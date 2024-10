Kako smo našli novo bitje na Kajmanu

Znana britanska potapljača in pisca-fotografa LAWSON WOOD in LISA COLLINS sta pri ilustriranju nove knjige naletela na nekaj nepričakovanega. Lawson pojasnjuje

Ker sem več let živel na Cayman Bracu, preden sem se pozneje vrnil na Škotsko, in napisal nekaj knjig o Kajmanskih otokih, me je založba Bloomsbury pozvala, da napišem in s fotografijami ilustriram novo knjigo: Vodnik za identifikacijo morskega življenja po Karibih; Florida; zalivskih otokov in zahodnega Atlantika.

To bi bilo tretje v nizu osebnih knjig, ki sem jih naredil za podjetje (prva je bila na Sredozemskem morju, druga pa na Severnem morju in Rokavskem prelivu).

V pripravi je nova identifikacijska knjiga morskega življenja

Videti je bilo kar zahtevna naloga, vendar sem iz svojega časa na Kajmanskih otokih vedel, da so odlično izhodišče za raziskovanje preostalih Karibov.

Imel sem že objavljene potapljaške vodnike za Bermude, Trinidad & Tobago, Ameriške in Britanske Deviške otoke, Cozumel in Yucatan ter Bahame in v tem procesu nabral ogromno fotografskega materiala o koščenih ribah, morskih psih in ražah, morske trave, alge in nevretenčarji – raki, iglokožci, mehkužci, spužve in črvi.

Moja zelo dobra prijateljica prof. Mary Wicksten s teksaške univerze A&M mi je v preteklosti pomagala pri prepoznavanju nenavadnih rakov, zato je bilo povsem naravno, da sem se znova obrnil na njeno strokovnost v svojem prizadevanju, da bi bila nova knjiga kar se da celovita.

Poklical sem tudi drugo dobro prijateljico, Liso Collins iz Capture Cayman, da bi jo vprašal, ali ima kakšne fotografije živali, za katere ni prepričana. Pravzaprav sem jo prosil za fotografije kakršnih koli čudnih stvari!

Lisa se je potrudila in kljub svojemu zelo natrpanemu delovnemu urniku mi je lahko poslala neverjetno raznolikost rib in nevretenčarjev, od katerih mnogih še nisem videl.

Še ena fotografija Lise Collins neidentificirane "kozice"

Njen izbor je vključeval ščuke; maskirani zaselek; več vrst Elizija morski polži; kozice, polži – in eno zelo radovedno bitje, ki je spominjalo na kozico in je bilo očitno član naddružine rakov.

Napačen za kozico

Lisina fotografija je bila pravočasno poslana prof. Wickstenu, ki je lahko identificiral bitje. Postala je tudi zelo navdušena, ko je odkrila, da ta vrsta še nikoli ni bila fotografirana ali zabeležena na Karibih, kaj šele na Kajmanskih otokih.

Da so ga prvotno zamenjali za vrsto kozice, ni bilo presenetljivo, saj je po videzu precej podoben kozici, čeprav boste morda opazili, da ima največji cheliped (krempelj) na koncu izrazit trnek.

Profesorica Wicksten je opravila nadaljnje raziskave in ugotovila, da je eden od njenih kolegov dejansko dal zabeležiti vrsto na Kubi le nekaj časa prej.

V istem sta še dve vrsti Pagurotanais družinska skupina: P bouryi in P kitara, čeprav so bili prej zabeleženi le v severozahodnem Atlantiku. Po obliki so zelo podobni bitju, ki ga je Lisa našla na Kajmanu, zato je morda obstajala možnost napačne identifikacije, vendar je profesor Wicksten dejal, da so ga v glavnem prepoznali po kremplju.

Vendar na Karibih ni bilo nobenih zapisov o tem, kar je Lisa fotografirala, je bila nova vrsta, kar zadeva Kajmanske otoke. Bitje je bilo pozitivno opredeljeno kot cevasto živeči izopod, Pagurotanais largoensis.

Pogled od blizu Pagurotanais largoensis

Agresivna narava

Ta morski izopod je bil prej zabeležen le v morju severovzhodnega Tihega oceana, pozneje pa so ga našli tudi vzdolž morske obale Floride, kjer je znano, da naseljuje stare cevke cevkarjev in lupine majhnih polžev.

O vrsti je bilo zelo malo znanega in Lisina fotografija je bila dovolj dokaz, da je morskemu znanstvenemu svetu potrdila, da je obstajala v kajmanskih vodah.

Drobne živali je naletela, medtem ko je med listjem alg, ki jih pogosto najdemo v peščenih zaplatah na potapljaških mestih okoli Kajmana, iskala golokrake. Opazila je tudi njihovo agresivno naravo, saj so se borili med seboj in se izdatno hranili.

Njihovo fotografiranje se je izkazalo za problematično zaradi tega, kako hitro so se premikali in kako majhni so bili. Lisa je mislila, da so vrsta kozic, in je bila presenečena, ko je izvedela, da so enakonožci, ki jih prej niso opisali v kajmanskih vodah.

Vsem potapljačem, ki jih zanima iskanje teh bitji, je Lisa na voljo za vodenje potapljanja ob obali, da vam pokaže, kje so. Kot inštruktorica podvodne fotografije vam jih lahko tudi pomaga fotografirati. Za več informacij obiščite Cayman Capture.

