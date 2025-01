Noronha: potapljaška točka v Atlantiku

PIERRE CONSTANT je obiskal otok Fernando de Noronha, vzhodno od Brazilije, da bi poskusil njegovo edinstveno vzdušje in še posebej potapljanje



Če bi bili južnoameriška morska ptica, bi lahko leteli 525 km od Recifeja ali 350 km od Natala na severovzhodni obali in pristali na majhnih delcih kopnega. Fernando de Noronha je za Brazilijo to, kar so Galapaško otočje za Ekvador na drugi strani celine.

Rdeča noga

Otočji sta si na nek način zelo podobni. Leži nekoliko južneje od ekvatorja, oba sta vulkanski žarišči, ki sta nastala iz razpok v oceanu, in plodna zatočišča za morske ptice. In v obeh je potapljanje ena najbolj priljubljenih dejavnosti.

21 otokov Noronha je veliko starejših od Galapagosa. Ležijo na južnoameriški plošči z nizom vulkanov, vključno z atolom Rocas, ki se razprostirajo proti zahodu.

Otočje je 24. julija 1503 odkril portugalski raziskovalec Gonçalo Coelho, ki ga je financiral Fernao de Noronha, vendar, kot pravi zgodba, zasluge pripisujejo Americu Vespucciju, italijanskemu članu odprave, ki je prvi opisal otoke.

Potapljači plavajo v kanalu

Kasneje so ga zasedli Nizozemci, preden so ga prevzeli Francozi, leta 1737 pa so ga dokončno prevzeli Portugalci. Zgradili so več utrdb, vključno s trdnjavo Nossa Senhora dos Remedios, Fernando de Noronha pa je postal razvpit kot cilj političnih zapornikov.

Charles Darwin je prišel na HMS Beagle leta 1832, v začetku leta 1900 pa so bile ustanovljene italijanske in francoske naselbine za trgovino in polaganje podmorskih kablov. Komercialni leti Aeropostale so povezovali Južno Ameriko z Evropo in Afriko, med drugo svetovno vojno pa je Noronha postala baza ameriškega letalstva.

Nacionalni morski park

The Brazilian military administered the islands from 1942 to 1988, when the islands were declared a national marine park, and today tourism fuels the economy. Noronha has become a dream počitnice island for wealthy Brazilians.

Vhod v nacionalni morski park

Fernando de Noronha je bil leta 2001 uvrščen na Unescov seznam svetovne dediščine in ga upravlja Inštitut Chico Mendes za ohranjanje biotske raznovrstnosti (ICMBio), ki je pri Ministrstvu za okolje. Rocas se upravlja ločeno kot biološki rezervat, prepovedan za obiskovalce.

Za morski park je bil pripravljen načrt trajnostnega razvoja, pri čemer je pomagalo lokalno prebivalstvo. Turistična mesta in infrastruktura so strogo nadzorovani.

Potapljač z maslenim žarkom v kanalu

Let GOL iz Recifeja traja eno uro. Ob prihodu plačate TPA (Permanency Tax), ki znaša 76 realov (približno 10 GBP) na noč, vendar se povečuje, ko dlje ostanete. Urad morskega parka nebrazilcem zaračuna vstopnino v višini 222 R$ (30 GBP), ki velja 10 dni.

Večina prenočišč je v gostilne ali penzioni. Življenje in hrana sta na otoku draga.

Trije potapljaški centri delujejo iz Porta na severovzhodni obali, potapljaške trgovine pa se nahajajo tudi v kolonialnem portugalskem mestu Vila dos Remedios z njegovimi zgodovinskimi stavbami, kot sta Palacio Sao Miguel in cerkev Nossa Senhora dos Remedios .

Marina v Portu

Plaža Pico do Meio, pogled iz utrdbe Nossa Senhora dos Remedios

Impozantna utrdba Nossa Senhora dos Remedios na strmini s pogledom na mesto ponuja lep razgled na Porto, Praia do Meio (Srednja plaža) in znamenito skalo Pico de Meio v obliki palca, atrakcijo ob sončnem zahodu.

Otoki so izpostavljeni vzhodno-zahodnemu južnemu ekvatorialnemu toku in jugovzhodnim pasatom. »Notranje morje« na severni obali je med aprilom in novembrom mirno, v drugih obdobjih leta pa nadzor prevzamejo severovzhodni pasati.

"Zunanje morje" na južni obali je običajno razburkano, vendar je vidljivost jasnejša, zato potapljaške operacije izbirajo mesta glede na letni čas.

Temperatura vode je vse leto 28 °C, vidljivost pa je od 25 do 40 m. Noronhino potapljanje s svojimi 25 potapljaškimi mesti velja za najboljše v Braziliji.

Podvodna pokrajina, ki je v bistvu sestavljena iz črnih vulkanskih bazaltov, je precej dolgočasna s svojimi balvani, grebeni, včasih kanjoni, plavalnimi prehodi in jamami. Kjer v kanalih tečejo tokovi, spužve prekrijejo skale, ki postanejo zelo barvite, pogosto živo rdeče. V nasprotnem primeru so postelje z zelenimi algami in morskim grozdjem običajne.

