Peklenski zvonovi in ​​druge jukatanske jamske posebnosti

PIERRE CONSTANT je bil v Mehiki in se je vedno želel poglobiti v to cenotes – še posebej v času, ko bi lahko bili vsaj nekateri od njih ogroženi. Napisal je poročilo in posnel vse slike ...

Jukatan je fascinantna dežela, ne samo zaradi svoje kulture, svoje edinstvene narave in divjih živali ali starodavnih arheoloških najdišč Majev, temveč zato, ker je raj za jamske potapljače.

To je bil moj peti obisk v zadnjih petih letih. Leta 2017 sem se udeležil tečaja TDI sidemount cave v Playa del Carmen. Leta 2018 sem se potopil v cenotes okoli Meride in se naslednje leto vrnil po več.

In 2020, my cave-trening was pushed a step further with a stage course in Playa and DPV trening in Tulum. It was more exciting but challenging – at this level, you can‘t use an underwater camera because you need both hands to deal with the equipment.

Elliot na globini v slanovodnem prehodu Alexis v Regini

You can hardly pretend to have done Yucatan after a single trip. An Odprta voda Diver in a cenote is allowed to do only cavern dives, with daylight always in sight. Anything in an overhead environment requires specific cave trening followed by advanced cave trening, all well before reaching full cave sidemount level and so on.

Večina potapljačev doživlja cenotes bi prvič uživali le v omejenem dostopu in spoznali klasična mesta, ki jih potaplja večina turistov. S tisoči cenotes med katerimi izbirati, bi trajalo celo življenje, da bi raziskali vse.

Najbolj predani, zagrizeni, stalni jamski potapljači bodo nadaljevali z odkrivanjem novega cenotes tu in tam ali pa se poriniti dlje v neznane predele obstoječih jamskih sistemov.

Elliott med stebri v Tortugi

Gondvana

Pred razpadom starodavne Gondvane, ki je obsegala celine Severne in Južne Amerike ter Afrike, je bil Jukatan začasno priključen temu, kar bo nekega dne postalo Venezuela. Ko sta se pred 140 milijoni let začela oblikovati protoatlantski in Mehiški zaliv, sta se odcepila in postala izolirana plošča.

Jukatan se je naslednjih 50 milijonov let vrtel v nasprotni smeri urinega kazalca in se pomikal proti zahodu ter trčil v Mehiko. Na vzhodu polotoka se je pojavilo prelomno območje in nastala je kotlina Yucatan.

Planota Yucatan je bila zgrajena iz krednega apnenca, brez površinskih rek, ampak s podtaljem, skozi katerega pronica voda. Trk meteorita, ki je pustil ogromen krater na Jukatanu in povzročil drugo množično izumrtje na svetu, je prav tako ustvaril obsežno mrežo razpok pod zemljo in v milijonih let je dež še bolj raztopil apnenec, da so nastali podzemni vodni tokovi in ​​vrtače.

Najdaljše podzemne reke na svetu, razvrščene kot "sistemi", se nahajajo v obalnem območju Quintana Roo, vzhodno od Jukatana.

Max osvetljuje zbirko stebrov v Xulu

Ledene dobe so polotok prizadele med 150,000 in 20,000 leti. Zadnji je videl prihod ljudi iz Azije po kopenskem mostu čez Beringovo ožino. V ekstremno mrzlih razmerah jih je pritegnilo živeti pod zemljo. Morska gladina je bila 65 m nižja kot je danes.

Prazgodovinske živali, kot so medvedi, velikanski lenivci in sabljezobi tigri, so si delile jame, nad zemljo pa so se sprehajali mamuti, mastodonti in gliptodonti skupaj z lamami, kamelami in konji.

Ob koncu zadnje ledene dobe, pred približno 8,000 leti, se je gladina morja dvignila in večino jam je zalila morska voda. Sladka voda iz deževja se je dvignila na vrh kot posebna plast in oblikovala zamegljen haloklin, kjer se mešata sol in sladka voda.

Max se sooča s kapniki in stebri v Xulu

Veliko kasneje so imele jame pomembno vlogo v kulturi Majev. Beseda cenote izvira iz Majev dzonot, kar pomeni brezno ali votlino, napolnjeno z vodo, ki simbolizira vhod v Xibalbo, podzemlje mrtvih, a tudi rodovitno mesto, kjer izvira življenje – simbolična pot med Zemljo in infrasvetom.

