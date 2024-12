Novi zemljevidi prikazujejo območja visokega tveganja za trke kitolovcev

Omejitve hitrosti plovil in preusmeritev lahko zmanjšajo davek za kite, pravi ANNA NISI z Univerze v Washingtonu

Predstavljajte si, da ste sinji kit, ki plava ob obali Kalifornije, kot vsako pomlad. Iščete kril v Kanal Santa Barbara, območje, ki mrgoli rib, gozdov alg, dna morske trave in drugega podvodnega življenja, pa tudi vibrira zaradi hrupa ladijskega prometa. Nenadoma postane hrup glasnejši.

Začnete se počasi, plitko potapljati, vendar brez velike nuje – navsezadnje se je vaša vrsta razvijala milijone let brez tega skrivnostnega hrupa, zakaj bi torej vedeli, kaj storiti, ko ga slišite? Minuto kasneje te usodno zadene kontejnerska ladja.

Vaše telo počasi tone dnu oceana, kjer bo hranijo globokomorska bitja desetletja ampak bo nikoli ne bo viden spet ljudje. Res, tvoja smrt ostane neopazen; plovilo komaj zazna udarec v pripadnika največje živalske vrste na Zemlji.

Trki z ladjami so kritična grožnja za mnoge velike vrste kitov. Čeprav je te dogodke težko preučiti, znanstveniki ocenjujejo, da ladje vsako leto pobijejo na tisoče kitov. V nekaterih regijah kiti poginejo zaradi udarcev s plovili tako pogosto presega tisto, kar velja za trajnostno po desetletjih kitolova. Nekaterim grozijo trki s plovili kritično ogrožene vrste.

To kažejo raziskave in izkušnje preprosti ukrepi lahko zmanjšajo te trke – na primer preusmeritev ladijskih poti, da bi se izognili pomembnim območjem za kite, ali zmanjšanje hitrosti plovil. Toda za izvajanje teh posegov morajo znanstveniki in oblikovalci politik vedeti, kje so kiti najbolj ogroženi. Trčenje ladij za križarjenje in kontejnerskih ladij je ena najresnejših groženj ogroženim vrstam kitov.

Kartiranje tveganja za kite

V novo objavljeni študiji v Znanost, sodelavci in jaz kartirano globalno tveganje trkov z ladjami za štiri vrste največjih kitov na Zemlji: modrega, kita s plavuti, grbavca in kita semena. Znotraj obsega vsake vrste smo ugotovili, da so plovila vsako leto prepotovala tisočkratno razdaljo do Lune in nazaj.

Naši zemljevidi razkrivajo razširjeno tveganje trčenja plovil na območjih, vključno z zahodno obalo ZDA, Sredozemskim morjem in severnim Indijskim oceanom. Te cone že so dokumentirali visoko stopnjo udarcev ladij.

Našli smo tudi številne druge regije s podobnimi stopnjami tveganja, ki so manj raziskane in priznane. Vključujejo več odsekov vzdolž obal Južne Amerike in južne Afrike ter območje okoli Azorov ob obali Portugalske.

Predvideni vzorci trkov kitovcev. Vijolično obarvana območja so mesta z večjim tveganjem trkov z ladjami, z visoko stopnjo ladijskega prometa in visoko primernostjo habitata za vsako vrsto. Tveganje trka z ladjo je bilo predvideno za vsako vrsto na njenem zemljevidu območja razširjenosti – kot ga je opredelila IUCN – ki za kite plavutače izključuje trope (Anna Nisi, CC BY-ND)

Večina območij z visokim tveganjem je nezaščitenih

Kiti so večinoma nezaščiteni pred trki plovil po vsem svetu. Identificirali smo žariščne točke tveganja trčenja – območja z največjim 1 % predvidenega tveganja na svetovni ravni, ki predstavljajo najbolj tvegana mesta za vsako vrsto.

Ugotovili smo, da je manj kot 7 % vročih točk s tveganjem trkov uvedlo ukrepe za zmanjšanje trkov, kot je omejitev hitrosti plovil ali zahteva, da se ladje izogibajo določenim območjem. Izjeme so zahodna in vzhodna obala Severne Amerike ter Sredozemlje, kjer je stopnja obvladovanja ladijskih napadov višja.

Kjer takšni ukrepi obstajajo, so pogosto prostovoljni. Obvezne omejitve hitrosti zajemajo samo 0.54 % žarišč tveganja trka za modre kite, 0.27 % za kite grbavce in nobene žariščne točke za kite plavutute ali kitove kitove.

