Potapljači so izsledili žrtev razbitine iz leta 1850, ko je pobegnila

Francosko čezoceansko ladjo, ki je potonila v nenavadnih okoliščinah pred 168 leti in izgubila večino od svojih 132 potnikov in članov posadke, je odkrila potapljaška ekipa iz New Jerseyja – 320 km od obale Massachusettsa.

Kapitan plovila, ki je trčil v Le Lyonnais leta 1856 nadaljeval svojo pot in trdil, da se ni zavedal, da je obsojena na propad.

Potapljači Atlantic Wreck Salvage, ki delujejo iz New Bedforda na svoji ekspedicijski ladji Naporna, je razbitino iskala več let. Njegova natančna globina in lokacija nista bili razkriti, vendar naj bi ležal v "globoki vodi", velik del pa je zakopan v peščenem morskem dnu.

Člani ekipe (od zadaj levo) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; in (spredaj levo) Tim Whitehead, Eric Takakjian in Jennifer Sellitti, z odprtinami, ki so jih našli iz razbitine (Francois Merle, Rick Simon in Joe St Amand so sodelovali v prejšnjih iskalnih ekspedicijah) (Reševanje razbitin Atlantika)

V tranziciji

Le Lyonnais Laird & Sons of Birkenhead je leta 1855, leto pred potopitvijo, zgradil Laird & Sons of Birkenhead v Angliji. Bila je ena od šestih ladij, namenjenih za prevoz potnikov in pošte čez Atlantik – v njenem primeru med Le Havrom in NY.

Ladjedelništvo je bilo takrat v tranziciji in Le Lyonnais je bil zgrajen z jadri in parnim strojem.

»Biti eden prvih francoskih potniških parnikov, ki ima redne vožnje

Atlantik in zgodnji prehodni parnik Le Lyonnais' odkritje pomembno,« pravi Eric Takakjian, član potapljaške ekipe, ki je najdlje delala na iskanju razbitine.

»Njene metode gradnje železnega trupa so predstavljale nekaj najzgodnejših primerov takšne konstrukcije trupa za oceanske ladje, za katere je znano, da obstajajo.

Barvano Illustrated Times of London risanje Le Lyonnais potop (zbirka Jennifer Sellitti)

»Podobno so njeni pogonski stroji edinstveni v tem, da predstavljajo enega od več modelov motorjev, ki so bili preizkušeni, preden so bili postavljeni precedensi na strojih oceanskih parnikov.

"Le Lyonnais"neposredno delujoči vodoravni motor je nastal pred invertiranimi sestavljenimi motorji, ki so kmalu zatem postali norma," pravi Takakjian.

Potopitev 'hit-and-run'

Le Lyonnais je bila na svojem prvem povratnem potovanju v Francijo, ko je 2. novembra 1856 trčila v ameriško barko Jadranski, ki je plul proti jugu iz Maina v Georgio. Ladja je prevažala številne potnike iz uglednih NY in bostonske družine.

Jadranski je bil poškodovan, vendar je lahko dosegel pristanišče v Massachusettsu na popravilo. Njen kapitan je to domneval Le Lyonnais je bila nedotaknjena, ker je ohranila svojo pot in ni prijavila incidenta.

Vendar pa majhna luknja v trupu Le Lyonnais bi sčasoma pustil dovolj morske vode, da bi preplavil ladjo, in potonila je nekaj dni kasneje.

Andrew Donn z X-CCR se namerava potopiti v razbitino, pomaga mu Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Domneva se, da je večina ljudi na krovu imela čas, da so pobegnili v rešilne čolne, ko je ladja končno potonila, vendar je bilo na koncu rešenih le 18 ljudi, ki so preživeli en teden na morju. Nesreča je omenjena v romanu 20,000 Leagues Under the Sea avtor Jules Verne.

Še naprej na morje

Partnerja Atlantic Wreck Salvage Jennifer Sellitti in Joe Mazraani, oba odvetnika za kazensko obrambo, sta od leta 2016 sodelovala s Takakjianom pri iskanju razbitine, potem ko ju je zanimala nenavadna zgodba o trčenju.

Kljub sodobnim časopisnim poročilom, ki to kažejo Le Lyonnais se je končno spustil jugovzhodno od Nantucket Shoals, so raziskovalci razbitin ugotovili, da so jih pričevanja preživelih in sodni dokumenti vedno bolj usmerjali naprej proti morju, do Georges Banks.

Mesto razbitine je bilo eno od več potencialnih znamenj, ki jih je pred enim letom bočno pregledala ekipa za odkrivanje, potapljači pa so se vrnili letos avgusta, da bi jih raziskali.

Ta cilinder motorja je bil ključen za identifikacijo razbitin (Andrew Donn)

Iskanje ujemanj

Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer in Tim Whitehead so se 13-krat potopili v razbitino, da bi opravili meritve, video in fotografije. Po pregledu podatkov na zgornji strani so lahko naredili predhodno identifikacijo na podlagi velikosti ladje, lokacije, železne obloge, odprtin in parnega stroja.

"Ena od velikih glav valja je bila usmerjena vodoravno in ne zelo visoko od peska," je dejal Mazraani. On in Packer sta lahko potrdila, da meri 145 cm – »natančna velikost jeklenk na Le Lyonnais'motor'.

Pri naslednjem potopu je opazil tudi leseno mrtvo oko, ki se je uporabljalo za vrv in je nakazovalo, da je bila to ladja opremljena tako za jadra kot za paro. "Ti namigi, z lokacijo, sonarnimi podatki in meritvami so dodatno potrdili, da smo se potapljali z izgubljeno francosko ladjo."

Oboževalci Joeja Mazraanija pestijo stran, da razkrijejo ohranjeno mrtvo oko (Andrew Donn)

Nadaljnji načrti

Ekipa namerava zdaj posvetiti več časa raziskovanju in popolnemu dokumentiranju razbitine. "V najkrajšem možnem času se bomo vrnili na kraj razbitine," je povedala Jennifer Sellitti Divernet.

»Naša odprava avgusta 2024 se je osredotočila na identifikacijo razbitine. Naslednji potopi bodo osredotočeni na zemljevid in dokumentiranje kraja razbitine ter reševanje artefaktov.

»Severni Atlantik je negostoljuben za brodolomce. Nevihte, tokovi in ​​ribiška oprema lahko pokopljejo razbitine in jih raztrgajo. Zato je ključnega pomena, da dokumentiramo in rešimo, kar lahko, preden mine še več časa.«

Reševanje razbitine Atlantika odkrili številne razbitine, med drugim U-550, zadnja nemška podmornica iz druge svetovne vojne, za katero je znano, da počiva v potapljaških vodah Severnega Atlantika.

Naslednji februar bo izšla Sellittijeva knjiga v trdi vezavi Jadranska afera: Pomorski hit in beg ob obali Nantucketa, zdaj je razširjeno tako, da vključuje poglavje s podrobnim opisom in fotografijami same razbitine.