Velika Akropola, Yaxchilan

V vrtačah je bila najdena keramika, skupaj z ostanki daritev, kot so mlada dekleta. Cenote včasih so bili grobišča za starejše ljudi ali dostojanstvenike. Dandanes Maji menijo, da cenotes s spoštovanjem, kot prostor za jamske duhove.

Moja osvežitev

Letalo Air France je ponoči pristalo v Cancunu. Poskrbel sem za najeti avto in zaradi dežja na avtocesti prispel do hotela v Playi del Carmen eno uro kasneje, spat pa sem šel precej po polnoči.

Prehodni dan je bil obvezen, da pripravim potapljaško opremo in podvodno kamero. Naslednji dan sem se moral srečati z Maxom, mojim vodnikom jamskega potapljanja. Spoznala sva se štiri leta prej na potovanju v Meridi.

Jamski potapljač Max

Very professionally, Max started with a thorough revision of my gear, complaining about some aspects such as the absence of a long hose on my second regulator, a line-cutter and spools.

Dve leti se nisem potapljal v jamah, zato je bila potrebna osvežitev znanja. Začutil sem malo napetosti ob misli, da sem spet v okolju nad glavo, in vedel sem, da se moram popolnoma osredotočiti. Če ne vadite redno, lahko stvari pozabite in pri tej vrsti dejavnosti ni prostora za napake.

Naredil sem 25 cenotes / jame in je iskal nekaj novega, vznemirljivega in, če je mogoče, "posebnega".

Naša prva vožnja nas je vodila proti severu do Puerto Morelos, od koder smo zavili proti zahodu na Ruta de los Cenotes. Jukatanska džungla je precej suha, z največjo višino dreves 15 m, in je dom neverjetnim pticam in fascinantnim živalim, kot so jaguarji in pume, ki jih Max rad fotografira z infrardečimi kamerami, nameščenimi na oddaljenih mestih.

Zapote: drevo in zvončki

Tabla pri Zapotah cenote

Sapodilla cenote v sončni svetlobi

Načrtovali smo, da se potopimo v Zapote, vrtačo v obliki peščene ure, ki se je izkazala za precej temno, ko smo bili pod vodo, s strupeno plastjo vodikovega sulfida globoko 30-35 m. Iz tega je kot duh vzniknilo deblo 4,500 let stare zapote, ki je zrasla iz 54 m globoke struge.

Maks in obrnjeni gobasti kapniki v Zapotah

Tisto, zaradi česar je Zapote edinstven, so »peklenski zvonovi« ali kapniki v obliki obrnjene gobe, ki visijo s sten. Te tvorbe nastanejo v vodi z biogeokemičnim mehanizmom, čeprav zvonce ustvarjajo bakterije, ujete v plasti vodikovega sulfida.

Te bakterije, znane kot "ekstremofili", uspevajo v ekstremnih okoljih, predelujejo žveplo in zvišujejo pH vode, da ustvarijo edinstvene formacije nad haloklinom. Tako so zvončki na zunaj živi in ​​organizmi, ki jih poganja žveplo, prispevajo k kopičenju kalcija.

Peklenski zvonovi od blizu

Potapljač med kapniki gob

Zvončki potrebujejo slabo osvetljeno okolje in se oblikujejo le blizu plasti do 35 m. Leta 2020 je neki raziskovalec teoretiziral, da so tako nastali zaradi mehurčkov ogljikovega dioksida, ki se dvigajo iz globin in se ujamejo ob skoraj vodoravni strop.

Radiometrično datiranje nekaterih zvonov kaže, da so zrasli v srednjem in poznem holocenu. Nekaj ​​teh smešnih CO 2 - požiralne gobe lahko dosežejo 1-2 m dolžine in 80 cm širine, sosednje vrtače pa vsebujejo podobne strukture. Samo drevo zapote prikazuje "otroške zvončke".

Deblo Zapote s spuščanjem potapljačev

Max na varnostnem postajališču v Zapotah

Maravilla kupola

V bližini je ležala Cenote Maravilla – krožna vrtača, ki jo je lastnik delno razstrelil, vanjo pa so se spuščale strme lesene stopnice. Ko je bil pod vodo, je postala vidna oblika kupole očitna.