Za vsako vrsto smo ugotovili, da je tveganje za nalet ladje večje znotraj izključne ekonomske cone (izključne ekonomske cone) – območja do 200 navtičnih milj od obale, v katerih ima vsaka država izključno pristojnost nad morskimi viri – kot na odprtem morju. To lahko olajša izvajanje ukrepov ohranjanja in upravljanja na teh območjih.

Znotraj izključnih ekonomskih con lahko posamezne države sprejmejo prostovoljne ukrepe za plovila ali predlagajo obvezne spremembe prek Mednarodna pomorska organizacija, ki ureja mednarodni ladijski promet. Države imajo veliko priložnosti za zaščito kitov v svojih nacionalnih vodah.

Ker pa politične meje kitom ne pomenijo nič, bi bil najučinkovitejši pristop, če bi sosednje države uskladile prizadevanja za zmanjšanje tveganja trčenja ladij. čez selitvene poti kitov. Spodnji videoposnetek prikazuje uporabo prostora v oceanu s strani kitov, zasenčen od modre (območja z manjšo uporabo) do bele (območja z veliko uporabo), na njem pa je prekrit globalni ladijski promet, obarvan glede na hitrost plovila.

Ugotovili smo tudi visoko stopnjo tveganja trčenja ladij v obstoječih zaščitenih morskih območij, (MPA) – območja, kjer so države sprejele različne ukrepe za ohranjanje in upravljanje morskega življenja.

Večina teh zaščitenih morskih območij je bila ustvarjena za zaščito morskega življenja pred ribolovom, le redki pa postavljajo kakršne koli omejitve ali predpise za ladijski promet. Kadar MPA vsebujejo visoko stopnjo tveganja za nalet ladij, bi lahko vlade dodale takšne ukrepe nalogam zavarovanih območij.

Prednosti zaščite kitov

Zaščita kitov pred ladjami bi koristila tudi drugim vrstam. Plovila lahko udarijo številne morske vrste, vključno s tjulnji, morskimi želvami, morskimi psi, ribami, pingvini in delfini.

Pomorski promet je glavni vir podvodni hrup, Ki je velika grožnja morskemu življenju. Podvodni hrup lahko moti hranjenje, ovira komunikacijo in povzroča stres pri mnogih vrstah. Plovila teči bolj tiho pri nižjih hitrostih, zato lahko ukrepi za zmanjšanje hitrosti zmanjšajo onesnaženje s hrupom in tveganje trka.

Ljudem lahko koristi tudi upočasnitev in preusmeritev ladij. Ko plovila potujejo počasneje, se njihov izkoristek goriva poveča, kar zmanjša njihov emisij toplogrednih plinov. Pomorska ladijska industrija trenutno proizvaja emisije ogljika primerljivi s tistimi iz letalstva.

Z upočasnitvijo plovil se zmanjšajo tudi emisije škodljivi onesnaževalci zraka ki ogrožajo zdravje ljudi na obalnih območjih in po ocenah prispevajo k stotisoče prezgodnjih smrti letno.

Leta 2023 so na primer plovila, ki sodelujejo z a prostovoljna upočasnitev v Kaliforniji zmanjšali za 45,000 ton izpustov toplogrednih plinov in 1,250 ton dušikovih oksidov ter zmanjšali tveganje za kite za več kot polovico.

Spreminjanje poti plovil lahko naredi vode varnejše za lokalne ribiče. Na Šrilanki na primer gost ladijski promet objame obalo in se prekriva z lokalnimi ribiči ter modrimi kitovi, ki iščejo hrano. Trčenja s tovornimi ladjami so ubil več ribičev tam v zadnjih letih.

V odgovor so nekatere ladjarske družbe prostovoljno zamenjajo vozni pas dlje od obale, da se zmanjša nevarnost trčenja z ljudmi in kiti.

V našem medsebojno povezanem svetu je 90 % potrošniškega blaga potovanje z ladjo preden pridejo na trg. Večina predmetov, ki jih potrošniki v bogatih državah kupijo v vsakdanjem življenju, je v nekem trenutku potovala čez ocean.

Naša študija kaže, da je tveganje trčenja ladij zelo razširjeno – vendar po našem mnenju je zaščita kitov pred temi trki rešljiva težava. Z zaščito kitov lahko tudi ljudje zaščitimo sebe.

ANNA NISI je podoktorski raziskovalec biologije na Univerza v Washingtonu. Ta članek je ponovno objavljen od Pogovor pod licenco Creative Commons. Preberi Originalni članek.

