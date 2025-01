Smrt koral na Karibih

Morski biolog JOHN CHRISTOPHER FINE se je v zadnjih mesecih potapljal in snorklal na nič manj kot 15 karibskih otokih. Sliši se lepo – le da ga je povsod, kjer se je odjavil, zasenčila depresivna kuga na morju

"Kaj je vzrok?" To je vprašanje, ki se pojavi, ko drugim potapljačem in potapljačem opisujem smrt kamnitih koral. Ni fiksnega odgovora in ni hitre rešitve. Propad koral je neposredno povezan s prevelikim številom ljudi in našimi dejavnostmi, ki onesnažujejo morja in oceane.

Rešitev: nekateri zagovarjajo mešanje penicilina s sluzjo in mazanje umirajočih koral, da bi rešili tisto, česar še ni prizadela bolezen. To je delovno intenziven sanacijski korak, vendar nima dolgoročne vrednosti pri odkrivanju vzroka.

Odmrle korale losjega roga v Turks & Caicos

Ustaviti divji razvoj nedotaknjenih karibskih otokov? Kar se tiče velikega denarja, se to nikoli ne bo zgodilo. Obdržati rast prebivalstva pod nadzorom? Nikoli.

Ali insekticide, pesticide, herbicide in gnojila hranite stran od igrišč za golf, trave in kmetijstva? Potem ne bo nobenih rastlin, razen tistih, ki jih je narava ustvarila za življenje v tropskih podnebjih. Nič narobe s tem.

Brez trdnega odgovora si oglejmo situacijo na nekaterih od 15 otokov, ki sem jih preveril decembra 2024 in januarja 2025. Ni trde in hitre statistike, s katero bi se lahko ukvarjali: korale so mrtve. Pred enim letom je živel na istih lokacijah.

Začeli bomo z dobrimi novicami. Na bahamskem otoku Eleuthera še vedno živijo žive možganske korale, ki rastejo na majhnih globinah.

Eleuthera je oprana z vetrom in deskanjem vzdolž njene dolge obale. Razvoj podeželja je minimalen; medtem ko je turizem priljubljen in letovišča skrbijo za obiskovalce in medtem ko ladje za križarjenje izpustijo na tisoče gostov na plaže Eleuthere, se je prostranost morskega okolja otoka lahko spopadla, ne da bi na južnem polotoku prišlo do znatnega odmiranja kamnitih koral, kot so opazili več let .

Grand Turk na drugi strani ni imel omembe vrednih živih kamnitih koral. Dolgo odmrli sestoji koral elhorn in staghorn so poraščeni z algami. Vse možganske in zvezdaste korale so bile mrtve na območjih, ki sem jih obiskal.

Grand Turk v TCI: Mrtve možganske korale

Na globoki odpadni strani, kjer so nekoč cvetele nedotaknjene korale, kjer je prevladovala možganska korala, je opazovanje razkrilo samo mrtve koralne glave. Tudi v plitvih predelih okoli Horseshoe Reefa so bile odkrite samo mrtve kamnite korale.

Tam niso opazili niti ene žive kamnite koralne glave, niti na mestu, imenovanem Library Reef, kjer se stena spušča globoko. Ti grebeni so bili nekoč živahni z živimi trdimi koralami.

Umijte se s kremo za sončenje

Grebeni Ameriških Deviških otokov pri St Thomasu in St Johnu, nekoč neokrnjeni z obilnimi trdimi koralami, se niso odrezali nič bolje kot Grand Turk.

Upravljavci čolnov na dah z masko poudarjajo, da na otokih ne prodajajo krem ​​za sončenje, ki uničujejo korale, kljub temu pa se na tisoče obiskovalcev namaže s tistim, kar so prinesli s seboj, večina pa je škodljiva za korale.

Morda ne bi bilo tako, če bi se nad grebeni potapljalo le nekaj ljudi, ki so se pravkar obrisali s kremo za sončenje, vendar te grebene vsak teden vidijo na tisoče potapljačev in plavalcev.

Uporaba škodljivih sredstev za zaščito pred soncem je lahko ena od razlag za propad koral in gotovo količina sproščenih škodljivih kemikalij vsak dan ustvari s prostim očesom viden madež na vodi.

Potapljanje na grebenu Champagne Reef ob otoku Dominika, čudovitem vulkanskem otoku, je ponovno razkrilo mrtve kamnite korale in beljenje koralnih glav. Tega pred letom dni na istem grebenu ni bilo.

Mrtva možganska korala v Dominiki

Beljenje v Dominiki

Cele glave koral so bile mrtve; drugi so bili v procesu beljenja. Propad je bil gotov. Globoke odprtine v Zemlji ustvarjajo plinske mehurčke, ki privabljajo potapljače in potapljače na te skalnate grebene blizu obale. Smrt koral je bila očitna povsod v obalnih območjih teh priljubljenih potapljaških con.

Na veličastnem vulkanskem otoku Martinik je bilo prav tako očitno odmiranje koral. Zelene želve so požrle morske trave, ki so bile videti zdrave, kljub dejstvu, da so bile kamnite korale pobeljene belo.

