega stoletja naprej obstajajo očitno povečanje številčnosti ob vzhodni obali ZDA (ko so populacije tako majhne in podatki tako redki, kratkoročno povečanje morda ne bo trajen trend). Dobrodošli znaki, da imajo ukrepi, kot je prepoved ulova leta 1997, pozitiven učinek po desetletjih prekomernega izkoriščanja.

Vendar je ta vrsta še vedno ranljiva za naključni ulov, zato je treba vzdrževati in izvajati zaščitne ukrepe, da se ohrani morebitno okrevanje.

O Žrelo Učinek ni bil omejen le na velike bele morske pse. Na turnirjih v lovu na morske pse, ki so po filmu postali pogostejši, so ujeli in ubili še veliko drugih velikih morskih psov. Žal se ubijanje na preostalih ameriških turnirjih nadaljuje še danes.

Toda v zadnjih nekaj desetletjih je bil glavni vzrok za upad števila velikih morskih psov po vsem svetu, zlasti na odprtem oceanu daleč od obale, širjenje komercialni ribolov v industrijskem obsegu ciljanje na morske pse zaradi njihovih plavuti in meso.

Leta 2024 je bilo ocenjeno, da ribiška plovila ubijajo okoli 100 milijonov morskih psov na leto – število, ki se je v zadnjem desetletju povečalo. Skoraj tretjina vrst morskih psov je zdaj ogrožena zaradi izumrtje.

Oceanski beloplavuti morski pes – velika žrtev (Johan Lantz)

To je bila ocenjeno v 2021 da se je svetovna številčnost vrst morskih psov in skatov, ki se gibljejo po odprtem oceanu (kot sta oceanski beloplavuti morski pes ali kratkoplavuti morski pes mako), od leta 71 zmanjšala v povprečju za 1970 % zaradi naraščajočega ribolovnega pritiska na odprtem morju (območja zunaj nacionalnih jurisdikcij).

Moj Raziskave analiziranje satelitskih sledi morskih psov v sodelovanju z več kot 150 znanstveniki, ki se ukvarjajo z morskimi psi je pokazala, da 24 % prostora, ki ga ti morski psi vsak mesec uporabljajo, v povprečju spada pod odtis površinskega ribolova s ​​parangali.

Med njimi so plovila, ki lahko uporabijo vrvice, dolge 100 km, in nosijo 1,000 trnkov z vabami do 24 ur. Ugotovili smo, da je prekrivanje še večje, približno 75 %, pri komercialno dragocenih vrstah, kot je modri morski pes.

Več morskih psov umre na teh prekrivajočih se žariščih kot na sosednjih območjih, kažejo novejše raziskave.

Žrtev območja prekrivanja parangalov – modri morski pes

Demistifikacija čeljusti

Ali obstajajo kakršni koli znaki okrevanja teh vrst v okviru obstoječih ukrepov upravljanja? Za številne oceanske morske pse je odgovor še vedno ne.

Trenutno ukrepi, ki so na odprtem morju vzpostavljeni (če sploh obstajajo), ne zadostujejo za zaščito populacij. Obstaja zelo malo ali nič zaščite žarišč aktivnosti morskih psov. In nekateri ukrepi, kot so prepovedi rezanja plavuti morskim psom, se je izkazalo, da so neučinkovita.

Moji kolegi in jaz je pokazala, da so ulovi mednarodno zaščitenih vrst včasih 90-krat večji od uradnih poročil. Torej je pred nami še dolga pot do obnove svetovnih populacij morskih psov.

Žrelo prispevalo k širjenju negativne podobe morskih psov, ki nima nobene podlage v resnici. Namesto tega se zdi, da je vedenje morskih psov kot kompleksno v nekaterih primerih kot pri pticah in sesalcih.

Sledenje morskim psom je razkrilo, da lahko selijo na tisoče kilometrov da se hranijo v določenih oddaljenih habitatih, preden se vrnejo na isti kraj, ki so ga zapustili mesece prej.

Nekateri se raje družijo z znane osebein celo nastanejo morski psi vztrajna družbena omrežjaOrjaški morski psi sodelujejo v vedenje, podobno hitrim zmenkom ko konec poletja oblikujejo plavalne kroge za dvorjenje.

Podoba serijskega morilca je verjetno otežila prepričevanje ljudi, da sočustvujejo s stisko morskih psov. Žrelo prišlo je v času, ko je bilo o morskih psih zelo malo znanega, zato je praznino zapolnila fikcija.

Zdaj pa je več znanstvenikov, ki se ukvarjajo z morskimi psi, zahvaljujoč ŽreloDemistifikacija teh bitij je bil prvi korak k njihovemu morebitnemu okrevanju.

David Sims je profesorica morske ekologije na Univerza v Southamptonu. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