Gobice zagotavljajo stacionarno barvo

Potapljaški dnevi

Tovornjaki pobirajo potapljače pri njih gostilna ob 7.15 zjutraj in vodniki podajo kratke informacije o napravah za čoln in potapljaških mestih. Nekateri govorijo angleško ali špansko, čeprav je običajno brazilsko. Potapljaška mesta so oddaljena od 10 do 30 minut.

Med mojim bivanjem v decembru je bila večina potapljanja v Notranjem morju med vzhodno in zahodno točko severne obale Noronhe.

Cordilhieras, blizu severovzhodne konice, je potopljen greben z veliko algami. Tam je običajen prizor majhna šola modro-zlatih črtastih gruntov (Haemulon chrysargyreum). Brazilska papiga (Sparisoma amplum) so zelene na hrbtu in rdeče na trebuhu pri samicah, odrasli samci pa so svetlo modri z rdečim polmesecem na repu.

Rumenoprogasto godrnjanje v votlini

Mlada brazilska papiga

sivi bermudski morski klen (Kyphosus sectatrix) se premikajo v majhnih skupinah, tako kot črne margate (Anisotremus surinamensis), visoko telo s strmo glavo in srebrnkasto s črno liso za škrgami.

Bermudski morski klen

Črne margate

Naletel sem na želvo jastrebovo kljuno (Eretmochelys imbricata) brez potapljačev in modre barve (Acanthurus coeruleus), ena redkejših vrst rib kirurgov.

Želva kljunasta paša

Ilha do Meio (Srednji otok) leži med Ilha da Rata (Rat Island) in Portom. Tamkajšnja ideja je v bistvu raziskovanje jam in plavanje v plitvi vodi, prikradenje noter in ven za potapljaškim vodnikom, medtem ko vas podvodni fotograf podjetja All Angle čaka na drugi strani. Fotografije so zvečer na voljo v potapljaški trgovini po 30 $ na kos (približno 4 £).

Jame živijo z bakrenimi pometači (Pempheris schomburgki), mala škarnja z modrimi lisami in rumenim trebuhom (Cephalopholis fulva), pari francoskih angelfish (Pomacanthus paru) in modre zanke. Zadaj na površju veselo letajo črni nodi in rumenorepe tropske ptice.

zajček

Francoski angelfish v kanalu

Rumena tropska ptica

Na zahodnem koncu otoka je Ponta da Sapata gnezdišče za rdečenoge tulce. Caverna da Sapata, podvodni lok s peščenim dnom, nudi zatočišče južnim žarkom (Dasyatis Americana), s poprovimi konicami na hrbtu. Brez motenj potapljačev ohranjajo zenovski odnos.

Potapljači v jami

»Nekatere želve se izgubijo v odročnih kotičkih jame in končajo kot okostnjaki ...« potrdi Julio, ki veselo nasmejano pozira poleg lobanje. Dobra vidljivost daje prednost dobrim slikam. Mini stena na zunanji strani razkriva tri načečkane ribice (Aluterus scriptus) in belopikčasta oranžna ribica (Cantherhines macrocerus).

Tri načečkane ribice ...

…in belopikčasto oranžno ribo

Cagarras, na vzhodni strani Noronhe, zahodno od Rat Islanda, je gnezdišče zamaskiranih slic. Globlji potop v coni 32 m je tudi kraj za zelenortske jastoge (Panulirus charlestoni), black jack (Caranx lugubris), francoski angel in vidna brazilska papiga.

Zelenortski jastog

V kanalu

Buraco das Cabras, 20 m globoko, je bolj produktiven za fotografe. Potepujoči morski pes dojilja (Glingsmostoma cirratum) povzroči razburjenje in se mi na koncu približa brez strahu. Veliki žarki žarki, pokriti s peskom, opazujejo potapljače, kako gredo mimo.

Podivjana predstava brazilskih 'youpie' potapljačev z odprtimi rokami za želvo in pred uradnim fotografom prikazuje razposajenost. Potrpežljivo čakam, da pridem na vrsto, da se približam bitju, ki se pase med skalami.

Morski sprožilec (Canthidermis sufflamen) pluje mimo in Bermudski morski klen se je razbohotil v majhnih oblakih. Na koncu potopa znotraj kanala, med otokoma Rat in Middle islands, mi oko zgrabi veliko staro portugalsko sidro, okrašeno z rdečimi gobami. Lebdeč v toku preletim ljubko pavo iverko (Bothus lunatus) prekrivanje zaobljene skale.

Staro sidro okrašeno z gobami

Cabritos, na severovzhodni konici, se začne v bistrih vodah zunanjega morja in vstopi v kanal. Plitvo, barvito mesto se ponaša s številnimi kamni v obliki gob, pokritih z gobami.