Martinik je obsežna morska območja določil kot rezervate, kar je pomemben korak k zagotavljanju ohranjanja virov. Iste bolezni, ki napadajo korale od Floride do Južne Amerike, so razširjene na morju.

Korale brodolomcev

St Kitts in Nevis sta čarobna otoka in predstavljata neodvisno državo. Turizem je tu zelo pomemben in grebeni na morju so prednost, ki jo morajo otočani ceniti, če naj bo turizem trajnosten.

Prevladovala so opazovanja mrtvih koral, kar kaže, da ti otoki niso izvzeti iz kuge smrti koral.

Na okoliških grebenih St. Maartena, ki sem jih lani obiskal ob istem času, so zdaj tudi mrtve in pobeljene korale. Madrepore so belile na skalah, ki so podpirale žive korale.

Mrtev madrepore v St. Maartenu

Ta nizozemsko-francoski otok je očarljiv in priljubljena turistična destinacija. Gorgonian seafans ostajajo zdravi, vendar so bile trde korale prizadete do te mere, da niso opazili niti ene žive koralne glave.

Med snorklanjem ob mestu Curaçao v nizozemskih Karibih, enem od treh zaščitenih otokov ABC, ki vključuje raj za potapljače Bonaire in priljubljeno turistično destinacijo Arubo, sem videl korale, ki so bile gojene in posajene mrtve. Trde korale so bile mrtve.

Čudovita živa veja korale jelenovega roga je ostala na zunanji strani polotoka, kjer je bila izpostavljena izpiranju oceana. To je dober znak, dokaz, da je tam, kjer lahko ocean učinkovito odplakne obalna območja, okolje trde korale zdravo.

Potopi na Arubi na dveh znanih brodolomih so odkrili več mrtvih kamnitih koral. Rast koral na razbitini in okoli nje Antili pokazala bolezen. Korale med raztresenimi ostanki ladijskih razbitin Pedernalis bili mrtvi. Mehke korale so bile obilne in zdrave.

Tudi Grenada je veličasten otok, njeni grebeni prav tako v težavah, kot so grebeni ob Barbadosu. Barbados, ena izmed priljubljenih turističnih destinacij na Karibih, že dolgo trpi zaradi prekomernega ribolova in zlorabe koralnih grebenov.

Beljene korale na brodolomu Barbadosa

Lani je bil na potopljenem vlačilcu živa korala, letos pa je bila mrtva in pobeljena. Žalosten komentar o otoku, ki ga podpirata njegova naravna lepota in morsko okolje.

Nemo pričevanje

Nič bolje se ni odrezala St Lucia. Odmiranje koral na plitvih grebenih na morju je nemo pričevanje o tem, kaj je nekoč bil cvetoč morski ekosistem. Na priljubljeni plaži za potapljanje in plavanje je bilo opravljeno le omejeno opazovanje, zato ni mogoče narediti splošnih zaključkov o splošnem zdravju koral na otoku.

Antigua je še en veličasten otok, ki privablja obiskovalce v svoje mesto žarkov, peščeni greben na morju, kjer jih hranjenje z žarki pripelje v tesen stik s turisti. Večina turistov samo plava, nekateri pa nosijo maske in prinesite fotoaparate.

Mrtve možganske korale v Antigvi

Bolezen, ki zapravlja tkivo v Antigvi

Upravljavci čolnov vsak teden pripeljejo na tisoče obiskovalcev na peščeni greben in vsaka skupina hrani raže. Turisti se spenijo s kremo za sončenje, ki se spere takoj, ko vstopijo v vodo, vse pa je strupeno za korale na morskih grebenih.

Grebeni okoli peščenega grebena so razkrili mrtve korale. Nekaj ​​so ga prekrile alge, odmrle madrepore pa belo bele. Ni vabljivo za to pomembno turistično mesto.

Mrtve jelenove korale v Antigvi

Hitra raziskava istih območij pred le enim letom je razkrila zmanjšano število koral. Potapljanje in snorkeling turizem znatno prispeva k otoškemu gospodarstvu. Ali bi se lahko obiskovalci brez neokrnjenega morskega okolja začeli izogibati počitnicam na Karibih?

Medtem ko gojenje koral v laboratorijih, preden jih posadimo na grebene, ponuja upanje; medtem ko raziskovalci z dobrimi nameni poskušajo omiliti bolezen, ki povzroča propadanje koralnega tkiva, tako da na obolele predele razmažejo goo z antibiotiki; medtem ko bakteriologi še naprej poskušajo natančno ugotoviti, zakaj pride do bolezni hlajenja koralnega tkiva, je kombinacija verjetnih vzrokov dovolj jasna, da jih je videti.

Preveč razvoja, preveč tokov odpadkov s kopnega, zaradi odlaganja, izhlapele kemikalije, ki se z dežjem vrnejo v ocean: vse to je odgovorno za okoljsko škodo. To je le eno poročilo, ki je dodano številnim opažanjem potapljačev povsod: koralni grebeni so v nevarnosti.