Ni bilo omembe vrednih formacij, vendar je bila vidljivost odlična in veličasten žarek zgodnje popoldanske svetlobe, ki je prodirala v globino.

The site offers ambience for podvodna fotografija as well as being a trening site for freedivers. Water temperature was 25°C.

Usposabljanje potapljačev na prostem v Maravilli

Fosil školjke na steni, Maravilla

Naslednjih nekaj dni smo se odpravili proti jugu, do bližine Dos Ojos in sistema Sac Actun. To je bilo ustanovljen v 2018 kot najdlje znan podvodni jamski sistem na svetu, ki povezuje 187 cenotes in osupljivih 365 km dolga.

Marca 2008 so trije člani Proyecto Espeleogico de Tulum raziskovali jamo Hoyo Negro in našli ostanke mastodonta na 60 m. Na globini 43 m so lobanjo in kosti najstniške majevske samice, paleoameriške, zdaj imenovane Naia, datirali 12-13,000 let nazaj.

Platforma v Tak Be Ha cenote

Skrivna voda

V Cenote Tak Be Ha (Skrivna voda) so naše rezervoarje pripeljali z vrvjo skozi luknjo v dimniku v stropu do nivoja vode. Strme kamnite stopnice so omogočale hojo navzdol v veliko, široko dvorano, z veliko okrasja in umetne svetlobe.

Vijuganje med stalagmiti v Tak Be Ha

Stebri v Tak Be Ha

Opozorilna tabla, Tak Be Ha

Pod stropom iz kapnikov, Tak Be Ha

Further away, an 8km potholed dirt road led through the forest to the Concha site, a half-collapsed sinkhole with a huge Alamo tree extending its roots like the tentacles of a crawling hobotnica. The jungle feel was overwhelming.

Stebri in kapniki v Conchi

Pod heliktiti v Conchi

Max se odpravi v tunel pri Conchi

Jamski potapljači prihajajo iz potopa v cenotu Concha

Dostop do vode je bil zelo plitev po belem pesku. Zunaj jame so bila visoka listnata drevesa in mimo so letele čudovite ptice motmot. Ko smo se prikradli skozi ozek prehod v apnencu, smo takoj padli na globino 14 m za preostanek potopa. Vidljivost je bila čista.

Na prvem T-križišču smo sledili črti levo, vijugajoč skozi različne dvorane s stebri, stalagmiti, stalaktiti in heliktiti, ki so viseli s strehe kot puščice.

Po 30 minutah, ko so moji merilniki kazali 140 barov, je Max pokazal previs nad dnom jame. Na svoje presenečenje sem videl polno okostje velikanskega zemeljskega lenivca, Xibalba oviceps, ki leži tam, kjer je umrlo pred več kot 10,000 leti v zadnji ledeni dobi.

Okostje velikanskega talnega lenivca v Conchi

Velikanski kopenski lenivec (Museo de la Prehistoria)

Na poti nazaj me je Max potegnil na stran v majhno kamro. Majhna tabla s številko '285' je označevala kosti majhnega gomphothereja, Cuvieronus tropicus, impresiven mastodont z ravnimi naprej obrnjenimi okli.

Po ozki džungelski poti nazaj do avta s tankom na rami sem s strahospoštovanjem opazil majhno kačo, ki se je lepo zvila na skali, in odhitel nazaj, da bi posnel fotografijo.

»Bodite zelo previdni, to je a nauyaca!« je opozoril mimoidoči mehiški jamski potapljač. Končni pit viper Bothrops asper je zelo strupena kača, znana tudi kot fer-de-lance ki lahko izpljune strup na razdalje do 2 m. "Moj prijatelj je bil ugriznjen in ostal na intenzivni negi štiri dni ...".

Vrhunski pit viper počiva na skali v Conchi

Ko sem posnel strel, nisem bil oddaljen več kot 50 cm. Kmalu zatem je Max naletel na dlakavo jukateško tarantelo, Brachypelma epicureanum, na gozdnih tleh. Črna z rdečkastim trebuhom se je hitro skrila v svojo luknjo.

