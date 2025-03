Potapljanje na skrajni zahod Kube

at 9: 33 am

PIERRE CONSTANT je bil na še enem od svojih epskih potapljaških potovanj na nepričakovane lokacije – tokrat se je srečeval z morskimi, kopnimi in zračnimi bitji izven utrjenih poti, od zahodne Kube do Prašičjega zaliva.

Na sotočju Mehiškega zaliva in Atlantskega oceana je Kuba arhipelag 4,195 otokov in otočkov v severnem Karibskem morju.

Key West leži 150 km stran čez Floridsko ožino proti severozahodu, Bahami so 22 km severno, Haiti 77 km vzhodno, Jamajka 140 km južno in Mehika 210 km zahodno čez Jukatanski kanal.

Največji karibski otok, Kuba, je dolg 1,250 km, večinoma raven, vendar z nekaj valovitimi nižinami. Njegova najvišja točka leži v gorovju Sierra Maestra na jugovzhodu. 11.3 milijona prebivalcev govori predvsem špansko, haitijsko kreolsko in angleško.

Karibski tok prinaša toplo vodo z ekvatorja, Kuba pa ima tropsko podnebje, kjer večino leta pihajo severovzhodni pasati. Sušno obdobje traja od novembra do aprila, povprečne temperature zraka pa so januarja 21°C, julija pa 27°C.

Zahodna in osrednja Kuba je "orogenski pas" - gorovje z dvigovanjem - nastalo v obdobju krede. Jurski in kredni apnenec je opazen na zahodu v obliki masivnih verig in izdankov.

Dvignjen koralni greben, Bahia de Corrientes

Sistemi aktivnih prelomov vsako leto povzročijo več potresov in zadnji večji potres – z magnitudo 7 ali več – je bil januarja 2020.

Potovanje iz Havane

Viazulov kitajski avtobus Yutong je potoval iz Havane v Pinar del Rio v treh urah. Od tam je vožnja po ovinkasti cesti skozi hribe do Vinalesa trajala 45 minut.

Mestece, ugnezdeno v bujno zeleno gorsko pokrajino, je bilo vrhunec na katerem koli turističnem zemljevidu. Najel sem avto, da nadaljujem svojo pot v Mario La Gordo na skrajnem zahodu, in tisto popoldne sem se pojavil v agenciji, da preverim, ali bo naslednje jutro takoj pripravljen.

»Zdaj ne moremo skleniti pogodbe na računalniku, ker nimamo elektrike,« so mi rekli. »Vklopljen je tri ure in izklopljen devet ur. Vrni se pred 6. uro.” Človek ni bil prijazen.

"Bienvenidos a Cuba, viva la Revolucion!« sem pomislil.

Ko je bila elektrika spet priklopljena, je urejanje pogodbe trajalo več kot eno uro. Moški je bil nasilnež in pojavil sem se razburjen. Hyundai Grand i10 – za katerega sem plačal visoko ceno – je bil udarjen in opraskan z vseh strani. Začetek ni bil ugoden.

Hotel Maria La Gorda na plaži

Naslednji dan sem se zgodaj odpravil na pot. Trajalo je tri ure in pol po strašni luknjasti cesti, da smo prispeli do Maria La Gorda in vladnega hotela v zalivu Corrientes.

Na zahodu je bil obrnjen proti Jukatanski ožini in na jugu proti Karibom, z belo peščeno plažo in vrsto kokosovih dreves, ki obkrožajo turkizno vodo. Sonce je bilo visoko in okrog ni bilo skoraj nikogar.

Moja soba v zgornjem nadstropju v stari stavbi iz rumenega cementa je bila v redu. Po obisku umirjenega potapljaškega centra, poleg bara in restavracije na plaži, sem se počutil kot doma. Po burni Havani je bilo vse sproščujoče.

Na pomolu sta bila privezana dva velika potapljaška čolna z jeklenim trupom in novi aluminijasti rezervoarji. Vodja potapljanja Rafael v roki s kubansko cigaro je imel hladen obraz Richarda Gera.

Potapljaški čoln v Maria La Gorda

6,000 let zgodovine

Lovci-nabiralci iz severovzhodne Južne Amerike, ljudstvo Guanahatabey, so se na Kubo naselili pred 6,000 leti in s tem povzročili izumrtje endemične favne, kot je lenivec.

Nato so pred 1,700 leti prispeli predniki Taino, ki so govorili Aravakan. Kmetovali so in izdelovali lončarstvo. Potisnjeni proti zahodu so potomci Guanahatabeya romali po zahodni Kubi, medtem ko so Taino gojili kasavo, bombaž in tobak.

