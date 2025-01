Izkoriščanje pri Wakatobiju

Obiskovalci Wakatobija pogosto pohvalijo neokrnjeno stanje koralnih grebenov in izjemno raznolikost morskega življenja v zasebnem morskem rezervatu letovišča.

Čudovit šopek trdih in mehkih koral na robu spusta na Wakatobijevem hišnem grebenu.

In za nekatere navdušene potapljače in potapljače Wakatobi ni samo kakovost podvodne izkušnje tista, ki jo uvršča v razred zase, ampak tudi količina. Naučili so se, da je s pravilnim načrtovanjem mogoče varno in udobno preživeti večji del dneva v in pod vodo v letovišču.

Dolgonosi jastreb lepo sedi v mehkih koralih.

Kot je to opisal gost Paul Moliken: »Moj urnik v Wakatobiju za en čudovit dan je: vstati, potapljati morsko travo, pojesti zajtrk, ujeti potapljaško ladjo, prigrizniti na ladji med intervalom na površju, se znova potopiti, pojesti kosilo, dihalka na Hišni greben, naredi tretji potop z ladjo, pojej večerjo, snorkljaj na pomolu, ko se zmrači, spi."

Medtem ko se Paulov urnik v vodi morda komu zdi ambiciozen, poudarja možnosti potapljanja in snorklanja, ki jih ustvarja Wakatobijeva edinstvena kombinacija podvodne topografije in letoviških storitev. Natančneje, gre za potapljaška mesta, ki so idealna za profile na več ravneh, urnike, ki se prilagajajo podaljšanim časom dna, in popoln dostop do hišnega grebena, ki dodatno širi priložnosti v vodi.

Na številnih potapljaških mestih v zasebnem morskem rezervatu Wakatobi se formacije grebenov začnejo nekaj metrov od površine in se hitro spustijo v globino vzdolž strmih pobočij ali sten. Z izkoriščanjem večnivojskih profilov, ki jih omogoča ta topografija, je možno močno podaljšati čas dna, ne da bi šli v postopno dekompresijo. Te velikodušne čase na dnu omogoča tudi urnik potapljanja z ladjo letovišča, ki gostom omogoča dovolj časa, da uživajo v dveh ležernih potopih pred kosilom in popoldanskem potopu.

Paul pravi, da je ključ do daljšega in bolj prijetnega časa na dnu v Wakatobiju ta, da večino potopa ohranite na srednjih globinah. »Nekateri potapljači se želijo spustiti vse do 100 čevljev,« pravi, »toda v resnici so barve tam spodaj manj živahne, in kar je najpomembneje, čas dna je veliko krajši. Resnično ni potrebe iti globoko in končati z 20- do 30-minutnim potopom, ko je odlična akcija nad 70 čevljev, kar omogoča 70-minutne potope.”

»Wakatobi dobiva veliko pohval od svojih gostov,« pravi Paul, »toda en vidik počitniške izkušnje, ki se zdi podcenjen, je, kako čudovito je imeti tri 70-minutne potope na dan. Je tako lagodno in prijetno in ni vam treba skrbeti, da bi porabili zrak ali se sprostili.”

Drugi element Paulove strategije največjega časa za vodo je tik pred letoviščem v obliki hišnega grebena. »Če izberete potapljaški paket Wakatobi, imate tudi neomejeno uporabo neverjetnega hišnega grebena, dolgega dve nogometni igrišču,« pravi, ki je dosledno imenovan za enega najboljših na svetu. "Vsekakor je bolj zdrav, bolj barvit, bolj poln rib in bolj osupljiv kot kateri koli drug, kar sem jih videl, bodisi v Lembehu ali na Karibih."

Poleg tega, da služi kot točka vkrcanja za Wakatobijevo floto potapljaških čolnov, je pomol letovišča ključna dostopna točka za potapljaški House Reef, ki se razteza več sto metrov v obe smeri.

»Vi in vaš prijatelj se lahko potapljate po čudovitem hišnem grebenu Wakatobi tolikokrat kot vi računalnik bo dovolil,« pravi Paul. »In tudi če ga ne uporabljate za potapljanje, potapljanje na hišnem grebenu nikoli ne razočara. Kadar koli želite, lahko začnete kar z obale ali pa se spustite s pomola. Na voljo so tudi taksi čolni letovišča, ki so na voljo vsak dan. Preprosto skočite noter, se na kratko zapeljite do svojega najljubšega dela grebena in nato odplujte nazaj po svojem prostem času.«

Najboljši čas za iskanje mehkih koralnih sladkarij med vejami mehkih koral je, ko sonce zaide, kar je dodatek k številnim nepozabnim najdbam, ki jih lahko najdete med nočnim potopom Wakatobi.

Paul pravi, da obožuje tudi priložnosti za potapljanje po mraku okoli dolgega pomola Wakatobi. »Med svojim večernim potapljanjem z masko sem videl seznam prvih osebnih stvari, vključno s parjenjem. hobotnica, jeguljo ličinko in na stotine pirosomov.«

»Ker sem bil v Wakatobiju večkrat, odkar me je prvič poklical leta 2015, lahko potrdim številne neverjetne vidike letovišča: hrano, razkošje, prijaznost in še veliko več,« pravi Paul. “To je le nekaj razlogov, zakaj se vračam decembra in komaj čakam!”

Za več informacij o potapljaškem letovišču Wakatobi obiščite wakatobi.com