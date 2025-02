Potop na pomolu Mandarinfish s potapljaško jahto Wakatobi's, Pelagian

Sončni zahod je bil blizu in pripravljali smo se na potop v mraku na Magic Pier v zalivu Pasar Wajo na jugovzhodni obali otoka Buton v jugovzhodnem Sulaveziju v Indoneziji. Redno obiskuje Wakatobijeva potapljaška jahta Pelagian za živo na krovu, je pomol znan po nečem res posebnem – Mandarinki!

Mandarin (Synchiropus splendidus) je član družine zmajev.

Če še niste videli mandarinke (Synchiropus splendidus), tukaj je tisto, kar pogrešate. Mandarine, članice družine Dragonet, so izjemno osupljive s kričečo barvo, ki jo sestavljajo živozeleni vrtinci na vrhu pretežno oranžnega telesa, obrobljenega v temno modri barvi z rumenimi poudarki okoli glave.

Čeprav mandarine niso posebej redke v tropskem zahodnem in indopacifiškem območju, je njihovo iskanje s kakršno koli zanesljivo obliko doslednosti nekoliko omejeno. To še posebej velja, če je vaš cilj, da jih posnamete med njihovimi bolj ljubezenskimi podvigi.

Med potovanjem po Filipinih v Puerta Galera so me odpeljali na "vročo točko mandarin". Na žalost je bilo tudi to mesto dobro znano vsem potapljaškim operacijam. Izkušnja zame ni bila produktivna niti prijetna zaradi velikega števila prisotnih potapljačev, ki so mesto spremenili tudi v velikansko snežno kroglo delcev.

Samec in samica mandarine (Synchiropus splendidus), člana družine zmajevk.

Za primerjavo, srednji del Pelagianove enotedenske poti vključuje dva dneva v zalivu Pasar Wajo v Butonu. To območje je daleč stran od drugih potapljaških čolnov, ki živijo na krovu, pa tudi daleč od potapljaških letovišč. Glavni element tukaj je potapljanje v blatu, ki postreže z različnimi vrstami morskega življenja, ki jih običajno ne najdete v habitatih koralnih grebenov. In značilna atrakcija so številne ribice mandarine, ki živijo okoli vznožja mesta Magic Pier.

Potop se začne 15 minut pred sončnim zahodom, da se potapljačem omogoči pravilen položaj na dnu na sredini velikega kupa ruševin pod pomolom.

Po tem, ko sem se dvakrat potopil, sem še vedno presenečen nad tem, koliko teh bogato obarvanih rib, približno polovico velikosti mojega palca, je tukaj na tem mestu.

Mandarin (Synchiropus splendidus), ki izhaja iz številnih razpok v skalnem kupu pod Čarobnim pomolom.

Magic Pier Mandarinfish Video: https://youtu.be/JRdHeTgruao

Poleg približno sedemčlanske skupine na tem potopu jih je še več prihajalo iz številnih razpok na moji desni in levi. Večinoma so bile samice, ki so čakale na prihod snubca – ali v tem primeru snubcev, ki so se pojavili v kratkem času.

Edini pravi podatek za identifikacijo spola mandarinke je na splošno njena velikost, saj so zreli samci običajno večji od samic. V večini identifikacijskih knjig rib je povprečna velikost samice mandarine opisana kot 1-1/2 palca v dolžino, samci pa so le nekoliko večji. Kar se mi zdi presenetljivo, je, da je lepo število samcev na Magic Pieru ... no, nadpovprečno in se zdi, da so dolgi skoraj 3 centimetre, zaradi česar se sprašujem, kaj ti tipi jedo.

Razmetavanje svojih stvari

With unabashed confidence, the males will mark their arrival with a little bit of a flourish and pectoral fins fluttering like a hummingbird. And at the same time, they “work the room” by tightly circling the ladies in a courting fashion.

Trojček mandarin (Synchiropus splendidus) med dvorjenjem.

Typically, during this phase of the courtship, the dance might involve up to three fish – one male to two females. But as the more willing individuals of the group take over, pairs will begin a spiraling ascent two to three feet above the coral. The purpose for this maneuver is because mandarinfish are broadcast spawners; both the eggs and sperm are released simultaneously into the water column to be carried away in the currents. To achieve optimum fertilization, the female must come as close to the male’s pelvic fins as she can, at the peak moment of their climb, where she will then release her eggs.

Mandarine so oddajne drstiteljice; jajčeca in semenčice se istočasno sprostijo v vodni stolpec, da jih odnesejo tokovi.

S kamero, opremljeno z modelirnimi lučmi, nastavljenimi na način rdeče luči, sem lahko zlahka sledil napredovanju parov navzgor, ne da bi jih med fotografiranjem izgubil v kadru. Na točki, na kateri bi mislili, da se bosta še naprej dvigovala, bi pari nenadoma prekinili stik in se hitro spustili nazaj na svoje začetno mesto.

Objavil sem kratek članek o fotografiranju teh čudovitih rib, ki jih lahko vidite Klik Tukaj

Dva velika samca mandarinske ribe (Synchiropus splendidus), ki merita drug drugega za morebiten boj.

Looking down and expecting the show to be over, I was surprised to see another male already at it again putting the moves on the next available babe. At the same time, two large males hit a disagreement on who should stay and who should go. With dorsal fins erect, the two sized each other up trying to determine who was the bigger badass, which I thought was hilarious given their excessively flamboyant coloration. Expecting to see the fur, rather fins fly, their squaring off behavior suddenly came to an end in a draw.

V razponu kakšnih 35 do 40 minut je bilo celotno območje znotraj tega skalnega nasipa pod pomolom videti kot nihajoči samski klub mandarinskih rib s kar 3 do 4 različnimi samci, ki so se uspešno parili z do 6 različnimi samicami. Govorite o tem, da imajo nekateri fantje vso srečo.