Black jack in jata doktorskih rib (Acanthurus chirurgus), jack s konjskimi očmi (Caranx latus) s svojimi viličastimi rumenimi repi in rumenimi kozlički (Mulloidichthys martinicus) dokončaj predstavo. Drugo staro sidro, še večje, me pusti odprtih ust.

Black jack v plavanju

Željo za zadnji dan potapljanja mi bosta izpolnila Leo in Julio. Ob zahodni konici otoka je podvodni vrh Cabeço da Sapata običajno izpostavljen močnim tokovom in gibanju vode, vendar doživimo le rahlo valovanje.

Velik morski pes dojilja prehaja kot senca čez belo peščeno dno. Mimo se vrti majhna šola konjskih oči. pasji hlastač (Lujanus jocu), srebrne barve s palicami na zadnji strani, lebdijo kot miroljubni cepelini.

Morski pes medicinska sestra

Oblaki rumenega kromisa (Chromis multilineata) se zibljejo s tokom nad vrhom, medtem ko jate črnih triggerfish (Melichthys niger) lebdite v modrem.

Črni sprožilec

Trinta Reis v Mar de Fora se nahaja sredi južne obale med nastajajočimi skalnimi otočki. Ocean je tako nemiren, kot je bilo pričakovano, toda pod vodo je vse mirno. Bel pesek je izklesan z valovitimi oznakami na velikem prostranstvu za dober fotografski učinek.

Zaplujemo v plavanje in vstopimo v kanjon z južnimi žarki in črnim jackom. Ko izstopim, sem priča grebenskemu morskemu psu (Carcharhinus perezi), ki veličastno tava po velikem prostranstvu belega peska.

Karibski morski pes v daljavi

Leo se sprosti na varnostnem postanku

To je atmosfersko okolje z veliko svetlobe, zaradi česar pozabite, da je bil Fernando de Noronha kraj za obsežen obrtni ribolov morskih psov med letoma 1992 in 1998. Na žalost so bili tarče črni žolčnik, greben, svilnat, limonin, medicinska sestra, tiger in kladivo.

Življenje na kopnem

Divje živali na oceanskih otokih so izjemno omejene. Sesalcev v Noronhi praktično ni, razen podgan in drugih sluz, glodavca kostanjeve barve, ki so ga zgodnji naseljenci uvedli za hrano.

Moco

Teju kuščar

Črno-beli kuščar Teju, ki ga najdemo predvsem v gozdu, je bil v petdesetih letih prejšnjega stoletja prinešen s severovzhoda Brazilije, da bi skrbel za podgane, in zraste do približno 1950 cm. Ima rožnat razcepljen jezik, kot kuščar varan, a ker napada lokalne ptice, je nezaželen plenilec na otoku.

Ko se je Charles Darwin 20. februarja 1832 (tri leta pred obiskom Galapagosa) izkrcal na Noronhi, se je čudil bujnemu tropskemu gozdu z magnolijami, lovorovimi drevesi, okrašenimi z nežnimi cvetovi, in drevesi, ki obrodijo sadje.

Gozdni rak

Ti prvotni gozdovi so prenehali obstajati, potem ko je Noronha postala kazenska kolonija, in do konca 19. stoletja je bil otok skoraj popolnoma izkrčen, vendar se je počasno okrevanje začelo leta 1988 s statusom morskega narodnega parka.

Konservatorske projekte vodi ICMBio. Poleg biološkega rezervata atola Rocas obstaja projekt Tamar za ohranitev petih vrst morskih želv, za katere je znano, da obiskujejo otoke: zelene, jastrebove želve, karate, oljčne želve in usnjarice, čeprav potapljači običajno vidijo le prvi dve.

Drugi projekt se nanaša na delfine vrtače (Stenella longirostris), ki imajo stalno prebivalstvo v osamljeni Baia dos Golfinhos na severozahodu. Obiskovalci prihajajo zgodaj zjutraj, da bi opazovali igro delfinov v zalivu.

Baia dos Porcos

Na voljo so številne poti, čeprav je za nekatere potrebna predhodna rezervacija, ker jih ob določenem času vodi oseba z licenco ICMBio vodnik. Večina vodi do plaž ali razglednih točk in lahko traja od 15 minut do treh ur.

Številne agencije ponujajo tudi zasebne izlete z lastnim prevozom ali celo križarjenja za snorkljanje ali opazovanje delfinov.

Neodvisni potniki z nizkim proračunom lahko ujamejo brezplačen avtobus 'Coletivo', ki vozi naprej in nazaj med Portom na severovzhodu in Sueste na jugozahodu po BR-363, kar omogoča dostop do začetka vseh poti in eksotičnih plaž. Fernando de Noronha je resnično brazilsko doživetje, kjer je tujec zelo dobrodošel, a vsekakor nenavaden!

Proti koncu mojega bivanja grem mimo hiše s pisanim napisom na vratih z napisom »Sorria voce esta na paraiso” – “Nasmehni se, v raju si”.