5 km globok potop razkrije letalo, zemljevid + skrivnostni avto

Skrivnostni avto, prva vojaška letala iz bitke za Midway, ki so jih našli pod vodo, in poslikava, ki odraža ponos mornarjev na njihovo letalonosilko, so bila presenetljiva odkritja na globoki razbitini iz druge svetovne vojne prejšnji konec tedna.

Takrat se je ROV potopil skozi 5 km globoko razbitine USS Yorktown, v okviru odprave, ki jo vodi NOAA Ocean Exploration team.

Odkritja so bila narejena 19. in 20. aprila z uporabo Deep Discoverer ROV, razporejen z ladje NOAA Okeanos Explorer. Potopi so bili del odprave Papahanaumokuakea ROV & Mapping Expedition, ki je potekala približno 1,600 km od Honoluluja na severozahodnih havajskih otokih v Tihem oceanu.

USS Yorktown (CV-5) je bil udeležen v številnih operacijah druge svetovne vojne, preden ga je potopila japonska podmornica po bitki za Midway, pri čemer je umrlo 2 mož. Razbitino so našli leta 141 med skupno odpravo ameriške mornarice in National Geographica, ki jo je vodil Robert Ballard.

Septembra 2023 Divernet poročal o 'karakterizaciji' Poslanstvo do ostankov 250 m dolgega nosilca, ki ga vodi Ocean Exploration Trust z raziskovalne ladje Nautilus, vendar so bili nedavni potopi prvi, ki so raziskali krov hangarja plovila.

"Potopi v letu 2025 so temeljili na tem prejšnjem delu, zagotavljajo odgovore na obstoječa vprašanja in povzročajo nove skrivnosti, ki jih morajo zgodovinarji in znanstveniki razbrati," je izjavil NOAA.

Je bil Woody?

Avto, viden iz ROV (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Veliko presenečenje za ekipo je bilo, ko so opazili šibek obris avtomobila, medtem ko so gledali v krmno palubo hangarja z leve strani.

S pomočjo strokovnjakov na kopnem so ga kasneje pogojno identificirali kot črnega Forda Super Deluxe 'Woody' iz leta 1940-41 – vendar so pozvali druge, naj jim sporočijo, če imajo druge zamisli.

Avto s pravokotnimi zadnjimi okni, deljenim vetrobranskim steklom, parkirnimi lučmi nad žarometi in kromiranim odbijačem (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Na delu sprednje plošče avtomobila je bilo mogoče videti napis "LADIJSKI SERVIS - MORNARICA". Ena od teorij je, da bi ga kontraadmiral Frank Fletcher, kapitan Elliott Buckmaster ali drugi častniki morda uporabljali med opravljanjem poslov v tujih pristaniščih.

Vendar pa je skrivnost, zakaj je ostala pospravljena na krovu hangarja po 48-urnem postanku ladje v Pearl Harborju zaradi popravila, ko je bilo znano, da se odpravlja v bitko za Midway.

Na sprednji plošči je napis »LADIJSKA SLUŽBA – MORNARICA« (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Škatlasti avto je imel platneno streho, kromiran odbijač in rezervno pnevmatiko zadaj (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Med bitko so morali obupano poskušati popraviti seznam na letalonosilki, tako da so odvrgli letala in topove, zato se je ekipa spraševala, ali ima avto kakšen pomen, ki preprečuje, da bi ga tudi vrgli čez krov.

Obnovljen 41 Ford Super Deluxe 'Woody' (Sicnag)

Letalo in zemljevid sveta

Rezultat potopov ROV je bilo tudi prvo odkritje letala, ki leži pod vodo na bojišču Midway.

Kljub številnim nevarnostim zapletov so piloti ROV Global Foundation for Ocean Exploration lahko dostopali Yorktownkrovu hangarja skozi ladijski jašek dvigala št. 3. Tam na zadnji desni strani so našli zmešane razbitine vsaj treh potapljajočih bombnikov Douglas SBD Dauntless.

Deep Discoverer pregleduje poškodovani potopni bombnik SBD Dauntless, shranjen na krovu hangarja v Yorktownu (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Eden od teh je bil še popolnoma oborožen in je ležal obrnjen z bombo v nosilcu za izpust. Drugo letalo z jasno oznako "B5" na trupu naj bi bilo Št. 4581, SBD-3, dodeljen šesti bombni eskadrilji USS Podjetje (CV-6).

V zmedi bitke, Yorktown je dobil dve od Podjetjeletalo, ki je bilo med napadom na japonsko letalonosilko močno poškodovano Kaga. Ti so bili pozneje zažgani, ko so udarile tri sovražne bombe Yorktown.

Potapljajoči bombnik Dauntless z oznako 'B5' na trupu pod strelčevim obročem (sredina) z drugo oznako '5' na zgornji površini desnega krila (spodaj). Domneva se, da je eno od dveh letal USS Enterprise, ki sta pristali v Yorktownu (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Vsaj tri letala so bila v zadnjem dvigalu št. 3, vključno s prevrnjenim in še oboroženim SBD Dauntless (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Prav tako so bile prvič pridobljene slike stenske slike 13 x 3.5 m, ki prikazuje zemljevid sveta, na katerem so prikazane vse USS Yorktownpotovanja. To je bilo ročno poslikano v jašku dvigala, čeprav je bilo na zgodovinskih fotografijah le delno vidno.

Deep Discoverer osvetljuje ročno poslikano fresko (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Detajl stenske poslikave (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

»Njegovi motivi kažejo ponos, ki ga Yorktown's mornarji so imeli za svojo ladjo, v svetovnem merilu Yorktowndejavnosti in strateško vlogo, ki jo je imela ladja pri obrambi Združenih držav,« je dejal NOAA.

Svetlo rdeče meduze bi lahko bile nova vrsta (NOAA Ocean Exploration, 2025 Beyond the Blue)

Razbitina USS Yorktown je zaščiteno potopljeno vojaško plovilo, ki ga upravlja Poveljstvo ameriške mornarice za zgodovino in dediščino in je označeno kot a Mesto izjemnega značaja.

