Pridružite se Scuba Scene v začetku leta 2025 in prihranite £££

Veličastno All Star Scuba Scene je nedvomno ena najboljših jadrnic, ki trenutno delujejo v egipčanskem Rdečem morju, z vzvišeno mešanico velikega morskega plovila, odlične storitve posadke, okusnih obrokov štirih kuharjev na ladji in potapljaške ekipe, ki jo vodita Elke Bojanowski in Ahmed Fadel.

Zdaj vam All Star Liveaboards ponuja nekaj osupljivih ponudb v zgodnji sezoni, da sami izkusite 48.5-metrsko potapljaško sceno z jeklenim trupom, z neverjetnimi 35 odstotki popusta na izlete marca in aprila 2025. To je neverjetna cena za tako vrhunsko čoln.

Klimatiziran salon je ogromen, z ogromnim zaslonom za briefinge in predstavitve

Potovanja s tem fantastičnim 35-odstotnim popustom so:

3.–10. marec – sever – 1,187 USD

10.–17. marec – North & Brothers – 1,232 USD

17.–24. marec – North & Brothers (teden tehnologije) – 1,232 USD

24.–31. marec – North & Brothers – 1,232 USD

31. marec–7. april – sever – 1,187 USD

7.–14. april – Sever in Tiran – 1,187 USD

14.–21. april – sever – 1,187 USD

Da, Scuba Scene ima bazen ... ok, tam ne boste delali krogov, vendar ne morete premagati, da se na koncu potapljaškega dneva tukaj ohladite s hladno pijačo ...

Pridružite se All-Star Scuba sceni za vrhunsko Rdeče morje

Prav tako je še nekaj prostih mest za epsko dvotedensko pustolovščino na deski v živo na All Star Scuba Scene julija 2025, ki zajema VSA najboljša področja potapljanja v Egiptu.

To je zelo edinstven načrt poti, ki ga je ekipa All-Star sestavila posebej za direktorja uredništva Scuba Diver Marka Evansa, zdaj pa imate priložnost, da se pridružite pustolovščini. Ob odhodu iz Port Ghaliba se bomo odpravili na Abu Dabbab in Marsa Alam, Rocky Island, Zabargad, Fury Shoals, Daedalous, Elphinstone, Brothers, Safaga, Ras Mohammed, Tiran reefs, Thistlegorm, Rosalie Moller, Abu Nuhas in Umm Gamar , preden se je končno vrnil v Hurghado.

Kabine, ki so vse na glavni palubi ali zgornji palubi ob bazenu, so prostorne in dobro opremljene

Mark ga je poimenoval 'Ultimate Rdeče morje', saj doseže vsa večja mesta. Obeta se izjemno potovanje – zakaj bi izbrali sever, globoki jug ali obalne morske parke, ko pa lahko vse opravite v enem mega štirinajstih dneh?

Potovanje poteka od 14. do 28. julija 2025, tako da bo Ras Mohammed v polni sezoni gnezdenja (Markov absolutno najljubši čas za potapljanje po tem izjemnem mestu). Cena na osebo je 4,200 USD (torej približno 3,300 GBP).

Za več informacij o potovanjih s popustom v zgodnji sezoni ali epski dvotedenski julijski odisejadi (prostih je le še nekaj kabin in ko jih ni več, jih ni več), kontaktirajte All Star Liveaboards na: info@allstarliveaboards.com