Tanin spektakularen

Na moj četrti dan jamskega potapljanja me je Max odpeljal na eno svojih najljubših krajev, 20 km od Tuluma in 8 km v notranjost. Na parkirišču nas je sprejela še ena tarantula, ko smo pripravljali opremo in rezervoarje, ter na 50-metrskem sprehodu do mesta Koi cenote 60 cm velika koralna kača iz južnega Jukatana, Micrurus apiatus, drsel po gozdnih tleh.

Dlakava tarantula pride pogledat Koija

Temno rdeče s črnimi pasovi, obrobljenimi z ozkimi rumenimi pasovi, je bilo čudovito bitje, precej sramežljivo, a strupeno.

Zarjavele železne stopnice so se spirale navzdol v cenotemajhna odprtina, naravnost do gladine vode. Cementni bloki so bili v pomoč pri polaganju rezervoarjev v plitvi vodi. Tam je bila široka kupola, nizek strop s kapniki in nekaj netopirji – tla so bila iz črnega, hlapnega netopirjevega gvana, stene pa iz belega apnenca.

Dvojni lom svetlobe v Koiju cenote

Na globini 10-14m me je Max peljal pod vodo do Xuxija cenote. »Pokazal ti bom nekaj posebnega,« je rekel in zdaj sem se čudil temu prizoru.

Max blizu tanina v cenotu Xuxi

Med deževno sezono prisotnost prsti in listja povzroči veliko tanina, ki pronica v podzemlje vode. To se pretvori v dih jemajoče rdeče, oranžne, rumene in zelene v vodnem stolpcu – apokaliptična vizija. Odrinili smo naprej v razne komore.

Po pikniku taco, smo se vrnili v Koi, a tokrat skočili levo in nato desno do nerazločnega kupa slonjih kosti, ki smo ga dosegli po 30-minutnem plavanju. Mali beli stožci INAH (Instituto Nacional de Antropologia y Historia) so bili postavljeni kot indikatorji za znanstveno raziskovanje.

Oznake označujejo fosilizirane kosti slona

Na Xulo

Južno od Tuluma, malo pred Muyilom, je Uku Cuzam, imenovan tudi Xulo po lokalnem lastniku Maya. Prvotno ga je leta 2013 raziskoval Alvaro Roldan, zdaj pa je povezan s Systema Caterpillar in dolvodno od njega. »Pet zvezdic cenote!”, je vzkliknil Max.

Stopnišče navzdol do Xulo cenote

Starejši moški po imenu Emilio je bil hišni skrbnik skupaj s svojima psoma. Ko smo plačali 300 pesov vstopnine (11.60 GBP), smo se spustili po stopnicah v nižino cenote. Vodna gladina je bila v temi in moral sem prižgati luč na čeladi, da sem nastavil.

Zelo hitro se je črta spustila na 10 m in pojavile so se bogato okrašene dvorane z osupljivimi stebri, kapniki iz kapnikov, stalagmitov v obliki prstov ali lestencev ter stene iz draperij in heliktitov.

Očaranost je bila kratkotrajna. Max je nenadoma skočil na desno, v hodnik omejitev pod nizkim stropom. Obračanje je bilo nepredstavljivo, zato sem moral fotoaparat z iztegnjenimi bliskovnimi rokami postaviti na stran, da sem šel naprej. Bilo je precej neprijetno.

Sčasoma smo dohiteli glavno črto, ki je potekala skozi stranski tunel. Še en skok in od tam se je v 56-minutnem potopu vrnil v bazo. Stroboskopi so prenehali delovati pravilno in sumil sem, da so baterije prazne. Odločil sem se, da pustim fotoaparat za naslednji potop.

To se je izkazalo za pametno odločitev, saj je moj potapljaški vodnik po tretjem kompletu dvojnih puščic skočil v levo in me vodil skozi omejitve in zelo ozke prehode pod streho, ki se je brez prestanka vil vstran. V ključnih trenutkih mi je celo pokazal, naj se ustavim, da je lahko predvajal moj video s svojo GoPro.

Max prihaja iz jame v Xulu

Po 67 minutah mi je Max, zadovoljen z mojim nastopom in plovnostjo, pred izstopom pozitivno stisnil roko.

Emilio, ki je mirno sedel pred svojo leseno barako, nas je čakal z Caguama, 1-litrsko steklenico piva, njegovi psi pa počivajo na tleh. Nekaj ​​tukanov je letelo nad nami, pristalo na veji, da bi nas pokukalo, in odletelo takoj, ko sem prijel fotoaparat.