Krištof Kolumb je leta 1492 raziskoval severovzhodno obalo, dve leti kasneje pa južno obalo. Kubo je v celoti kartiral Sebastian de Ocampo leta 1508.

Potem ko je premagal divjega Taina, je otok leta 1514 pripadel Špancem in na južni obali je bilo ustanovljeno naselje. Lokalno prebivalstvo je bilo morda prijazno, vendar so jih vsiljivci še vedno poklali ali zasužnjili.

Leta 1519 je Hernan Cortès začel z osvajanjem azteškega imperija iz Santiaga de Cuba prek Jukatana. Domorodce so po letu 1550 v veliki meri uničile bolezni, kot so ošpice in črne koze, medtem ko so se zavojevalci naučili gojiti tobak in ga kaditi v cigarah.

Španski kolonisti so delili DNK z avtohtonimi ženskami. Ustanovili so plantaže sladkorja in tobaka ter uvažali sužnje iz Afrike. Kolonialna Kuba je bila pogosta tarča bukanirjev in francoskih korzarjev.

Modroprogasti in francoski grunt, Alejo de Moro

Leta 1741 so Britanci zavzeli zaliv Guantanamo in kasneje Havano ter prevzeli nadzor nad zahodom in odprli trgovino s severnoameriškimi in karibskimi kolonijami. Britanci so nato Kubo zamenjali za Florido.

Španija je sledila Veliki Britaniji in uradno odpravila trgovino s sužnji leta 1820, vendar je Kuba s suženjstvom vztrajala vse do 19. stoletja, proti koncu katerega je prišlo do razmaha kubanskega sladkorja. Največ je šlo v ZDA ter v gradnjo novih cest in železnic.

Po uspehu francoske revolucije in uporu temnopoltih sužnjev na Haitiju je Kuba leta 1868 razglasila neodvisnost, čemur je sledila osamosvojitvena vojna (1895) in predaja ZDA (1898). Končno se je leta 1902 rodila neodvisna republika Kuba.

Med letoma 1953 in 1959 je potekala kubanska revolucija, leto, v katerem je marksistični voditelj Fidel Castro s Che Guevaro odprl novo stran kubanske zgodovine.

Potapljanje na skrajni zahod Kube 57

Paraiso Perdido

To je bil moj prvi dan potapljanja, sonce zunaj, nebo modro in zaliv kot jezero, s komaj vetričem. Čolnu se je pridružila skupina 12 ameriških študentov s svojim univerzitetnim profesorjem, ki se ukvarja z naravovarstvom. Zaradi malo potapljaških izkušenj sta potrebovala kar nekaj časa, da sta se pripravila na svojo 'osvežitev'.

Paraiso Perdido je bil 25-minutna vožnja s čolnom proti Cabo Corrientes, po obali dvignjenega koralnega apnenca. Voda je bila topla pri 27°C, tako da kratkega psa ne bi rabil.

Vidljivost pod vodo je bila odlična. Obalni greben je bil obdan z belim peskom. Dno je bilo polno rjavih gorgonij, nekaj rožnatih vaznih spužv, zlato rumenih cevastih spužv in sodastih spužev.

Rumenoplavuti hlastač

Morsko življenje je bilo živahno. Jate rib so vključevale modro črtasto godrnjavo (Haemulon sciurus) in francoski grunt (Haemulon flavolineatum) z rumenimi diagonalnimi črtami.

Kreolski morski oranž (Clepticus parrae) je bila tipična karibska vrsta v mešanici modre, črne, vijolične, rumene in bele barve. Majhen, a privlačen modroglavi oranž (Thalassoma bifasciatum) bili zelo aktivni.

Med čudesi je bila tudi španska morska svinja (Bodianus rufus), polovica vijolično-roza zgoraj in polovica rumene barve na trebuhu. Hrbtno črna z belimi diamanti in bleščeče rdečim trebuhom, samica papige (Sparisoma viride) je bil osupljiv.

Samica ribice papagaj

Vijolični navadni seafans (Gorgonia ventalina) na pretek. Mala šola srebrnega bar jacka (Caranx ruber) s črno črto zadaj in drugo na spodnji repni plavuti je v hipu priletela mimo mene.

