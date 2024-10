Gremo v živalski vrt

Wakatobijevo potapljaško mesto št. 3, živalski vrt

Živalski vrt je kraj, v katerem lahko uživa vsak. To je torej primerno ime za eno od Wakatobijevih najljubših potapljaških mest. Živalski vrt ima za vsakogar nekaj. Nahaja se precej blizu letovišča. Vožnja s čolnom je kratka, oceanske razmere pa so na splošno mirne. Zaradi raznolikega razpona globin je to mesto idealno za potapljače in potapljače, vključno z novimi potapljači in družinami, ki želijo podvodne čudeže deliti z mladimi.

Stvari, zaradi katerih je to spletno mesto izjemno posebno, so bogastvo njegovih trdih koral in obilje makro življenj, ki bodo lovce na bitja in podvodne fotografe zagotovo zaposlili.

V živalskem vrtu se vrtovi trdih koral raztezajo od plitvine navzdol do globljih delov grebena.

Živalski vrt se nahaja v majhnem zalivu. Pod vodo ima greben amfiteatru podobno konfiguracijo s pobočji, ki obkrožajo osrednjo dolino, ki se začne na plitvi planoti v razponu od 3 do 10 čevljev (1 do 3 metre) in se spušča do več kot 100 čevljev/30 metrov. Blizu obale lahko ljubitelji potapljanja z dihalko raziskujejo nasade, poseljene s koralnim jelenom, številnimi trdimi koralami iz družine Porites in solatnimi koralami. To območje je na splošno dobro poseljeno s pisanim izborom grebenskih rib, skupaj z množico pridnenih živali, ki imajo prednost na peščenih območjih med koralami.

Par Broadclub sip v plitvini v živalskem vrtu

Ko ste v plitvini živalskega vrta, bodite pozorni na sipe, saj jih je skoraj vedno nekaj. Je tudi idealen kraj za iskanje edinstvenih najdb, kot je kozica bogomoljka, ki ima vrteče se oči, podobne tujcem.

Ko se pomaknete v srednje globine, se pobočje bolj strmo obrne in gostota koral se poveča. Linija grebena prehaja v niz valovitih pobočij in množici grebenskih rib v zgornji vodi, ki mrgoli to mesto, se pridružijo bolj eksotične posamezne najdbe, kot so žabe, duhovite ribe in listnate škarpone.

Srednje globine živalskega vrta poleg obilne koralnega pokrova ponujajo tudi številne vetrnice fotografija-pripravljeni pari rib klovnov. Druga priljubljena pri makro navdušencih so gobje korale, ki običajno skrivajo istoimensko gobovo koralno cevo. Ta majhna bela cevka ima trikotno glavo, ki ji daje videz majhnega podvodnega pitona.

Potapljač si ogleduje veliko sodasto gobo s svetlo oranžnim krinoidom na vrhu.

Dlje navzdol po poševnem prepadu grebena začnejo rasti velike spužve v globinah med 50 in 80 čevlji (15 in 25 metrov). Te velike spužve dajejo radovednim potapljačem priložnost, da iščejo drobne zaklade, ki se skrivajo v sodih.

Purple hairy squat lobsters (Lauriea siagiani) are a common resident of large barrel sponges.

En prebivalec spužev, ki ga je razmeroma enostavno najti, je rožnati dlakavi jastog, ki mu pravijo tudi pravljični rak. To občutljivo bitje – ki tehnično ni niti rak niti jastog – je priljubljena tema makrofotografov. Njegovo skoraj prosojno telo žari z biserno svetlobo in intenzivnimi rožnato-vijoličnimi poudarki, medtem ko dlaka iz nežnih belih dlak pričara vilinski videz.

Potapljač preiskuje globlje območje (globina 18.3 m/60 čevljev) s koralami pokritega pobočja živalskega vrta.



Razgiban teren živalskega vrta in širok razpon globin ustvarjata idealen scenarij za dolge profile potapljanja na več ravneh in za večino potapljačev je zelo enostavno zabeležiti 70-minutni potop, ne da bi se zagnali v dekodicijsko stanje – ali se dolgočasili, saj zanimivega nikoli ne zmanjka predmetov. In predstava se ne konča, ko sonce zaide.

Lionfish (Dendrochirus biocellatus) so nočni lovci, ki običajno ne pridejo ven do sončnega zahoda.

Živalski vrt je eno izmed najljubših mest za nočno potapljanje Wakatobija. Predstava se začne tik ob sončnem zahodu z zadnjim valom dejavnosti dnevne izmene, preden se odpravijo v nočna zavetišča. Potem, ko se mrak spremeni v temo, se iz svojih dnevnih brlogov pojavijo nočni lovci in mrhovinarji. Sipe in bobtail lignji prežijo na grebenih, medtem ko dvopikasti lionrib križari v iskanju večerje. Octopus potuhnejo na prosto, raki izkoriščajo okrilje teme, da prebrskajo morsko dno, briljantni ploski črvi in ​​golokraki pa počasi potujejo po dnu. Živalski vrt je tudi priljubljeno mesto za Wakatobijeve značilne fluo-potope, ki prikazujejo grebene v povsem novi luči ter razkrivajo korale in morsko življenje v srhljivih odtenkih žareče fluorescence.

Wakatobi

Pogled iz zraka na potapljaško letovišče Wakatobi in njegov znameniti greben House Reef tik pred vrati.

Potapljaško letovišče Wakatobi se nahaja na jugovzhodnem Sulaveziju v Indoneziji, v osrčju koralnega trikotnika. Ta idilični rajski otok, znan po svojih veličastnih in zelo zaščitenih koralnih grebenih – od znamenitega hišnega grebena in več kot 40 dodatnih lokacij znotraj zasebnega morskega rezervata – je lahko dostopen skozi zasebni let letovišča za goste.

Kliknite tukaj za več informacij o Wakatobi Dive Resort.