Emilio uživa v pivu pred svojo hišo v Chulu

Alexis Passage

Naslednje tri noči sem bil v Tulumu, moj zadnji dan potapljanja pa je bil z Elliotom in lokacijo Cenote Regina. Prvotno ga je leta 2004 raziskal Robbie Schmittner, zdaj pa je povezan s Sistema Ox Bel Ha (prek Mayan Blue), vendar je slabo znan, razen srečnežem!

V glavni rov pod streho kapnikov pri Regini

Velik vodni bazen z leseno palubo je bil obdan s palmami. Mračna vhodna luknja se je začela v omejitvi, nato pa se je odprla v precej temno jamo s širokim rovom. Načrt je bil T-levo, T-levo, dokler nismo zarinili globoko v kanjon na globini 25m.

Kar naenkrat se je razsvetlilo kot po čarovniji v Alexis Passage, podzemni rečni strugi v beli in svetlo modri barvi, kjer se pojavi haloklin, in vse je bilo zamegljeno za 30 sekund. Bilo je očarljivo okolje – vendar je bil že čas, da se obrnem.

Svetlo modri tunel naprej

Stebri in stalagmiti, Regina

Za naslednji potop je bil plan akcije T-desno, T-levo in T-desno. Spet smo se spustili v globok morski prehod nad 18 m.

Ko sem gledal Elliota, ki je izginjal v meglici haloklina, me je desno uho zaradi pritiska zabolelo in ugotovil sem, da ne morem priti globlje, ne da bi tvegal resne težave. To bi lahko v nekaj sekundah postalo nočna mora.

Elliotu sem mrzlično mahal z lučjo, dokler ni mojega signala razumel kot prekinitev potopa. Bolje varno kot obžalovati.

Pierre Constant po potopu v Conchi cenote

Majevski vlak Septembra 2018 je novoizvoljeni mehiški predsednik Andres Manuel López Obrador napovedal 1,525 km dolg projekt »Majevski vlak« okoli polotoka Jukatan. V lasti mehiških oboroženih sil bi v zanki povezoval mesta Palenque, Escarcega, Merida, Cancun, Tulum in Bacalar. Referendum v mestih je pokazal 92 % ljudi za, potem ko so jim obljubili razvoj turizma in druge ugodnosti ter 321 milijard pesosov (približno 16 milijard ameriških dolarjev), ki naj bi prišli predvsem iz regionalnega turističnega davka. Gradnja se je začela junija 2020 in bo predvidoma zaključena letos, Aktivisti za okolje in pravice staroselcev so nasprotovali gradnji novih prog skozi džunglo in napovedovali katastrofo za naravo. Ko se je projekt nadaljeval, so trdili, da so džunglo posekali, ne da bi bile izvedene okoljske študije. Toda novembra 2021 je ministrstvo za notranje zadeve majevski vlak in druge infrastrukturne projekte izvzelo iz okoljske presoje. Januarja 2021 so ekipe med izkopavanji odkrile več kot 8,000 starodavnih artefaktov in struktur. Jamsko potapljaška skupnost je predvidevala, da bo projekt sprožil propad mnogih cenotes in jame, in žal naj bi se to že zgodilo na vsaj 100 točkah. V Quintana Roo, kjer so protestirali proti delu, 1,800 km jam in podzemnih rek diha skozi tisoče cenotes ki ga bo zmotil majevski vlak. Divje živali, kot so jaguarji, pume, pajkaste opice, oceloti, agutiji in ptice, pijejo iz cenotes vendar je majevski vodonosnik zdaj v veliki nevarnosti onesnaženja. Prvotni načrti so vključevali električne lokomotive, ki bi vlekle vlake, čeprav je vlada kasneje napovedala prehod na dizelsko gorivo, da bi zmanjšala stroške. Leta 2020 je bilo rečeno, da bo polovica poti Merida-Cancun-Chetumal še vedno elektrificirana. Toda zdi se, da so bile negativne plati projekta skrbno prikrite pred javnostjo in mehiški predsednik AMLO je odločen, da bo delo dokončal pred koncem svojega mandata. Na poti k različnim cenotes Videl sem široke avtoceste uničenja, ki sekajo skozi jukatansko džunglo – in obseg krčenja gozdov se zdi grozljiv.