Šola bar jack v Paraiso Perdido

Križarjenje po kreolskem morju, Paraiso Perdido

Trobentača v Paraiso Perdido

Acuario & Almirante

Acuario je bil pravi akvarij v 8 metrih vode. Gladka debla (Lactpphrys trinqueter) je bil izvrsten, prav tako izmuzljiva francoska angelfish (Pomacanthus paru). Metulj s štirimi očmi (Chaetodon capistratus) s črno liso na zadnji strani so bile očarljive. Modri ​​tang (Acanthurus coeruleus) so bili povsod.

Belo godrnjanje pri Acuariu

Almirante je bil obrobni greben, pred katerim je bilo belo peščeno dno. Drsel sem čez prerijo vrtnih jegulj, preden sem dosegel spust, ki je strmo padal v globino. Nitaste spužve v oranžni, vijolično-rdeči ali rjavi barvi so bile številne in videl sem velike grme bakreno rjavo-črnih koral.

Osamljena velika barakuda in crevalle jack (Caranx hippos) križarila mimo v modrini. Štiriintrideset metrov nižje, privlačna svinjska riba (Anisotremus virginicus) z rumenimi vodoravnimi črtami in dvojno črno črto na modrikasto belem obrazu me je pustil brez sape.

Čudil sem se kraljici angelfish (Holacantus ciliaris), modro-rumen obraz z valovi rumeno obrobljenih lusk na straneh. Kreolski morski oranž (Clepticus parrae), temno modra s črno glavo, ki jo prelivajo v formaciji. Bermudski klen (Kyphosus sectatrix) in beli grunt (Haemulon plumieri) z radovednostjo opazoval potapljače.

Kraljica angelfish

Patio de Vanessa je bil plitek potop. Pristal sem pri pomorščaku, ki je gostil dve ljubki školjki flamingovega jezika (Cyphoma gibbosum) v rumeno-oranžni barvi, s kvadratnim dizajnom vzdolž hrbtnega grebena. Trakasti metulj (Chaetodon striatus) me je spomnil na Galapagos. Siva angelfish (Pomacanthus arcuatus) izgledal kot princ.

Flamingovi jeziki na morskem pasu, Patio de Vanessa

Siva riba angel 'kot princ' nad grebenom, Patio de Vanessa

Bermudski klen, Patio de Vanessa

Francosko godrnjanje, Patio de Vanessa

Cabezo de Ludo

Nedaleč stran od Maria La Gorda je stari cementni pomol gostil zbirko kraljevskih čiger, ki so se nastavljale soncu. Plaža se je razširila proti jugu proti Cabo Corrientes in se končala na ruševinah koral.

Kraljevske čigre

Vstopil sem v gozd floridskih slamnatih palm, lokalno znan kot Guano de Costa. Črni jastrebi z rdečimi glavami so letali sem ter tja nad obalo. Pot v palmov gozd je začrtala rob slane lagune, v kateri živijo kajmani: »Niso agresivni!« Povedali so mi.

Puranji jastreb, Palenque de los Cimarrones

Cabezo de Ludo je ležal blizu Cabo Corrientes in se potapljal v steno, kjer sem srečal lisastega bodičastega jastoga dobre velikosti in veliko tigrasto kirnjo (Mycteroperca tigris). Skalna lepotica angelfish (Holacanthus tricolor) je imel zlatorumeno glavo s črnim trupom.

Mimo je preletela raža, na drugi strani lestvice pa sem presenečen zagledal krem ​​belega solatnega morskega polža (Elysia crispate).

Pegasti jastog, Cabezo de Ludo

Gobe ​​na steni, Cabezo de Ludo

Solatni morski polž, Cabezo de Ludo

Naveličan hrane v Maria La Gorda, ki je več dni ponujal malo izbire, malo zelenjave in zamrznjenih rib, sem se odpravil do bližnje vasi – a ugotovil, da avto noče vžgati!

Mimovozeči mehanik je ugotovil, da je črpalka za gorivo prenehala delovati in da je akumulator prazen. Moral sem poklicati podjetje za najem v Pinar del Rio za nadomestne dele, tovornjak pa se je pojavil šele po tem, ko se je zmračilo.

Cadena Misteriosa

Cadena Misteriosa je bil še en stenski potop, ki meji na notranjo laguno. Iz peska je vzletel diamantni žarek z ribo na vrhu.

Rumenoglavi oranž (Halichoeres garnoti) je pritegnil mojo pozornost, prav tako papiga (Scarus aurofrenatum). Ko smo se vračali čez vrh grebena, smo se soočili z močnim tokom z juga in imeli smo težke čase, ko smo divje črpali zrak!

Ancla de François je bila plitka in tiha. Rafael, vodja potapljanja, je pokazal krotko mlado lionfish med svojimi rokami in pokazal na osupljivega mladega pikastega bobna (Equetus punctatus) v črno-beli barvi z izvrstno obliko polmeseca.

Vodja potapljanja Rafael z mlado lionfish, Ancla de François

Mladi pikasti bobnič

Francoski angel, Ancla de François

Potapljači v kanjonu, Cuevas de Pedro

Štirioki metulj, Cuevas de Pedro

Rdeča košuta pri Moby Dicku

Nitaste spužve in potapljač, Moby Dick

Moje vozilo zdaj spet deluje, prišel sem do vasi La Bajada na kosilo. Pri Maitéju casa zlasti, kubansko nočitev z zajtrkom, so se strinjali, da bodo ponudili ribji obrok, če sem bil pripravljen nanj čakati 90 minut.

»Sledite poti ob morski obali do Poza de Agua Dulce,« so mi rekli. To je bila sladkovodna vrtača blizu morske obale v narodnem parku Guanahacabibes in popolna za kopanje. Pri Maitéju je čakal kraljevski obrok: hlastač z rižem, črnim fižolom, zelenjavo in papajo za sladico.

Sladkovodna vrtača blizu morske obale pri La Bajadi

Kosilo v posebni hiši

Ko sem končal s potapljanjem v Maria la Gorda, sem se odpravil v Cabo San Antonio. Najbolj zahodna točka Kube je 75 km vožnje v divjino nacionalnega parka Guanahacabibes. V bližini centra za obiskovalce La Bajada sem na cesti naletel na selitev rdečih rakov.

"Ali imate rezervno pnevmatiko?" je vprašal vodnik.

"Da, zakaj vprašate?"

»Obstaja 50-odstotna verjetnost, da boste imeli predrto gumo zaradi enega od rakovih krempljev,« so mi povedali.

Rdeči raki na poti v centru za obiskovalce narodnega parka Guanahacabibes

Rdeči raki

Deževalo je in ni mi bilo všeč, da bi se znašel v težavah, zato sem izlet preložil in namesto tega odšel v gozd z lokalnim čuvajem. Fascinantne so bile endemične ptice: čebelji kolibri; kubanski smaragd, kolibri s temno zelenim perjem; glavata karoserija in kubanski pevec. V plitvi jami je kubanski udav lovil netopirje.

Kubanski smaragdni kolibri, Punta Perdix

Finale v Vinalesu

Naslednji dan sem se vrnil v narodni park Guanahacabibes, ob cesti pa so se sprehajali divji prašiči, pa tudi Desmarest hutia, debel rjav glodalec z obrazom kapibare, in belorepimi jeleni.

Demarest hutia na Playa Giron

Endemični kubanski legvan se je sončil na veji, kajmani pa so leno lebdeli na gladini lagune. Cabo Corrientes in Cabo San Antonio sta bila v 16. in 17. stoletju zatočišči britanskih, nizozemskih in francoskih piratov.

Ker so nasprotovali vladavini Španije in komercialnemu monopolu pristanišča v Sevilli, je bilo njihovo tihotapljenje nekoč norma. Na tem območju so našli več razbitin ladij.

Vrnil sem se do avta, živčen, ker mi je zmanjkalo goriva, preden sem prispel v Pinar del Rio. Nekaj ​​dni v Vinalesu se je izkazalo kot odličnih za sprehode v naravo, obisk plantaže tobaka in degustacijo edinstvenega ruma iz drobnih sadežev gvajabe. Apnenčaste jame so vključevale vznemirljivo Cueva de Palmarito, podzemno reko in jezero.

Jezero in tekoči kamen v Cueva de Palmarito

Caverna de Santo Tomas, Vinales

Izdelava kubanskih cigar v Vinalesu

Playa Giron

Playa Giron na Bahia de Cochinos (Prašičji zaliv) na južni obali je bila drugi del mojega potovanja. Do tja je bilo potrebnih nekaj potovanj z avtobusom Viazul preko Havane.

One casa zlasti je vodilo svoj potapljaški center, lastnik potapljača Julio pa je imel dolgoletni sloves zagotavljanja osebnih storitev.

Juan Carlos, Juliov pomočnik, se je pojavil s svojim starodobnim mat srebrnim avtomobilom, ki je vlekel doma narejeno prikolico. "Ruska Volga, model 1989, iz najboljše države na svetu," je razglasil. 35 let star avto je odslužil svoje, a "z novim motorjem Hyundai deluje odlično".

Juan Carlos s svojo rusko Volgo

Prispeli smo do Punta Perdix, cik-cak med roji rdečih kopenskih rakov, znanih kot zombi raki. Ti so na voljo v štirih barvnih oblikah: črni, rdeči, rumeni in zeleni, in se odpravijo proti morju, da bi se drstili, čeprav se mnogi med tem zdrobijo in zagotovijo brezplačen obrok za puranje jastrebe.

Jajca tistih, zaradi katerih se izležejo v morju, kjer ličinke živijo kot plankton in se vrnejo na kopno kot megalopa ličinke.

V Playa Giron je potapljanje potekalo z obale. Potapljači se opremijo na dvignjeni apnenčasti polici, skočijo v morje in zaplavajo 100-150 m čez peščene plitvine. Površinske razmere so običajno popolne, čeprav je lahko hudo, če piha veter.

Morska obala v Playa Giron

Julio me je oblečen v svojo 7-milimetrsko neoprensko obleko odpeljal naravnost do postaje. Vidljivost je bila dobra in pobočje je bilo polno vijolično-modro-rdečih nitastih spužv, oranžnih spužev, vazastih spužv in klasičnih rumenih cevastih spužev, rib pa malo. »Ljudje morajo živeti, vidite,« so mi rekli.

Šli smo mimo potopljenega prevrnjenega ribiškega čolna, kjer sta bila dva velika raka Santoyo (Mithrax spinosissimus) z impresivnimi skritimi kremplji. Ko sem se potopil na 27 m, je plula mimo siva angelfish in velik hlastač Cubera (Lutjanus cyanopterus) se je izkazal za radovednega.

Potapljač in potopljena ribiška ladja Alejo de Moro

Blue tang, Alejo de Moro

Jastog je bil na straži pred svojo luknjo. Modro-bela čistilna kozica z dolgimi kremplji (Periclimenes yucatanicus) je plesal v svoji vetrnici.

Čistejša kozica v vetrnici, Alejo de Moro

Glede na vreme me je Julio peljal na potapljaška mesta s kanjoni in plavalnimi globinami. To je bila priložnost za spoznavanje novih predstavnikov Hipoplektrus rod, ki ima najmanj 18 vrst. Te majhne zaselke, povezane s kirnjo, najdemo od Bahamov do Jukatana.

Imam posnetke indiga (Hypoplectrus indigo); sramežljiv (H guttavarius); zlati (H gummigutta); prepovedano (H puella) in maslo zaselek (H enobarvna) sorte.

Potapljaško mesto Los Tunneles, Punta Perdix

Zaselek Indigo, Los Tunneles

Velika barakuda, Los Tunneles

Meduze proti soncu, Los Tunneles

Nitaste spužve in potapljač na izstopu, Los Tunneles

Še ena razbitina ribiške ladje, Los Tunneles

Cueva de los Peces

Cueva de los Peces je bila opisana kot jamski potop. Komaj 100 m od morske obale je imela ta vodna jama zgoraj sladko vodo, spodaj pa slano. Tektonska prelomnica, ki poteka ob obali, je povezala različne cenotes.

Šola modre barve, Cueva de los Peces

Oceanska riba kirurg, Cueva de los Peces

Strmoglavilo se je na 70 m in je bilo temno brezno med ravnimi stenami, vendar je bilo omejeno privlačno za tistega, ki je užival v veličastnem potapljanju v jame na Jukatanu.

Vrtača Cueva de los Peces

V prelom med zidovi pri Cueva de los Peces

Izhod iz jame

Bolj koristno je bilo sprehajanje po gozdu z izkušenim opazovalcem ptic Leonciem. Omogočil mi je videti endemično kubansko malo sovo; veličastni kubanski trogon, narodna ptica; in osupljivi kubanski tody v jabolčno zeleni, beli in rdeči barvi.

kubanski trogon

Kubanski tody v gozdu na Playa Giron

V jami, polni jamajških sadnih netopirjev, je v temi zalezoval kubanski udav. Kuba je polna naravnih čudes za tiste, ki imajo čas in predanost.

Proti koncu mojega potovanja sem bil na avtobusni postaji Cienfuegos in čakal na avtobus Viazul za Trinidad. Dvorana je bila polna, ljudje so glasno govorili po telefonih, drugi pa so kričali v ozadju. Lokalni avtobus je bil odpovedan in potniki so se jezni zbirali okoli moža, ki je bil odgovoren.

V zapuščeni pisarni je neusmiljeno zvonil telefon – vse je bilo slišati kot v norišnici. Sočutni Kubanec se je nenadoma nagnil k meni in zašepetal: "Oprostite, señor, to je Kuba ... zapleteno je."

